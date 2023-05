Ai confini dell'anima in auditorium

Tutto pronto per l'incontro "Ai confini dell'anima" di stasera, sabato 13 maggio 2023, alle 21 all'auditorium Carlo Maggiolini di via de Amicis a Rho.

L'incontro all'auditorium Carlo Maggiolini di Rho

Un incontro tra le poesie del poeta rhodense Adriano Molteni e il Coro della Cappella Musicale – Pueri Cantores di Rho diretto dal maestro Andrea Perugini, sulle musiche di Brahms e Schubert e con la partecipazione della soprano Loredana Bacchetta.

(Nell'immagine di copertina il poeta Adriano Molteni)