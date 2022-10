A Vittuone due nuove attività gratuite per bambini e ragazzi

Il Comune di Vittuone, insieme alla cooperativa Lule, ha organizzato due corsi gratuiti per i ragazzi al Pifferaio Magico, il centro socio-culturale Olof Palme in via Milano.

Iniziative per bambini e ragazzi a Vittuone: il corso Flash

Il primo si rivolge ai ragazzi delle scuole medie e riguarda un laboratorio di immagini dal titolo "Flash". Le lezioni inizieranno oggi, venerdì 7 ottobre 2022, e continueranno fino al 17 dicembre. L’orario sarà dalle 14.30 alle 16.30 e dalle 14.15 sarà possibile pranzare insieme agli operatori portandosi il pranzo al sacco. Ai ragazzi verranno insegnate la teoria e la tecnica fotografica, l’utilizzo di strumentazione digitale e quella analogica. L’iscrizione è obbligatoria scrivendo a www.luleonlus.it/flash-vittuone.

"Io sono fiaba"

Il secondo corso, dal titolo "Io sono fiaba", invece, si rivolge ai bambini di quarta e quinta elementare. Si tratta di un percorso alla scoperta del mondo delle fiabe tra letture animate e laboratori creativi a tema. Il corso sarà suddiviso su sei incontri gratuiti il sabato mattina a partire dal 15 ottobre. Anche in questo caso l’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili.

In particolare i primi due incontri si terranno sabato 15 ottobre e sabato 29 ottobre dalle 10 alle 12.

Iscrizione gratuita e obbligatoria: bit.ly/fiabe-vittuone

Programma "Io sono fiaba"

Sabato 15 ottobre – "Scriviamo insieme una fiaba?" Laboratorio di scrittura creativa: creiamo insieme la nostra fantastica

E per i genitori, la psicologa Elisa Castiglioni vi invitata a prendere un the insieme per parlare di bambini sempre connessi ma…disconnessi: videogiochi, social, mondo virtuale e spunti educativi utili.

Sabato 29 ottobre – "Storie di fantasmi". Laboratorio teatrale: entriamo nella fiaba utilizzando costumi, musiche ed effetti speciali.