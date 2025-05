Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 maggio 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 3 e domenica 4 maggio 2025.

RHO - Fiori e arte in Villa Burba

Dall’1 al 4 Maggio 2025, torna nella splendida storica cornice di Villa Burba a Rho, alle porte di

Milano, la manifestazione "Fiori e Arte in Villa Burba", dopo i restauri della Villa e del Parco.

Una Mostra Mercato dedicata a piante, fiori, artigianato artistico, prodotti naturali e prelibatezze

enogastronomiche selezionate, provenienti da diverse Regioni d’Italia. Sarà possibile esplorare una

vasta varietà di prodotti, scoprendo la bellezza di ciascuna proposta.

Vivaisti, florovivaisti, artisti, artigiani e aziende agricole accoglieranno i visitatori con le loro

numerose produzioni, interessanti e particolari: dalle piante cactacee alle succulente, dai bonsai alle

aromariche, dalle piante da esterno a quelle da interno, dalle piante annuali alle perenni. Saranno

inoltre presenti stand espositivi di ceramiche artistiche, bijoux, accessori moda, cosmesi naturale,

oggettistica per la casa, e specialità enogastronomiche regionali.

Durante l'evento, i visitatori potranno usufruire di consulenze gratuite su piante, cura, coltivazione e

molto altro, con esperti pronti a rispondere a tutte le domande.

La manifestazione pensa anche ai più piccoli: durante tutti i quattro giorni saranno presenti laboratori

didattici ed intrattenimenti per piccoli e grandi, con vari artisti.

Ci saranno anche spettacoli itineranti con artisti di strada, che regaleranno performance uniche nei

pomeriggi, offrendo ogni giorno un'esperienza nuova e coinvolgente.

L’evento è promosso dal Comune di Rho e organizzato in collaborazione con Associazione Iperbole.

CORNAREDO: Festa patronale in oratorio

Tutto pronto per la «nuova» festa patronale della parrocchia Santi Giacomo e Filippo di Cornaredo.

L’appuntamento, che si somma alla festa del paese di settembre, inizia questa sera giovedì 1 maggio e si estenderà per tutto il primo finesettimana del mese, celebrando sabato 3 la ricorrenza dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo patroni della città.

Già giovedì primo maggio nel pomeriggio inizieranno le iniziative promosse dal parroco don Danilo Dorino e coordinate dal coadiutore don Giovanni Calastri con il pellegrinaggio giubilare sino al Santuario di Rho, con partenza dalle 14 in bici o a piedi dalla piazza. In serata, con ingresso gratuito, al Cinema Mignon dell’oratorio maschile di Cornaredo la proiezione del film «Vermiglio», il Leone d’Argento alla mostra internazionale cinematografica di Venezia. Venerdì 2 appuntamento in serata con l’Orchestra filarmonica Amadeus che accompagnerà una meditazione in musica sul trentatreesimo Canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante guidata dal professor Marco Erba, alle 21. Sabato 3 grande attesa per la «serata in bianco». In oratorio cena, musica dal vivo e balli per una serata di festa, con la cucina che aprirà alle 19 e la serata danzante a seguire.

Domenica 4 maggio ci sarà alle 11 e 30 la Messa per il 25esimo anniversario di ordinazione di don Davide Pepe, mentre in serata alle 21 e 30, sempre all’oratorio maschile, lo spettacolo pirotecnico voluto dalla parrocchia per celebrare i suoi patroni.

BOFFALORA SOPRA TICINO - Festa della montagna

Nell’ambito della «Festa della montagna 2025», organizzata dal Cai sezione di Boffalora, sabato 3 maggio alle 21 nella sede Cai in via Donatori di Sangue 5 Max Garavaglia presenterà l’incontro intitolato «La Grigna… Una storia da raccontare» con ingresso libero. Per informazioni: boffaloraticino@cai.it

BOFFALORA SOPRA TICINO - Boffalora in fiore

Domenica 4 maggio dalle 9 alle 22 il centro storico di Boffalora si animerà con la Festa di primavera «Boffalora in fiore». Saranno allestiti mercatini florovivaistici, gastronomici, d'artigianato, creativi e d'ingegno, oltre a street food, esposizione di bonsai a cura dell'associazione Amici dei bonsai e truccabimbi. Inoltre dalle 17.30 dj set sul Naviglio con Matt K Dj. Per tutta la giornata sarà anche possibile fare un suggestivo giro in barca sul naviglio: per info e prenotazioni www.navigami.com. Per l’occasione il centro storico sarà chiuso al traffico veicolare dalle 7 alle 19; fino alle 22 nella sole via Dante e piazza 4 Giugno.

CORBETTA - Festa di primavera

Domenica 4 maggio Corbetta si veste di colori e profumi per la tradizionale «Festa di primavera». L’evento, organizzato nel cuore della città, animerà via San Vittore e piazza del Popolo dalle 9 alle 19 con un ricco programma dedicato a tutta la famiglia.

La giornata sarà l’occasione perfetta per celebrare l’arrivo della bella stagione: tra le vie del centro si potranno trovare bancarelle di hobbisti, prodotti enogastronomici locali, articoli olistici e dedicati al benessere. Un appuntamento imperdibile per chi ama passeggiare tra stand creativi, assaporare specialità del territorio e scoprire nuove proposte per il benessere personale.

La «Festa di primavera» è pensata per coinvolgere grandi e piccoli, offrendo momenti di convivialità e la possibilità di vivere il centro storico in un’atmosfera gioiosa e fiorita. Non mancheranno decorazioni, fiori e tante sorprese per accogliere la primavera insieme alla comunità di Corbetta.

CORBETTA - La natura si racconta

Dal 3 al 16 maggio la sala Artemisia Gentileschi del Palazzo municipale ospiterà la mostra di pittura e scultura «La natura si racconta» dell’artista Sery Colombo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Corbetta e promossa dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca, offre al pubblico un viaggio tra opere che raccontano la natura attraverso colori, forme e materia. L’inaugurazione è prevista per sabato alle 18. La mostra sarà visitabile nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, mentre il sabato e la domenica sarà aperta anche al mattino, dalle 10 alle 12, e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Un’occasione per ammirare la sensibilità artistica di Sery Colombo e riscoprire, attraverso l’arte, il dialogo tra uomo e natura.

CORBETTA - Passeggiata tra le ville storiche

Domenica 4 maggio la Pro Loco di Corbetta invita cittadini e visitatori a partecipare a una suggestiva «Passeggiata tra le ville storiche», un’occasione unica per scoprire le meraviglie architettoniche e artistiche della città. L’evento, patrocinato dal Comune, prevede visite guidate dalle 9.30 alle 18.30, con tappe nei luoghi più affascinanti del territorio.

Tra le mete incluse nell’itinerario figurano il santuario della Madonna dei Miracoli, la chiesa di San Sebastiano, la chiesa di San Vittore, oltre a numerose ville storiche come Pagani Della Torre, Massari, Piani Desi, Borri Manzoni, Frisiani Olivares, e il suggestivo Castelletto di S’Ambrogio. I partecipanti potranno inoltre visitare il Museo del Legno, il Palazzo Brentano, il Palazzo Liberty, la Torre Medievale e il Parco Ferrario.

Per partecipare è richiesta la prenotazione ai numeri 350.1427076 (Chiara) e 339.2229604 (Cristina), oppure via email a corbetta.proloco@gmail.com. Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nell’arte della città, tra racconti, curiosità e scorci mozzafiato.

SEDRIANO - Festival della paella e della sangria

Ha preso avvio giovedì in piazza Mercato il «Festival della paella e della sangria», un’iniziativa promossa dall'assessore agli Eventi Valentina Ceccarelli. Un angolo di Spagna nel cuore della città, dove fino a domenica dalle 12 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 21 saranno presenti gli amici spagnoli de El Rincón de España, pronti a deliziare i partecipanti con il meglio della cucina iberica. Sono inoltre in programma concerti live alle 21.30: venerdì Cisco Band (Tribute 883 & Max Pezzali) per rivivere le emozioni degli anni Novanta con una serata all'insegna delle più grandi hit degli 883 e di Max Pezzali; sabato Vascombriccola (Tributo Vasco Rossi), la voce, il rock e l’adrenalina di Vasco in una serata esplosiva, tutta da cantare. Domenica, ultima giornata del festival, sarà dedicata a cibo, relax e buona compagnia, con la possibilità di gustare tutte le specialità spagnole in un'atmosfera conviviale e accogliente.

SANTO STEFANO TICINO -Stefanino d'oro

Domenica 4 maggio alle 15 all'Auditorium Ennio Morricone avrà luogo la 52esima edizione dello Stefanino d'Oro, una rassegna canora non competitiva per bambini dai quattro agli 11 anni, organizzata dalla Corale Stefanese Aps. È uno degli appuntamenti più longevi della comunità stefanese e si svolge solitamente in occasione della Festa della mamma, pertanto la prima o la seconda domenica di maggio. È un'importante occasione offerta ai bambini per imparare la bellezza e il piacere di cantare in un coro, e, perché no, anche il brivido di esibirsi come solisti di fronte a una nutrita platea di orgogliosi famigliari e amici. I brani cantati dai bambini sono estratti dal repertorio dello Zecchino d'Oro nazionale e solitamente prevedono uno o più solisti accompagnati dal coro; è proprio questo lo spirito della rassegna: ogni bambino impara a rivestire il doppio ruolo di protagonista (solista) e comprimario (corista), in supporto dei propri compagni.

SANTO STEFANO TICINO - Intitolazione della piazza

Domenica si terrà la cerimonia di intitolazione della piazza della chiesa all’ex parroco don Pietro Bassanini, figura molto amata dalla comunità stefanese.

Il programma prenderà il via alle 10, con il ritrovo davanti al Palazzo comunale, seguito alle 10.15 dalla commemorazione e dal corteo lungo via Garibaldi, via Trieste e via Roma.

Alle 10.30 è prevista la deposizione di una corona di fiori alla Cappella dei preti, in memoria del compianto don Pietro.

Il corteo proseguirà poi verso il piazzale della Chiesa, dove alle 11 sarà celebrata la messa. Infine la cerimonia di intitolazione, che si terrà intorno alle 12.15.

BUSTO GAROLFO - Festa della mamma

Come i papà, anche le mamme si festeggiano in grande nell’Unità Pastorale di Busto Garolfo e Olcella: in occasione della Festa della Mamma, domani pomeriggio, sabato 3 maggio, ci sarà il pellegrinaggio al Santuario di Boca e seguirà alle 20.15 la pizzata delle mamme in Oratorio Sacro Cuore, mentre domenica, 4 maggio, le mamme animeranno la Messa delle 9.30 e alle 15.30 ci si ritroverà sempre al Sacro Cuore per un pomeriggio di preghiera e giochi per famiglie, in cui si terrà anche il “Concorso mamma Margherita”, che premierà la torta fatta in casa più votata.

LEGNANO - Un giorno da pompiere

Domenica 4 maggio, open day dalle 10 alle 18 alla caserma dei Vigili del fuoco di Legnano, “Un giorno da pompiere” con percorso a tema, salto dal castello, truccabimbi; a tutti i partecipanti sarà rilasciato il diploma di piccolo pompiere. Ristoro con panini farciti al cioccolato, tè freddo e zucchero filato.

LEGNANO -Concertone della Liberazione al Salice

Il centro sociale Pertini-Il Salice ripropone il concerto della Liberazione saltato la scorsa settimana, quando gli organizzatori avevano deciso di adeguarsi alla richiesta di «sobrietà» dopo la morte di Papa Francesco. Il nuovo evento - in programma per le 14 con ingresso libero - vedrà salire sul palco di via dei Salici i rapper Johnny Marsiglia e Bassi Maestro e le band Le vite degli altri e i Numantini.