A Legnano l‘Investitura Civile dei Capitani del Palio

Si è svolta nella serata di ieri, sabato 13 maggio 2023, l'iscrizione delle Contrade del Palio di Legnano.

Palio di Legnano: la sentita cerimonia dell'Investitura

Le Contrade, nella serata di sabato 13 maggio 2023, vincendo contro la minaccia di pioggia, si sono ritrovate in piazza San Magno, sul sagrato della Basilica e hanno risposto all’emissione del bando avvenuta il 29 aprile ed è avvenuta l‘Investitura Civile dei Capitani del Palio, la presentazione delle Reggenze e l’Iscrizione delle Contrade al Palio, la più suggestiva delle cerimonie che precedono il Palio nell'ultima domenica di maggio.

Un momento solenne

È una delle cerimonie più partecipate del Palio di Legnano. Ad accogliere le contrade il Supremo Magistrato e sindaco Lorenzo Radice, il Presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi, il Gran Maestro del Collegio dei Capitani Raffaele Bonito e il Cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli.

Nella prima parte della cerimonia è stato presentato il Capitano per la Contrada di San Domenico di nuova nomina Alessandro Furlan. Le Contrade, poi, si sono poi presentate al Collegio dei Magistrati. L’Investitura Civile dei Capitani è una cerimonia che richiama gli antichi cavalieri medievali, i Gran Priori hanno consegnato nelle mani del Supremo Magistrato le lettere d’Iscrizione al Palio. Una ricca e fastosa cerimonia in costume storico che si conclude con la consegna delle pergamene di nomina e i riconoscimenti conferiti in base all’anzianità e alla carica ricoperta dai reggenti di ciascuna Contrada, cui fa seguito la Presentazione ufficiale delle Reggenze a tutta la città.

"Il Palio parla a tutta Italia"

Il Supremo Magistrato e sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, nel suo discorso ha parlato di un:

"Palio di Legnano parla a tutta l’Italia. Due anni fa, dopo il Covid, ci siamo uniti e il Palio è ripartito e oggi vive in questa città. L’anno scorso ci davano dei 'matti', ma ancora una volta, ci siamo uniti e abbiamo dimostrato, tutti insieme, di essere una comunità e ce l’abbiamo fatta! Buon Palio a tutti".