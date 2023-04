Ac Legnano: festa in grande stile per i 110 anni di calcio lilla

Tutto esaurito al Teatro Tirinnanzi per la festa in occasione dei 110 anni dell’ Ac Legnano.

Ac Legnano in festa per i 110 anni di storia con ospiti di spicco

La serata celebrativa andata in scena ieri, lunedì 17 aprile 2023, aveva come scopo quello di celebrare la longevità della squadra e di premiare alcune delle sue personalità più importanti, che in molti casi hanno usato il Legnano come trampolino di lancio anche per la Serie A e che ora vedono la società, ma anche la città e la comunità, come un porto sicuro nel quale fare un gradito ritorno.

Tra le oltre 400 persone presenti, oltre ai ragazzi della Prima squadra, la tifoseria, la dirigenza, le istituzioni e un affezionatissimo pubblico, anche personalità di spicco del giornalismo sportivo, diverse "leggende lilla" e alcuni super ospiti. Durante le premiazioni si è collegato telefonicamente dalla Sardegna, dove ora risiede, anche il mitico Gigi Riva, che Wikipedia definisce «uno dei migliori calciatori italiani di tutti i tempi» e che prima di approdare al Cagliari, del quale è tuttora presidente onorario, cominciò la sua carriera proprio nel Legnano.

Tra i super ospiti della serata, anche Fabio Capello, un uomo che sia come calciatore che come allenatore ha vinto tutto quello che c’era da vincere.

Altra super ospite d’eccezione, Monica Bertini, giornalista di Sport Mediaset.

Nel corso della serata sono state premiate le "leggende lilla"

Anche alcune leggende lilla sono state premiate durante la serata, come ad esempio Romualdo Capocci, che da oltre 50 anni milita, anche se in ambiti diversi, nelle file della società. Tra le altre leggende anche Davide Fontolan, Daniele Fortunato e Roberto Murgita.

Alla cerimonia era presente ed è stato premiato dai due portieri del Legnano anche Christian Abbiati, portiere con più presenze nella storia del Milan.

Il messaggio di due tifosi d'eccezione: Max Pisu e la Teresa

Eros Pogliani (direttore sportivo dell'Ac Legnano nonché presidente del comitato organizzatore dei festeggiamenti per l'anniversario) ha stupito tutti durante la serata con due video a sorpresa da parte di Max Pisu e della Teresa dei Legnanesi, nei quali entrambi esprimevano il loro supporto verso la squadra.