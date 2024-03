Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 marzo 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 9 e domenica 10 marzo 2024

CUSAGO: Il mercatino dell'antiquariato e biologico

Domenica 10 marzo torna a Cusago all’ombra del maestoso Castello Visconteo “Il mercatino dell’antiquariato e biologico”. Oggetti da collezionismo, ma anche mobili, antiquariato etnico, libri e stampe, modernariato e tanto altro ancora. Col passare del tempo, si sono unite anche specialità gastronomiche come cibi biologici di alta qualità, offerti direttamente dai produttori.

CASSINETTA DI LUGAGNANO: "Il femminismo ci rende felici"

Il Comune di Cassinetta di Lugagnano, in collaborazione con la Commissione Cultura e Biblioteca invita la cittadinanza sabato 9 Marzo alle 21 nello spazio polifunzionale, Piazza Gaetano Negri all'evento “Il femminismo ci rende felici”. Reading a cura di Margherita Marcheselli e Simona Lisco.

MAGENTA: Giornata internazionale della donna

Diversi gli appuntamenti previsti a Magenta nel weekend per la Giornata Internazionale della Donna. Oggi, venerdì 8 marzo, Radio Magenta proporrà una programmazione musicale tutta al femminile, mentre dall’8 marzo fino al 26 in biblioteca ci sarà la mostra di acquerelli della pittrice Gloria Ierna dal titolo «Volti», in giornata al Soccer Five dalle 9.30 ci sarà poi una dimostrazione di calcio femminile per le scuole con l’Asd Ponteveccchio, mentre alle 18 sempre in biblioteca Marina Marazza terà una serata dal titolo «Le donne di Manzoni». Domani, sabato 9 marzo, sono previste poi delle visite senologiche con Salute Donna in Casa Giacobbe, mentre domenica 10 marzo alle 14 con l’Asd Pontevecchio si terrà il Trofeo di calcio Città di Magenta e alle 16 all’IdealMagenta un evento dedicato a «Frida Kalho. I colori della vita» a cura di Auser.

- Si chiama «Una polenta per l’Ucraina» l’iniziativa benefica promossa dal Leo Club di Abbiategrasso e che si terrà nella serata di domenica 10 marzo a partire dalle 19.30 all’oratorio Sacra Famiglia di via Cadorna di Magenta. Una serata benefica, che ha come scopo quello di raccogliere fondi per aiutare alcune comunità ucraine. Per informazioni è possibile visitare il sito www.comunitapastoralemagenta.it

CORBETTA: Giornata internazionale della donna

In occasione della Giornata internazionale della Donna a Corbetta sono stati organizzati diversi appuntamenti. Domani, sabato 9 marzo, alle 10.30 ci sarà alla biblioteca comunale l’incontro con Benedetta Artefacile, content creator e autrice del libro «Indisciplinati: da Monet a Duchamp, 10 ribelli dell’arte spiegati facile». Domenica 10 invece dalle 8.30 la Giornata del Benessere con delle lezioni gratuite di yoga e pilates in collaborazione con lo Studio Pilates di Corbetta. Nel pomeriggio alle 17.30 poi ci sarà l’incontro «Lo sport? È un gioco da ragazze! Vieni a fare quattro chiacchiere con le campionesse dello sport». Un appuntamento dedicato a tutte le giovani ragazze corbettesi che si vogliono avvicinare al mondo sportivo e a seguire la cerimonia di consegna del premio "Il volto delle donne".

MARCALLO: "Bubble show"

Sarà un pomeriggio da non perdere quello previsto a Marcallo per domenica, 10 marzo, con due eventi dedicati a grandi e piccini, entrambi in programma alle ore 16.

Si parte dalla Sala San marco, dove ad attendere i bambini sarà l’evento «Bubble show»: spettacolo di bolle di sapone nonché terzo e ultimo appuntamento con la rassegna teatrale È arrivato un bastimento, a cura della compagnia Ditta gioco fiaba e di La Pettirossa Bubble Artist. Alla stessa ora avrà invece luogo all’oratorio di Casone l’iniziativa «Pomeriggio in dolcezza»; una merenda a base di tè e dolcetti organizzata dal centro pensionati Casone-Barco e dal gruppo La Fenice, in collaborazione con il Comune.

A seguire prevista una tombolata in compagnia.

BUSCATE: BibliotEque

Due eventi nella sala civica Lodi domani, sabato. Alle 15.30, nell’ambito del progetto «Agenda 2030 BibliotEque», la Biblioteca presenterà, in collaborazione con Fondazione per Leggere, la narrazione teatrale per bambini «Il mondo e le sue storie», a cura di Vaninka Riccardi e rivolta alle classi dal secondo anno della scuola dell’infanzia alla terza primaria. Alle 18, in occasione della Festa della donna, si terrà la presentazione del libro «Il cuore guasto», il racconto di una giovane donna che, tra gioie, sofferenze e ostacoli vari, ha un grande desiderio a cui non vuole assolutamente rinunciare: diventare mamma.

CERRO: «Mi piace da morire»

Questo lo spettacolo comico musicale in programma domani, sabato, alle 21, all'auditorium di via Boccaccio a ingresso libero. Uno spettacolo di e con Debora Mancini e con Daniele Longo.

«Uno spettacolo da vedere con le amiche con le quali si condivide tutto, e farsi quattro risate, col proprio compagno, e sorridere dell’amore, in gruppo, per ritrovarsi con i vecchi amici e da soli, perché c'è sempre tempo per sorridere, soprattutto l'8 marzo» afferma l’assessore alla Cultura Daniel Dibisceglie. Che aggiunge: «Il tradizionale appuntamento della Festa della Donna sarà il prologo della rassegna teatrale dedicata ad Anita Bollati».

SAN VITTORE: «Le signore in giallo»

Questo il titolo della serata in programma oggi, alle 21, in biblioteca, in occasione della Festa

della donna promossa dal Comune: saranno presenti tre scrittrici di giallo tra delitti, serial killer e macabri ritrovamenti.

CANEGRATE: Marzo è donna

Ad aprire le porte di «Marzo è donna» sono stati Marilena Anzini e Ciwicè (nella foto): giovedì scorso si è infatti svolto, al Polo culturale Catarabia, lo spettacolo musicale dei due artisti, evento organizzato da Gli Spaesati con il patrocinio del Comune di Canegrate.

Continuano gli eventi di «Marzo è donna»: oggi, venerdì, alle 21 si terrà uno spettacolo di danze, voci ed emozioni al Polo culturale Catarabia dal titolo «Meravigliosa creatura» a cura della consulta culturale e del volontariato; per domani, sabato, tre eventi: un corso di difesa personale a cura di Okami nella palestra di via Toti alle 10, una conferenza intitolata «La menopausa e i suoi segreti» a cura di wowwoman e RipLive al Polo culturale Catarabia alle 16 e poi inaugurazione della mostra collettiva a cura del gruppo artistico Mercurio a Palazzo Visconti alle 21 (aperta fino al 17 marzo) dal nome «Mostra collettiva di arti grafiche, pittoriche e scultoree». E ancora: giovedì in occasione della giornata del fiocchetto lilla verrà presentato “benessere attraverso il cibo” al Polo culturale Catarabia alle 21.

CASTANO: La Camminata in rosa

Domenica torna la camminata ludico motoria lungo le sponde del Canale Villoresi organizzata dai Comuni di Castano Primo e Nosate, insieme all’associazione Cuore di donna, e che rientra nell’ambito dell’iniziativa «Oltre la mimosa». Le iscrizioni si possono ancora effettuare all’Ale bar di Robecchetto, al Tutto per la casa di Castano e al Binda bici bar di Nosate. Quanto al programma, il ritrovo è fissato per le 8.30 in piazza Mazzini, dove ci sarà l’iscrizione e il ritiro della pettorina e del materiale nello stand dell’associazione Cuore di donna. Alle 9.30 la partenza alla volta della vicina Nosate e in particolare alla chiesa Santa Maria in Binda. Seguirà il rilassamento muscolare e il momento che vedrà servire bevande rigeneranti. C’è il servizio navetta per il ritorno. Il ricavato all’associazione Cuore di donna stessa.

ROBECCHETTO CON INDUNO: Consapevolezza finanziaria al femminile

Nella biblioteca comunale “Alda Merini” di Robecchetto con Induno, in occasione della Giornata internazionale della Donna, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, si parlerà di consapevolezza finanziaria al femminile con un’ospite d’eccezione. «Si tratta di “Pecuniami”, nome social della consulente finanziaria Aminata Gabriella Fall che aiuta le donne a comprendere il mondo dei soldi, fornendo loro gli strumenti per viverlo in maniera consapevole e serena», spiegano l’assessore alle Pari Opportunità Marta Langè e la consigliera comunale delegata alla Cultura Sofia De Dionigi aggiungendo che «questo evento dal titolo “8 Marzo: Donne, Denaro, Destino” è un laboratorio che si terrà nella struttura di via Novara venerdì 8 marzo alle ore 21; una valida occasione per coinvolgere tutte le donne, sin dalla giovane età, e dimostrare loro come l’indipendenza economica sia alla base di relazioni, anche sentimentali, maggiormente sane ed equilibrate. Offriremo un punto di vista innovativo per celebrare la ricorrenza annuale».

L’ingresso è libero e seguirà rinfresco.

VILLA CORTESE: Domenica la pulizia dei boschi

Giornata ecologica per i villacortesini. L'assessorato all'ambiente, in collaborazione con agricoltori, imprese e associazioni del paese, ha fissato per dopodomani, domenica 10 marzo l'appuntamento con la pulizia dei boschi, divenuto semestrale dopo che l'iniziativa, un tempo annuale, è stata riproposta anche lo scorso autunno. Il ritrovo è fissato di prima mattina, alle 8.45, in piazza mercato, a due passi dal municipio. I volontari di qualsiasi età, chiamati a presentarsi muniti di guanti e attrezzi per la raccolta (ma chi ne sarà sprovvisto potrà ricevere quello in dotazione del Comune), si recheranno nelle diverse aree verdi del paese, solitamente quelle dietro la chiesetta di San Grato, la zona della vasca volano e quella della discarica, con l'obiettivo di rimuovere il maggior numero possibili di rifiuti abbandonati.

BAREGGIO: Incontro in biblioteca per l'8 Marzo

Anche Bareggio si appresta a festeggiare la Giornata della Donna. Questa sera, venerdì 8 marzo alle ore 21, sarà infatti in programma presso la sala consliare di via Marietti 8 l’incontro pubblico dal titolo "Lavoro, Emozioni e Sorrisi", organizzato dall’associazione Donna È e patrocinato dal Comune.

Relatrici della serata saranno la dottoressa ginecologa Giulia Alessandra di Troia e Carolina Pellegrini, già consigliera di parità della Regione Lombardia. Entrambe parleranno del mondo del lavoro e di come questo ancora oggi influisce sulla vita delle donne.

Gli interventi delle due relatrici saranno inoltre intervallati da alcune brevi rappresentazioni sceniche realizzate dai membri dell’associazione Donna È. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

LEGNANO: «Suffragette italiane verso la cittadinanza»

È il titolo della mostra organizzata dall'Amministrazione comunale e dalla Fondazione Kuliscioff che sarà inaugurata venerdì alle 17.30 a Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10).

Dalla seconda metà del diciannovesimo secolo, in tutto il mondo e in particolare in Occidente, si afferma il movimento contro la secolare esclusione delle donne dalla sfera politica. Attraverso i documenti dell'archivio storico dell'Unione femminile nazionale e della Fondazione Kuliscioff, l’esposizione (che rientra nel programma delle iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale della donna) racconta il movimento per la conquista del voto alle donne dall'Unità d'Italia al 1946, in collegamento con il contesto internazionale.

La mostra rimarrà allestita fino al 17 marzo.

Sabato e domenica: 10.00/12.30 – 15.00/19.00

Ingresso libero

VANZAGHELLO: Ciclo di incontri in biblioteca

L'Amministrazione comunale, con il prezioso supporto della biblioteca comunale, propone una serie di interessanti incontri con esperti volontari che condividono l’idea di messa in rete delle conoscenze al fine di approfondire temi legati alla lettura, alla sicurezza e al benessere fisico e psichico.

Nel ringraziare sin da subito tutti gli esperti che hanno dato disponibilità ad intervenire «invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare».

Si parte domani, sabato, alle 16.30, in biblioteca, con la lettura tra allenamento cognitivo e laboratorio di emozioni. Per proseguire il 23 marzo, alle 16.30, nella sala consiliare, dove si parlerà della sicurezza delle nostre case, Per finire il 16 aprile, alle 16.30, sempre in sala consiliare, con un focus su corpo e mente.

BUSTO GAROLFO: «Donne e Motori? Gioie e Basta»

È visitabile fino a lunedì la mostra fotografica « Donne e Motori? Gioie e Basta», allestita nella Sala Fontana in occasione della Festa della Donna e inaugurata mercoledì. «Di stereotipi sulle donne ce ne sono tanti e quelli che le collegano al mondo delle automobili sono particolarmente denigratori e tra i più difficili da eliminare – spiega Elisabetta Cozzi, ideatrice e curatrice dell’esposizione – La mostra, giunta alla seconda edizione, vuole essere un contributo per combattere le immagini che distorcono la realtà e per superare la cultura discriminatoria. Protagoniste sono venti donne di alta professionalità ritratte alla guida delle auto del Museo Fratelli Cozzi di Legnano dalla fotografa Camilla Albertini, la quale colpisce i luoghi comuni antiquati e retrogradi con la forza di immagini eleganti e rispettose, per sensibilizzare tutti sull’urgenza del contrasto alla violenza e di una vera parità».

BUSTO GAROLFO: Fiera primaverile

Torna la Fiera Primaverile e, per l’occasione, bancarelle di ambulanti, artigiani e hobbisti riempirranno dalle 8 alle 19 il Parco “Falcone e Borsellino” di domenica e Piazza Lombardia di lunedì, ma non finisce qui. Domenica al Parco Comunale saranno presenti anche il Mercatino delle Curiosità, il percorso ludico culturale “Giochi dei nonni” a cura dell’Associazione Asso Promo Arte, il laboratorio “Gli aquiloni di Edo” con volo finale nell’arena curato da Associazione Busto.com e VOLARho, il Softair Bootcamp con Associazione Softair Valley Team, i Falconieri della Ginestra con i loro rapaci e Funny Bike con i suoi tricicli grillo e mini quad elettrici. Sarà aperta la biblioteca, dove l’associazione Ludoverse proporrà giochi vintage, da tavolo e di ruolo,Dj Tia e la Junior Band del Corpo Musicale Santa Cecilia accompagneranno, alle 10.30, l’inaugurazione dell’Informagiovani.

