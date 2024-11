Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 30 e domenica 1 dicembre 2024

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024.

LEGNANO: Gli appuntamenti di Natale

Sabato 30 novembre

Parco Falcone Borsellino

Alle 16.30 inaugurazione della ruota panoramica con dj set, e animazione

domenica 1 dicembre

Via Gilardelli

Alle 15 inaugurazione della pista di pattinaggio

Chiesa di San Giovanni

Alle 16.30 concerto dell’Ensemble Amadeus

Piazza San Magno

Alle 17.30 canti sotto l’albero degli alunni delle primarie Barbara Melzi, Arca e Rodari

CUGGIONO: La nobile arte del panettone

Con l’evento «La nobile arte del panettone» si apre il programma delle iniziative natalizie 2024, promosse dall’assessorato alle Manifestazioni ed Eventi in collaborazione con diverse associazioni locali. Sabato alle 14.30, nelle sale nobili a piano terra di Villa Annoni, sarà inaugurato il Panettone Granny realizzato dal gruppo Les Tricoteuses e a seguire gli stand delle pasticcerie presenteranno i propri panettoni artigianali con degustazione gratuita. Domenica in mattinata sono previsti degli showcooking; nel pomeriggio i bambini saranno coinvolti nel laboratorio «Decoriamo i biscotti di Natale», e alle 16 lettura della fiaba «Quando il panettone arrivò a Cuggiono» a cura del gruppo Terra di Fantasia.

MAGNAGO: Gruppo missionario

Una mostra organizzata con un fine benefico. Il «Gruppo missionario» di Bienate e Magnago ha organizzato una iniziativa che si terrà dal 30 novembre all'8 dicembre nella sala parrocchiale adiacente alla chiesa di San Michele.

La mostra presenterà prodotti equo-solidali, artigianato mondiale, presepi, idee regalo, confezioni natalizie e altro ancora. Il ricavato avrà ovviamente uno scopo benefico: sarà utilizzato per iniziative missionarie in diverse parti del mondo sarà a sostegno di vari progetti missionari in Venezuela, Tanzania, Senegal, Repubblica del Congo e Siria.

ABBIATEGRASSO: Concerto di Nuova orchestra Milano

Sabato 30 Novembre 2024 h.21.00 ex Convento dell'Annunciata

Le associazioni culturali Timanifesta e Musichiamo, in collaborazione con il Comune di Abbiategrasso hanno il piacere di presentare un evento musicale di solidarietà a favore di ANFFAS di Abbiategrasso.

GAGGIANO: Aspettando il Natale

Aspettando il Natale - Organo e Orchestra in Concerto - Venerdì 29 Novembre ore 21.00 al Santuario di Sant'Invenzio.

La Parrocchia Spirito Santo di Gaggiano organizza, con il patrocinio del Comune di Gaggiano, l'evento conclusivo dei duecento anni dell'Organo Amati

CISLIANO: Mercatini di Natale

Mercatini di Natale sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre alla scuola primaria via C.Wojtyla

Sabato dalle 14 alle 19; domenica dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19.

E domenica nel pomeriggio arriva anche Babbo Natale

MAGENTA: Jazz Festival

Termina sabato la winter edition del Jazz Festival

Si sta per concludere la 26esima edizione del Magenta Jazz Festival Winter Edition.

Domani, sabato 30 novembre, alle 21, nella storica cornica del Teatro Lirico di Magenta la Maxentia Big Band si esibirà in uno speciale concerto dal titolo «Rivers» diretto dalla pianista Eugenia Canale, che così descrive la performance dell’ensemble magentina: «La Maxentia Big Band, da sempre legata al suo territorio che sorge sulle rive del Ticino, invita il pubblico a un affascinante viaggio musicale dedicato ai fiumi, simboli di vita, storia e movimento. Attraverso le loro acque, il Jazz ha viaggiato portando con sé tradizioni, ritmi e contaminazioni, trasformandoli in autentici veicoli della sua evoluzione e diffusione».

«In questo concerto i fiumi diventano anche fonte d’ispirazione per i musicisti, un flusso ininterrotto di suoni e improvvisazioni che celebra l’essenza stessa del Jazz: libertà, trasformazione e connessione. Un omaggio al flusso musicale che scorre attraverso epoche e culture» conclude

L’evento è organizzato dall’associazione Maxentia Big Band con il patrocinio del Comune di Magenta. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

MAGENTA: Camper per lo screening gratuito dell’epatite C

Magenta, in piazza Liberazione, domenica dalle 14.30 alle 18.30, sarà presente un camper per lo screening gratuito dell’Epatite C. La campagna è promossa da Regione Lombardia con la collaborazione di Asst, Ats e Areu ed è rivolta a tutti i cittadini tra i 35 e i 55 anni. Si svolgerà attraverso l’utilizzo di camper attrezzati per effettuare il test in modo facile, rapido e gratuito. Per la tappa di domenica, le operazioni di screening saranno condotte dal personale del Distretto Magentino dell’ASST Ovest Milanese, diretto dalla dottoressa Angela Maria Sibilano.

MAGENTA: Luoghi del cuore, due banchetti del Fai per il villaggio Saffa

Continua la corsa del villaggio Saffa per diventare uno dei prossimi luoghi del cuore del Fondo per l’Ambiente Italiano.

Per poter votare e far votare il villaggio Saffa su internet basta recarsi sulla pagina dei luoghi del cuore del Fai e inserire i propri dati, mentre per votare in presenza è necessario approfittare di uno dei tanti banchetti organizzati dai volontari del Fondo.

Due occasioni di questo tipo arriveranno proprio a Magenta questo fine settimana. I volontari del Fai saranno infatti presenti con i loro gazebo per tutta la giornata di domani, sabato 30 novembre, in piazza Liberazione, e nella mattinata di domenica 1 dicembre a Pontenuovo, di fronte alla chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore. Buona fortuna dunque al villaggio Saffa.

ARLUNO: Incontro sugli insetti come cibo

Arluno si prepara al quarto degli incontri dell’iniziativa culturale dei «DiVenerdì», questa settimana incentrata sulle innovazioni nel campo alimentare.

Le serate sono organizzate dall’Assessorato alla cultura di Arluno in collaborazione con Università della Terza Età La Filanda. Dopo tre serate che hanno portato in sala consiliare l’Antigone di Sofocle, una discussione sulla Rivoluzione francese e una sull’intelligenza artificiale, l’incontro di oggi, venerdì 29 novembre, alle 21, avrà come ospite Beniamino Tovagliari, ex tecnico di prevenzione Ats Milano e si intitolerà Novel Food: non solo insetti.

Il tema dell’inserimento degli insetti nella nostra dieta è sempre più all’ordine del giorno: la moda della «farina di grilli» esplosa in questi anni lo dimostra ed è proprio di quest’anno la novità del panettone con farina di grilli e insetti caramellati che ha tanto diviso l’opinione pubblica. Per questo parlare con un esperto nel campo della salute e sarà per la cittadinanza un’occasione per affrontare una tematica di cui si sa ancora poco ma che per alcuni è il futuro della nostra alimentazione.

ARLUNO: Attesa per l’accensione degli alberi di Natale

Questo fine settimana Arluno si illumina con la magia del Natale.

Sabato 30 novembre alle 16 la cittadinanza è invitata in municipio per «Il Natale di Orso Bruno», una narrazione con pupazzi per bambini dai 3 agli 8 anni. A seguire alle 17 in piazza De Gasperi ci sarà l’accensione dell’albero di Natale e una merenda a cura della cooperativa Avanguardia.

Domenica 1 dicembre, alle 16, al Centro Civico di Rogorotto andrà in scena il «Circo di Natale» con, a seguire, brindisi e auguri dell’Amministrazione con accensione dell’albero di Natale.

BAREGGIO: “Chiamarlo amore non si può”

Ultimi appuntamenti in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nella serata di oggi, venerdì 29 novembre, alle 21, si terrà all’auditorium Madre Teresa di Calcutta di via Madonna Assunta a San Martino di Bareggio un reading sul tema del femminicidio con letture musa e canti.

Titolo dello spettacolo: «Chiamarlo amore non si può» organizzato dal Teatro delle donne con il patrocinio del comune di Bareggio. Ingresso gratuito.

BOFFALORA: Escape book in biblioteca

Tutto è pronto per l’evento Biblioteca in Gioco che si terrà nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 novembre, dalle 17 alle 18.30 nella Biblioteca comunale di Boffalora Sopra Ticino.

L’attività è rivolta a bambini e bambine dagli otto agli undici anni, e consisterà in un gioco di gruppo che richiederà di collaborare tutti assieme mettendo in campo le proprie abilità per risolvere gli enigmi di un escape book, un genere di libro che combina narrazione e giochi di strategia.

L’evento è promosso dalla Fondazione Somaschi e verrà condotto dalla cooperativa sociale Albatros, nell’ambito del Piano Operativo Locale GAP di ATS della Città Metropolitana di Milano.

ROBECCO SUL NAVIGLIO: Festa patronale

Questo weekend Casterno si prepara per la tanto attesa festa patronale.

Il fine settimana di festa ha avuto inizio nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di S.Andrea Apostolo con l’inaugurazione dell’affresco appena restaurato con una visita guidata a cura della Restauratrice e della Sezione Naviglio Grande di Italia Nostra. Domani, sabato 30 novembre la festa entrerà nel vivo con la Santa Messa alle ore 18 e il successivo concerto del coro «Cordis Notae» e la lettura del brano «Sant’Andrea e Gesù: l’incontro» a cura di Giorgio Bonino.

Domenica, 1 dicembre, la festa si concluderà poi con la S. Messa alle 9:30 con il tradizionale rito del faro e il pranzo comunitario delle 12:30.

ROBECCO SUL NAVIGLIO: Musica di Natale con la banda

A Robecco l’atmosfera natalizia arriva in anticipo con il concerto dell’ensemble giovanile «Io, Puccini e Giacomo». La kermesse avrà luogo domenica 1 dicembre, alle 18 nella tensostruttura «Angelo Mantegazzini» nel parco di Villa Terzaghi. Corpo Musicale «S. Cecilia» di Robecco sul Naviglio, Corpo Musicale «S. Cecilia» di Pontevecchio di Magenta, Corpo Musicale «G. Verdi» di Santo Stefano Ticino. Il concerto sarà un racconto nella musica adatto a grandi e piccini. Gli spettatori saranno guidati in questo viaggio musicale dalla voce di Lucia Piroli.

RHO: Arte panettone in Villa Burba

Appuntamento sabato 30m novembre e domenica 1 dicembre in Villa Burba dalle 10 alle 19 per degustazioni e show cooking ad ingresso gratuito dove il protagonista sarà il dolce tipico di Natale, il panettone.

SEDRIANO: Incontri con la storia

Si terrà stasera, venerdì, alle 21 nella sala consiliare Mario Costa in piazza del Seminatore la terza e ultima serata dell’iniziativa «Incontri con la storia: conoscerla per meglio interpretare il presente», promossa dall’Anpi di Sedriano e Vittuone, con il patrocinio dei due rispettivi Comuni. Dopo il primo appuntamento svoltosi a Sedriano il 25 ottobre su «Disordine mondiale. Perché viviamo in un’epoca di crescente caos» e il secondo a Vittuone sul tema «Storia dello stato di Israele. Il groviglio israelo-palestinese e la pace impossibile», questa volta l’incontro, tenuto come i precedenti da Giancarlo Restelli, sarà dedicato a «La guerra in Ucraina. Le radici storiche della guerra russo-ucraina».

SEDRIANO: Mercatino equosolidale

Continua il mercatino del Gruppo missionario con manufatti e prodotti del commercio equo-solidale, che resterà aperto fino a Natale con i seguenti orari: sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; domenica dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 19; martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 17; mercoledì dalle 14.30 alle 19. I ricavati contribuiranno a sostenere i progetti nelle missioni: in Etiopia l’adozione di una classe per un anno intero, in Brasile le famiglie povere che vivono nelle favelas, in Costa d'Avorio i bambini malnutriti, in Camerun i giovani che sono in carcere, in Benin i bambini malnutriti e i malati terminali. Quest’anno sarà possibile anche fare una donazione acquistando un cuore all'uncinetto realizzato dalle volontarie del Gruppo.

CORBETTA: Esposizione di artigianato

Sarà allestita da domani, sabato, fino all’8 dicembre nella sala Don sacchi in piazza canonica l’Esposizione di artigianato e articoli natalizi promossa da Corbetta missionaria Ets, Cif e parrocchia di San Vittore Martire, con il patrocinio del comune di Corbetta. I banchetti natalizi di beneficenza saranno aperti nei seguenti orari: 30 novembre e 1 dicembre dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30; dal 2 al 6 dicembre dalle 10 alle 12 e alle 16 alle 18.30; 7 e 8 dicembre dalle 8 alle 19. Il contributo raccolto sarà destinato a diversi progetti: costruzione di due aule scolastiche per la materna in Kenya, alla parrocchia Achengo e Anya; pannelli fotovoltaici in Kenya, missione Macalda Suore Carità d'Ivrea; sostegno ambulatori armeni; sostegni in Romania per cure mediche ai bambini, gestite dalle Suore Benedettine.

CORBETTA: La Boheme

«La Bohème», l’opera in quattro quadri va in scena a Corbetta. Un evento unico con cui la rassegna «Corbetta Scapigliata» giunge al suo apice. Domani, sabato, alle 17.30 nella Sala Polifunzionale il Corpo Filarmonico «G. Donizetti» e l'associazione artistica «Italian Harmonists» metteranno in scena «La Bohème» di Giacomo Puccini. Dirigerà l’opera il maestro Davide Casafina, con la partecipazione dei Piccoli Cantori di Corbetta diretti da Andrea Semeraro. Ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili. È consigliata la prenotazione in Biblioteca comunale.

OSSONA: No alla violenza sulle donne

«Ossona dice no alla violenza sulle donne con una serata-evento volta a mantenere i riflettori accesi su una questione sociale purtroppo ancora attuale», afferma il sindaco Giovanni Venegoni. Appuntamento stasera, venerdì, alle 21 all'Auditorium Unità d'Italia di via Dante con ingresso libero.

Lettura, musica, ballo e cinema saranno i linguaggi utilizzati per comunicare il messaggio. Il programma prevede parole di consapevolezza e rispetto, con lettura di testimonianze che racconteranno il coraggio e la resilienza, e la proiezione del cortometraggio «Cicatrici» del concittadino Emanuele Gualdoni, con la partecipazione degli attori Marta Cucco, anche lei ossonese, e Alessandro Fusè di Arconate, che aiuterà a stimolare la riflessione. Inoltre Sonia e Zaira Lo Giudice, in arte Out Offline, e la ballerina Martina Petetta si esibiranno sul palco per celebrare la forza e la bellezza dell’unione.

SANTO STEFANO TICINO: Accensione delle luminarie

Tutti invitati ad assistere all’accensione delle luminarie che si terrà domani, sabato 30 novembre. Dalle 14 il programma prevede la visita del Villaggio di Natale in piazza 8 Marzo, organizzato dall’Amministrazione, l’allestimento della Capanna e gli addobbi dell’albero di Natale in piazza della Chiesa, organizzati da ProLoco, e i Mercatini di Natale in via Trieste disposti dall’associazione Ops. Sarà possibile visitare la Mostra dei lavori del Tombolo «Aspettando il natale» in Sala Merini. Dalle 17.30 vi sarà l’accensione delle luminarie accompagnata dalle musiche natalizie del corpo musicale Giuseppe Verdi e animazione Cct. A seguire, rinfresco organizzato da ProLoco.

VANZAGHELLO: Musica in chiesa

Musica e note protagoniste del sabato sera in chiesa parrocchiale. Domani alle 21 nella chiesa Sant’Ambrogio di Vanzaghello è in programma un concerto per voce, organo e tromba. A esibirsi saranno i musicisti Erika Rezzonico, Andrea Andriolo e Carmine Michele Ansalone. L’ingresso è libero.

