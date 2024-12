Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024.

ABBIATEGRASSO: Avvicinarsi al Natale

Vestire la città a festa coinvolgendo i più piccoli. A partire dalle 17 di domenica 8 dicembre, tutti i bambini sono dunque chiamati a vivere un momento gioioso portando le loro letterine da imbucare nella cassetta del presepe, allestito dal Gruppo Alpini e dei messaggi di auguri da appendere all’albero con l’aiuto di due volontari. Saranno presenti anche gli amici della Cappelletta che offriranno tè e cioccolata a tutti i bimbi. Alle 17.30 chi vorrà potrà partecipare all’inaugurazione del Presepe di Augusto Rosetta in corso San Pietro, a cura degli Amici del Palio. A conclusione di questi due momenti la Banda Filarmonica accompagnerà il momento dell’accensione vera e propria delle luci con alcuni brani della tradizione natalizia.

Sabato 7 dicembre

La Forza del Destino, l’opera di Giuseppe Verdi scelta per la Prima della Scala verrà trasmessa anche nella Sala Consiliare del Castello nel pomeriggio di sabato 7 dicembre. L'apertura al pubblico è prevista alle ore 17. Alle ore 18 inizierà la proiezione.

Venerdì 6 dicembre

Premiazione Atleti: festeggiamo i nostri talenti sportivi. All’ex convento dell’Annunciata venerdì 6 dicembre alle 21. L’evento, organizzato dalla Consulta dello Sport, sarà l’occasione per dare il giusto merito alle associazioni sportive e agli atleti abbiatensi che si sono distinti durante la stagione sportiva 2023-2024.

Venerdì 6 novembre

Festa dei Bersaglieri di Abbiategrasso

Venerdì 6 novembre alle 21 al Cinema San Pietro di Abbiategrasso "Concerto Fanfara A. Locatelli" diretta dal Bers. Cav Calogero Lanzalaco. Ingresso libero.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre

Bianco Natale. Idee regalo dalle sapienti mani di abili artigiani. 7-8 dicembre dalle 10 alle 19 nei sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso. Ingresso libero.

Domenica 8 dicembre

Domenica 08 Dicembre alle 17,00 partirà da Piazza Marconi il Presepio Vivente accompagnato dalla Banda Filarmonica, per recarsi in Corso San Pietro, dove alle ore 17,30 si terrà l’inaugurazione al Presepio di Augusto Rosetta presso il cortiletto della "CheBanca". Il Presepio si potrà ammirare dal 08 Dicembre 2024 al 06 Gennaio 2025.

CUSAGO: E' quasi Natale

“E’ quasi Natale” e Cusago di prepara a festeggiare con una serie di eventi la festività più attesa dell’anno. Sabato 7 e domenica 8 sabato, dalle 1 nel centro storico l’Amministrazione propone diversi appuntamenti molto accattivanti. Si potrà effettuare una visita guidata al Castello, nel suo atrio, visitare il villaggio di cioccolato con show, canzoni di Natale e colonne sonore Disney. Ma non è tutto, l’elfo girerà dispettoso distribuendo dolci, per chiudere il pomeriggio con l’accensione dell’albero. Sabato dalle 15 alle 17, domenica 10.30- 12.30 nel pomeriggio 15-17

ALBAIRATE: Ti dono un dono

Sabato 7 e domenica 8 dicembre “Ti dono un dono”. Raccolta di giocattoli nuovi o usati (in buono stato) da donare alle famiglie in condizioni di fragilità, affinché ogni bambino viva la magia del Natale. Punto raccolta nella biblioteca civica L Germani, nelle seguenti fasce orarie: 10-12.30; 15-17.30

CORBETTA: Natale a Corbetta

Al via le iniziative del “Natale a Corbetta”, organizzate dall’Amministrazione comunale con il contributo di Regione Lombardia. Il primo appuntamento è domenica 8 dicembre dalle 9 in piazza del Popolo e in corso Garibaldi con mercatini di Natale, Golosozola, dj set, Babbo Natale in piazza e il Villaggio di Natale Harry Potter. Alle 16 è previsto un flash mob dance e alle 17 la tradizionale accensione dell’abete di Natale e il brindisi. Domenica ci sarà anche l’accensione del presepe a Castellazzo de’ Stampi. Altre iniziative dedicate soprattutto ai bambini sono in programma il 18 e il 21 dicembre con letture natalizie e un laboratorio teatrale.

CORBETTA: percorsi d'Inverno

Due weekend dedicati alla riscoperta delle bellezze del territorio. Domenica farà tappa anche a Corbetta la rassegna turistica «Percorsi d’inverno - Tra Navigli e Ticino percorsi di autenticità». Alle 14:30 sarà possibile prendere parte a una visita guidata del parco di Villa Ferrario, con partenza dal cortile del Comune in via Cattaneo 25, e sarà poi possibile proseguire il pomeriggio curiosando tra mercatini e luminarie in corso Garibaldi e in piazza del Popolo. Per informazioni e prenotazioni relative alla visita guidata si può scrivere un’email all’indirizzo turismo@comune.corbetta.mi.it.

CORBETTA: Concerto a San Vittore

Sarà un concerto storico per Corbetta: per la prima volta domenica alle 20.45 le celebri e toccanti note del Requiem KV626 di Mozart risuoneranno tra le ampie volte della chiesa prepositurale di San Vittore. Una delle composizioni più famose ed eseguite al mondo, prenderà vita grazie all’impegno lungo e costante dei componenti del civico coro polifonico Curia Picta, guidati dal Maestro Andrea Semeraro. Il pubblico assisterà a un evento musicale di grande impatto sonoro e visivo: più di 50 artisti del coro e oltre 30 professori d’orchestra. Nel quartetto di solisti ci sarà un vero poker d’assi, costituito da tre artisti della Scala: il contralto Maria Miccoli e il tenore Michele Mauro, corbettesi d’adozione, il basso Gabriele Valsecchi e la soprano Lorena Balbo, apprezzata interprete in questi anni di concerti e applaudita Mimì nella recente Bohème pucciniana, eseguita sempre a Corbetta lo scorso sabato. Dopo la proficua collaborazione dello scorso anno con l’Oratorio di Natale di C. Saint-Saëns, sempre nel concerto dell’Immacolata del Curia Picta, tornano a Corbetta i musicisti dell’Orchestra filarmonica dei Navigli, una prestigiosa compagine che svolge attività concertistica nello spirito della collaborazione e affiancamento tra esperti professionisti e giovani allievi.

MESERO: Domenica di festa

Sarà una domenica di festa a Mesero. Dalle 9 alle 19 ci saranno i mercatini natalizi organizzati da associazioni e hobbisti. Dalle 15 alle 17 si terrà uno spettacolo comico per tutte le età: mini scuola di circo con giochi di abilità, arti circensi, giocoleria, illusionismo ed equilibrismo. Alle 19 l’atteso momento dell’accensione delle luci. Inoltre per tutta la giornata l’Amministrazione comunale e il Centro d’ascolto della Caritas parrocchiale organizzano una raccolta alimentare solidale in piazza Europa, sotto il porticato.

OSSONA: Festa delle associazioni

La Festa delle associazioni e del volontariato e la celebrazione del 30esimo anniversario di costituzione del gruppo di Protezione Civile «Ali bianche» caratterizzeranno il weekend ossonese. Si comincerà domani, sabato, dalle 13.30 con l’allestimento di un campo tipico di Protezione Civile all’interno del parco di Villa Litta Modignani e la sera proiezione di foto e filmati del gruppo «Ali Bianche», nato ufficialmente l’8 dicembre 1995 ma già operativo dall’anno precedente. Domenica sarà una giornata dedicata a tutte le associazioni locali, che saranno presenti con i loro stand dalle 9 alle 16.30. Alle 9 si terrà una esercitazione della Protezione Civile, mentre alle 10 i Vigili del Fuoco Volontari di Inveruno e il Cvps di Arluno spiegheranno al pubblico il funzionamento dell’autopompa e dell’ambulanza presenti alla manifestazione. Alle 14.30 si potrà assistere a uno spettacolo equestre e ci sarà la possibilità per i bambini di fare un giro col pony grazie alla Asd Cloverleaf.

SEDRIANO: Mercatino missionario

Continua il mercatino del Gruppo missionario con manufatti e prodotti del commercio equo-solidale, che resterà aperto fino a Natale in piazza della Chiesa con i seguenti orari: sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; domenica dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 19; martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 17; mercoledì dalle 14.30 alle 19. I ricavati contribuiranno a sostenere i progetti nelle missioni: in Etiopia l’adozione di una classe per un anno intero, in Brasile le famiglie povere che vivono nelle favelas, in Costa d'Avorio i bambini malnutriti, in Camerun i giovani che sono in carcere, in Benin i bambini malnutriti e i malati terminali. Quest’anno sarà possibile anche fare una donazione acquistando un cuore all'uncinetto realizzato dalle volontarie del Gruppo.

SEDRIANO: Piva degli zampognati

Con l’Albero di luci Sedriano è entrata nella magica atmosfera del Natale e ora si prepara a vivere le numerose iniziative che accompagneranno la cittadinanza in questo periodo. Si comincia domenica 8 dicembre con la «Piva degli zampognari» a Sedriano e Roveda dalle 10 alle 12. Venerdì 13 dicembre alle 16.30 in piazza del Seminatore si terrà la «Festa della luce», promossa dall'Istituto comprensivo di Sedriano e la sera alle 21.15 al cineteatro un «Concerto gospel» con Jazz gospel Alchemy a cura di Agorà.

VANZAGHELLO: Concerto di Sant'Ambrogio

È in programma sabato alle 21 nella chiesa parrocchiale il tradizionale «Concerto di Sant’Ambrogio» del Complesso Bandistico Vanzaghellese Ets. Tra gli strumenti spiccheranno la cornamusa e la tromba solista, che saranno suonati rispettivamente da Gabriele Gagliardi e Michele Ansalone. Dirigerà il maestro Davide Casafina.

Prima della serata musicale la parrocchia organizza, in occasione della festa liturgica del santo patrono, una cena alle 19.30 con i piatti tipici della cucina milanese, anche da asporto. Necessaria la prenotazione al numero 347.7146238 venerdì dalle 9 alle 11.30 oppure via whatsapp.

VANZAGHELLO: Storie che suonano

Musica e lettura per un’esperienza sonora immersa rivolta a bambini dai 3 ai 6 anni e alle loro famiglie. Un libro sempre diverso, due strumenti (violino e violoncello) e due musiciste, Gaia Ghidini e Cecilia Santo. È «Storie che suonano», la nuova rassegna organizzata da Musikademia, pronta a partire nella biblioteca comunale, nel weekend alle 16. Quattro gli appuntamenti: il primo sabato 7 dicembre con «La muffola rossa», a seguire sabato 1 febbraio «Piccolo riccio», sabato 1 marzo «La scatola» e domenica 13 aprile «Il momento perfetto». La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.

VANZAGHELLO: Gli eventi della Pro Loco

Vanzaghello si prepara a immergersi nella magia dell’atmosfera natalizia con la tradizionale giornata di festa per tutti in programma domenica, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Dalle 10 alle 18 piazza Sant’Ambrogio e le vie del centro saranno animate dal Mercatino natalizio con creativi, associazioni e commercianti, dallo street food e dal mini luna park. Poi dalle 11 alle 18 esibizione dello zampognaro, dalle 11 alle 12 «Babbo Natale in un click» e sempre dalle 11 alle 12 esibizione live di Musikademia. Nel pomeriggio, invece, dalle 14.30 «Fin Fer Folk» con musica live, dalle 16 trampoliere con ali luminose a cura de «La banda del sogno perduto», alle 16.30 accensione dell’albero di Natale in piazza, alle 16.45 esibizione del coro dei bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria di Vanzaghello e del Piccolo Coro San Paolo di Milano. Infine alle 17.30 spettacolo di fuoco de «La banda del sogno perduto». Sarà presente, inoltre, uno stand del Consorzio dei Navigli Spa sul tema «Quanto mondo abbiamo addosso?».

Non mancherà la Mostra di presepi artigianali, che sarà inaugurata domenica alle 9.30 in biblioteca. La millenaria tradizione dei presepi costruiti a mano resterà visitabile fino al 6 gennaio durante gli orari di apertura al pubblico della biblioteca. Sono inoltre previste aperture straordinarie l’8 e il 24 dicembre e il 6 gennaio dalle 16 alle 18. Domenica 15 dicembre la biblioteca ospiterà anche, dalle 9.30 alle 18, il «Laboratorio di presepismo» con Maurizio Villa, socio dell’Associazione italiana Amici del presepe. Le iniziative del periodo natalizio si concluderanno il 6 gennaio con «Una favola nella calza» delle Gelose Favolose alle 16 in biblioteca, con sorprese e stand gastronomico.

PARABIAGO: Mostre in villa Corvini

Ultima chiamata per le mostre in Villa Corvini. Con Fondazione Musazzi, che ha organizzato gli eventi ospitati a loro volta nella prestigiosa cornice parabiaghese, si va verso l’ultimo appuntamento con le mostre al museo. E’ quello previsto per le prossime tre domeniche proprio in via Santa Maria e che avrà come protagonista Emilia Ramorini , pittrice di Milano nata nel 1960.

ARCONATE: Natale arconatese

Dalle fiabe al concerto, dall’abete alle luci. Il Natale arconatese entra nel vivo e lo fa a partire da domani, sabato, alle 10.30, quando è previsto l’appuntamento con «Fiabe sotto l’albero» in biblioteca. Alle 21 in chiesa ci sarà invece il concerto del corpo bandistico Santa Cecilia. Domenica verranno poi allestiti i mercatini natalizi in piazza Libertà. Si parte alle 15.30 coi Canti di bambini e ragazzi, per proseguire alle 16 con l’arrivo di Babbo Natale e alle 16.30 coi canti. Alle 17, infine, l’accensione di albero e luminarie di Natale.

BUSTO GAROLFO: Mercatino delle pulci

Il mercatino delle pulci arriva anche a Busto Garolfo: a partire da dopodomani, ogni seconda domenica del mese il Parco comunale Falcone e Borsellino si riempirà di 100 bancarelle in cui verranno esposti e venduti oggetti di varia natura. Per questa prima data il mercatino sarà allestito dalle 8.30 alle 16 e sarà presente un ospite speciale, Babbo Natale, a cui i bambini potranno consegnare le loro letterine e comunicare i loro desideri, con anche la possibilità di scattare una foto con lui.

MAGENTA: Partono le iniziative Natale Insieme 2024

Le iniziative natalizie di Magenta partono questo sabato 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio. Prevista alle 11 in biblioteca comunale l’inaugurazione dell’albero di Natale realizzato dalle donne del knitting cafè, a cura del Centro di Aiuto alla Vita. Seguirà alle 16 al Cinemateatronuovo lo spettacolo teatrale per bambini Smood di Natale allestito dall’Associazione Culturale Ariel con repliche l’8 e il 15 dicembre alla stessa ora. Alle 17 in via Roma 24 ci sarà invece l’inaugurazione di «Colora! In vetrina» a cura di Fucsina Ets con il patrocinio della Confcommercio dell’Alto Magentino.

Durante tutta la giornata di sabato, dalle 9 alle 19, sarà inoltre presente in piazza Liberazione il gazebo della Croce Bianca di Magenta per la tradizionale raccolta fondi natalizia che si ripeterà anche il 14, 21 e 22 dicembre.

L’apertura vera e propria delle celebrazioni avverrà però domenica 8. Prevista infatti alle 16.30 l’inaugurazione dell’albero e del presepe in piazza Liberazione, con la benedizione di don Federico Papini e l’accompagnamento della Banda Civica, mentre alle 18 sarà la volta dell’inaugurazione del presepe al lavatoio sul Naviglio di Pontenuovo, a cura del Gruppo Storico Borgo Pontenuovo.

Alle 10.30, in via Roma 87/a, sarà invece in programma l’iniziativa Le erbe dei nonni, alla scoperta delle specie arboree invernali e delle tradizioni popolari, mentre per tutta la giornata verrà allestito in via Mazzini il mercato AgriNatale, organizzato dal Comitato Agricolo Magentino in collaborazione col Parco del Ticino

Sempre domenica e fino al 24 dicembre partirà infine in via Roma 120/a il servizio di raccolta delle letterine «La Posta di Babbo Natale».

Magenta

Curiosità a Magenta torna questo sabato in piazza

Ritornano in città le bancherelle di Curiosità a Magenta, il mercatino organizzato dell’Associazione Mercatini & Curiosità animerà piazza Liberazione e via Mazzini anche in questi freddi weekend di dicembre.

Appuntamento domani, sabato 7 dicembre, dalle 8 alle 19. Un’occasione da non perdere che verrà replicata anche sabato 14. Per chi fosse interessato a esporre scrivere a www.mercatiniecuriosita.com o chiamare il 3466409936.

VITTUONE: Partono gli eventi natalizi

Vittuone darà ufficialmente il via al suo ricco calendario di eventi natalizi sabato pomeriggio, con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Italia. La magia delle feste sarà arricchita dalla presenza di Babbo Natale, pronto a interagire con i bambini

Protagoniste anche le scuole del territorio con il progetto solidale Scatole della solidarietà: i pacchi doni, contenenti sia beni di prima necessità che libri o giocattoli (non certo meno importanti), verranno raccolti dagli alunni e poi saranno consegnati alla Caritas in due momenti: giovedì dalle elementari, e martedì invece con le materne. Durante le consegne, piazza Italia sarà animata dai canti natalizi dei bambini, che contribuiranno a rendere ancora più speciale l’atmosfera delle feste.

BAREGGIO: Tutti gli appuntamenti dedicati al Natale

Tanti eventi per il fine settimana per chi rimane in paese. Un weekend davvero ricchissimo con appuntamenti per adulti e piccini.

Si parte oggi pomeriggio, venerdì, alle 17 uno dei momenti più carismatici del Natale, l’accensione delle luminarie, accompagnata da cori e canti natalizie con le associazioni La corte e Smile che distribuiranno the caldo e panettone a tutti i presenti.

Alle 21 esibizione di pattinaggio su ghiaccio. Domani, sabato, alle 15.30 inaugurazione della mostra di presepi alla chiesuola di via Battisti. Alle 20 adolescenti sulla pista di pattinaggio, alle 21 il concerto di Natale nella chiesa parrocchiale Madonna Pellegrina di San Martino di Bareggio.

Dalle 17 alle 19 l’associazione Smile sarà protagonista dell’iniziativa Scatole di Natale.

Domenica gli eventi si concentreranno principalmente nel pomeriggio dalle 15 alle 18: spettacolo con il pianoforte gigante, laboratori creativi per realizzare segnaposto natalizio e decorazioni originali; postazione Mago Merlino con stampa oroscopo 2025; e ancora Natalina itinerante, possibilità di consegnare la lettera a Babbo Natale e curiosare tra le bancarelle di hobbiste. Alle 16 la premiazione opere del bando «Il piccolo principe attraverso l’arte».

LEGNANO: Si accende l'albero di Natale a maglia

Alle 16.30, nello spazio verde fra biblioteca e Centro Pertini in via dei Salici, 9, sarà acceso l’Albero di Natale di fili di lana realizzato a maglia con centinaia di mattonelle “granny square” create dalle sferruzzatrici in Biblioteca, con la collaborazione delle associazioni Circolo Santa Teresa Mazzafame e Aiutiamoli. La festa continuerà nel giardino della Biblioteca con lo spettacolo teatrale “I 25 Babbi Natale” a cura della compagnia Ditta, Gioco, Fiaba, mentre si potranno gustare cioccolata calda e panettone e prendere in prestito un libro della Biblioteca con un segnalibro in regalo realizzato dai ragazzi del C.A.G

VILLA CORTESE: Un Natale di mattoncini

Un Natale a tutto Lego. Tra le 10 e le 18, il Comune di Villa Cortese, in collaborazione con Fotografia Costruttiva Ets, ha organizzato «Un Natale di Mattoncini a Villa Cortese». Nella sala consiliare di piazza del Carroccio, i bambini e i ragazzi della zona hanno avuto l'opportunità di mettere alla prova la loro creatività e abilità costruttiva con i celebri mattoncini.

L'evento, in programma nel prossimo weekend, si preannuncia come un grande successo tra le famiglie del territorio. Già dalle prime ore del mattino di sabato sarà possibile ammirare le creazioni dei più piccoli, dai 6 ai 10 anni, e i più grandicelli, dagli 11 ai 14 anni. Le opere in concorso, tutte rigorosamente realizzate con i mattoncini, stupiranno i giudici presenti, veri e propri «Grandi Costruttori» del mondo Lego.

All'interno della cornice natalizia, i partecipanti potranno ammirare una mostra fotografica a tema, oltre a cimentarsi in un'apposita area gioco allestita per l'occasione.

Anche domenica con gli stessi orari.

INVERUNO: Si accende il Natale

Si apre a Furato il programma di «Natale insieme 2024», iniziative per festeggiare l’arrivo del Natale. Domani, sabato, dalle 17.30 alle 20, sul sagrato della chiesa si terrà il Mercatino di Natale; alle 16 all’oratorio per i più piccoli spettacolo «Il canto di Natale» della Compagnia teatro i Navigli, a cura del Polo Culturale del Castanese. Alle 18 accensione dell’albero di Natale in piazza Giovanni XXIII.

LEGNANO: Torna Arte Panettone

Alle 10, si inaugura “Arte Panettone”, la kermesse di due giorni (stessi orari di apertura per sabato e domenica: 10 – 19) al piano terra di Palazzo Leone da Perego organizzata in collaborazione con Confcommercio.

Pive di Natale in centro

LEGNANO: Dalle 16 Pive di Natale con elementi del Corpo Bandistico Legnanese nella Ztl Centro.

INVERUNO: Inaugurazione del presepe e accensione dell'albero

Domenica 8 dicembre le iniziative di «Natale insieme 2024» si tengono a Inveruno. In piazza San Martino dalle 10 alle 12.30 Slitta di Babbo Natale a cura degli Amici del Fulò; alle 17, sempre nella centralissima piazza San Martino, inaugurazione del Presepe e accensione dell’albero di Natale all’uncinetto. All’interno dell’iniziativa Percorsi d’Inverno promossi dal brand «Tra Navigli e Ticino» per la promozione turistica del territorio, si potrà visitare, dalle 9 alle 18, l’antico Torchio del 1759 in via Marcora.

DAIRAGO: Camminata nel Parco delle Roggie

In occasione di Cammina Foreste Urbane 2024, Legambiente BustoVerde – Sezione Parco delle Roggie propone la consueta camminata nel parco, quest’anno con la collaborazione di alcune associazioni dairaghesi: Pro Loco, US Dairaghese, Associazione Genitori, Dairago Running e Armadio Solidale parteciperanno insieme all’azienda agricola bustocca Love Farm, dove inizierà e terminerà il percorso di 3,5 chilometri. Il ritrovo sarà alle 14 e, conclusa la passeggiata, si terrà una visita guidata della fattoria. Infine un tè caldo per tutti.

BUSTO GAROLFO: Mercatino delle pulci... con Babbo Natale

Prima edizione del mercatino delle pulci che da questo mese di dicembre,ogni seconda domenica del mese, si terrà al Parco comunale Falcone e Borsellino. L'area verde si riempirà di 100 bancarelle in cui verranno esposti e venduti oggetti di varia natura. Per questa prima data il mercatino sarà allestito dalle 8.30 alle 16 e sarà presente un ospite speciale, Babbo Natale, a cui i bambini potranno consegnare le loro letterine e comunicare i loro desideri, con anche la possibilità di scattare una foto con lui.

Arriva la slitta di Babbo Natale

LEGNANO: A partire dalle 16 la slitta di Babbo Natale comincerà il suo giro nella Ztl Centro.

LEGNANO: Coro Jubilate in concerto il San Pietro

Alle 16.30 nella chiesa di San Pietro in Canazza “O magnum mysterium”, il concerto del Coro Jubilate che proporrà brani ispirati al Natale di autori temporalmente molto distanti fra loro, dal corale di Praetorius, a cavallo fra ‘500 e ‘600, a “In questa notte splendida” di Claudio Chieffo, cantautore morto nel 2007, da classici moderno come Kodaly, Britten e Poulenc a canti popolari e tradizionali. L’ingresso è libero.

BUSCATE: Natale al calduccio

Domani, sabato, in sala civica alle 16 spettacolo per bambini «Natale al calduccio», domenica «Aspettando Natale» con, alle 14.30, corsa dei Babbi Natale dell’Asd Buscate Atletica 2022, dalle 15

laboratori natalizi dai commercianti con oratorio, Tangram, Asd Nuovo Tennis Buscate, Avis, Croce Azzurra, Volley don Bosco, Protezione Civile e Corpo musicale Santa Cecilia, alle 16.30 spettacolo di

animazione, alle 16.45 l’arrivo di Babbo Natale, pronto a ricevere le letterine dei bambini, infine, alle 17.30, l’accensione delle luminarie.

TURBIGO: La storia si serve a tavola

Tutto pronto per un nuovo evento a cura dell’Anpi Turbigo: domani, sabato, sarà la volta di «La storia si serve a tavola» che coinvolgerà tutte le sezioni Anpi del territorio del Castanese. La serata inizierà alle 18 al centro della Pro Loco di Casorezzo in largo Alcide De Gasperi con la proiezione del docufilm «Potenti in fuga», sarà anche presente il regista Pierfranco Mastalli. Alle 20 si passerà alla cena a buffet.

TURBIGO: E’ Natale in paese

A partire da domenica e fino al 6 gennaio 2025 partirà la «Mostra presepi»: i presepi realizzati dai

turbighesi saranno esposti al Teatro Nuovo Iris di via Roma a Turbigo. Ecco le parole del Sindaco Fabrizio Allevi: «L’inaugurazione avverrà domenica al Teatro Iris a Turbigo, voglio anche sottolineare un altro importante avvenimento: la festa di Natale di domenica 15 dicembre in Piazza Madonna della Luna che inizierà già dal mattino alle 10 con alcune bancarelle natalizie e che proseguirà nel pomeriggio. alle

15,30. con le esibizioni di canto e ballo dei ragazzi della scuola “Passion for Movement” e uno spettacolo pirotecnico».

NERVIANO: La città dipinta

Raffica di eventi in paese. Fino al 19 dicembre, nei locali della foresteria del municipio, si potranno ammirare le mostre a cura del Fotoclub La Rotondina: nella mostra «Flusso vitale» sono

esposte immagini riprese durante la realizzazione del murales di Cheone (writer nervianese) realizzato nel quartiere Gescal nell'ambito del progetto del Comune «La città dipinta», mentre in «Scorci di

Nerviano» Giovanni Rombi racconterà Nerviano attraverso la tecnica fotografica dell'acquarello digitale.

Poi via alle iniziative natalizie Aspettando la magia del Natale: oggi, venerdì, alle 16.45 accensione dell'albero di Natale a Sant'Ilario con la partecipazione dei bimbi delle scuole; domani, sabato, alle 16.30 toccherà a quello di Cantone in collaborazione con l'associazione Tant par fa quajcoss; domenica, alle 17.15, appuntamento in Piazza della Vittoria con la partecipazione del Piccolo coro Santo Stefano e del Corpo musicale cittadino. E ancora con Canti e poesie sotto l'albero di Piazza della Vittoria:

il 13 dicembre, alle 16.45, evento con la partecipazione dei bambini delle scuole dell'infanzia di via Dei Boschi e della primaria di via Di Vittorio mentre il 19 dicembre, alle 16.30, evento con i bimbi

della scuola primaria di via Roma. Altri eventi a Sant'Ilario: fino al 15 gennaio visita al Villaggio della Natività in movimento col Gruppo presepe. Martedì, in biblioteca, alle 15, ultimo appuntamento della

rassegna I pomeriggi della biblioteca con il concerto del Silvia Lovicario trio e, a seguire, Pcs ossia Panettone con la sindaca Daniela Colombo. E poi festa della Colorina fino a lunedì.

RESCALDINA: Cineforum

Oggi, venerdì, alle 21 torna il Cineforum: in auditorium comunale si potrà assistere al film «Harry, ti presento Sally»; domani, sabato, alle 21, «Metti una sera a teatro»: in auditorium commedia brillante con la Pro Loco che proporrà Chat a due piazze. Domenica arriverà «Le vie del Natale»: dalle 9.30

alle 17 musica dal vivo, karaoke, zampognari, laboratori, giochi per bimbi, sfilata canina, hobbisti, prodotti gastronomici, vin brulè e cioccolato.

Lunedì, alle 21, «Lunedì filosofici in biblioteca»; martedì, alle 21, in biblioteca, appuntamento con «Ambientiamoci» su «Il futuro del Bozzente e dei suoi territori: un ambiente da preservare».

CANEGRATE: Arriva la festa dell’oratorio maschile

Oggi, venerdì, alle 21, concerto «Note di Natale» nella Chiesa Parrocchiale, domani,

sabato, festa in oratorio femminile, con, alle 16, spettacolo dei bimbi «La città dell'oro», dopo un dolce intermezzo con della cioccolata calda, segue l'atteso momento dell'accensione dell'albero

e del presepe, infine tombolata alle 21. Domenica dopo la Messa delle 10, «Street food» in Omi dalle 15, presepe vivente alle 16 e per tutto il pomeriggio è possibile visitare la fiera degli animali del presepe,

i mercatini e scattare foto ricordo con Babbo Natale a bordo della sua slitta. Il tutto con il sottofondo delle musiche natalizie suonate dagli allievi e dagli insegnanti della scuola di musica Primo Piano.

SAN VITTORE: Presepe in biblioteca e mercatino natalizio al Centro sacra famiglia.

Il presepe (nella foto) è già visitabile a Villa Adele: si tratta di un'opera artigianale a cura della sanvittorse Letteria Ruggeri, ogni elemento del presepe, dalle figure alla scenografia, è stato curato

con passione e precisione, offrendo ai visitatori un’esperienza visiva coinvolgente e suggestiva, capace di trasmettere la bellezza della tradizione natalizia e di suscitare emozioni attraverso l’arte e la

creatività. Al Centro sacra famiglia torna il mercatino: domani, sabato, e domenica, si potranno trovare lavoretti artigianali per sostenere il progetto sui bambini di strada di Alain Youssoufa, ex sacerdote

camerunese che è stato attivo in paese per nove anni.