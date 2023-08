Dall'8 al 10 settembre torna il "Magno music fest"

Torna a Legnano dall'8 al 10 settembre il Magno music fest, con buon cibo e serate di divertimento con Jerry Calà e la tradizionale Festa del cavallo.

Dall'8 al 10 settembre torna la Magno music fest

Un weekend di festa, ad ingresso gratuito, all'Isola del Castello, tra musica, cibo e tanto divertimento.

L’appuntamento è all'Isola del Castello a Legnano con il Magno Music Fest e la tradizionale Festa del Cavallo.

Il programma:

VENERDÌ 8 – Jerry Calà concert show - 50 anni di libidine

Dalle 19.30 griglie accese, per poter gustare ottimo cibo, prima di scatenarsi con Jerry Calà e la sua band: suoneranno dal vivo le più formidabili canzoni degli anni ‘70 fino ad arrivare ai giorni nostri.

SABATO 9 – Serata 90’s al Castello

Si parte dalle 19.30 con griglie accese, per una serata all'insegna della grande musica con i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio magico e iconico con i migliori successi degli anni 90, brani indimenticabili da cantare a squarciagola.

DOMENICA 10 - Festa del Cavallo

Una giornata interamente dedicata ai cavalli, un evento pensato per bimbi e famiglie, appassionati...ma non solo. Giunta alla sua 31ª edizione, ci sarà tanto intrattenimento dalle 10 alle 19, griglie accese dalle 12.30. Mercato contadino, giochi e pony per i più piccoli, giri in carrozza e gara di attacchi per il trofeo G.I.A, per cui alle ore 10 ci sarà l’apertura della segreteria, alle ore 11 l’inizio della seconda tappa, alle ore 14:30 l’inizio della terza tappa e infine alle ore 17:30 si svolgeranno le premiazioni con giro d'onore.

N.B. È RACCOMANDATA LA PRENOTAZIONE PER TUTTI E TRE I GIORNI

Per prenotare il tuo posto a sedere per gustare le delizie della griglia o per informazioni:

🡪 331 876 8878

🡪 320 831 1331