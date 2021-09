Agorà dell'Educazione Legnanese: la nuova sfida di La Rete ReLè

L'Agorà dell’educazione legnanese è una novità pensata e dedicata ai giovani. Un percorso di conoscenza e formazione che consentirà ai partecipanti di sentirsi parte integrante di una comunità.

La Rete ReLè (Rete legnanese dell’educazione) istituita dal Comune di Legnano e composta da Istituti Scolastici Comprensivi, oratori e enti del terzo settore (cooperative e associazioni) che lavorano nell’ambito educativo, lancia una nuova sfida: chiamare a raccolta tutti coloro che si occupano di adolescenti e giovani e organizza, insieme alla Cooperativa Stripes, l’ Agorà dell’educazione legnanese, cinque giorni di riflessione e confronto, che si svolgeranno tra il 20 e il 24 settembre.

L’Agorà dell’educazione legnanese arriva dopo la raccolta dei dati realizzata grazie a “Selfie, indagine sugli stili di vita degli adolescenti” svolta su oltre 3.300 allievi di 4 scuole medie cittadine e di 5 tra istituti secondari superiori e di IeFP del Legnanese, nell’ambito del Progetto “ Sistema Sfida Educativa_ Forma-azione ReLè” finanziato da Fondazione Ticino Olona.

Ciascun incontro sarà dedicato a una macro-tematica del progetto Selfie: benessere psico-fisico dei ragazzi, socialità e legalità, utilizzo delle tecnologie, dispersione e orientamento, presidio dei luoghi informali. I tavoli saranno l’occasione per far incontrare soggetti con sguardi differenti, che quotidianamente a vari livelli e con ruoli differenti incontrano i ragazzi e le ragazze di Legnano.

I tavoli di lavoro saranno organizzati sul territorio, da Palazzo Malinverni al Parco della Biblioteca, dal Centro Pertini allo Spazio Incontro Canazza e allo Ial Lombardia.

"Cinque incontri in cinque luoghi della città, per valorizzare le realtà del territorio in un'ottica di città policentrica - spiega l'assessore all'Istruzione, Ilaria Maffei - Legnano ha una rete formata da realtà scolastiche, associazioni ed enti che si occupano di ragazzi: dobbiamo rinsaldare quei rapporti che dopo questi due anni di chiusure rischiano di sfilacciarsi".