A Legnano il viaggio del mondo si fa in città

Il 27 luglio 2022 tour tra sapori e tradizioni di alcuni tipici esercizi commerciali di Legnano nati da percorsi di migrazione e integrazione di successo: la partecipazione è gratuita; prenotazione obbligatoria.

Il viaggio del mondo a Legnano

Viaggiare tra sapori, tradizioni e colori dell’Italia e di tanti altri Paesi, passeggiando per le vie di Legnano. Mercoledì 27 luglio alle 18, dalla Biblioteca di via Cavour 3, parte un tour molto speciale alla scoperta delle storie di migrazione e integrazione di chi, venuto da lontano e approdato in questo storico comune dell’Altomilanese, è riuscito a dar vita a qualcosa di bello e di successo, contribuendo al benessere della città.

Un percorso di inclusione

L’iniziativa, organizzata da Fondazione Somaschi in collaborazione con So.LE - Azienda Sociale del Legnanese, fa parte dei percorsi di inclusione socio lavorativa promossi nell’ambito del progetto Work in progress, finanziato da Regione Lombardia e dal Fondo Sociale Europeo.

A guidare il percorso, che durerà all’incirca fino alle 21, saranno Patrizia, fra le protagoniste della Biblioteca vivente realizzata negli scorsi mesi e Alassana, giovane originario del Gambia ospitato negli scorsi anni nel Centro di Accoglienza Straordinaria di Legnano di Fondazione Somaschi e ora operatore socio sanitario presso Fondazione Sant’Erasmo sempre a Legnano. Con loro anche Costanza, responsabile del Servizio di Accoglienza Housing di Fondazione Somaschi a Legnano e Rescaldina dove vengono accolte, su segnalazione dei Servizi Sociali e dei CAV, donne vittime di violenza e di sfruttamento, sole e con figli, persone in difficoltà e senza fissa dimora.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati. Per informazioni e iscrizioni scrivere a c.bargellini@fondazionesomaschi.it

