Ecco tutti gli appuntamenti di Natale a "Il Centro"

Manca ormai poco al Natale e IL CENTRO, uno degli shopping mall più grandi d’Europa alle porte di Milano con 10.000 parcheggi gratuiti, si prepara a una delle feste più magiche dell’anno con numerose attività coinvolgenti dedicate alla clientela.

Gli appuntamenti di Natale a "Il Centro " di Arese

Shopping natalizio, decorazioni e divertimento per grandi e piccini animeranno la galleria commerciale per far vivere la bellissima atmosfera del momento più speciale dell’anno, il Natale.

Gli appuntamenti prendono il via con il tradizionale Mercatino di Natale Iper La grande i, uno dei grandi piaceri delle feste che fino al 7 Gennaio aspetta i visitatori con straordinarie esperienze di shopping e idee regalo sotto gli accoglienti porticati del mall. All’ingresso 4 (area esterna Iper La grande i) sono allestite 20 casette in legno dove sarà possibile scegliere e comprare oggettistica artigianale, assaggiare e

acquistare specialità enogastronomiche per gustare prodotti tipici regionali legati al periodo

e non solo. Spunti di ogni tipo per rilassarsi passeggiando, assaporare il profumo del vin brulé e trovare l’ispirazione giusta per il regalo perfetto.

Trenini e intrattenimenti per bambini

Dal 24 novembre il Mercatino di Natale Christmas Express, un delizioso villaggio natalizio, che in veste di trenino decorato, porterà festività e magia con suggerimenti e proposte regalo al 1° piano area eventi dello shopping mall. Un’occasione da cui prendere ispirazione e colorare il proprio Natale.

I bambini (e gli adulti!) avranno l'opportunità di incontrare Grisù, il famoso draghetto pompiere

protagonista della serie tv con episodi inediti su Rai Yoyo. Venerdì 8 dicembre dalle 11.30, al piano terra di Piazza Primark, con un evento gratuito sarà possibile conoscere, incontrare e scattare una foto ricordo con l’amato personaggio. L’appuntamento a IL CENTRO sarà per Grisù la prima uscita pubblica che, oltre al meet delle ore 11:30, saluterà alle ore 15:00; 16:00; 17:00 e 18:00 con sessioni di 20 minuti i piccoli visitatori del mall.

E ancora, un angolo speciale allestito con un meraviglioso albero di Natale, al piano terra di Piazza Primark, ospiterà un pianoforte della casa tedesca Gewa. Tutti gli appassionati di musica potranno provare ad esibirsi con melodie che cattureranno e diffonderanno in tutta la galleria il gioioso spirito natalizio. L’esposizione del pianoforte sarà inaugurata con la performance di un talentuoso musicista sabato 2 dicembre alle ore 16:00.

Presente il Viaggiator goloso

Sempre all’insegna del Natale, il Viaggiator Goloso, il marchio del Gruppo che esplora il mondo del gusto, sarà presente con un temporary store, fino a domenica 14 gennaio, al primo piano dello shopping mall. Un’oasi natalizia in cui lasciarsi conquistare da una selezione di eccellenze gastronomiche, dolci e salate, appositamente scelte per portare in tavola i sapori autentici della tradizione culinaria. Dagli intramontabili classici come cotechino e lenticchie, ai cantucci e croccantini di mandorle, alle squisite confetture e creme spalmabili, alla pasticceria, ai panettoni, alle tante squisitezze gastronomiche dal sapore autentico e genuino, agli sfiziosi cesti, eccellenti etichette e idee regalo. Con il Viaggiator Goloso l'atmosfera festiva si fonde con l'eccellenza culinaria, attraverso un viaggio gustoso nel cuore delle tradizioni e delle prelibatezze.

Lo shopping continua a IL CENTRO negli oltre 200 negozi con un’esperienza che diventa esclusiva grazie alla carta regalo. La Gift Card è un’incredibile sorpresa da fare in occasione del Natale acquistabile direttamente sul sito centroilcentro.it oppure presso i pad automatici della galleria o semplicemente all’infopoint (ingresso 2). La Gift Card, una perfetta idea regalo, spendibile nei negozi e ristoranti de IL CENTRO è valida 12 mesi ed è caricabile dell’importo che si preferisce.

Le gift card

Oltre alla carta fisica, IL CENTRO è il primo centro commerciale ad aver introdotto la Digital Gift Card, compatibile sia con il sistema operativo iOS e Android, consente di effettuare pagamenti contactless tramite smartphone o smartwatch semplicemente dal proprio wallet digitale.

Per tutto il periodo natalizio il mall, normalmente aperto dalle 9:00 alle 22:00, prevede le seguenti aperture straordinarie:

• venerdì 8 dicembre aperto

• da lunedì 11 a sabato 23 dicembre chiusura alle ore 23:00*

• domenica 24 dicembre chiusura alle ore 19:30 (lunedì 25 dicembre chiuso) • martedì 26 dicembre aperto*

• domenica 31 dicembre chiusura alle ore 19:30 (lunedì 1° gennaio chiuso) • sabato 6 gennaio aperto

*esclusa la farmacia