Domenica 22 va in scena il consueto Concerto di Natale del Corpo bandistico legnanese

Il consueto concerto di Natale del Corpo Bandistico Legnanese, si svolgerà domenica 22 dicembre, alle 10:30, presso le Gallerie Cantoni di Legnano.

Quest’anno il Corpo Bandistico ha deciso di rendere omaggio ai 100 anni della Città di Legnano, proponendone un racconto in musica. Il programma spazierà da un immancabile omaggio a Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte, ad alcune melodie degli anni ’30, ’40 e ’50 che resistono al passare del tempo, senza dimenticare la musica leggera italiana, tra cantautori e gruppi le cui canzoni hanno accompagnato la vita cittadina. Non mancheranno alcuni brani natalizi per augurare di trascorrere delle serene festività e l’immancabile inno cittadino, Me car Legnan.

I ringraziamenti del corpo bandistico