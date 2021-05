Al via i festeggiamenti del centenario di Santa Gianna

Al via i festeggiamenti per il centenario di Santa Gianna Beretta Molla. Domenica 16 maggio le comunità di Magenta e Mesero hanno inaugurato la lunga stagione delle celebrazioni dedicate al medico magentino che sacrificò al sua vita per dare alla luce la sua quartogenita.

Messe a Mesero e Magenta, con autorità civili e religiose (in prima fila i sindaci Davide Garavaglia e Chiara Calati), un saluto speciale a don Giuseppe Marinoni, prevosto della Comunità pastorale magentina, ancora in convalescenza per il Covid, e l’annullo filatelico e le cartoline in edizione limitata di Poste Italiane. Da oggi, lunedì 17 maggio, il timbro figurato è disponibile presso l’ufficio di Mesero in Piazza Europa 2 negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico.

I luoghi simbolo

Un impegno comune per far conoscere la santa e i luoghi simbolo di Magenta e di Mesero che la rappresentano: Magenta, dove Gianna nacque e dove visse, e Mesero, dove lavorò come medico e dove oggi riposa nella cappella di famiglia.