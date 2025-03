Quarto appuntamento domenica 9 marzo con i Pomeriggi musicali, la rassegna di concerti di musica classica diffusi nei diversi quartieri della città di Legnano.

Domenica 9 marzo il Trio Zefir in concerto alla scuola Tosi

Domenica alle 17.30, sul palco dell’auditorium della scuola Tosi (via Santa Teresa, 30), si esibirà il Trio Zefír, composto da Alina Maria Taslavan (violino), Giulia Sanguinetti (violoncello) e Federico Pische (pianoforte). In programma l’esecuzione di due trii per pianoforte e archi: il n. 2 in la minore di George Enescu e il n. 2 in do minore di Felix Mendelssohn. Mercoledì 5 marzo il professor Carlo Serra tiene una conferenza preparatoria al concerto pensata per gli studenti della scuola che ospiterà l’evento.

Di seguito il profilo degli artisti:

Alina Maria Taslavan, violino - nasce a Toplita, in Romania, nel 1991 e inizia lo studio del violino all'età di sei anni. Nel 2010 si trasferisce in Italia per proseguire i suoi studi musicali ottenendo il diploma accademico sia di primo che di secondo livello con il massimo dei voti sotto la guida di Francesco Solombrino. Vincitrice dell’audizione indetta della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, fa parte dell’Orchestra Accademia di Santa Sofia ed è risultata idonea alle audizioni dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Giulia Sanguinetti, violoncello - nata nel 1996, ha conseguito il diploma accademico di primo livelloin violoncello presso il Conservatorio di Roma con il massimo dei voti e la lode, e diploma di secondo livello presso il Conservatorio di Milano con il massimo dei voti; in seguito ha frequentato il corso di Antonio Meneses presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Ha tenuto concerti come solista e camerista aViterbo presso l’Università della Tuscia, al Teatro Farnese di Parma, a Bergamo nella Sala Piatti, a Roma per le stagioni di Roma Tre Orchestra, Roma Sinfonietta e per “I concerti del Quirinale in diretta Rai Radio 3.

Federico Pische, pianoforte - nato nel 1996, inizia lo studio del pianoforte all’età di 6 anni, accedendo poi al Conservatorio di Monopoli nella classe di Benedetto Lupo e diplomandosi nel marzo del 2017 con il massimo dei voti e la lode. Ha successivamente studiato con Marisa Somma e Fedele Antonicelli per poi conseguire il biennio di pianoforte presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Andrea Lucchesini con 110 e lode. Attualmente si perfeziona presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nellclasse di Benedetto Lupo.

Il Trio Zefír frequenta il corso di alto perfezionamento in musica da camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sotto la guida di Ivan Rabaglia, violinista del Trio di Parma.

L’ingresso al concerto è gratuito.