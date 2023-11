Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 4 e domenica 5 novembre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 4 e domenica 5 novembre 2023

PARABIAGO - Festa delle forze Armate

Domani, sabato, le celebrazioni del centocinquesimo anniversario della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Si parte alle 10 con l’alzabandiera in piazza della Vittoria, per proseguire con la partenza vera e propria del corteo da piazza della Vittoria, sosta a Parco Crivelli, per omaggiare il monumento commemorativo Al Milite Ignoto e approdare quindi al cimitero. Alle 10.30 l’arrivo al cimitero con la deposizione corona di alloro, selezione di letture su base musicale a cura dei ragazzi delle scuole. Alle 11.30, infine, l’intervento del sindaco Raffaele Cucchi. Presente anche la banda Santo Stefano.

ROBECCHETTO CON INDUNO: Paese in festa per Unità e forze armate

Domani, sabato, torna la ricorrenza del Giorno dell'Unità nazionale, Giornata delle Forze armate e dei caduti di tutte le guerre. Previste per l’occasione le consuete commemorazioni che prenderanno avvio alle 16.30 in Piazza Libertà.

Da lì scatterà quindi il trasferimento ai Cimiteri di Robecchetto e Malvaglio per la deposizione delle corone di alloro. Alle 17.15, poi, il ritorno in Piazza Libertà e il momento dedicato ai discorsi commemorativi. Dopodiché ci sarà la partenza del corteo in direzione della Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Spazio inoltre al Concerto del Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Castano Primo ed infine alle 18, alla Santa Messa.

BUSTO GAROLFO: Festa dell'unità e delle forze armate

Il paese si prepara a celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, di cui ricorre il 105esimo anniversario domani, sabato 4 novembre, con la tradizionale manifestazione, che si terrà questa domenica 5 novembre a partire dalle 9.15, col ritrovo delle autorità e della popolazione presso il Palazzo Comunale. Alle 9.30 verrà formato il corteo per la deposizione della corona d’alloro al cimitero comunale e al Monumento dei Caduti, a cui seguirà la commemorazione ufficiale nel Cortile del Municipio. Alle 11.15, dopo un rinfresco offerto dalla sezione locale dell’Associazione Combattenti e Reduci, verrà celebrata la Messa nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Salvatore e Margherita. Diverso il programma di Olcella, in cui alle 10 è prevista la celebrazione della Santa Messa, dopodiché il corteo si dirigerà al Monumento ai Caduti per la deposizione della corona e i discorsi commemorativi

ABBIATEGRASSO: Abbiate Fast 5 chilometri

Abbiate Fast 5 k corsa podistica sabato 4 novembre ore 14.30 al Castello Visconteo , iscrizioni dalle 10.

SEDRIANO: Partenza del calendario teatrale

Tutto pronto per l’avvio del calendario teatrale per festeggiare i primi 20 anni del Cineteatro Agorà. La rassegna inizierà sabato 4 novembre alle 21.15 con «Agenzia matrimoniale: mogli e buoi del paesi tuoi, amanti e badanti paesi distinti» della compagnia teatrale Mam tra Insema&Co.

CISLIANO: Festa agricola

Festa agricola domenica 5 novembre dalle 9 in piazza San Giovanni

CORBETTA: "Un angelo alla ricerca di Aps"

Un pranzo benefico con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro i tumori. Questo quanto andrà in scena nella giornata di domenica 5 novembre in città con l’iniziativa organizzata dall’associazione «Un Angelo alla ricerca Aps» con il patrocinio del Comune di Corbetta. L’appuntamento è fissato per le ore 12.30 di domenica quando nel salone Paolo VI di via verdi sarà possibile degustare un ottimo menù della tradizione lombarda accompagnati da un intrattenimento musicale. Per i bambini ci sarà poi anche un momento di divertimento votato però all’apprendimento con un laboratorio scientifico a cura dei ricercatori della Fondazione Ieo Monzino. Per poter partecipare all’iniziativa, anche con asporto, è necessaria la prenotazione che dovrà essere effettuata contattando i numeri di telefono 3474746495 (Riccardo) oppure 3913402606 (Lino). Per ulteriori informazioni infine è possibile visitare il sito internet dell’associazione www.unangeloallaricerca.org.

MARCALLO: CommerciAmo

C’è grande attesa a Marcallo con Casone per la prima edizione di Commerciamo, evento organizzato dalla sezione Confcommercio di Magenta e Castano Primo con il patrocinio del Comune per valorizzare le eccellenze imprenditoriali e artigianali del nostro territorio. Appuntamento per domani, sabato 4 novembre, dalle 10 alle 20 e domenica 5 novembre dalle 10 alle 19, presso la Sala Cattaneo del Parco Ghiotti. Presenti realtà di Magenta, Robecco sul Naviglio, Corbetta, Santo Stefano Ticino, Castano Primo, Nerviano e Uboldo.

LEGNANO: "Fiabe d'Italia" in Sala Ratti

Al via «Buon compleanno Calvino», il ciclo di appuntamenti organizzato dal Comune di Legnano in occasione del centesimo anniversario della nascita del grande narratore.

Ad aprire la rassegna, domani, sabato, alle 16.30 in Sala Ratti (corso Magenta 9), sarà lo spettacolo teatrale «Fiabe d’Italia», una selezione delle più belle fiabe della nostra tradizione raccolte da Italo Calvino e rivisitate da Roberto Piumini, che prenderanno forma grazie alla voce di Debora Mancini, al live painting con proiezioni dell’illustratrice Daniela Tediosi e alla musica di Daniele Longo (tastiere, fisarmonica, voce, cajon e piccole percussioni). Regia, audio e luci sono di Andrea Pozzoli. Lo spettacolo, a ingresso libero, è per tutti.

Il secondo appuntamento del ciclo, in programma sabato 11 novembre alle 16 nella biblioteca di via Cavour, sarà con «Italo Calvino, il piacere dei libri», conferenza tenuta da Alberto Introini, docente di lingua e letteratura italiana all’Istituto elvetico di Lugano.Il terzo appuntamento, sabato 18 novembre alle 10.30, sempre nella biblioteca di via Cavour, sarà «La biblioteca dei destini incrociati», laboratorio per bambini da 8 a 10 anni curato dagli operatori del servizio civile universale. Prenotazioni allo 0331.547370 o a biblioteca.legnano@csbno.net.

TURBIGO: Castagnata con la Pro loco

Mentre si discute ancora della mancata festa di Halloween, la Pro loco è pronta a ripartire con i suoi tradizionali eventi.

Sono state infatti confermate le date di domani, sabato, e di domenica 5 novembre, nelle quali verrà organizzata la classica castagnata autunnale oltre a quella classica del 1 novembre.

L’evento si svolgerà lungo tutto l’arco della giornata, dalle 9.30 fino alle 18.30.

Confermata anche la location: le castagne saranno arrostite in Piazza Madonna della Luna, l’1 novembre invece le castagne sono state preparate al cimitero di Turbigo.

Le date di domani e di domenica erano rimaste in sospeso per qualche giorno visto che doveva ancora giungere l’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico.

Ora tutto è stato ricevuto ed è iniziato il conto alla rovescia per le iniziative.

MAGNAGO: Camminata nei boschi

Una camminata nei boschi per capire quale natura popola le aree verdi di Magnago. Avrà luogo domenica 5 novembre «Conosciamo e curiamo», evento organizzato dal Comune di Magnago in collaborazione con il circolo di Legambiente «BustoVerde, Parco delle Roggie», la locale Pro Loco, la Polisportiva Bienatese, lo Sci Club Tre Campanili e i gruppi di cammino di Magnago e Bienate. L'appuntamento è fissato per le 14.15 al campo sportivo di via Gobetti, da dove inizierà una camminata ad anello di circa tre chilometri nei boschi circostanti.

LEGNANO: "Bambini, al cinema!"

In occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 novembre, torna la rassegna gratuita di film per bambini «Al cinema!!!», promossa dall’Amministrazione comunale in Sala Ratti (corso Magenta 13).

La 24esima edizione dell’iniziativa, dedicata a Emanuele «Manuel» Fontana (indimenticato fondatore della Libreria Atala di via della Vittoria e dell’associazione culturale Libreria che non c’è, oltre che assessore alla Cultura a Busto Garolfo, membro attivo di Slow food e Legambiente, dipendente del Consorzio bibliotecario Nord Ovest), prevede quattro appuntamenti a cadenza settimanale dal 5 al 26 novembre. Le proiezioni si terranno alle 11 con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.

Ad aprire la rassegna, dopodomani, domenica, sarà «Ernets e Celestine» di Benjamin Renner, Vincent Patar e Stéphan Aubier. Domenica 12 toccherà alla «La famosa invasione degli orsi in Sicilia» di Lorenzo Mattotti. Domenica 19 sarà la volta di «Dililì a Parigi» di Michel Ocelot. L’ultimo appuntamento, il 26 novembre, sarà con «Gordon e Paddy e il mistero delle nocciole» di Linda Hamback.

BUSTO GAROLFO: Pomeriggio al centro per i bambini

Il Centro Polifunzionale “Francesca Morvillo” in via Falcone a Olcella si trasformerà in un palcoscenico questa domenicae. L’Amministrazione comunale ha infatti organizzato un “Pomeriggio al Centro” durante il quale andranno in scena alle 15.30 lo spettacolo per bambini “Magiclown Trallalero” e alle 18 l’improvvisazione teatrale “Eleuterio e sempre tua”, eseguita da Grex in collaborazione con l’Associazione Culturale NeverNemo. Tra le due esibizioni sarà offerta ai presenti una merenda. L’ingresso è gratuito ed è invitata a partecipare tutta la cittadinanza.

RESCALDINA: PedalaTela

L’osteria sociale del buon essere La Tela di Rescaldina, bene confiscato alla criminalità organizzata che si affaccia sulla Saronnese, lancia la campagna «SosteneTela-dai beni confiscati la ricetta del buon essere». Il programma si apre domenica 5 novembre con PedalaTela: una biciclettata, verso La Tela, per scoprire i beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio, con all’arrivo il concerto di ArcEnCiel Ensemble, il rinfresco e un pranzo a prezzo sociale; sono previste partenze da Busto Garolfo (alle 9 da piazza Mercato), Parabiago (alle 9 da piazza Pisoni), Canegrate (alle 9.30 da piazza Stazione), San Vittore Olona (alle 10 dal pannello della Pace in via Magenta), Saronno (alle 9.30 da viale Santuario), Legnano (alle 9.30 da piazza San Magno), Castellanza (alle 10 da via Montello) e Rescaldina (alle 10 da via Barbara Melzi). Per tutti i partecipanti, premi e regali, evento insieme a Fiab, Pedibus, Riciclo, Legambiente, Acli, Bicipace, Nevernemo e La Zuppiera.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 4 e domenica 5 novembre 2023 in Lombardia.