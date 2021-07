Costellazioni, ScenAperta porta a San Paolo "La Bella e la Bestia"

Costellazioni, continuano gli spettacoli estivi nelle periferie legnanesi.

Costellazioni fa tappa a San Paolo con "La Bella e la Bestia"

Oggi, martedì 20 luglio 2021, alle 21, nel giardino dell’istituto Tirinnanzi di via Abruzzi, toccherà a una delle fiabe più popolari, "La Bella e la Bestia", inaugurare il filone degli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ScenAperta. "Si tratta di una delle fiabe più note, più lette e più amate: La Bella & La Bestia, liberamente ispirato alla fiaba originale La Belle et la Bête di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, porta in scena la storia dal lieto fine d’obbligo, in cui vincitori ne escono l’amore e il buon cuore. Lo spettacolo - scritto e diretto da Luca Cairati - vede protagonisti Giulia Mezzatesta, Maurizio Misceo e Davide Najjar in un continuo e coinvolgente scambio di personaggi. Teatro dei Navigli ha reinterpretato in chiave onirica e moderna una storia senza tempo, la cui essenza rimane intatta. Per questa originale rivisitazione la regia ha ben amalgamato il genere del musical con quello della prosa per bambini, confezionando un prodotto irresistibile per i piccoli (e non solo!), che travolgerà il suo pubblico".

Uno spettacolo di teatro ragazzi consigliato ai bambini dai 5 anni in su e per le loro famiglie, una commedia ricca di emozioni, divertimento e insegnamenti importanti. All’interno, infatti, di un momento ludico e coinvolgente come quello teatrale, sono stati introdotti concetti importanti per i piccoli spettatori, quali l’importanza della generosità e dell’altruismo, del buon cuore e dell’umiltà, della fallacia dell’apparenza e dell’importanza della nobiltà d’animo.

Lo spettacolo, gratuito, prevede la registrazione al momento dell'ingresso fino a esaurimento posti.

Gli altri tre appuntamenti il 25 e il 27 luglio e l'1 agosto

Gli altri tre appuntamenti organizzati dall’Amministrazione con ScenAperta sono: il 25 luglio "Il mio Piccolo principe" per spettatori dai 5 anni in su (Frati); il 27 luglio "Sola me ne vo", lettura musicata e cantata che parla di donne (San Paolo); l’1 agosto "Storia di Milano in 50 minuti", racconto ironico della città dai celti a oggi (San Paolo). Le proposte della stagione estiva di ScenAperta rientrano in AppArTe, progetto che raccoglie stimoli e bisogni dal territorio e li traduce in azioni di ritorno, capillari, artigianali, possibili anche grazie al sostegno di Fondazione Ticino Olona. Sono azioni declinate in modo diverso ma accomunate dall'intenzione di aggregare con l'animazione artistica, di avvicinare e coinvolgere anche fasce di popolazione "fragili o marginali" o luoghi periferici o inusuali della città. Il Comune di Legnano, nella collaborazione con ScenAperta, ha così voluto ampliare il progetto AppArTe con quattro spettacoli proposti fra fine luglio e inizio agosto. Ha dato particolare attenzione al quartiere San Paolo - dedicandogli tre spettacoli allestiti in collaborazione con e all'Istituto Tirinnanzi di viale Abruzzi - e uno, che si aggiunge alla precedente programmazione, al centro della Parrocchia di Santa Teresa.