Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 marzo 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 29 e domenica 30 marzo 2025.

BUSTO GAROLFO : Storie a primavera

Torna per il secondo anno di fila «Storie a primavera», la rassegna teatrale proposta dall’Associazione Nevernemo in collaborazione col Comune.

Gli spettacoli, ad ingresso libero, si terranno in Sala civica a partire da venerdì 28 marzo: alle 21, infatti, Oscar Agostoni si esibirà in «Reietti, come creammo i CPR».

MAGNAGO: Alla scoperta degli uccelli

La Pro Loco Bienate Magnago, con il patrocinio del Comune, organizza un corso di bird watching per scoprire l'avifauna del Plis delle Roggie. Due serate, a ingresso libero, per appassionati e curiosi. Il primo appuntamento è per venerdì 28 marzo, alle 20.45, con un'introduzione al tema: generalità, cosa osservare e le specie comuni del territorio. Giovedì si approfondiranno le specie migratrici e nidificanti, con un focus sui rapaci. Gli incontri si terranno nella sala conferenze di via Lambruschini e saranno a cura di Andrea Viganò, naturalista e ornitologo. Un'occasione per conoscere la biodiversità locale.

LEGNANO: Epilessia, una panchina contro i pregiudizi

Una panchina viola per sensibilizzare la cittadinanza sull’epilessia, malattia neurologica su cui continua a gravare un tabù. L’Amministrazione comunale e l’Associazione Elo (Epilessia Lombardia onlus) la inaugureranno sabato 29 marzo, alle 11, nel Giardino Volontari del sangue di via Diaz. Con la panchina viola si intende sensibilizzare la cittadinanza e simboleggiare la lotta contro questa patologia e le discriminazioni sociali subite da chi ne è affetto. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Lorenzo Radice, l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca, rappresentanti dell’associazione Elo e Benedetto Mangiavillano, medico gastroenterologo autore di «Amore elettrico», un romanzo che parla della storia d’amore vissuta da un ragazzo epilettico.

LEGNANO: Vendita di abiti firmati come nuovi per aiutare le donne in difficoltà

Abiti e accessori firmati, usati ma come nuovi, in vendita per beneficenza. A promuoverla per sabato 29 e domenica 30 marzo, è il Centro italiano femminile di Legnano. Torna infatti Girl power - da donna a donna, la raccolta fondi, arrivata alla terza edizione, che si concretizza attraverso una catena di solidarietà. Così il Cif Legnano spiega i vari passaggi che rendono possibile il circolo virtuoso: «La catena di solidarietà è composta da donne che regalano i loro abiti e accessori, molti dei quali di firma, i titolari della Boutique Lorenzo che li raccolgono e li controllano, le volontarie del Cif che li dispongono nelle sale della villa Jucker e organizzano la vendita, altre donne che li acquistano. Il ricavato servirà ad aiutare donne in difficoltà. Si chiude così un circolo virtuoso: da donna a donna». La vendita benefica si terrà in Villa Jucker (via Matteotti 3) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. L'inaugurazione è in programma per le 11 di sabato: nell'occasione sarà presentata la mostra fotografica «Anonime» che ritrae donne immigrate i cui volti non riconoscibili sono inondati da una luce che vuole essere segno di speranza. Gli scatti sono del fotografo Alessandro Uttaro.

LEGNANO: Camminata per la vita a sostegno della Lilt

Una giornata di sport, solidarietà e prevenzione: per il sesto anno torna a Legnano la Camminata per la vita della Lilt. L'evento, in calendario per domenica 30 marzo, si propone di diffondere un messaggio di salute e di corretto stile di vita, sostenendo concretamente l'opera della delegazione cittadina della Lega italiana per la lotta contro i tumori a favore dei malati oncologici e delle iniziative di prevenzione che si svolgono durante l'anno. La Camminata, aperta anche agli amici a quattro zampe, partirà da Villa Jucker (sede della Famiglia Legnanese), in via Matteotti 3, e lì si concluderà, offrendo ai partecipanti anche un aperitivo finale. Con una quota di partecipazione di 10 euro (iscrizione gratuita per i bambini e pacco gara per i primi 150 iscritti), l'intero ricavato sarà devoluto alla delegazione Lilt di Legnano per il finanziamento di attività di prevenzione e supporto ai pazienti oncologici. Il ritrovo e l’apertura delle iscrizioni sono fissati per le 10, il via sarà dato alle 10.30. Per iscrizioni e informazioni, è possibile contattare Sandra al 339.4790837 o rivolgersi alla segreteria Lilt dalle 15 alle 17 allo 0331.450080 o via email a legnano@legatumori.mi.it.

MAGNAGO: Fiera di primavera

Magnago in festa, torna la Fiera di primavera. Domenica 30 marzo, il paese si veste di colori e profumi con la tradizionale manifestazione legata all'arrivo della nuova stagione. Dalle 9 alle 19, il centro cittadino si animerà con bancarelle di piccoli produttori agricoli, hobbisti, creativi, artigiani e commercianti. La giornata sarà ricca di eventi: esposizioni di auto d'epoca, esibizioni del Coro Cai di Bovisio Masciago e un concerto di cover anni '70 '80 '90. Non mancheranno animazione per i più piccoli con «Gli Aquiloni di EdoFly», truccabimbi e gonfiabili, oltre a stand enogastronomici. Un’occasione per scoprire le eccellenze del territorio e trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e della convivialità. In occasione della fiera, la biblioteca comunale sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30.

DAIRAGO: Pulizia dei boschi

Si terrà domenica 30 marzo la Pulizia dei boschi organizzata dall’assessorato all’Ambiente, inizialmente prevista per domenica scorsa e rimandata causa maltempo. Il ritrovo è previsto alle 8 in municipio. Alle 9 ci sarà l’avvio vero e proprio delle attività, che termineranno poi alle 12. A seguire un rinfresco e la distribuzione di gadget.

ARLUNO: Comune in piazza

Questa domenica, 30 marzo, l’Amministrazione comunale arlunese torna ad incontrare i suoi cittadini con il primo appuntamento primaverile dell’iniziativa «Il comune in piazza».

Dalle 10 alle 12 in piazza Pozzobonelli i cittadini arlunesi potranno rivolgere suggerimenti e critiche ad assessori e consiglieri, in un confronto diretto. Un’iniziativa inaugurata con l’Amministrazione Colombo e che continua a ricevere apprezzamento dalla popolazione.

Questa settimana sembra peraltro essere stata dedicata al dialogo tra cittadinanza e amministratori: mercoledì 26 marzo si è infatti svolto il primo incontro dedicato a commercianti e cittadini per dare conto di come si svolgeranno i lavori di rifacimento di Corso 26 aprile, che avranno ufficialmente inizio il prossimo 7 aprile.

ARLUNO: Gara di tiro al bersaglio con carabina e arco olimpico

Ad Arluno i tiratori più precisi di carabina e air bench-rest si sfideranno al «Game Day» organizzato domenica, 30 marzo da «A.S.D. Amici del Bersaglio».

In strada del Signù, 11, è fissato per le 9.30 lo sparo di inizio delle gare che incoroneranno con il tiro più preciso del club. Le gare di specialità avranno inizio con la carabina LV aria compressa benchrest da 25 metri di distanza, seguita dall’arco nudo e olimpico 18 metri + 25 metri.

Alla fine della giornata, il vincitore sarà riconosciuto dal club come il miglior tiratore.

Una domenica speciale per gli amanti del tiro.

BAREGGIO: Skate Park

Terminati i lavori lo scorso novembre tutto è finalmente pronto per l’inaugurazione dello skate park al Parco Quattro Elle di via Silvio Pellico.

Appuntamento dopodomani, domenica, alle 14 per il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine. Durante l’iniziativa, sarà inoltre possibile effettuare delle prove gratuite di skating con istruttori professionisti. Non si preoccupino i neofiti delle rotelle, perché per loro sarà messo a disposizione il vicino campo da basket.

Nel frattempo il Comune ha avviato un sondaggio online tra la popolazione al fine di trovare un nome idoneo a cui intitolare la nuova struttura. Per partecipare basta inquadrate il Qr Code nella locandina dell’evento oppure cliccate sul link riportato nella pagina Facebook del Comune.

BAREGGIO: Venerdì in auditorium con Charlie Chaplin

Serata all’insegna del grande cinema quella organizzata per oggi, venerdì, all’auditorium Madre Teresa di Calcutta di via Madonna Assunta a San Martino.

Alle 21 sarà infatti proiettato alla cittadinanza «Il Grande dittatore», capolavoro indiscusso di Charlie Chaplin che con una satira dal sapore dolce amaro che ha fatto riflettere generazioni di spettatori sulle atrocità dei regimi dittatoriali europei, qui ridicolizzati dal regista inglese attraverso una parodia della Germania hitleriana. Per chi assisterà allo spettacolo, sarà inoltre un’occasione per ammirare il film all’indomani dell’ultimo restauro della pellicola.

L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento posti, e a cura di Anpi Bareggio e patrocinata dal Comune di Bareggio.

BUSCATE: Invecchiamento celebrale

Memoria e salute del cervello dopo i 40 anni saranno i temi che si affronteranno in sala civica domani, sabato, con l’incontro informativo che si terrà dalle 9.30 alle 11.30. Organizzato dal Centro per famiglie «La Porta Aperta» e dal Comune in collaborazione con Asst Ovest Milanese, Azienda Sociale, genitoriAmo aps, Il Trenino Blu Odv, Lule Onlus e Auser Castano Primo, l’evento si concentrerà sull’analisi e la prevenzione dell’invecchiamento cerebrale, con tanto di presentazione di due servizi forniti dal centro: il gruppo di sostegno ai familiari di persone con decadimento cognitivo e lo sportello di consulenza e orientamento con una psicologa per caregivers.

TURBIGO: Inaugurazione centro sportivo

Tutto è pronto per il taglio del nastro del nuovo centro sportivo «Il Naviglio» di via Roma a Turbigo. Domani, sabato, l’inaugurazione ufficiale: alle 11 il ritrovo con la presenza delle autorità e avverrà il taglio del nastro: alle 11.30 inaugurazione interna; alle 13.30 buffet; dalle 13 alle 14.30 inizieranno delle

lezioni aperte a cura delle varie associazioni sportive turbighesi poi partita di volley under 12 tra Dst Volley Turbigo e Osg Abbiategrasso (alzerà la palla la capitana della squadra di volley di Serie A di

Busto Arsizio Giuditta Lualdi), il camp del minibasket (con la presenza del telecronista di Sky nonché ex giocatore dei Legnano Knights Tommaso Marino) tennis tavolo, lezioni di danza moderna ed infine partite di calcetto, tennis (giocherà l’ex sindaco Christian Garavaglia) e padel. Saranno presenti due super campioni del calcio: lo storico capitano dell’Inter Beppe Bergomi e l’ex portiere della Fiorentina e della Nazionale francese Sebastian Frey.

NERVIANO: Festa compagnia Sottopalco

La compagnia teatrale amatoriale I Sottopalco compie i suoi primi 15 anni. E così domenica, oltre a onorare la Festa mondiale del teatro, invita tutti alla propria festa di compleanno. L'appuntamento è dale 10 alle 19.30 nella sala del Bergogone: durante tutta la giornata ci sarà la mostra fotografica del Fotoclub La Rotodina sui costumi teatrali e realizzazione di un quadro dal vivo; alle 10 apertura, dalle 10.30 alle 12 concerto del Coro About 500 diretto da Vita Parlapiano, alle 12.30 aperitivo nel chiostro; dalle 15.30 alle 16.30 talent show, dalle 16.30 I Sottopalco in scena e, alle 18.30, aperitivo nel chiostro

NERVIANO: Gira una volta

Nuovo evento insieme all'associazione «Gira una volta». Oggi, venerdì, alle 21, alla Giratempo di Piazza Italia, presentazione del libro «Aspettami al Caffè Napoli», nuovo romanzo di Chiara Gily. L’ingresso è libero e si potrà prendere un caffè con l’autrice. Mercoledì l'appuntamento sarà invece nella sala Bergognone insieme al Lions Club San Vittore Olona per il convegno Vivere attivi-Vivere a lungo con focus sull'invecchiamento attivo: si inizia alle 21.

CERRO: Progetto Anita Bollati

Tutto pronto per il terzo appuntamento con la 25esima edizione del «Progetto Anita Bollati», la rassegna annuale come sempre promossa dall'assessorato alla Cultura per ricordare l'illustre concittadina pioniera e regina del teatro dialettale. Il nuovo spettacolo si svolgerà domani, sabato, sempre alle 21 all'auditorium comunale di via Boccaccio: sul palco si esibirà la compagnia teatrale I Mal Tra' Insema di Assago che porteranno in scena la commedia brillante «A l'ospizzi di veggetts'è liberaa on lett».

LEGNANO: Gli sposi promessi

Tutto pronto per Gli sposi promessi, il nuovo spettacolo teatrale che vedrà nelle vesti di attori i ragazzi della cooperativa sociale La Zattera. L'appuntamento è per domenica, alle 17, al Teatro Tirinnanzi. I ragazzi, dopo le prove svolte in questi mesi, sono pronti e tornare sul palco con uno spettacolo nuovo, ispirato al celebre romanzo I promessi sposi di Alessandro Manzoni. C'è ancora la possibilità di prendere i biglietti contattando la cooperativa sociale allo 0331.598759 oppure recandosi a teatro poco prima dell'inizio dello spettacolo.

BOFFALORA SOPRA TICINO: Madonna dell'Acquanera

Festa domenica per il santuario della Madonna dell’Acquanera. Per tutta la giornata ci saranno la pesca di beneficenza parrocchiale, bancarelle di gastronomia e artigianato, lo stand del Comitato agricolo del Magentino, i banchetti dello street food e i gonfiabili per bambini. Inoltre sarà allestita una mostra sulla storia del santuario dell’Acquanera a cura dell’Associazione storica «La Piarda». Le auto potranno essere lasciate nel posteggio di piazza Primo Maggio e in quello antistante il Parco della Folletta con ingresso da via 25 Aprile. Domenica e lunedì alle 14 alle 19, con partenza da piazza Primo Maggio, si potrà raggiungere il santuario a bordo di un trenino turistico. In alternativa è possibile andarci in bicicletta oppure facendo una passeggiata lungo l’Antica strada del Porto sul Ticino. Domani, sabato, sarà celebrata la messa alle 10 e alle 16.30 e poi alle 21 ci sarà il rosario con l’animazione musicale degli ottoni della banda; domenica messa alle 10 e alle 17, mentre alle 15.30 i vesperi; infine lunedì messa alle 9 e alle 18.30 e vesperi alle 15.30.

CORBETTA: Book club

Si terrà domani, sabato, alle 10 nella Biblioteca di piazza 25 Aprile un nuovo appuntamento del «Book Club», un’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale per promuovere la cultura. L’incontro verterà in questa occasione sul libro «La casa degli sguardi» di Daniele Mencarelli e sarà un’occasione per gli amanti della lettura di condividere pensieri, emozioni e idee suscitate dal testo proposto per questo mese confrontandosi con gli altri partecipanti. La partecipazione all’incontro è aperta anche a chi non è iscritto al Gruppo di lettura.

CORBETTA: Le voci della fede

Domani, sabato, tornerà a Corbetta il «Coro Shekinah – Le voci della fede» per un concerto meditazione nel tempo di Quaresima, dal titolo «Chiamati dalla Speranza» con tema la vocazione. Tra i coristi e i musicisti sono presenti anche alcuni giovani della comunità corbettese. L’appuntamento di elevazione musicale con il Coro della pastorale giovanile della Diocesi di Milano sarà alle 21 nella chiesa parrocchiale San Vittore Martire in piazza del Popolo ed è aperto a tutti.

CORBETTA: Mostre di arte femminile

Ultimi giorni per visitare le due mostre di arte al femminile che sono state allestite in città nel mese dedicato alla festa della donna. Fino a domenica nella sala espositiva «Artemisia Gentileschi», all’interno del Palazzo comunale in via Cattaneo 25, sarà ancora possibile ammirare le opere della pluripremiata artista corbettese Patrizia Comand nell’ambito della mostra intitolata «Favole, streghe e chimere», patrocinata da Città di Corbetta, Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano. Oggi, venerdì, l’allestimento sarà aperto dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a visitarla.

Inoltre fino a lunedì 31 marzo la Biblioteca comunale di Corbetta ospita la mostra «Sogni dipinti» con le illustrazioni di Bimba Landmann, artista nata a Milano che ha studiato pittura all'Accademia di Brera e ha poi scelto di dedicare la sua carriera all'illustrazione per l'infanzia. Bimba Landmann ha firmato oltre 40 libri per bambini, tradotti in oltre venti lingue e vincitori di moltissimi premi. I suoi disegni sono stati esposti alla National Gallery di Londra, al Museo Hitabashi di Tokyo, in diverse città di Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Finlandia, Germania, Svizzera, Turchia, Giappone e Italia. Le sue opere sono state utilizzate per realizzare documentari televisivi, guide interattive e spettacoli teatrali. Nel 2017 il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese a Roma le ha dedicato una retrospettiva.

OSSONA: Comunicare con successo

«Comunicare con successo: la chiave per le relazioni efficaci» è il titolo della serata, con ingresso gratuito, organizzata da Adel Odv - Associazione donna eternamente libera. Il programma dell’evento prevede un’introduzione alla comunicazione per poi passare ai diversi tipi di comunicazione, verbale, non verbale e para verbale, e infine soffermarsi anche sulla psicologia del colore per scoprire come i colori influenzano la percezione e la comunicazione nelle diverse situazioni. Interverranno le dottoresse Paola Tagliano e Cristiana Dottore. A conclusione della serata sarà dedicato uno spazio di domande e discussione per approfondire i temi trattati. L’appuntamento è oggi, venerdì, alle 21 nella Sala polifunzionale in piazza Aldo Moro 2 a Ossona. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo adel.amministrazione@gmail.com

SEDRIANO: Festival dei talenti

Si terrà domenica al CineTeatro parrocchiale Agorà un doppio appuntamento per celebrare i dieci anni del «Festival dei talenti - Il ritorno 2025», organizzato dai ragazzi dell’oratorio. L’iniziativa permetterà a numerosi giovani artisti di Sedriano e di Vittuone di esibirsi, manifestando ogni forma di talento. Alla 15 saliranno sul palco i bambini dalla prima alla quarta elementare, mentre alle 20.30 si esibiranno i ragazzi di quinta elementare e delle medie. Per entrambe le categorie una giuria di esperti decreterà il vincitore. L’ingresso ha il costo di otto euro. Biglietti in vendita sul sito internet agorasedriano.18tickets.it

VANZAGHELLO: Special Olympics

Il Centro sportivo di via Rossini ospiterà domenica, per tutta la giornata, l’evento «Special Olympics Italia - Special Basket 2025»: sfide cinque contro cinque unificato e sfide cinque contro cinque tradizionale, dei gironi Bu e At. Un’iniziativa sportiva volta all’inclusione, alla condivisione e all’amicizia, a cui il Comune di Vanzaghello ha dato il patrocinio e ha ricevuto il ringraziamento da parte dell'Associazione Castoro Sport di Legnano, team organizzatore dell’evento, a nome della presidente Carmen Colombo Galli Belloni.

ABBIATEGRASSO: Agnus

L'Amministrazione Comunale presenta la mostra "AGNUS" 65 disegni sui Vangeli di Silvano Brugnerotto . Dal 28 marzo al 4 aprile 2025 presso i sotterranei del Castello Visconteo

orari : tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00; sabato e domenica: 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

Inaugurazione: venerdì 28 marzo ore 18.00

Introduzione : Prof. Gianni Mereghetti

Beer Castle

𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ì 𝟮𝟴 (𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴 𝗮𝗹𝗹'𝟭), 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟵 (𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴 𝗮𝗹𝗹'𝟭) e 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟯𝟬 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 (𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟮) 𝐵𝑒𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑙𝑒. al Castello di Abbiategrasso

CASSINETTA DI LUGAGNANO: 𝐍on dirmi che hai paura

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟗 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞

Film con la regia di Yasemin Şamdereli in collaborazione con Deka Mohamed Osman che racconta la storia di Samia; tratto dall’omonimo bestseller di Giuseppe Catozzella, ispirato alla vita della velocista somala Samia Yusuf Omar.

𝐂𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐃’𝐄𝐫𝐚𝐬𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐧𝐚 𝐬𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 (𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐢𝐧𝐞𝐭𝐭𝐞𝐬𝐞).