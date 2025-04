Diversi gli appuntamenti previsti a maggio all'Agorà

Sono due gli appuntamenti già in programma a maggio all'agorà di Arese.

L’amore ai tempi dell’Alfa | Spettacolo teatrale

Sabato 10 maggio |doppia replica: ore 19.45 e ore 21.45

In un angolo di memoria che sembra sfuggire al passare del tempo, L’Amore ai Tempi dell’Alfa ci invita a

rivivere l’anima di un’industria che ha segnato profondamente la storia del nostro territorio e della nostra comunità. Gli attori e le attrici del Teatro dell’Armadillo portano in scena uno spettacolo – documentario che si tuffa nei ricordi intimi di chi ha vissuto la realtà dell’Alfa Romeo, restituendo il battito pulsante di una fabbrica che non era solo metallica e grigia, ma piena di vita, di emozioni e di storie. Tra sogni, amori, e battaglie per i diritti emergono i dialetti intrecciati e le voci femminili, troppo spesso in ombra, di chi ha dipinto il volto di un’epoca che non smette di affascinare.

Soggetto e regia di Massimiliano Mancia.

L’ingresso è gratuito su prenotazione alla mail: prenotazioni1.armadillo@gmail.com

Lo spettacolo fa parte del progetto “Playing Skyline - Performance partecipate tra ex fabbriche e nuovi

cantieri”, coordinato dal Comune di Rho e dal Comune di Arese, realizzato dalle associazioni Teatro

dell’Armadillo, Contamina APS e AFK Progetto Giovani, con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus. Scopri di più qui.

Un film da vedere

No Other Land | Proiezione cinematografica

Mercoledì 14 maggio | ore 21.00

Per mezzo decennio, Basel Adra, un attivista palestinese, filma la distruzione della sua comunità da parte

dell’occupazione israeliana, mentre costruisce un’insolita alleanza con un giornalista israeliano che desidera unirsi alla sua lotta. No Other Land è un potente film documentario che esplora le complesse dinamiche del conflitto israelo-palestinese, attraverso gli occhi di chi vive quotidianamente le sue drammatiche conseguenze. La regia del film è affidata al collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal, che hanno diretto, prodotto, scritto e montato l'opera.

Un’occasione più che mai necessaria per aprire un dialogo sull'attualità del conflitto che ha segnato la storia di un’intera regione e il destino del mondo intero.

La proiezione sarà seguita da un talk con Alba Bonetti, presidente di Amnesty International e Leila Belhadj Mohamed, esperta di migrazioni, diritti umani, diritti digitali e geopolitica dell’Africa e del Sud Ovest Asiatico.

Ingresso libero e gratuito