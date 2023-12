Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel week-end

RHO: Artigiano in fiera

E' aperto fino a domenica 10 dicembre alla Fiera di Rho L'Artigiano in fiera dalle 10 di mattina alle 22,30 di sera. 1.000.000 di visitatori, 3.000 artigiani, 100 Paesi del Mondo, 3.000 aziende online, 500 aziende con vetrina online per vendita dei prodotti, 20.000 prodotti in vendita online, 3.000.000 utenti unici sul sito web.

Ingresso gratuito

TURBIGO: "Verso Betlemme"

La comunità di Turbigo si prepara alla grande al Natale che è sempre più vicino: dopo il concerto «Verso Betlemme» che si è tenuto nella parrocchia la scorsa settimana, è stato annunciato un nuovo concerto: è quello in programma oggi, venerdì.

«L’Amministrazione comunale invita tutti al concerto di Natale di oggi, venerdì - annuncia il sindaco Fabrizio Allevi - Il mese di dicembre e l’inizio di gennaio saranno ricchi di eventi natalizi a Turbigo. Uno dei primi a cui non si può mancare è proprio il tradizionale concerto di Natale a cura del corpo bandistico “La Cittadina” alle 20.45 al Palazzo delle Associazioni. Lo stesso giorno verrà inaugurata la mostra dei presepi al nuovo teatro Iris (fino al 6 gennaio); sarà l’occasione per ammirare le creazioni dei turbighesi».

NERVIANO: "Aspettando la magia del Natale"

Via alla rassegna «Aspettando la magia del Natale», a cura del Comune: domani, venerdì, dalle 9 alle 18 festa del santuario della Colorina con stand e animazione a cura di Facciamo quadrato, alle 16.15 omaggio musicale a cura della banda, alle 17.15 accensione dell'albero in Piazza della Vittoria, alle 18 concerto alla Colorina con l'associazione L'universo di Maio con musiche di Haendel Mozart e

Vivaldi; domani, sabato, alle 15 inaugurazione della mostra presepi in municipio a cura dell'associazione Collage, alle 16 evento natalizio in piazza della chiesa di Cantone con l'associazione «Tant par fa

quajcoss »e, alle 18, accensione dell'albero a Cantone con anche la banda e, sempre alle 18, ma nel chiostro degli Olivetani, spettacolo di luci e laser a tema natalizio con Collage e Comune.

Alle 21, in sala del Bergognone, l'associazione Collage, in collaborazione con il Comune, presenterà il Concerto di Natale dei Mandolinisti bustesi

Lunedì, alle 21, nella sala del Bergognone, «Una voce per chi non ha voce», concerto di beneficienza a favore di cani e gatti con «L’universo di Maio»: si esibiranno gli artisti del Teatro alla Scala tra cui il mezzosoprano Lucia Bini.

CERRO MAGGIORE: "Concerto d'inverno"

Un concerto per lanciare un forte messaggio di pace. Domani, sabato, alle 21, nell'auditorium comunale di via Boccaccio, sarà proposto il 28esimo «Concerto d'inverno» a cura dell'associazione culturale La zuppiera e del gruppo di Emergency di San Vittore in collaborazione con il Comune di Cerro (l’evento si svolge a Cerro in quanto la sala polivalente di via Veneto di San Vittore Olona è inagibile).

Sul palco ci sarà il «Life after quarter» per l'evento «Musica per la pace».

«L'identità di un popolo non può essere schiacciata nemmeno da una guerra, la guerra è solo da abolire» spiegano gli organizzatori che ricordano come l'ingresso alla serata sarà libero e il ricavato sarà devoluto per sostenere i progetti umanitari di Emergency. L’evento è stato inserito dal Comune di Cerro nella rassegna «La via del Natale».

SAN VITTORE: Natale in paese

Via al Natale in paese. Domani, venerdì, alle 21, in chiesa parrocchiale il Comune proporrà «Christmas is...», concerto con i grandi classici della tradizione natalizia di ogni tempo (a seguire brindisi per tutti in municipio) con l'Orchestra dell'Accademia e Coro sinfonico Amadeus.

Sempre oggi, venerdì, in scena «Natale insieme» promosso dal Comune: alle 16, in piazza, Babbo Natale accoglierà i bimbi con sorprese, Olona Viva offrirà la cioccolata calda e vin brulè e gli scout proporranno lavoretti; alle 16.45 brani natalizi a cura della banda e dello zampognaro Stefano Quaglia, alle 17 accensione dell'albero e del presepe in piazza. Domani, sabato, alle 15, nel cortile Dell'Acqua, per bimbi

realizzazione del proprio gnomi, merenda e animazione con Olona viva.

SEDRIANO: "Mercatino di Forte dei marmi"

Continuano gli eventi sedrianesi in vista del Natale. Domenica 10 dicembre in piazza del Seminatore e in piazza Cavour si terrà il Mercatino da Forte dei Marmi. L'atmosfera sarà allietata dalle musiche natalizie del Corpo musicale Sedrianese, gli zampognari che gireranno nelle vie di Sedriano e della Roveda, ma anche con le esibizioni de «Le Nataline» dell'Asd Rossfit e il Giro Pony con l'Asd La Nuvola.

VITTUONE: "Come un dipinto"

Domenica 10 dicembre nel salone Olof Palme di via Milano 18 si svolgerà la mostra fotografica «Come un dipinto», organizzata dall’associazione culturale Vedute d’autore di Abbiategrasso, in collaborazione con le associazioni vittuonesi e il patrocinio del Comune. Il ricavato della vendita delle fotografie sarà devoluto il beneficenza. L’esposizione sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Domenica è poi previsto un altro appuntamento, questa volta con la musica. Dalle 9.30 alle 12 infatti il Corpo musicale G. Verdi allieterà i cittadini con le musiche natalizie lungo le vie del paese.

ABBIATEGRASSO: Pista di pattinaggio

Da oggi, venerdì 8 dicembre 2023, al 31 gennaio 2024, compresi i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. È aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio ad Abbiategrasso in piazza Garibaldi.

“DIVERSO DA ME” - spettacolo di danza Sabato 9 dicembre ore 20.30 - ex Convento dell’Annunciata a cura dei Servizi Culturali del Comune di Abbiategrasso in collaborazione con Superhabily ASD e Associazione Heiros. Ingresso libero

PRESEPE DI AUGUSTO ROSETTA sarà inaugurato oggi, venerdì 8 dicembre e sarà visitabile fino al 7 gennaio 2024 Corso san Pietro – Abbiategrasso A cura degli Amici del Palio di Abbiategrasso.

GAGGIANO: Winter race 10K

Domenica 10 Dicembre 2023 alle ore 16.00 presso la Sala studio della Biblioteca Comunale presentazione del quaderno n, XIV dal titolo "Quando c'era la Via Roma" e del calendario 2024 a cura dell'Associazione Il Rachinaldo con il patrocinio del Comune di Gaggiano.

Half Marathon - Winter Race 10K a San vito di Gaggiano domenica 10 dicembre . Area feste via Marta Lodi 1. Partenza della competizione alle 8. ritiro pettorali 7.15

Natale in piazza - DOMENICA 10 DICEMBRE dalle 10 alle 18 tra Piazza Daccò, Piazza della Repubblica, via Carroccio vi aspettano la piva del Corpo Musicale di Gaggiano 1854, oltre 90 espositori, polenta calda allo stand Pro Loco, sfilate, coro musicale e molto altro!...ovviamente non mancherà Babbo Natale e la magica atmosfera delle canzoni natalizie e la via Curiel, bellissimo angolo di Natale. I negozi saranno aperti!

Magenta: Fiaccolata per la pace

Una fiaccolata per la pace, questo quanto organizzato domenica 9 dicembre da un gruppo di lavoro formato da diverse associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Magenta e il sostegno della Comunità pastorale. L'appuntamento è fissato per domenica con una fiaccolata con ritrovo alle 17 in via Mazzini, angolo P.zza Vittorio Veneto.

Partono da oggi, venerdì 8 dicembre a Magenta gli eventi natalizi. Alle 16 va in scena al Cinetetro Nuovo lo spettacolo «Lo spirito del Natale», alle 16.30 invece l’inaugurazione dell’albero alla presenza delle autorità. Alle 18 invece l’inaugurazione del presepe al Lavatoio di Pontenuovo. Si prosegue sabato con l’installazione di 8.000.000.000, l’opera d’arte dell’artista Angelo Russo, dalle 8 alle 19 mercatini di hobbysti e antiquario in piazza Liberazione e dalle 16.30 alle 18.30 gli auguri natalizi della banda IV Giugno 1859. Domenica 9 infine dalle 8 alle 19 raccolta fondi di Telethon in piazza Liberazione, poi sempre in piazza dalle 14.30 alle 17.30 La sfera magica di Natale e alle 17.30 lo spettacolo sul ghiaccio, mentre in biblioteca alle 17 il reading per famiglie La via del Tamarindo.

Corbetta: Accensione del presepe

Proseguono a Corbetta le iniziative di Natale, venerdì 8 dicembre, a Castellazzo De Stampi alle 21 è atteso il consueto appuntamento con l’accensione del presepe, mentre domani, sabato 9, alle 20.45 ci sarà il concerto dell’Immacolata all’interno della prepositurale di San Vittore Domenica poi in sala polifunzionale verrà proiettato alle 15 il film d’animazione Inside Out.

Boffalora: Mercatini di Natale

Arrivano domenica 9 dicembre a Boffalora Sopra Ticino i mercatini di Natale. Dalle 9.30 alle 18.30. Tante bancarelle ma non solo. Si parte alle ore 10 in piazza IV giugno con la consegna della targa Distretto del commercio alle attività che hanno vinto il bando 2023, a cui poi seguirà alle 10.30 la consegna dei Bonus bebè alle famiglie dei bambini nati quest’anno. Alle 11.30 ci si sposta in sala monsignor Portaluppi per la consegna dei premi agli studenti boffaloresi meritevoli. Nello stesso luogo è inoltre in programma per le ore 15 lo spettacolo teatrale per bambini dal titolo «Natale sull’isola delle lucciole». Nel corso della mattinata e del pomeriggio non mancherà infine l’intrattenimento, musicale e non, con le Note di Natale della Banda di Boffalora e del duo BabboBrò che risuoneranno lungo le strade e con l’animazione per bambini degli Amici Folletti. Per i più golosi tappa obbligatoria ad assaggiare polenta e bruscitt, preparati dal Club Alpino Italiano e dall’associazione Al Muron.

Marcallo: Spettacolo "Vent e acqua"

Eventi natalizi anche a Marcallo dove domenica 9 dicembre alle 21 presso il centro polifunzionale San Marco sarà in programma uno spettacolo teatrale della compagnia dialettale Vent e acqua, organizzato dal centro pensionati di Marcallo.

Mesero: "Le donne nell’Arte e nel Jazz"

Appuntamento con la musica a Mesero dove la sala consigliare, questa sera venerdì 8 dicembre, alle 21 si trasformerà eccezionalmente in una sala concerti per l’evento culturale gratuito dal titolo «Mesero: le donne nell’Arte e nel Jazz», promosso dall’amministrazione comunale. Ad animare la serata sarà Eugenia Canale Quartet.

CASTANO PRIMO: "Le mille luci di Natale"

Il Natale castanese scalda i motori. Oggi, venerdì, l’appuntamento con «Le mille luci di Natale» e l’inaugurazione della pista di pattinaggio. Quest’oggi si terrà la camminata aperta a tutti i cani di ogni razza ed età accompagnati dalle loro famiglie.

Il ritrovo alle 16.30 al Parco Sciaredo (via Filippo Corridoni, civico 2). Partenza alle 17 dal chiosco del parco in via Corridoni e arrivo in piazza Mazzini. Alle 18 il momento clou con l’accensione delle luci di Natale che avrà luogo proprio in piazza Mazzini. Nel frattempo sempre in piazza torna la pista di pattinaggio. Verrà inaugurata domani e sarà fruibile fino al 28 gennaio 2023.

CASOREZZO: È il tempo dei mercatini di Natale

«Qualcuno ha detto mercatini di Natale?». Ebbene sì, anche i ragazzi di educativa di strada parteciperanno al mercatino di Natale domenica 10 dicembre in piazza San Giorgio. Questa l’iniziativa messa in campo per questo weekend dall’assessore Marta Bertani con un gruppo di educatrici