Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 luglio 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 29 e domenica 30 luglio 2023

LEGNANO: Bella estate

Continuano gli appuntamenti della Bella Estate, il ricco programma di eventi che animerà Legnano, non solo il centro ma anche le periferie, fino a metà settembre. Oggi, venerdì, alle 21.30, al Parco Robinson in Canazza sarà la volta del Mototeatro, che porterà in scena lo spettacolo «D'altro canto, polifonie dal mondo», a cura della Compagnia Piccolo Canto. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

NERVIANO: Festa di Sant'Anna

Conto alla rovescia già iniziato per la Festa di Sant'Anna, il tradizionale appuntamento molto sentito nella frazione di Cantone. L'appuntamento è in programma dal 28 al 30 luglio nel piazzale della chiesa. Il 26 ci sarà una pre-festa con, alle 17, la Messa «dei nonni» e, alle 21, la Processione per le vie del paese. La festa entrerà nel vivo venerdì 28: alle 19 via all'evento e apertura del servizio bar e ristorante, alle 21.30 concerto dei Rumors con musica rock. Sabato sarà la volta dell'arrivo dell'iniziativa «Party con un libro» e con «Play kids area» (con tantissimi giochi per bambini), alle 18, così come per il mercatino degli hobbisti mentre dalle 21 arriveranno tutti i successi della famosa band dei Nomadi col concerto degli «Aironi neri». Domenica 30, alle 11 Messa solenne, alle 16 Vesperi e benedizione eucaristica e gran finale alle 21 con la tribute band di Vasco Rossi. E non mancherà, come detto, la grande cucina: tra i piatti vi saranno inffatti fritto misto di pesce o grigliata mista di carne con patatine fritte o verdure alla griglia, panino con la salamella, una piadina con crudo, cotto, salame, rucola e squacquerone. E, su richiesta, anche panini o piadine vegetariane.

LEGNANO: Violons Barbers

Domani, sabato, alle 21, al Castello Visconteo, nuovo appuntamento con la Bella Estate, il cartellone estivo che animerà la città fino a metà settembre. I riflettori saranno puntati sui Violons Barbares, trio musicale che unendo Mongolia, Bulgaria e Francia rappresenta al meglio il concetto di melting pot. Dandarvaanchig Enkhjargal (morin khuur, il violino da battaglia tradizionale mongolo, e canto diplofonico), Dimitar Gougov (gadulka e voce) e Fabien Guyot (percussioni) proporranno una selezione di melodie e suoni di un folklore orientale, estremo, globale e al tempo stesso immaginario. L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo il concerto si terrà in Sala Ratti (corso Magenta 9).

DAIRAGO: Festa della birra

Sabato 29 luglio piazza Francesco della Croce ospiterà la Festa della birra, edizione 2023. Un’occasione per mangiare, ballare e ascoltare buona musica. In campo ci saranno i volontari della Pro Loco. E l’obiettivo sarà quello di attirare il maggior numero possibile di visitatori. Appuntamento fissato dunque per sabato alle 19.30 in piazza Francesco della Croce, dove cibo e birra saranno al centro dei festeggiamenti.

Alle 21,30, quindi, un altro momento di allegria. Sarà quello che proporrà lo Schiuma party e la musica suonata dal dj set.

Nello spazio Girovagando, centro di aggregazione giovanile, dalle 18.30 alle 20.30 sono previsti poi laboratorio di costruzione, ping pong - gioco libero e da tavolo.

Alle 21, infine, ci sarà il tanto atteso torneo di ping pong.

ROBECCHETTO: Festa d'estate 2023

Cibo e musica. E’ il connubio scelto dagli organizzatori della Festa d’estate 2023. Sabato 29 e domenica 30 sono infatti previsti momenti di aggregazione e svago, anche per dimenticare le brutte scene viste nei giorni scorsi quando il maltempo ha purtroppo fatto tappa sul nostro territorio. Un’occasione per fare festa è quella che verrà ospitata al Giardinone in piazza Marcora. Tanto spazio sarà riservato allo street food, che sarà accessibile a partire dalle 18.30. Quanto alla proposta per l’intrattenimento, saranno I Mascalzoni e Divina a intrattenere il pubblico che deciderà di prendere parte alla due giorni organizzata dal Comune.

LEGNANO: "Ciao Nanni"

Dopodomani, domenica, alle 21.30 l’appuntamento con la Bella Estate a Legnano sarà nuovamente al Castello Visconteo, per «Ciao Nanni», cabaret concerto omaggio a Nanni Svampa. Francesco Pellicini presenta, con il placet della famiglia Svampa, un intimo e sentito ricordo dell’artista milanese attraverso un viaggio di due ore nella carriera del noto chansonnier fondatore dei Gufi.

Vittuone: "Ruben minuto & Friends"

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna «E...state a Vittuone». Nella serata di domani, sabato 29 luglio, andrà infatti in scena un appuntamento a stelle e strisce. A partire dalle 21 al parco Lincoln si terrà infatti il concerto di «Ruben minuto & friends»: un vero e proprio viaggio immersivo a 360° nella musica tradizionale statunitense. L’appuntamento sarà gratuito e aperto al pubblico.

Ossona: "Cioca e Baraca fest"

Non è estate a Ossona senza il Cioca & Baraca Fest, la festa della birra giunta alla sua undicesima edizione anche per quest’anno all’interno dell’area della Pro Loco di Villa Bosi, in via Roma 5. Quattro giorni di divertimento e musica dal vivo per un evento ormai noto in tutto l’ovest Milano. Partenza ufficiale ieri, giovedì 27 luglio, con la presenza come ospite musicale del celebre Pino Scotto, che è stato accompagnato per l’occasione dal gruppo punk rock dei Millennium Daze. Questa sera invece ritorno alle italian vibes con Teo e le Veline Grasse, mentre domani, sabato, sarà il turno del dance cosplay tribute show dei Celebrity Stars. Gran finale domenica con i Sensazioni Forti, cover band di Vasco Rossi. Ogni sera inoltre dj set pre e after show di John Girf e Boom Boom Sound. Durante le serate sarà attivo il servizio bar e ristorazione. Per informazioni o per prenotare un tavolo telefonare al numero 379 1551835.

BOFFALORA: Festa patronale di Santa Maria della neve

È ritornata anche quest’anno a Boffalora la festa patronale di Santa Maria della Neve. Cinque giorni di iniziative partite già nella giornata di ieri, giovedì 27 luglio, con la corsa podistica non competitiva di sei chilometri «Bufalora volt e bas». Questa sera si entra invece nel vivo con l’inizio degli eventi validi per il palio delle contrade, che vedrà sfidarsi Vignascia, Centro, Periferia e Vallata. Grande attesa alle ore 21 per il Gran Premio di Boffalora, la gara di go-kart a pedali che si svilupperà tra piazza Matteotti, via Paolo VI e la piazzetta dell’Oratorio con tre diverse competizioni: sfida diretta, checkpoint a tempo e staffetta. La serata di sabato sarà invece dedicata alla processione mariana sul Naviglio Grande, con partenza del Barchett alle 20.30 dall’imbarcadero di Bernate Ticino e arrivo alle 21.15 in piazza IV giugno a Boffalora con spettacolo pirotecnico a chiudere l’evento. A presiedere la funzione religiosa sarà il parroco di Sedriano don Luca Fumagalli. Clou della festa sarà però domenica con la cuccagna sul Naviglio alle ore 16.30 e la cena di comunità con musica dal vivo in piazzetta dell’Oratorio alle 19.30. Alle 21.30 invece premiazione finale per le contrade vincitrici delle gare, per la via del paese meglio addobbata e assegnazione del palio 2023. Durante la messa solenne della mattinata celebrata dal parroco don Luigi Lazzati sarà inoltre previsto il saluto a suor Zenia, maestra della scuola dell’infanzia San Giuseppe. In programma infine per lunedì l’ufficio generale dei defunti, con funzione in chiesa parrocchiale alle 8.30 e al cimitero alle 20.30.

ABBIATEGRASSO: "Odissea - Il mare di nessuno"

Questa sera, venerdì 28 luglio alle ore 21 al Castello Visconteo di Abbiategrasso andrà in scena lo spettacolo "Odissea - Il mare di nessuno" a cura di “Teatro dei Navigli”. Scritto, diretto e interpretato da Luca Cairati, musiche dal vivo di Francesco Curatella. Una rappresentazione con musica dal vivo, in sospensione tra comico e tragico, come se tutto fosse un sogno creato dalla mente di Ulisse in cui gli svariati personaggi, lottando tra verità e finzione, raccontano la propria Odissea. Ingresso libero. In caso di pioggia l’evento si terrà presso l’ex convento dell’Annunciata.

Domani sera, sabato 29, alle 21 al Castello Visconteo andrà in scena il balletto «Serata amor di mundo». Uno spettacolo dedicato alla gioia della vita e alla speranza di una nuova era felice. Cesaria Evora, cantante di Capo Verde, è stata ambasciatrice della sua poverissima terra. Un’artista che attraverso il canto parlava di speranza, amore e di un futuro migliore. Musiche solari, malinconiche, morbide e divertenti, che mescolano il fado portoghese alle percussioni africane. L’ingresso alla serata è libero. In caso di pioggia l’evento si terrà presso l’ex convento dell’Annunciata.

