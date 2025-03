Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 8 e domenica 9 marzo 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 8 e domenica 9 marzo 2025.

DAIRAGO: Sfilata e premiazione delle maschere migliori

Domani, sabato, coriandoli e stelle filanti coloreranno il Paese dei Murales. La festa di Carnevale, organizzata da Amministrazione comunale, Pro Loco e Associazione Genitori Dairago, prenderà il via alle 15 in Piazza Francesco della Croce, dove, oltre all’animazione, alla merenda e allo spettacolo Ristorante Blezebù», ci sarà la consueta premiazione delle maschere migliori. Alle 20 tutti in oratorio San Tarcisio per la cena.

MARCALLO CON CASONE: Sfilata delle maschere e apericena per l'8 Marzo

Dal Carnevale alla Festa della donna, domani, sabato, a Marcallo con Casone si festeggia la doppia ricorrenza. Si inizia alle 14.30 con la sfilata mascherata, che colorerà il paese di coriandoli, stelle filanti, travestimenti arditi e carri. La partenza è da Casone e l’arrivo all’oratorio San Marco di Marcallo. Poi festa nel salone con le premiazioni del miglior carro, del gruppo più folk e della maschera più bella accompagnate da chiacchiere, tè, vin brulè. Secondo step alle 19.30 in sala Cattaneo, dove si festeggeranno le donne con una apericena organizzato dal Centro Pensionati di Casone.

MAGNAGO: Sfilata di Carnevale e letture in biblioteca

Domani, sabato, Magnago si animerà con la sfilata in occasione del Carnevale 2025. L'evento, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, promette una giornata ricca di divertimento per tutte le età.

La sfilata delle mascherine parte alle 14 da piazza Tricolore a Bienate. Il corteo si sposterà poi verso piazza Pariani, dove, dalle 15 alle 18, avrà luogo il momento clou della festa. Il programma prevede il concerto della banda, lo spettacolo di magia comica «Il Magicando», giochi per bambini, battaglia di coriandoli e premiazione delle maschere più simpatiche e originali. Saranno presenti le scuole cittadine, il corpo bandistico Santa Cecilia e la Protezione civile. La Pro Loco offrirà una merenda. In occasione della Festa della donna, omaggio floreale per le presenti.

Appuntamento dedicato al Carnevale anche in biblioteca. Dopo l'evento dedicato ai piccolissimi che si è tenuto mercoledì, oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30, ci sarà una lettura a tema per bambini dai 6 ai 9 anni.

LEGNANO: "Sii la donna che vuoi essere"

Dalle 10 alle 17, in piazza San Magno (di fronte al municipio), "Sii la donna che vuoi essere", iniziativa promossa dalla Commissione Femminile Pari opportunità in collaborazione con l'associazione CiAiutiamo, Wow Woman, il Centro ricreativo San Giorgio e la Casa del volontariato. Sarà allestito un corner dove tutte le donne che lo vorranno potranno farsi scattare una fotografia: le immagini raccolte andranno a formare un video che sarà condiviso attraverso una pagina social dedicata e altre piattaforme con l'obiettivo di valorizzare la forza e l'autenticità delle donne e di promuovere le associazioni di volontariato che supportano le donne. Tutte le partecipanti riceveranno in omaggio un gadget. In caso di maltempo, l'iniziativa si terrà alle Gallerie Cantoni.

Dalle 10 alle 11.30, allo Spazio Incontro Canazza di via Girardi 27B, il Gruppo di mutuo aiuto sulle dipendenze affettive proporrà la presentazione del libro "Lasciamole andare", che accompagna nel mondo di chi ha vissuto una dipendenza affettiva. Seguirà un aperitivo. L'evento è gratuito ma su prenotazione (da effettuare entro giovedì 6 marzo allo 0331.541516).

VILLA CORTESE: Pulizia dei boschi

Giornata ecologica per i villacortesini amanti della natura e del rispetto del verde pubblico. L'assessorato all'Ambiente dell’Ente di piazza del Carroccio, in collaborazione con agricoltori, imprese e associazioni del paese, ha fissato per domenica 9 marzo l'appuntamento con la rituale pulizia dei boschi, che prima si svolgeva una volta l'anno e ora, forse anche per l'incremento dell'abbandono dei rifiuti oltre che per l'attenzione della popolazione verso il bene comune e l'ecologia, invece è diventato un appuntamento semestrale.

Il ritrovo è fissato di prima mattina, alle 8.45, in piazza mercato, a due passi dal municipio. I volontari di qualsiasi età, chiamati a presentarsi muniti di guanti e attrezzi per la raccolta (ma chi ne sarà sprovvisto potrà ricevere quello in dotazione del Comune), per tutta la mattinata si recheranno nelle diverse aree verdi del paese con l'obiettivo di rimuovere il maggior numero possibili di rifiuti abbandonati.

All'ultimo appuntamento organizzato dall’Amministrazione comunqle, quello dello scorso 6 ottobre, avevano partecipato una trentina di volontari, tra cui anche quelli della Protezione civile.

LEGNANO: 8 Marzo run

Alle 14.30, alla Casa del volontariato di via dei Salici 32, ritrovo per la 8 Marzo Run - Donne partigiane in ricordo di Cristina Dell'Orto, a cura dell'Associazione Circolo Santa Teresa Mazzafame odv, dell'Associazione Pari e dispari e dell'Associazione Il Condor. A tutte le partecipanti sarà consegnato un omaggio realizzato dal Gruppo Donne Ornella del Circolo Santa Teresa, seguirà una passeggiata nel Parco Alto Milanese con soste nel corso delle quali il Circolo, la Scuola di Babele e il Gruppo Alta voce leggeranno brani incentrati sulle donne partigiane; al ritorno, alla Casa del volontariato, è previsto un intervento dell'Anpi Legnano. Seguirà una merenda a cura del Laboratorio di quartiere Mazzafame e della Uildm. Per tutto il pomeriggio, book corner a cura della biblioteca civica. In caso di pioggia l'evento sarà rimandato a domenica 16 marzo.

BUSTO GAROLFO: Fiera di Primavera

In paese l’appuntamento di inizio marzo con la Fiera primaverile è imprescindibile. L’evento inaugurale della bella stagione avrà luogo questo fine settimana e il programma è ricco come sempre. Tante saranno infatti le attività che affiancheranno il tradizionale mercato, che sarà allestito nel Parco Falcone e Borsellino domenica e in piazza Lombardia lunedì. Più precisamente, domenica, sempre al parco comunale ci saranno anche il Mercatino delle Pulci, il Mercatino delle Curiosità, le danze popolari, gli stand delle associazioni, il punto informativo del Consorzio dei Navigli e la Fiera dei Bambini, con un laboratorio di Fattoria Murnee e gli immancabili giochi dei nonni, mentre la biblioteca ospiterà un laboratorio di creazione di strumenti musicali. Per tutta la durata della fiera sarà inoltre aperto il punto ristoro gestito dal Gruppo Anziani e Pensionati e saranno visitabili la mostra «La storia dei Savoia» e l’esposizione di monete d’epoca in Sala Fontana, la mostra itinerante «Echi manzoniani nel nostro territorio» curata dal Gruppo di Ricerca storica locale a Villa Brentano e il mercato dell’artigianato artistico in Sala civica. Completeranno il quadro lo Street food fest, che si terrà sabato e domenica, e il Luna park, che rimarrà allestito fino a lunedì.

ABBIATEGRASSO: Sfide di una comunità multietnica

Venerdì 7 marzo ore 21 - Sala Consiliare del Castello Visconteo

Nell'ambito della rassegna Umane Connessioni

LE SFIDE DI UNA COMUNITA' MULTIETNICA

con Giorgio Paolucci (scrittore e giornalista) , Luna El Mataui e Ahmed Elnahif

ingresso libero

Il Castello delle Dame: storie di donne che hanno fatto la storia di Abbiategrasso.

Sabato 8 marzo ore 10.30 e ore 15 visite guidate. Un'esperienza unica per scoprire il volto femminile della storia del Castello Visconteo di Abbiategrasso. Attraverso le vite di dame, duchesse e figure leggendarie, viaggeremo nel tempo per conoscere il loro ruolo cruciale nelle vicende del Castello e della città. Un percorso emozionante tra arte, storia e aneddoti, per celebrare il coraggio, l'intelligenza e la passione di queste donne eccezionali.

Impazza il 39° Carnevale Sanpietrino. Gli Amici del Palio di San Pietro, con il Patrocinio del Comune di Abbiategrasso vi invitano Sabato 08 Marzo 2025 ore 15,00 Partenza del corteo dei Carri Allegorici da piazza San Pietro per le vie del centro città.

"Creazioni Artigiane Artiste e Fiori"

Creazioni ideate e realizzate da Donne Artigiane Artiste e Piante e Fiori Mostra con vendita dai produttori, dimostrazioni dal vivo, laboratori didattici e creativi ed animazioni, aree del gusto e degustazioni Sabato 8 e Domenica 9 Marzo 2025 dalle 10 alle 20. Castello Visconteo e Piazza. Ingresso al pubblico gratuito

ALBAIRATE: Ex libris

Verrà inaugurata sabato 8 marzo alle ore 17.00, presso la Biblioteca civica “L. Germani”, la mostra “Ex libris, questo sconosciuto. Opere di artiste italiane e straniere”, a cura di Giuseppe Mirabella, collezionista e fondatore dell'Associazione Italiana Ex Libris (AIE).

Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà visitabile fino al 20 marzo, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.30.

L’ingresso è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata all’inaugurazione e alla visita.

ROSATE: Arriva il carnevale

Sabato 8 marzo 2025 Ore 14:30 Piazza Vittorio Veneto. Anche quest’anno il Carnevale di Rosate sarà un evento imperdibile. Vi aspettiamo sabato 8 marzo per una coloratissima Sfilata di Carnevale per le vie del paese.

Parteciperanno: Il Corpo Bandistico di Rosate Gli artisti del Lunaridens Show, con una parata spettacolare Dopo la sfilata, la festa continuerà in Oratorio con frittelle e tante sorprese in maschera.

Evento organizzato dal Comune di Rosate e dall’Oratorio San Luigi.

MAGENTA: Giornata della Donna

“Marzo è Donna 2025”, i prossimi appuntamenti organizzati dalla Amministrazione comunale insieme a realtà locali. proseguono con le iniziative previste per i weekend del 9 e il 16 marzo.

Questa domenica appuntamento per gli amanti dello sport con il terzo Trofeo calcio femminile città di Magenta al 14.30 al Soccer five Magenta di via Casati. Girone unico all’italiana categoria pulcini.

Nel fine settimana del 16 marzo invece sarà il turno di Super woman vorkshop di difesa personale dalle 9.30 alle 12.30 in villa Colombo.

Domani, sabato, all’Ideal Magenta concerto “Mamma mia mi sun stufa” con il canzoniere popolare Polenta violenta. L’iniziativa è organizzata da Anpi, Auser Ticino Olona, Acli Magenta e Donne 8 marzo ed è patrocinato dal comune di Magenta.

ARLUNO: La sfilata di Carnevale

Come ogni anno, Arluno si prepara ad accogliere la festa più colorata dell’anno: il «Carnevale in Multicolor», organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la biblioteca comunale.Tempo permettendo, domani, sabato, dalle 14.45 alle 17.45 il Parco dell’Orologio si popolerà di attività per i cittadini di tutte le età.

Storicamente, il Carnevale è la festa dell’eccesso, dei colori e anche, perché no, dei dolci.

Con una nuvola di zucchero filato in mano, i partecipanti potranno assistere a spettacoli di giocoleria, abilità, comicità, in un parco invaso per l’occasione da bolle di sapone e sculture di palloncini, ricordandosi che non si è mai troppo grandi per passare una giornata di gioco e di festa.

Non solo: nel corso del pomeriggio l’Associazione Genitori coordinata dal nuovo presidente, Riccardo Piccinini, presenterà uno stand con due laboratori creativi a tema carnevalesco. Il primo, dalle 15 alle 16, sarà dedicato ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, il secondo, dalle 16 alle 17, per gli allievi delle elementari. «Creeremo mascherine e altri gadget inerenti alla festa», hanno spiegato i membri dell’associazione.

I laboratori si svolgeranno anche se le condizioni climatiche non dovessero essere favorevoli.

VITTUONE: «Marzo donna»: una ricca rassegna e il premio

Domani, sabato, in occasione della Giornata della Donna, prenderà il via la quarta edizione di Marzo Donna, rassegna di arte e cultura in chiave femminile promossa dall’Amministrazione comunale. L’evento inaugurale sarà la premiazione della Donna dell’Anno, che si terrà nel pomeriggio in piazza Italia (in caso di maltempo, in sala conferenze del Comune). Seguiranno poi svariati appuntamenti, secondo un variegato programma: martedì 11 si terrà la conferenza Donna è Salute con la dottoressa Donata Olivares; giovedì 13 sarà il turno di Donna è Sport con l’alpinista e musicista Natalia Ratti(che non è nuova a questo tipo di divulgazione culturale, avendo spesso raccontato la storia delle prime alpiniste) a cura del CAI di Vittuone. Infine domenica 16, il Corpo Musicale Giuseppe Verdi terrà un concerto alla Casa di Riposo Il Gelso. Chiude la rassegna la mostra Donna è Arte-Emozioni su tela, sabato 22 e domenica 23 al salone Olof Palme. Un carnet, insomma, pensato per venire incontro agli interessi e a gusti più diversi.

BAREGGIO: E’ l’ora della Festa di Carnevale: via ai festeggiamenti

«Carnevale come in un set». Si intitola così il contenitore dedicato ai festeggiamenti di Carnevale.

Un format partito venerdì con la merenda in oratorio e che proseguirà anche oggi alle 15.30 con lo spettacolo di magia «Abracadabra di Carnevale»; in programma al Cineteatro San Luigi.

Domani, sabato, il ritrovo per la sfilata è invece fissato nel nuovo parcheggio di via San Sebastiano.

Alle 14.30 è prevista le partenza vera e propria della sfilata. Alle 15.30 il dj set. Nel corso del pomeriggio non mancherà il momento delle premiazioni: dal disegno alla maschera più belli.

Sono previsti stand per l’acquisto dei dolci di Carnevale, le giostre (che sarann allestite in Corso Italia).In caso di maltempo l’evento si volgerà all’oratorio San Martino a partire dalle 15.30.

BOFFALORA SOPRA TICINO: Festa della donna

Festa della donna in compagnia tra sport, natura e cultura. È la proposta dell’Amministrazione comunale di Boffalora sopra Ticino, che per la giornata di domani, sabato, promuove una «Camminata in rosa».

Il ritrovo per le partecipanti è fissato alle 9.30 in piazza Quattro Giugno. Da lì si partirà per una camminata insieme lungo il Naviglio e tra le campagne di Boffalora sopra Ticino.

Un’occasione di condivisione che mira a promuovere la cultura del benessere femminile, a partire da un corretto stile di vita, e un modo alternativo e «green» di festeggiare la giornata internazionale dedicata alla donna.

CORBETTA: La festa di Carnevale

Domenica 9 marzo alle 16 nella sala di via Lamarmora 35 la compagnia Il Mosaiko presenta «The Carnival King», spettacolo laboratorio di teatro in inglese. Il re del carnevale ha perso la sua corona. Senza di essa non può governare il regno del divertimento e i festeggiamenti rischiano di essere rovinati. Un'avventura divertente e magica giocando con l'inglese per bambini dai 5 ai 12 anni. L’ingresso è gratuito con offerta libera, previa prenotazione da effettuare via email o sms o whatsapp ai contatti info.ilmosaiko@gmail.com oppure tel. 320.5336734.

CORBETTA: Carnevale corbettese

Grande attesa per il 46esimo Carnevale corbettese, organizzato per il terzo anno consecutivo dall’associazione Pro Loco Corbetta Aps con il patrocinio del Comune. Doppio appuntamento domani, sabato, uno al pomeriggio e uno la sera, per festeggiare il carnevale e anche la festa della donna, vista la coincidenza della data.

Si comincerà alle 15.15 con il ritrovo in piazza Primo Maggio. Quest’anno è prevista la partecipazione di ben sette gruppi. Madrina d’eccezione del Carnevale sarà Cristina, che presenterà insieme a Giorgio e Alessandra tutti i gruppi. Alle 15.30 è prevista la partenza del primo gruppo con sfilata a piedi per il centro cittadino, fino alle 17.30 quando in piazza Primo Maggio si concluderà con un momento musicale e con le premiazioni. Quest’anno ci sarà una novità: si potrà votare i gruppi anche con il QR code.

La festa però non finirà così, ma proseguirà anche domani sera con una cena in maschera, con un ricco menù e allietata da musica e cotillons, in occasione del carnevale e della festa della donna. L’ingresso è previsto dalle 20.15 nel salone Beato Paolo VI in via Verdi 53 a Corbetta. Al termine della serata sarà assegnato un premio alla coppia mascherata più bella e sarà anche eletta Miss donna Corbetta. Per prenotazioni è possibile contattare i numeri telefonici 339.2229604 e 348.2658849.

Una giornata di divertimento, colori e tanta allegria per tutti, bambini e adulti, a cui non mancare. Il Carnevale corbettese ogni anno si arricchisce di novità e attira tantissima gente a seguire questo evento importante per la cittadinanza di Corbetta, che muove centinaia di persone.

MESERO: Carnevale e Festa della donna

Festa doppia domani, sabato, per il carnevale e la festa della donna. Appuntamento dalle 14.30 al Centro socio-culturale di via Piave. Si comincerà alle 15 con uno spettacolo per bambini, organizzato dall'Amministrazione comunale: uno show di circo con giocolerie, equilibrismo, biciclette comiche, magia, ventriloquismo, bolle giganti, musica e tanto divertimento e creatività. Si proseguirà poi con il «Carnival festival» organizzato dal Comitato genitori con il patrocinio del Comune con tanti stand e giochi proposti. In programma c’è anche il concorso della maschera più originale, con iscrizioni in loco e un premio per il vincitore. Nel corso del pomeriggio sarà offerta la merenda a tutti i bambini partecipanti. La sera invece il Centro socio-culturale si tingerà di giallo per la Festa della donna: in programma dalle 19.30 una «Serata tra donne» con cena, musica, balli e karaoke con dj Max.

OSSONA: Carnevale ossonese

Tutto pronto per il «Carnevale ossonese» che andrà in scena domani, sabato, per la gioia e il divertimento di piccoli e grandi, In programma la sfilata delle maschere e dei carri allegorici, giocolieri, musica, balli, merenda e tanta allegria.

Alle 14.15 è previsto il ritrovo in oratorio con partenza della sfilata per le vie del paese, mentre i carri allegorici si aggregheranno al corteo partendo da piazza Aldo Moro. A seguire ci saranno spettacoli per bambini, baby dance e la premiazione delle migliori maschere. La manifestazione, organizzata da Pro Loco «Morus Nigra» Aps, parrocchia San Cristoforo di Ossona, gruppo di Protezione civile «Ali libere» e con il patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione del gruppo majorette e del Corpo musicale ossonese.

Per l’occasione è stato lanciato anche il contest «Le maschere più belle». Per partecipare occorre avere molta fantasia e seguire la sfilata per le vie del paese. Un’esperta giuria in incognito selezionerà le maschere più belle in base a tre categorie: miglior gruppo, che deve essere composto da minimo quattro persone; miglior maschera femminile, vista la coincidenza con la festa della donna; maschera più creativa e originale. Il divertimento è assicurato tra spettacoli, travestimenti e premiazione del contest di Carnevale.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

SEDRIANO: La festa di carnevale

Tutto pronto per festeggiare il carnevale. Domani, sabato, alle 15 in piazza Mercato partirà la sfilata delle maschere, accompagnata dal Corpo musicale sedrianese, dalla Filarmonica di Abbiategrasso e «geisha Sayaka» alias Laura Bozzano.

«I nostri bellissimi gonfaloni dei sette rioni usciranno a farsi un giretto con noi», annunciano i membri della Pro Loco, promotrice della manifestazione insieme alla parrocchia San Remigio e al patrocinio del Comune. «Eleggeremo la nostra famiglia reale del carnevale: il re, la regina, il principe, la principessa e l’amico pelosetto di corte. Invitiamo tutti a venire a festeggiare con noi. Insieme all’oratorio faremo poi una dolcissima merenda».

In occasione del carnevale sabato 8 marzo dalle 14 sarà interdetta la sosta nel piazzale del mercato e vi sarà la sospensione della circolazione nelle vie Bardelli, Manzoni, De Amicis e Pessina per consentire la sfilata carnevalesca.

SEDRIANO: Mercatino delle pulci

Torna a Sedriano il «Mercatino delle pulci», su iniziativa dell'assessore agli Eventi Valentina Ceccarelli. Il nuovo appuntamento sarà domenica 9 marzo e poi a seguire ogni seconda domenica del mese. Dalle 8.30 alle 16 la piazza Mercato ospiterà circa 200 bancarelle, che esporranno oggetti usati di ogni genere, antiquariato e vintage, elettronica, abbigliamento, bigiotteria, computer e cellulari, giocattoli, hobbistica, attrezzi per il fai da te e tanto altro. Un’occasione per appassionati e collezionisti ma anche per semplici curiosi. Per la durata dell’evento in tutto il parcheggio di piazza Mercato è stato istituito, con ordinanza comunale, il divieto di sosta dei veicoli con rimozione forzata.

SEDRIANO: Sagra della Valtellina

Al via oggi, venerdì, in piazza Mercato la «Sagra della Valtellina». Due interi weekend (7, 8, 9 e poi 14, 15 e 16 marzo) nei quali si potranno degustare alcune delle più conosciute prelibatezze della tradizione valtellinese, come gli sciatt, i pizzoccheri, la bresaola, formaggi tipici e vini pregiati. Sono previsti anche vari intrattenimenti: nei due venerdì sera il cabaret, sabato sera musica dal vivo con tributo a Ligabue domani e a Vasco Rossi il 15 marzo, le due domeniche a pranzo spettacoli di magia. L’evento culturale e gastronomico si terrà in una tensostruttura coperta e riscaldata, con ingresso libero, sabato e domenica anche a pranzo. È possibile prenotare il posto a sedere dal sito sagradellavaltellina.it/sedriano

VANZAGHELLO: Il carnevale

Un pomeriggio di festa con maschere, carri, tanto divertimento e allegria quello che domenica ha animato il centro del paese, le vie attorno e il parco di via Roma con spettacoli e animazioni. Il Carnevale a Vanzaghello però non finisce qui, è già tutto pronto per il bis: domani, sabato, è in programma la seconda sfilata, con la presenza del Complesso bandistico vanzaghellese, del mago Samu e di un nuovo quarto carro. Proprio la presenza dei carri allegorici durante le sfilate è la grande novità di quest’anno, grazie all’impegno dei volontari della Pro Loco.

Domani il programma prevede il ritrovo alle 13.45 in piazza Costituzione e la partenza della sfilata alle 14.15 da via Roma. Quindi, una volta al Parco di via Roma, la festa proseguirà con un’esibizione della banda alle 15.45 e un intrattenimento con spettacolo «Megabolle» con MagoSamu alle 15.50. Inoltre ci saranno giochi, gonfiabili e servizio bar e gastronomia alla ProLocanda. In caso di maltempo l'evento verrà annullato.

SANTO STEFANO TICINO: Il gusto di vivere

Domenica 9 marzo alle 21 la sala Alda Merini di Santo Stefano Ticino ospiterà «Il Gusto di vivere», un recital della Compagnia dei Gelosi dedicato a Frida Kahlo e alla forza femminile. L’evento, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune, si inserisce nelle celebrazioni per la Giornata internazionale dei diritti della donna. Attraverso parole, musica ed emozioni, lo spettacolo offrirà un tributo alla celebre pittrice messicana, simbolo di resilienza e passione. Con la regia di Monia Marchiori, sul palco si esibiranno Alessandra Ferrè, Eleonora Chirimoldi, Benedetta Giagnoni, Monia Marchiori e Pamela Marchiori, accompagnate dalle musiche di Loris Lomazzi. L’ingresso è libero e al termine dello spettacolo seguirà un piccolo rinfresco.

NERVIANO: Festa di carnevale

Tutto pronto per il Carnevale in paese. L'appuntamento è per domani, sabato, quando le maschere si

ritroveranno in Piazza Italia per una grandissima festa. L'evento, dal nome «Carnevale in piazza», prenderà il via dalle 15 (e proseguirà fino alle 17) e vede nelle vesti di organizzatori la

comunità pastorale San Fermo con tutti gli oratori cittadini, l'associazione Facciamo quadrato (che comprende molti commercianti del paese) e vede la collaborazione del Comune.

Alle 15 ritrovo in piazza, poi via alla musica e balli di gruppo in compagnia di Dj Ciotto, ci sarà poi la premiazione delle maschere più belle e poi merenda con delle gustosissime chiacchiere. Ancora una volta il centro cittadino si trasformerà nel centro del divertimento.

SAN VITTORE: Festa di carnevale

Anche a San Vittore è tempo di Carnevale. L'appuntamento è per domani, sabato, con un'iniziativa, dal titolo «Carnevale a colori», che vede come promotore l'assessorato alla Cultura in collaborazione con l'associazione di solidarietà familiare Una casa per Pollicino.

Dalle 10 alle 12 la festa sarà tutta nella biblioteca comunale di Villa Adele: qui ci sarà un laboratorio truccabimbi e festa in maschera per bambini dai tre agli otto anni.

La partecipazione è gratuita. Sarà questa quindi l’occasione per festeggiare il Carnevale in paese,

all’insegna dell’allegria e del divertimento. Per informazioni la biblioteca è contattabile allo 0331 488980

CANEGRATE: Festa di Carnevale

Il Carnevale torna a ravvivare con i suoi colori e la sua carica di allegria le vie del paese. La tradizionale sfilata dei carri infatti era stata interrotta nel 2018 dopo la tragica scomparsa della 19enne Federica Banfi in un incidente stradale la notte di Capodanno di quell’anno mentre si trovava con l’oratorio. Sono poi

seguiti gli anni di restrizione del Covid per cui il Carnevale è diventato per i canegratesi solo un lontano ricordo. Ora però si appresta a tornare in grande stile con una sfilata di carri che si preannuncia un tripudio di colori e di fantasia. Dopo tanti anni, dunque, domani, sabato, gli oratori di Canegrate e San Giorgio si uniranno per festeggiare la tradizionale ricorrenza legata al mondo cattolico e cristiano, che però affonda le sue radici in epoche ancora più lontane. I cortei partiranno dai rispettivi paesi: a Canegrate il ritrovo è alle 14.15 all’oratorio San Luigi mentre a San Giorgio la partenza è prevista per le 14.30 in piazza IV Novembre. I due cortei si uniranno poi in un’unica grande sfilata che ha come destinazione finale l’oratorio San Luigi di Canegrate. Qui la festa prosegue con una merenda a base di frittelle, zucchero filato e altro street food, ma soprattutto con l'animazione e tanta allegria. Tutto e pronto compresa la parola d’ordine che è mascherarsi e divertirsi perché come recita il noto proverbio associato al Carnevale: «Una volta all’anno è lecito impazzire!».

BUSCATE: Arriva il carnevale

«Tutto cambia...nella storia» è il tema del Carnevale 2025 organizzato dalla Comunità Pastorale Santo Crocifisso insieme alle Amministrazioni comunali di Buscate e Castano Primo. La festa si terrà domani, sabato, e a Buscate, nello specifico, inizierà alle 15 in Piazza San Mauro, da cui partirà la tradizionale sfilata. Il corteo giungerà poi all’oratorio don Bosco, dove si concluderà la manifestazione.

Sarà un pomeriggio di allegria e divertimento soprattutto per bambini e ragazzi, che potranno inoltre sfoggiare i costumi realizzati durante i laboratori domenicali in oratorio.