E' tornata la Run By Night di Sedriano

Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, è andata in scena la quarta edizione della Run By Night a Sedriano che ha visto la partecipazione di quasi 400 corridori

Il ritorno della Run By Night

"Un ottimo risultato non affatto scontato, che ci ha regalato momenti di grande soddisfazione" hanno affermato in coro dalla Virtus Sedriano Podistica.

Dieci sono stati i gruppi che hanno partecipato, con il primo posto vinto dall’Avis Run di Corbetta, seguiti dal Whisky Group di Vanzago e come terzo classificato Camminiamo con Erika di Albairate.