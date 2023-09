Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 settembre 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 9 e domenica 10 settembre 2023

Bollate: Festa patronale di Cassina Nuova

Da venerdì 8 settembre a lunedì 11 la Festa patronale animerà Cassina Nuova con diversi appuntamenti dall'8 al 14 settembre.

BOLLATE: Festa dello sport

Torna, nel fine settimana del 9 e 10 settembre, il Week end dello Sport e delle Associazioni 2023. Per due giorni la città si riempirà degli stand espositivi delle associazioni e di punti con dimostrazioni e tornei. I bollatesi potranno assistere e provare le diverse discipline per tutto il week end sia nelle piazze del Comune e della Biblioteca (sabato) che al Parco centrale (domenica). L’obiettivo resta quello di consentire a cittadini e cittadine di approfondire la conoscenza dell’offerta sportiva di Bollate, sperimentando le varie discipline così da scegliere le attività da praticare nel prossimo inverno.

Ecco il programma della Festa.

SABATO 9 SETTEMBRE

DOVE: PIAZZA ALDO MORO

Torneo CALCIO FEMMINILE dalle ore 11.00 alle ore 19.00

organizzato dalla Benvenuta

Per info: Giusy cell. 334.64.78.005 labenvenuta47@gmail.com

Torneo SCACCHI IN PIAZZA dalle ore 15.00 alle ore 18.00

organizzato da Chess Club

Per info: Alfonso cell. 329.47.91.030 segreteria@bollatechessclub.com

DOVE: PIAZZA C.A. DALLA CHIESA

Torneo BASKET 3 contro 3 dalle ore 10.00 alle ore 19.00

organizzato da Pallacanestro Bollate GOSS

Per info: Mauro cell. 392.57.49.610 segreteria@pallacanestrobollate.it

Torneo TAEKWONDO IN PIAZZA dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

organizzato da Elite Taekwondo Center

Per info: Michele cell. 338.92.97.479 elite_taekwondo_center@yahoo.it

DOMENICA 10 SETTEMBRE

DOVE: PARCO MARTIN LUTHER KING

ESIBIZIONI E DIMOSTRAZIONI DELLE VARIE DISCIPLINE SPORTIVE dalle ore 10,00 alle 19,00

Ecco gli orari:

Ore 11 – NonSoloDanza

Ore 11,30 – Gymnasium 97

Ore 15m40 Gaia Sport

Ore 16 – Centro magico

Ore 16,20 – Elite Taekwondo Center

Ore 16,40 – Gymnasium 97

Ore 17 – Saluti istituzionali

Ore 17,20 – Ideal Dance

Ore 17.40 – NonSoloDanza

Ore 18.00 – Love Dance

Ore 18.20 – Cigno Nero

Ore 18.40 – Quan Ki Do Long-Ho

Per tutta la giornata sarà possibile: Tirare con l’arco con il Gruppo Arcieri Polisportiva Solese, Pedalare con la Pedale Bollatese.

SENAGO: Festa patronale

Torna la festa patronale della città dal 9 al 10 settembre. L'elenco completo degli eventi nella locandina:

Novate: Festival del monologo "Monologhiamo"

Il 10 settembre 2023 torna "Monologhiamo", il Festival del Monologo arrivato alla sua 10° edizione: ingresso dal Parco Brasca e Giardino dell’Oasi con entrate da via Vittorio Veneto e via Bollate. Ci saranno 9 palchi e 90 attori dalle 15 alle 23. Parole, parole, parole. Inedite e classiche. Comiche e di denuncia, di canzoni e di poesie. Ma solo uno, su ogni palco, a raccontare.

Per la Cena al Retrò Beach Bar del Circolo Sempre Avanti è necessario prenotarsi chiamando in orario di apertura ai numeri 02 3544907 - 3534194607

GARBAGNATE MILANESE: Patronale della frazione Santa Maria Rossa

In onore della patrona che è Santa Maria Nascente. In locandina tutti gli eventi:

MAGENTA: Pontevecchio Shameless Fest

Prosegue a Magenta tra oggi venerdì 8, e domani sabato 9 settembre in occasione della festa del paese, il Pontevecchio Shameless Fest. L’iniziativa andrà in scena al campo sportivo dietro la chiesa della frazione magentina. Oggi dalle 21.30 è prevista una serata musicale con Alea & Band, cover punk rock dagli anni ‘60 ad oggi. Si chiuderà poi il tutto domani, sabato, con l’ultima serata: dalle 20 sarà possibile cenare con due menù preparati dal circolo parrocchiale Pontevecchio su prenotazione. Il primo, menù tradizionale con antipasti freddi, polenta e bruscitt, acqua e dolce, mentre il secondo menù griglia con antipasti freddi, salamella, wurstel e patatine, acqua e dolce. Dalle 21 invece musica con I Nuovi Eroi, cover beat italiano anni ‘60. Per prenotare la cena nella serata di sabato e chiedere anche informazioni è possibile chiamare il numero di telefono cellulare 339.2690465.

ARLUNO: "I love Dante: una sfida d'amore nell'inferno del web"

Appuntamento dedicato ai più piccoli quello in programma domani, sabato 9 settembre, e organizzato dalla biblioteca comunale di Arluno in collaborazione con l’assessorato alla Cultura. Alle 16 al Parco dell’Orologio andrà infatti in scena lo spettacolo teatrale per bambini dal titolo «I love Dante – una sfida d’amore nell’infermo del web», a cura della compagnia Ditta Gioco Fiaba: «Un Dante sbadato, una Beatrice arrabbiata, terribili guardiani e 3 cuori da recuperare. Queste sono le premesse di uno spettacolo tra il classico e il divertente». L’iniziativa sarà ad accesso libero.

SEDRIANO: Festa di San Massimo alla Roveda

Festa di San Massimo alla Roveda domenica 10 settembre. Per quanto riguarda le celebrazioni religiose alle 9.30 è prevista la Messa solenne con incendio del faro al Parco dei Pittori (in caso di maltempo la funzione di svolgerà in chiesa); dalle 15.30 apertura della chiesa per la preghiera personale; alle 16 recita del Rosario in chiesa; mentre alle 21 è prevista la processione con al reliquia di San Massimo per le vie della frazione con partenza e ritorno dalla chiesa. Per tutta la giornata di domenica sarà attivo il banco pesca di beneficenza nella piazzetta di fianco alla chiesa. Per tutta la giornata di domenica poi sono previste diverse attività per festeggiare il patrono. Al Parco dei Pittori dalle 12 alle 23 saranno presenti i gonfiabili per i più piccoli e lo schiuma party. Appuntamenti anche con la musica e le esibizioni di ballo swing, balli di gruppo e ballo liscio, country e musica anni ‘80-‘80-‘90. Inoltre alle 21, sempre al Parco dei Pittori, si svolgerà il concerto del gruppo «C.Over Band» con canzoni dei Nomadi, di Lucio Battisti, dei Dik Dik, dei Beatles, dei Pink Floyd, degli Chic e tanto altro.

CORBETTA: "Sportiamo Corbetta"

Dopo il rinvio della scorsa primavera è pronta a fare il suo ritorno la competizione sportiva dedicata sia ai grandi che ai più piccoli. Si tratta di «Sportiamo Corbetta», l’iniziativa organizzata dall’associazione LocoMotiva, in collaborazione con la Polisportiva Corbetta e Riccardi Academy. La manifestazione avrà luogo nella giornata di domenica 10 settembre nel Parco del Palazzo Comunale Villa Ferrario di Corbetta dalle ore 9 e durerà tutto il giorno. Diversi gli appuntamenti con tornei di pallavolo, corsa campestre e calcio bowling in un fitto programma. Durante lo svolgimento della manifestazione sarà in funzione il punto ristoro dove sarà possibile gustare panini e acquistare bibite.

BAREGGIO: "Tra il telo e le stelle"

-Venerdì 8 settembre è in programma il secondo film «Tra il Telo e le Stelle» con «Troppo cattivi», che verrà proiettato alle 21-21.15 all’area mercato di San Martino in via San Sebastiano. In caso di maltempo il film sarà proiettato in auditorium di via Madonna Assunta.

-Sabato 9 settembre all’oratorio San Luigi dalle 19 si terrà la decima festa di Avus e Croce Azzurra. Dopo la cena, sarà la volta di dj Carlo. Tutto il ricavato sarà devoluto alla sezione di Bareggio della Croce Azzurra. La prenotazione alla cena è obbligatoria al numero 02.9028326 o via mail ad avis@avisbareggio.it.

BOFFALORA: La "Festa della Sucia"

Tutto pronto a Boffalora per la Festa da la Sucia. L’evento inaugurale è previsto nella serata di domani, sabato 9 settembre, nella piazzetta dell’oratorio, dove alle ore 21 il Corpo Musicale Boffalorese terrà un concerto accompagnato dal complesso bavarese dei Musikverein Undorf. È però domenica 10 che si inizierà a entrare nel vivo della festa con una giornata interamente dedicata all’attività fisica. Partenza alle ore 9 al parco La Fuleta con la gara di pesca sportiva e al centro Umberto Re con la Festa dello Sport organizzata dal Boffalorello Asd. Sempre questa domenica alle ore 10 ci sarà l’inaugurazione in sala consiliare della mostra «In Saffa – dal piccolo fiammifero al grande Made in Italy», mentre alle 18 i cittadini potranno assistere all’esibizione itinerante della Maxentia Brass Band per le vie del centro storico.

ABBIATEGRASSO: "La notte dello shopping

La Notte dello Shopping: Lo Sbaracco - Venerdì 8 settembre Confcommercio Abbiategrasso, organizza un’altra apertura straordinaria serale dei negozi di Abbiategrasso, a partire dalle 21. La manifestazione si chiamerà La Notte dello Shopping: Lo Sbaracco. Occasioni da non perdere per uno shopping sotto le stelle.

-"Secondo Memoriale Giulio Grolla e Salvatore Fugazzi" - Sabato 9 settembre per l’intera giornata - Piazza Castello e vie limitrofe; Sala Consiliare del castello. Con la collaborazione di A.C.I. AUTOMOBILE CLUB MILANO. Esposizione in Piazza Castello e vie limitrofe di auto d’epoca. Sfilate, abiti vintage.

-LETthéRARIO ESTIVO 2023- Domenica 10 settembre alle 21 - Castello Visconteo. L’associazione Galà 108 Carpe Diem presenta l’Incontro con gli autori: Julio Araya Toro presenta: “CRIMEN OLVIDADO EN EL PARLAMENTO CILENO”; Marcela Rodriguez presenta: “SUENOS DE LIBERTAD/SOGNI DI LLIBERTA’”. Ingresso libero. In caso di pioggia si terrà nella sala corsi del Castello.

-“Artigiani al Castello e Fiori d’Autunno”- Sabato 9 e domenica 10 settembre al Castello Visconteo e Piazza Castello – Ingresso al pubblico gratuito

CASSINETTA: "Festa patronale"

-Festa patronale - Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre Musica, teatro e divertimento. Le giostre, l’Albero della Cuccagna, la bellissima Stracassinetta e tanto altro.

-"Divorzio all'italiana" - Sabato 9 settembre alle 21 Piazza G. Negri.

-𝗦𝗜𝗠𝗢𝗡𝗘 𝗕𝗔𝗥𝗟𝗔𝗔𝗠 𝗥𝗔𝗖𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔 𝗜 𝗦𝗨𝗢𝗜 𝟲 𝗢𝗥𝗜 𝗔𝗜 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟𝗜 𝗗𝗜 𝗠𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥- Domenica 10 settembre ore 21 ! sala Polifunzionale. Incontriamo, festeggiamo ed ascoltiamo il nostro grande campione!

ROSATE: "Festa dello sport" e "Festa dello Sbaracco"

Festa dello sport si svolgerà sabato 9 settembre presso il Centro Sportivo Ciro Campisi.

Festa dello Sbaracco: sabato 9 settembre, fino a mezzanotte per salutare l'Estate. Sarà una serata di shopping, sorprese e divertimento.

GAGGIANO: "Festa patronale di Vigano"

8 - 11 settembre L'associazione Il Certosino organizza la Festa Patronale di Vigano.

-sabato 9 settembre "Gran fondo del Naviglio - X edizione" organizzata da Terre dei Navigli Sport e Natura ASD. Via Marconi Gaggiano h. 10 - partenza della gara di 14km.

VERMEZZO CON ZELO: "Festa dello sport"

2° Edizione "FESTA DELLO SPORT"- Domenica 10 settembre presso il centro sportivo di via A.Negri

DAIRAGO: Via al Palio delle contrade

Domenica torna il Palio e lo fa in grande stile. Si parte da via Damiano Chiesa dove ci sarà la presentazione dei murales e la pubblicazione del concorso fotografico. Dopodiché sarà la volta del giuramento dei capitani cui seguirà la sfilata delle contrade e il concorso di poesie. Lunedì in oratorio è prevista invece la corsa col cerchio e gimkana, martedì la Corsa longa, a gambe legate e il Copertone. Mercoledì sera, nel cortile delle scuole elementari, i minigiochi per bambini e il taglio del tronco. Giovedì la pausa. Si riprende venerdì sera in piazza Della Croce con il gioco con mattoni, mela e pignatta dei capitani. Sabato pomeriggio in oratorio spazio alle carte (briscola e Scala 40) e agli sport di squadra (calcio, basket, pallavolo). Domenica pomeriggio in via XXV aprile il calimone, i trampoli e la staffetta.

ROBECCHETTO CON INDUNO: E' tempo di Musicart

In paese è tutto pronto per l’edizione 2023 di Musicart, un evento di musica, poesia e arte organizzato dalla biblioteca comunale «Alda Merini» e dall’Accademia musicale Mpa, con il supporto dell’associazione «Amici della Biblioteca». L’appuntamento si terrà domenica 10 settembre dalle 15 nel Parco Bambini di Mostar, con ingresso gratuito da via Ronzoni e via Novara. «Musicart è un evento di grande spessore culturale e rivolto a quanti amano la musica, la poesia e l’arte. L’intento è di coinvolgere con diverse attività più generazioni, con particolare attenzione ai bambini», rilevano il sindaco Giorgio Braga e la consigliera comunale con delega alla Cultura Sofia De Dionigi. L’evento si aprirà con la mostra «Pittore di Lombardia - omaggio a Gaudenzio Borroni» a cura di Giuseppe Zoia e Donatella Tronelli; dalle 15.30 i laboratori ed infine, dalle 16, la musica. Per tutta la durata di Musicart apertura straordinaria della biblioteca, dove si trova l’albero poetico delle scuole elementari.

CASOREZZO: Color run

Domenica sta arrivando, e con essa la Color Run organizzata dall’associazione dei genitori di Casorezzo. Sono poco meno di 5 chilometri tra ciclabili e strade del paese con punti nei quali verranno spruzzati i colori addosso alle persone. Previsto in anfiteatro, luogo in cui culminerà la manifestazione, poi, una sorta di apericena che comincerà alle 18.30.

VILLA CORTESE - SPETTACOLO CONTRO LE TRUFFE

Questa sera, venerdì 8 settembre,al PalaVilla, andrà in scena «Occhio alla truffa», uno spettacolo teatrale volto a mettere in guardia tutti i cittadini, in special modo gli anziani. L'obiettivo è quello di dare gli strumenti a chi sarà presente per fare attenzione ai tentativi di raggiro che spesso avvengono. La serata, che avrà inizio alle 21, è a cura della compagnia «Ridi per caso» e rientra nel progetto di sensibilizzazione della popolazione contro le truffe per cui l'Amministrazione Comunale ha chiesto e ottenuto 6500 euro di contributo. «Una commedia brillante e divertente che aiuta tutti a fare attenzione ai tentativi di truffa, nelle proprie abitazioni e in altre situazioni» ha commentato il sindaco Alessandro Barlocco. Lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Riccardo De Luca, Miriam Errico e Riccardo Galizia.

LEGNANO - DISTRICT FESTIVAL

Venerdì 8 e sabato 9 settembre al Salice di Mazzafame torna il District festival, giunto quest’anno all’ottava edizione, con tre serate dedicate ai diversi generi musicali che spaziano dal rap, al pop alla musica elettronica e un’ospite d’eccezione: Nada, autentica icona della musica italiana.

La kermesse, costruita grazie ai volontari del Salice, alla Cooperativa Italia Sahel Lavoro e al Comune di Legnano con il supporto delle associazioni di quartiere Circolo Santa Teresa e Laboratorio di Quartiere, ha sempre saputo intercettare le diverse tendenze musicali e accogliere artisti emergenti e big, grazie a un lavoro di competenza e critica da parte degli organizzatori, convinti che la musica non sia solo intrattenimento, «ma uno spazio culturale per creare integrazione e socializzazione e riqualificazione».

Stasera, venerdì, Roc Beats aka Dj Shocca presenterà «Sacrosanto»; domani, sabato, a salire sul palco sarà Nada; dopodomani, domenica, i riflettori saranno puntati su Daniele Rossi, uno dei percussionisti pèiù conosciuti al mondo.

L’area concerti aprirà alle 18, così come le postazioni food&drink, e la musica partirà alle 20.30 e durerà fino a mezzanotte e mezza.

VILLA CORTESE - LETTURA E LABORATORIO PER BAMBINI

Una lettura animata e un laboratorio creativo per gli alunni delle elementari. A partire dalle 10.30 di sabato 9 settembre, la sala consigliare comunale ospiterà questo appuntamento organizzato dall'assessorato alla Cultura e il Tavolo Eventi e dedicato ai piccoli amici della biblioteca. «I bambini avranno modo di percorrere un viaggio creativo-artistico "a cavallo" della creatività, ispirandosi a nomi famosi dell'arte contemporanea e non» spiega l'assessore Anna Benetazzo, che in prima persona sarà impegnata nell’iniziativa.

SAN GIORGIO SU LEGNANO - FESTA DELLO SPORT

Tutto pronto per la Festa dello sport sangiorgese 2023. ProLoco San Giorgio su Legnano in collaborazione con il Comune di San Giorgio su Legnano, presenterà la quarta edizione della festa dello sport sangiorgese in programma domani, sabato, dalle 14 alle 18 alla scuola primaria G. Rodari e il Parco del Campaccio (Via Don Sturzo).

La festa quest’anno vedrà coinvolte ben sette associazioni sportive del territorio: Unione Sportiva Sangiorgese con la sezione di Atletica Sangiorgese, Ciclismo, Nordic Walking Sangiorgese, Calcio San Giorgio 1994, Sangiorgese Basket, Art’è Ballet, Fior di Loto ASD, ASD San Giorgio 1998, IKE Associazione Sportiva Dilettantistica.

Dalle 14 ci sarà la possibilità di assistere, intervenire, giocare e fare prove pratiche che coinvolgeranno i presenti; ci sarà inoltre lo stand espositivo dell'Istituto sportivo E. Fermi.

Alle 16.30 nell’area del campo da basket all’interno della Scuola, il Comune di San Giorgio su Legnano proseguirà con la premiazione al merito sportivo: un premio istituito nell’anno 2022 in occasione della prima edizione completa e live della festa e conferito agli atleti o agli istruttori che si sono contraddistinti nella propria disciplina per impegno e dedizione. Un’occasione per potersi avvicinare al mondo dello sport.

LEGNANO - INAUGURAZIONE MOSTRA CARLO MARI

Il celebre fotografo legnanese Carlo Mari torna «a casa» per inaugurare la mostra sul lockdown 2020 e non solo. L'appuntamento è per domani, sabato, alle 18 a Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10). L'inaugurazione di «Carlo Mari - Io Milano tra gli appunti di una vita fotografica» sarà l'occasione per ammirare il frutto di due anni di esperienze con l'Arma dei Carabinieri che hanno prodotto, tra le altre cose, il reportage sul lockdown dell'aprile 2020 a Milano, «città vista dai Carabinieri attraverso l’occhio di un fotografo», di ripercorrere la carriera dell'autore legnanese, dagli inizi ai giorni nostri (gli «appunti di una vita fotografica») e di ascoltare il racconto del nuovo straordinario progetto fotografico in corso di realizzazione con la Marina Militare italiana.

Mari infatti ha solcato l'Atlantico a bordo della nave più famosa del mondo, l’Amerigo Vespucci, diretto a Santo Domingo, con l'incarico di raccontare per immagini la traversata partita da Capo Verde il 6 agosto e in particolare di documentare il lavoro dell'equipaggio e dei cadetti imbarcati per l'occasione, la loro prima navigazione in Oceano dopo esser usciti dall'Accademia di Livorno.

La mostra rimarrà allestita fino all’1 ottobre e sarà aperta a ingresso libero il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

MAGNAGO - Incontro di lettura... col telo mare

Un ritorno a casa da raccontare. La biblioteca di Magnago ha organizzato un pomeriggio dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni. A partire dalle 16, la responsabile della struttura comunale darà vita a un incontro di lettura che si svolgerà all'interno del parco Lambruschini, che poi sarà lo spunto per i giovanissimi per raccontare le proprie vacanze estive e leggere storie ambientate al mare. Necessario portare un telo mare o un plaid.

INVERUNO - PALIO DI FURATO

In occasione della festa patronale dedicata a Santa Maria Nascente, torna il Palio di Furato. Una serie di appuntamenti dall’8 all’11 settembre animeranno la frazione, per una festa di comunità. I rioni protagonisti del Palio sono «la Cruseta», il cui nome deriva da una colonna votiva situata in via Santa Maria e che rappresenta la contrada bianca; e «ul Caminun», che è la ciminiera del vecchio stabilimento tessile e simboleggia la contrada azzurra. La quinta edizione del Palio si aprirà il 9 settembre alle 19.15 con il corteo per le vie del paese dei figuranti dei due rioni; seguirà la cena dei contradaioli e alle 21.30 musica con il Dj Marco Akaso. Domenica 10, dopo la messa solenne, benedizione del drappo del palio e nel pomeriggio giochi del cortile per i bambini, mentre gli adulti si sfideranno nella corsa delle carriole; alle 17.30 partita di calcio Cruseta contro Caminun. Lunedì sera gioco musicale, tombolata e poi premiazione della contrada vincitrice del Palio. Gli appuntamenti religiosi prevedono l’8 settembre alle 21 la messa celebrata dal vescovo Luca Raimondi; domenica 10 alle 20.30 la processione mariana.

RESCALDINA - FESTA DELL'UVA

Il secondo weekend della festa dell’uva, organizzata all’oratorio di Rescalda sarà ricco di sorprese, a partire da oggi, venerdì, che per cena è pronto a sfornare fritto di calamari, grigliate e panini e durante la serata accoglierà sui due palchi (palco Barlafus e palco Baraonda) rispettivamente uno spettacolo di cabaret con Pino dei Palazzi e i Peace and Love e nell’altro palco uno schiuma party con musica anni ‘80. Domani, sabato, dalle 19, verrà proposta una cena al «sapore di mare» e sui palchi durante la serata di esibiranno i Verderame sul palco Barlafus e Roby&Clara sul palco Baraonda che intratterranno con liscio e balli di gruppo. Domenica, invece, gli organizzatori invitano tutti a pranzare insieme con le pappardelle al cinghiale e ci sarà un pomeriggio organizzato con presentazione del libro di Giovanni Scognamiglio, «Toga piccozza e ramponi, imprese verticali di don Antonio Arioli», gli Art Breakers che si esibiranno sul palco Barlafus e Francesca&Mauro sul palco Baraonda.

LEGNANO - FESTA DELLO SPORT

Al Parco Falcone Borsellino, dalle 10 alle 18, di domenica 10 settembre torna la Festa dello sport promossa dall'Assl (Associazione società sportive legnanesi) con la collaborazione e il supporto dell'Amministrazione comunale e il patrocinio di Sport e Salute e del Coni regionale. L'obiettivo della kermesse è avvicinare persone di tutte le età alle varie discipline sportive dando loro la possibilità di cimentarsi sui diversi campi di gioco. Amanti del calcio, del nuoto e del basket, ma anche appassionati di judo, baseball, ginnastica artistica, scherma, e ancora ciclisti, rugbisti e cestisti troveranno sicuramente qualcosa che fa per loro. Le 50 società sportive partecipanti condivideranno gli spazi avvicendandosi nelle loro dimostrazioni sugli stessi campi creando all’interno del parco zone tematiche. Oltre a queste ci saranno le zone gazebo delle realtà che non faranno dimostrazioni, ma che incontreranno le persone illustrando le proprie discipline.

LEGNANO - NAUGURAZIONE DEL KNIGHTS PLAYGROUND

Alle 16.45, al Parco Falcone Borsellino, nell'ambito della Festa dello sport, si terrà l'inaugurazione del Knights playground, il campetto costruito dal Legnano basket in collaborazione con l’organizzazione di volontariato Slums Dunk e aperto a tutti dallo scorso 7 luglio. Per l’occasione i Knights hanno organizzato un ricco programma di eventi. Dalle 10 alle 16.30 ci sarà gioco libero, alle 16.45 è previsto il taglio del nastro con la presentazione delle giovanili Knights, Aba e Aba Pink. Durante la giornata si esibiranno anche le squadre di basket della Castoro sport.

LEGNANO - FESTA DEL CANE FANTASIA

Torna la Festa del Cane fantasia 2023. L'evento, promosso dalla Protezione animali di Legnano, si terrà dopodomani, domenica, nella sede dell’associazione in via Don Milani 24. Sarà una giornata totalmente dedicata agli amici a quattro zampe e inizierà alle 10.30 con l'apertura dei banchetti: saranno allestiti il mercatino dei libri usati, il banco per la pesca di beneficenza e il BancoPal, nel quale saranno esposti tutti i gadget dell'associazione. La festa entrerà poi nel vivo dalle 14: sono previste la presentazione di alcuni trovatelli in cerca di una casa, la premiazione delle adozioni del cuore e la Sfilata dei colori, a cui è possibile iscrivere il proprio cane fino alle 13.30 di domenica, con un’offerta minima di 8 euro. Sarà inoltre attivo il bar per tutta la durata dell'evento, al termine del quale sarà presentato il Calendario Pal 2024.

Il ricavato sarà destinato alle cure degli ospiti della struttura, in attesa che vengano adottati da famiglie amorevoli. Chi non può partecipare alla festa ma vuole comunque sostenere la Protezione animali di Legnano può farlo visitando sul sito dell'associazione la sezione dedicata alla raccolta fondi.

VILLA CORTESE - FESTA DELLO SPORT

Lo sport protagonista assoluto di una iniziativa comunale. Non potrebbe essere altrimenti con un nome così: la prima edizione della «Giornata dello sport» porterà in piazza le principali realtà ludico-motorie di Villa Cortese. Dopo una sfilata che partirà da piazza Vittorio Veneto alle 11.30 e si chiuderà in piazza del Carroccio, l'area antistante al municipio sarà il teatro dell'iniziativa che vedrà protagonisti società cortesine e non.

