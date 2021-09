A Castano Primo torna la difesa personale femminile con la Polizia Locale

A Castano Primo torna il corso di difesa femminile organizzato dal Comando di Polizia Locale cittadino e con il patrocinio di Regione Lombardia.

Il corso di difesa femminile con la Polizia Locale

Tutto pronto per la ripresa di domani, 21 settembre 2021, per il "Corso in Rosa - La Polizia Locale vicina alle Donne". Le attività erano state sospese a seguito della pandemia, ora sono pronte a ripartire e vertiranno sulle nozioni di difesa personale femminile ed antiviolenza, con workshop sulla legittima difesa e sessioni a numero chiuso sulle discipline collegate al mondo del tiro sportivo.

Il calendario

Le lezioni di difesa personale ed antiviolenza si svolgeranno nella palestra comunale di via del Pozzo di Castano Primo secondo il seguente calendario:

1° turno Martedì dalle 20.10 alle 21.40

2° turno Giovedì dalle 21.10 alle ore 22.40

A queste si aggiungeranno delle sessioni al TSN di Galliate (poligono convenzionato con il Corpo di Polizia Locale) da concordare con l’Istruttore responsabile del corso.

Cosa serve per partecipare al corso

Per accedere alle attività oltre al certificato medico per attività ludica o sportiva non agonistica in corso di validità è obbligatorio il possesso di Green pass o esito di tampone negativo valido solo per 48 ore.

Eventuali nuove domande d’iscrizione corredate della relativa documentazione vanno inoltrate all'indirizzo mail di seguito indicato e verranno valutate singolarmente a discrezione del referente del corso, in base alla disponibilità organizzativa, logistica e di sicurezza. Per eventuali altre informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: ufficio.comunicazione@comune.castanoprimo.mi.it.