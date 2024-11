Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 ottobre 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 9 e domenica 10 ottobre 2024.

LEGNANO: Concerto a la Zattera

L'appuntamento è per oggi, venerdì, alle 21: un concerto imperdibile con il quale si potrà sostenere la cooperativa sociale La Zattera di Legnano che quest'anno festeggia i suoi primi 35 anni di attività. Stasera, al Teatro Tirinnanzi, si esibirà il Coro divertimento vocale, diretto dal maestro Carlo Morandi.

Sul palco un grande coro, con ben 150 elementi, accompagnati da una band: in repertorio brani famosissimi di tutte le epoche.

Una serata dove festeggiare l'importante traguardo della cooperativa, che si occupa di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati attraverso lavoro di assemblaggio, grazie a percorsi di educazione al lavoro, manualità e socialità (attivo anche un Cse, Centro socio educativo). Per contatti 334. 6264435

LEGNANO: L'ospedale in città: secondo appuntamento

«L’importanza della prevenzione delle malattie infettive in età infantile e adolescenziale». Se ne parlerà nella serata di oggi, venerdì, con i professionisti dell’Asst Ovest Milanese, nella Sala Caironi di Villa Jucker (via Matteotti 3).

L’ospedale «torna in città» dunque, nell’ambito del ciclo di incontri promosso in collaborazione con la Famiglia Legnanese e la Fondazione degli ospedali per far conoscere le eccellenze della nostra sanità ma anche aprire un dialogo con la cittadinanza. L’appuntamento è per le 20.45: dopo l’introduzione del direttore sanitario dell’Asst Valentino Lembo e dei rappresentanti di Famiglia e Fondazione, la parola passerà a Laura Pogliani, direttore della struttura complessa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Legnano.

L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è libero.

INVERUNO: Fiera di San Martino

Taglio del nastro sabato per l’edizione numero 417 dell’Antica Fiera di San Martino. Un appuntamento storico, in programma fino all’11 novembre, che celebra l’agricoltura, l’artigianato e le eccellenze del territorio. Con il patrocinio di Regione Lombardia, la kermesse unisce tradizione e innovazione, offrendo un ricco programma di attività per tutte le età.

La fiera si sviluppa lungo le vie del centro ed ospita una vasta gamma di espositori: dall’agroalimentare ai prodotti biologici a km zero, fino ai macchinari agricoli e artigianali. Presenti come sempre il Consorzio produttori agricoli del Parco del Ticino e gli stand Campagna Amica di Coldiretti, per promuovere il meglio della produzione locale.

Tra le attrazioni principali la Fattoria Didattica, dove bambini e famiglie possono scoprire la vita rurale attraverso incontri con animali da allevamento e laboratori interattivi come “Impara a mungere” e l’allevamento delle api. I convegni quest’anno saranno centrati sulla salubrità del cibo: si parlerà di buone pratiche come l’esperienza del mercato della terra a Milano; di politica agricola comunitaria; di cibo e salute.

In biblioteca si potrà visitare la mostra «Templi per lombardi laboriosi» che ripercorre le opere di Mario Galvagni, partendo dalle ville da lui realizzate a Inveruno. La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 9 novembre alle 9.45 nella Sala Virga della biblioteca comunale.

MAGENTA: Festa di San Martino

Cinque giorni di celebrazioni all’insegna di San Martino, da venerdì al lunedì, per un programma equamente diviso tra tradizione e innovazione. Questo in sintesi il palinsesto della patronale, pronta a partire già venerdì 8 novembre alle 21, con l’evento in sala consiliare dal titolo «Le chiavi della memoria». Una retrospettiva dedicata a Carlo Fontana, primo cittadino dal 1946 al 1956, di cui sarà ospite il nipote e a cui saranno invitati tutti i sindaci di Magenta attualmente in vita.

Numerosi gli appuntamenti previsti sabato 9, a partire dal mercatino di antiquariato «Curiosità a Magenta» in piazza Liberazione, dove sarà presente dalle 11 alle 17 lo stand del Comune e di Poste Italiane per la presentazione dell’annullo filatelico in occasione della Festa di San Martino.

Grande attesa poi alle 17 con la cerimonia d’ingresso ufficiale di don Federico Papini come nuovo parroco di Magenta, comprensiva di corteo a piedi dal santuario dell’Assunta fino alla basilica in via Roma, dove alle 18 si terrà la Santa Messa presieduta dal vicario episcopale monsignor Luca Raimondi.

La solenne funzione religiosa aprirà anche la giornata di domenica 10, con successiva deposizione della corona dei Vigili del Fuoco alla statua di San Martino prevista per le 11.30. Alle 15 in piazza Liberazione momento merenda con il vin brulée e le caldarroste di Alpini e Bersaglieri, mentre alle 17 in basilica ci sarà il vespro solenne con benedizione eucaristica.

Il vero clou delle celebrazioni sarà però lunedì 11, giorno di San Martino, con il grande concerto delle 21 in basilica al quale per la prima volta si esibiranno tutti i cori cittadini: quello della Cappella Aloysiana della Basilica di San Martino, il Coro Civico Città di Magenta e il Coro Polifonico San Giuseppe di Pontenuovo. Seguirà l’attribuzione del 25esimo San Martino d’oro da parte di Amministrazione, Pro Loco e Comunità pastorale. Alla Santa Messa delle 18 di martedì 12 il compito di chiudere ufficialmente la festa.

INVERUNO: La Caritas inaugura la nuova sede

Tutti i servizi della Caritas parrocchiale sono stati attivati nella nuova Casa della Carità in via Grandi al civico 7. La nuova sede sarà intitolata a don Tonino Bello, un vescovo che è sempre stato vicino ai poveri e agli ultimi e che con la sua “convivialità delle differenze”, predicava uno stile di vita fatto di dialogo, ascolto e condivisione. Nominato vescovo di Molfetta, promuoveva iniziative di accoglienza per gli immigrati e ha realizzato la Comunità di Accoglienza e Solidarietà Apulia per il recupero dei tossicodipendenti.

La sede Caritas verrà inaugurata sabato alle 18.30, weekend della festa di San Martino, patrono della parrocchia di Inveruno e ricordato in molte immagini mentre dona il mantello ad un povero. San Martino e don Tonino Bello sono esempi di umiltà e di dedizione al prossimo, veri testimoni di carità cristiana. Saranno quindi i riferimenti principali per tutti i volontari che, nell’ambito della Caritas di Inveruno e Furato, operano quotidianamente con servizi diversi e rivolti sempre a chi è in difficoltà.

Nella nuova sede sono attivi: il Centro di Ascolto, il servizio raccolta e distribuzione alimenti, lo sportello Diamo Lavoro, raccolta e distribuzione abiti. Tutta la comunità è invitata all’inaugurazione, per conoscere più da vicino il significato e l’importanza di questo servizio.

LEGNANO: Concerto per la Croce rossa

La basilica di San Magno ospita musicisti di fama internazionale per un concerto benefico a favore del comitato cittadino della Croce rossa.

È «Musica per la vita», che vedrà protagonisti il Quintetto dell’Opera di Milano, professori d’orchestra del Teatro alla Scala e il soprano Barbara Costa. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione.

L’appuntamento è fissato per domani alle 21. A esibirsi saranno i maestri Gianni Dalla Turca e Nicola Martelli, alle trombe; il maestro Roberto Miele, al corno; il maestro Giuseppe Grandi, al trombone; il maestro Alberto Tondi, alla tuba; il maestro Gianni Massimo Arfacchia, alle percussioni; e il già citato soprano Barbara Costa.

Il costo del biglietto è di 25 euro: per l’acquisto è necessario compilare il form disponibile al al link https://forms.gle/1LLJ4F1sGu5Nwt6F7 oppure rivolgersi direttamente al comitato, scrivendo a comunicazione@crilegnano.org.

Grazie alla collaborazione con Andrea Mezzenzana e la sua famiglia, ai diversi sponsor che generosamente hanno offerto il loro contributo e al ricavato della vendita dei biglietti saranno acquistate tre nuove autovetture che la Cri legnanese userà per il trasporto di emoderivati e di soggetti fragili e per offrire diversi servizi alla popolazione.

Durante la serata avverrà la simbolica consegna delle chiavi da parte di Mezzenzana, ideatore dell’iniziativa, a Luca Roveda, presidente del comitato cittadino della Croce rossa.

«Eventi di questo tipo dimostrano come la collaborazione e la solidarietà, di cui il nostro territorio è ricco, se unite, permettano davvero di fare la differenza» afferma Roveda.

MAGNAGO: La magia del foliage nel Parco delle Roggie

Il Parco delle Roggìe può essere un posto affascinante. L'appuntamento fissato per la dopodomani, domenica, porterà i magnaghesi (25 al massimo) tra i colori dell'autunno, tra foglie e alberi. «Quello di domenica sarà l’ultimo appuntamento del 2024 dedicato alla valorizzazione delle Roggìe, una risorsa naturale di grande importanza per il nostro territorio – commenta il consigliere delegato Emanuele Brunini - Dopo un anno in cui abbiamo promosso tre eventi guidati per far scoprire le bellezze di questo parco, chiudiamo il programma autunnale con un’esperienza speciale, pensata per far conoscere a tutti, anche alle famiglie, il fascino del foliage.

Questa area boschiva è un vero gioiello per la nostra comunità: uno spazio verde che non solo regala paesaggi spettacolari, ma che svolge anche un ruolo cruciale nella conservazione della biodiversità locale. «Con queste iniziative, il nostro obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza di preservare questo patrimonio naturale, promuovendo un forte senso di appartenenza e rispetto per l’ambiente».

L’escursione sarà condotta da Antorella Ghirardini, esperta guida naturalistica ed escursionistica. Il ritrovo è fissato alle 14.30 davanti al campo sportivo ubicato in via Gobetti.

LEGNANO «Cessate il fuoco subito!»

È la parola d’ordine del presidio per la pace indetto per dopodomani, domenica, dalle 15.30 alle 18.30, in piazza San Magno. A promuovere l’iniziativa associazioni e collettivi del territorio, con l’adesione di alcune forze politiche, che invitano la cittadinanza a unirsi per chiedere con forza il cessate il fuoco in ogni luogo e la messa al bando della guerra.

TURBIGO: Saper leggere il personaggio

La sera di oggi, venerdì, ci sarà un importante evento a Turbigo: infatti il Comune con il patrocinio di Fondazione per Leggere e del Parco Lombardo della Valle del Ticino invita tutti alla

serata culturale «Saper leggere il paesaggio» con Rosella Saibene, architetto e dottoressa in Scienze per il paesaggio; lo scopo della serata è conoscere il territorio con curiosità e occhi allenati.

L’evento si terrà alle 21 in Sala delle Vetrate del Palazzo De Cristoforis Gray ed è aperta a tutti senza la necessità di prenotazione.

Durante l’incontro, l’architetto Saibene parlerà anche della recente tesi di laurea discussa all’Università di Padova sul tema «Educare al paesaggio: l’esperienza dei Parchi all’interno della Riserva della Biosfera Mab Ticino-Valgrande-Verbano».

TURBIGO: Campo della promessa

Tutto pronto per il Campo della promessa, in scena domani, sabato: ritrovo alle 14 al parcheggio della trattoria Da Lucia in via 26 Maggio, poi via alla camminata e corsa su un anello di sei chilometri

(non adatto a passeggini o carrozzine) dove è necessario indossare pantaloni lunghi e scarponcini da trekking. Gli interessati possono contattare il 339.2904469.

NERVIANO: Spettacolo balocchi e profumi

Torna il teatro in paese. Domani, sabato, alle 21, nella sala del Bergognone, saranno protagonisti gli attori della compagnia teatrale I Sottopalco che saranno impegnati con «Balocchi e profumi»: si tratterà di un recital concerto in collaborazione con il Fanny Quartet, un quartetto musicale tutto al femminile per quello che sarà un vero e proprio viaggio attraverso le vicende e le musiche che hanno segnato quella che è stata la prima metà del 1900.

Sempre I Sottopalco, domenica alle 15.30, nel salone della Parrocchia Santo Stefano (Piazza Santo Stefano) sosterranno la compagnia I Catanaij che andrà in scena con la commedia dialettale «La pazienza del scior curaa».

RESCALDINA: Fumetto, filosofia e libri

Eventi in paese. Domani, sabato, alle 10.30 in biblioteca «Tutti possiamo fare fumetto, laboratorio introduttivo all'arte del fumetto» dai 9 ai 12 anni. Lunedì, alle 21, torna la

rassegna dei «Lunedì filosofici in biblioteca» con l'incontro «Enigmi: dalle prime e dalle ultime cose. Iniziare a cura di Mario Domina; martedì, alle 21, in biblioteca, nuova serata con il gruppo «Ambientiamoci» che parlerà del« Castano e della sua storia» insieme a Gianni Riva. Sabato 16, alle 11, torna il «Biblioaperitivo» con la presentazione del libro «Quasi tutto avvenne» per caso di Ernesto

Masina e, alle 15, in auditorium, premiazione del concorso «Appunti per il cuore 2024» con l'associazione Ravello C'è.

CERRO: Traiettorie sonore

Tutto pronto per il via della 28esima edizione di Traiettorie sonore, la rassegna musica promossa dall'assessorato alla Cultura: il primo appuntamento sarà per domani, sabato, alle 21,

all'auditorium di via Boccaccio quando si potrà assistere al concerto «Tributo a Fabrizio De Andrè» a cura degli Ottocento nel 25esimo anniversario della scomparsa del celebre cantautore genovese.

Eventi anche nella nuova Galleria Grassi, lo spazio a lato del municipio in via San Carlo completamente riqualificato: domani, sabato e domenica così come sabato 16 e domenica 17 novembre, si potrà

ammirare (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18) la mostra fotografia «Cond(di)visione» reale a cura dell'associazione fotografica Circolo

87.

CANEGRATE: Aperitivo con l'autore

Un appuntamento da non perdere quello di domani, sabato, nella spazio intitolato a Peppino Impastato di via Alberto da Giussano. Auser Canegrate Cultura dei Sogni propone «Aperitivo con l'autore», un incontro con Mario Alzati, che presenterà il suo ultimo romanzo, «La levatrice di Olonia», evento che sarà seguito da un rinfresco.

ABBIATEGRASSO: We run for fight

Domenica 10 novembre al via la prima edizione della We Run For Right. La marcia non competitiva è organizzata dal Gruppo La Cappelletta e promossa dalla Commissione Pari Opportunità. Il ritrovo sarà alle 8.45 presso la Cappelletta via Stignani 61, la partenza dalle 9 alle 10

Venerdì 8 novembre alle 21 all’ex convento dell’Annunciata va in scena “Madama Butterfly” opera di di Giacomo Puccini. Manifestazione per la diffusione della cultura musicale operistica italiana con lo scopo di raccolta fondi da destinare a beneficenza, organizzata da Rotary Club Abbiategrasso.

RHO: Tumore alla mammella

Un percorso innovativo nella diagnosi e nella cura del tumore della mammella. Stasera, venerdì, alle 21 all'Aula Capacchione dell'Ospedale di Rho in corso Europa, si svolgerà un incontro dedicato alla Breast Unit dell' @asASST-Rhodense. Interverranno alla serata professionisti ed esperti, descrivendo una panoramica completa su questa preziosa opportunità per la popolazione rhodense e dei comuni limitrofi.

La conferenza, nel corso della quale parleranno un radiologo, un chirurgo, un genetista, un anatomo patologo, un oncologo, uno psicologo e un infermiere, oltre alle associazioni di volontariato che operano in reparto, è gratuita e a ingresso libero.

POGLIANO MILANESE: Riapertura del Parco del Roccolo

Tutti i cittadini possono partecipare alla riapertura speciale di domenica 10 novembre: in occasione del trentesimo anniversario dall’inaugurazione del Parco del Roccolo, l’area sarà visitabile dalle 9.30 fino alle 17. Durante questa giornata di festa, il programma prevede passeggiate, laboratori didattici, giochi e molte altre attività di svago e relax. In seguito, alle 14, verranno premiati i partecipanti alla rassegna di racconti e poesie «Il Mio Roccolo», con la lettura degli elaborati scritti dagli aderenti all’iniziativa.

Durante la giornata si potranno anche assaporare prelibatezze e prodotti tipici del territorio offerti dalle bancherelle allestite per tutta l’area. In caso di maltempo, l’evento verrà posticipato, ma le previsioni meteo di domenica lasciano ben sperare. Tutto, dunque, è stato preparato per celebrare con gioia il trentennale del parco, clima di festa che sarà più grande tanto più numerose saranno le persone che sceglieranno di parteciparvi.

PARABIAGO: Tutto pronto per i 106 anni della Vittoria e l’omaggio alle Forze armate

Domenica Parabiago e le sue frazioni riprenderanno in mano il consueto canovaccio destinato a celebrare figure e istituzioni che si battono e che si sono battute per la sicurezza del Paese. Canovaccio che partirà, alle 10, da piazza Della Vittoria dove avrà luogo l’alzabandiera. Il corteo si sposterà subito al Parco Crivelli che invece ospiterà l’omaggio al monumento commemorativo al Milite ignoto.

L’appuntamento clou è poi fissato per le 10.30 al cimitero. Qui ci sarà la deposizione di una corona d’alloro a cui si aggiungeranno i canti della scuola secondaria di primo grado Rancilio. Non mancheranno le riflessioni e le letture a cura degli allievi dell’istituto di viale Legnano. Seguirà quindi, alle 11, la messa nel piazzale della cappella del camposanto, con il discorso della autorità istituzionali locali. Spazio inoltre al concerto del corpo musicale Santo Stefano.

Messa e benedizione della corona d’alloro, poi, a Santo Stefano. Il tutto a partire dalle 10.30. Villapia farà lo stesso alle 9 in piazza Risorgimento con la deposizione della corona d’alloro al monumento dei Caduti. Analogo il programma «flash», che comincerà alle 9.15 a Villastanza.

CASTANO PRIMO: Volontariato civico

E’ tutto pronto per il primo appuntamento all’insegna del volontariato civico, l’attività che i castanesi potranno scegliere di svolgere nel proprio tempo libero attraverso interventi a beneficio della comunità intera. Un percorso condiviso, quello che ha indicato il sindaco Roberto Colombo , il quale ha finalmente sciolto la riserva rispetto all’avvio del lavoro di ascolto dei potenziali interessati. C’è chi si è già fatto avanti e chi invece è desideroso di conoscere maggiori dettagli. Nascerà proprio con questo scopo l’evento in programma proprio per domani, sabato 9 novembre 2024, alle 11.30, nel parcheggio Ferrovie nord di via Matteotti. L’occasione servirà a parlare, discutere e affrontare le specifiche tematiche di questa parte di territorio, il tutto secondo un’ottica di cura ambientale. Un modo per organizzare e, nel contempo, programmare i prossimi interventi.