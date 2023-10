Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel week-end

SEDRIANO: Festa patronale di San Remigio

Sabato 7 ottobre alle 20.45 al Cineteatro Agorà consegna del Remigino e le benemerenze. A seguire «#Scorripersbloccare»: uno spettacolo a cura di Mirò Music School. L’ingresso è gratuito.

Tante le iniziative poi previste per domenica 8 ottobre. Dalle 15 alle 18 «Biblioteca aperta» - novità editoriali e attività culturali con lettura animata per i bambini dai 3 ai 6 anni. Dalle 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16 giro pony con il team del Centro ippico La Nuvola nel cortile dell’ex scuola Media di via Magenta. Stessa attività sarà riproposta con gli stessi orari e nello stesso luogo anche lunedì. Dalle 9 alle 18.30 al Petit Fleur di via Garibaldi 4 invece sarà allestita la mostra di pittura e fotografia «Autunno dorato», promossa dal Gruppo Amici della Cultura. Da domani, sabato, a lunedì con apertura dalle 10 alle 18 in sala Mario Costa in piazza del Seminatore sarà presente la mostra di pittura «Mostra della nostalgia» del professor Antonello Zecca. In queste giornate sarà presente anche il Luna park in piazza Mercato.

Per quanto riguarda le celebrazioni religiose e gli incontri parrocchiali venerdì 6 ottobre alle 21 al Cineteatro Agorà ci sarà la conferenza sul giudice Rosario Livatino «Il seme e il frutto». Domenica alle 11 Messa solenne e alle 16, in piazza della chiesa, previsto invece un momento di preghiera.

CORBETTA: Festa dei giovani

Sarà un weekend ricco di eventi quello che si appresta a vivere la città a partire dalla serata di oggi, venerdì 6 ottobre. Alle 19 nel parco di Villa Pagani, si svolgerà la «Festa dei Giovani», a cura della Pro Loco e alle 21, nella sala «Corbetta di una volta», in via Cattaneo sarà inaugurata la mostra «Tracce Contemporanee», a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con CAeB - Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria.

Domani, sabato 7 ottobre, dalle ore 21 per le vie della città si svolgerà la 47° «Mostra Concorso delle Vetrine». Domenica 8 ottobre invece dalle ore 14.30 alle 17.30, in piazza del Popolo, ci sarà la 6ª edizione de «La Scienza in Piazza», a cura dell’Amministrazione comunale con la partecipazione dell’Associazione Città dei Bambini Corbetta, Istituto Comprensivo A. Moro, Liceo Scientifico Bramante Magenta, Università degli Studi di Milano e Università degli Studi del Piemonte Orientale. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso la tensostruttura di Villa Pagani.

ABBIATEGRASSO: "Due ruote nei sapori d'autunno"

Domenica 8 ottobre organizzata dal Comune di Abbiategrasso con il supporto tecnico di FIAB ABBIATEinBICI, si terrà la "Due ruote nei sapori d'autunno", pedalata enogastronomica nel territorio abbiatense e comuni limitrofi. Ritrovo 8.30 in piazza Castello

-Da sabato 7 ottobre "Poesie pensili" in Passaggio Centrale. Diciannove pannelli adorneranno il nostro "Streccioeu" per raccontare il vicolo come luogo di scambio di opinioni, di relazioni e di acquisto di prodotti di qualità.

ROSATE: Puliamo il mondo

Ritorna Puliamo il Mondo un progetto di Legambiente in collaborazione con il Comune di Rosate e Sodexo. Sabato 7 ottobre dalle 10, ritrovo presso il palazzo comunale Via Veneto 2.

GAGGIANO: Spettacolo a teatro

7 ottobre alle 21 in auditorium- L'assessorato alla Cultura invita tutti allo spettacolo del gruppo teatrale CODOS: "BADA! una badante per lo zio" 2 atti in meneghino di Luigi Galli

Magenta: Festa della famiglia

Weekend di eventi a Magenta per la Festa della Famiglia. Gli appuntamenti partiranno domani, sabato 7 ottobre, nel pomeriggio alle 15 in villa Colombo con la presentazione del libro «L’unione fa la forza. Il grande abbraccio dello shiatsu». Alle 16.30 invece andrà in scena la tavola rotonda «La famiglia, protagonista nella quotidianità» con testimonianze di diverse realtà del territorio: comunità pastorale, progetto famiglie rifugiati ucraini in collaborazione con Non di solo pane e Via Libera, Portofranco Magenta, Associazione Calicantus, CooperativaCOmin e Associazione LeAli e concluderà l’intervento dell’Amministrazione comunale. In serata invece alle 21 ci sarà in piazza Formenti il concerto del gruppo «Sweet Devils» con un’intervista doppia ai musicisti e ai loro genitori.

Domenica 8 ottobre invece dalle 10 sempre in villa Colombo animazione e giochi per bambini, alle 12.30 picnic con le famiglie. Alle 14.30 confronto tra genitori sul tema «Verso l’adolescenza», in contemporanea ci sarà animazione e giochi per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni e alle 16.30 chiuderà lo spettacolo di bolle giganti e il laboratorio teatrali genitori-figli.

CASTANO PRIMO: Quattro zampe in villa

Domenica si terrà «Quattro zampe in Villa». Un pomeriggio da trascorrere insieme agli amici a quattro zampe. E’ fissato per domenica, alle 15, «Quattro zampe in villa», l’appuntamento che vedrà protagonisti cani e proprietari pronti ad incontrarsi negli spazi di Villa Rusconi per un’occasione che si caratterizzerà per una serie di momenti. Dalle esibizioni, che cominceranno alle 15.15, alla sfilata, che invece partirà alle 16. Alla prima ne farà seguito un’altra. Previste la categorie «Re», «Regina», «Principi», «Tali e quali» e «Super simpatici». L’offerta minima per l’iscrizione sarà di 10 euro. Il ricavato sarà interamente devoluto alle cure di cani e gatti ospiti della Pal. Le iscrizioni direttamente in Villa Rusconi oppure al Centro cinofilo Dog’s time di via Per Turbigo, 36.

PARABIAGO: L'artista Manoli a Villa Corvini con le sue opere

Romina Manoli (nella foto) protagonista della mostra che sarà allestita a partire da domenica in Villa Corvini al Museo della Fondazione Carla Musazzi. «Cromatismi emozionali» si intitola infatti la rassegna artistica che avrà come interprete l’artista nata a Bollate ma che vive a Pogliano Milanese. Dopo gli studi artistici completati al Liceo artistico statale di Busto Arsizio, e in arti figurative all’Accademia di Belle Arti di Brera, Manoli ha approfondito la sua ricerca estetica ed espressiva attraverso la pittura, che è poi diventata il suo canale principale di espressione. La sua pittura si ispira alla figura femminile. Figure di donne, sospese in uno spazio-tempo indefinito, dalle suggestive vibrazioni cromatiche, suggeriranno attraverso il ritratto femminile, emozioni e stati d’animo che appartengono all’universo interiore. L’inaugurazione è prevista per le 14.30.

VILLA CORTESE: Una pulizia dei boschi

Giornata ecologica per i villacortesini amanti dell'ambiente. Dopodomani, domenica 8 ottobre, l'assessorato all'ambiente, in collaborazione con agricoltori, imprese e associazioni del paese, ha organizzato il secondo appuntamento annuale con la pulizia dei boschi. Il ritrovo è fissato di prima mattina, alle 8.30, in piazza mercato, a due passi dal municipio. I volontari di qualsiasi età, chiamati a presentarsi muniti di guanti e attrezzi per la raccolta (ma chi ne sarà sprovvisto potrà ricevere quello in dotazione del Comune), si recheranno nelle diverse aree verdi del paese con l'obiettivo di rimuovere il maggior numero possibili di rifiuti abbandonati.

ARCONATE: Il paese in festa tra cresime, premi Avis e Santa Teresa

Si profilano giornate intense in paese. Sabato e domenica in Parrocchia S .Eusebio l’appuntamento è per i giovani della leva 2012 che riceveranno la Cresima accompagnati dalle loro famiglie mentre domenica 8 i festeggiati saranno i dirigenti e i soci della locale sezione Avis durante la celebrazione liturgica delle 11 e a seguire alle 12 con la consegna delle Benemerenze nel giardino parrocchiale. Torna la Fiera di Santa Teresa domenica 15 ottobre. A partire dalle 9 ci sarà l'apertura del mercatino dell'usato, dell'antiquariato e dell'hobbistica e dalle 11.45 avrà luogo la benedizione dei mezzi agricoli, in sosta presso la Piazza Falcone e Borsellino. Dalle 14 partendo dalla medesima Piazza ci sarà l’iniziativa «Tutti in carrozza» per le vie del paese a cura del Team Ciapparella alle 14.30 e sempre presso la piazza Falcone Borsellino si terrà il “Battesimo della sella” a cura del Centro Equestre El Mosquero di Roberto Vezzoli e Miguel Angel Diaz. Alle 15.15 invece vi sarà “la trebbiatura come una volta”, con trebbiatrice e trattori d'epoca a cura del team Guglielmi, agricoltura italiana del Nord Ancora in Piazza Falcone e Borsellino e lo spettacolo equestre del Centro Equestre El Mosquero. Per tutta la giornata vi sarà sempre in piazza Falcone e Borsellino “La fattoria” i con esposizione di animali e per tutto il giorno presso lo spazio del gruppo folkloristico arconatese sarà possibile acquistare la tradizionale torta locale di Arconate la Car senza con zucchero filato e castagne e per tutto il giorno presso lo spazio del Gruppo Folkloristico Arconatese, dove saranno disponibili salamelel, patatine e birra, sarà possibile acquistare la tradizionale torta locale di Arconate la Carsenza, il dolce tipico preparato con zucchero filato e castagne. Sfileranno per le vie cittadine, accompagnati dal corpo bandistico Santa Cecilia, il Re Soquaun e la regina di Sibretta, le maschere ufficiali anconatesi. Sempre domenica in piazza Libertà ci sarà l'area giochi bimbi e in via Buscate ci sarà l'esposizione di mezzi attrezzi agricoli di un tempo.

