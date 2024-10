Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024

LEGNANO: Sagra della zucca e del fungo porcino

Questo straordinario evento si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024 nella Contrada San Bernardino di Legnano. Organizzato da Street Food Parade in collaborazione con l'associazione Contrada San Bernardino Legnano.

Il menù sarà caratterizzato da piatti tipicamente autunnali dove zucca e funghi porcini saranno i protagonisti assoluti, tra i piatti ci saranno gnocchi di zucca, lasagne di zucca, tortino ai funghi, pappardelle ai funghi e molto altro.

Sarà disponibile inoltre un servizio di take away, e l’evento si terrà anche in caso di maltempo grazie a spazi al coperto. Posti limitati (solo servizio al Tavolo).

Luogo: via Somalia, 13 - Legnano

Orari:

Venerdì 19.00 -24.00

Sabato 19.00 -24.00

Domenica 12.00 - 15.00 | 19.00 -24.00

CASTANO: Festa patronale

Una carrellata di eventi in occasione della Festa patronale tra musica, premiazioni ed esposizioni. La partenza è fissata per domani, sabato, alle 21, all’auditorium Paccagnini, dove è previsto il Concerto d’autunno ad opera del Corpo musicale Santa Cecilia. Sempre nella stessa occasione verranno consegnate le onorificenze relative al Premio Città di Castano. Domenica, invece, dalle 10 alle 12.30, sarà la volta delle visite libere a Villa Rusconi e al Museo Civico. Sarà prevista inoltre l’apertura della mostra fotografica «Castano e dintorni» (di N.Canovi, D.Villa e R.Zappaterra, in occasione della rassegna «50X50 - Buon Compleanno Parco del Ticino».

Per tutta la giornata di lunedì, infine, in piazza Mazzini sarà dato ampio spazio alla Fiera Autunnale così come agli stand delle Associazioni del Terzo Settore. Nel corso della stessa giornata in Corso San Rocco, sarà presente il mercatino degli Hobbisti creativi, con l’Associazione Mani magiche.

DAIRAGO: Laboratorio di Halloween

Prosegue il laboratorio gratuito a tema Halloween proposto da Aggrega-Giovani e rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni, che possono realizzare delle maschere uniche utilizzando materiali riciclati, per un look spaventoso e sostenibile e un Halloween più eco-friendly.

I prossimi appuntamenti saranno quest’oggi, venerdì 25 ottobre, lunedì e mercoledì, dalle 16.30 alle 17.30 nella Casa delle Associazioni.

MARCALLO: Halloween in paese

Halloween, dolcetto o scherzetto e il gradevole omaggio dove porlo quando i bimbi busseranno alle porte? Sicuramente in un recipiente, ma quale. Ogni anno i pensionati di Casone invitano a un laboratorio i bambini delle scuole materne ed elementari per costruire un oggetto inerente alla serata. Lo scorso anno fu una lanterna e fu un successo, quest’anno confezioneranno una borsa particolarmente decorata. Così, oggi venerdì 25 ottobre, alle 16.45 tutti i bambini sono invitati al Centro pensionati di Marcallo in via Pasteur per dare inizio al lavoro. Poi, giovedì 31 il ritrovo in piazza Bubry per il rito pazzo di Halloween.

MAGNAGO: Quattro piccole storie horror

La biblioteca comunale alle prese coi festeggiamenti di Halloween. Dopo aver previsto un primo evento nel pomeriggio di sabato scorso dedicato alla scrittrice Daniela Mazzoni, con la presentazione del libro «Quattro piccole storie horror», pubblicato dalla casa editrice La Memoria del Mondo, Magnago continua i festeggiamenti legati alla notte più «paurosa» dell’anno. Oggi pomeriggio, infatti, è previsto un appuntamento interattivo e misterioso. Stiamo parlando di «C'è un fantasma in biblioteca!», evento pensato per bambini dai sei agli undici anni alle prese con... indagini. L'appuntamento è alle 17.30. Iscrizione obbligatoria allo 0331309196 o scrivendo a biblioteca@comune.magnago.mi.it

BUSTO GAROLFO: Mostra Paranoid Suggestions

A Villa Brentano, verrà inaugurata domani alle 17.30 Paranoid Suggestions, la nuova mostra di Independent Artists in cui dialogano le opere di Stefano Bonazzi, Melissa Damson e Chiara Di Salvo, che, spiega l’associazione, «in maniera differente lavorano su diverse suggestioni, a tratti surreali, mondi visionari, e dalle cromie spesso cupe». La mostra, ad ingresso libero e gratuito, rimarrà aperta al pubblico fino al 23 novembre e sarà visitabile dal lunedì al venerdì su appuntamento e il sabato dalle 14.30 alle 18.

LEGNANO: Festa Granatieri di Sardegna

La sezione legnanese dell’Associazione nazionale Granatieri di Sardegna compie cento anni. I festeggiamenti sono in calendario per dopodomani, domenica.

La giornata si aprirà alle 8.45 con il ritrovo in piazza San Magno; alle 9 sarà celebrata la Messa in basilica per tutti i granatieri defunti; alle 9.50 partirà il corteo diretto al civico 46 di corso Italia, dove ha sede l’Associarma. Qui alle 10.15 sarà effettuato l’alzabandiera, a partire dalle 10.30 si terranno i discorsi ufficiali del presidente dei Granatieri di Legnano Enrico Mezzenzana e del presidente dell’Associarma Antonio Cortese e alle 10.45 inizierà la conferenza «Storia dei Granatieri di Sardegna nei secoli» a cura di Pierandrea Ferro del Centro studi dell’Angs.

Alle 11.30 sarà suggellato il gemellaggio tra la sezione di Legnano dell’Angs e l’associazione Nastro Verde Lombardia presieduta da Gianni Degaudenz e per le 11.40 sono in programma la visita della sede dei Granatieri e del Museo dell’Associarma. Le celebrazioni si chiuderanno con un pranzo conviviale dove non mancherà la torta del centenario.

BUSCATE: Lettura musicale "Odio Gershwin"

Nel centenario della Rapsodia in Blu di George Gershwin, oggi, venerdì, dalle 21, in Sala Civica Angelo e Roberto Lodi, Biagio Bagini eseguirà una lettura musicale del suo romanzo «Odio Gershwin»,

un racconto biografico che ripercorre la vicenda umana e artistica di un compositore americano coetaneo di Gershwin, Aaron Copland, il quale, mosso dall’invidia e dall’ammirazione per il «collega»

suscitategli dalla presentazione della Rapsodia in Blu a New York, è alla continua ricerca di ispirazioni per esprimere in musica l’identità dell’America, quella più vera, di allora, e darle una voce.

La narrazione sarà accompagnata da Eugenia Canale al pianoforte e Alfredo Ferrario al clarinetto.

NERVIANO: Tanti gli eventi in paese

Ritorna il teatro insieme all'Aps I Sottopalco: la compagnia teatrale invita tutti domenica, alle 16,

nella salone di piazza Santo Stefano, per la terza replica - a grande richiesta - di «Aaa... cercasi palco!» commedia molto brillante sempre con la regista Patrizia Nardin.

Domenica sarà la volta anche della Festa d'autunno in Villa Piazzi (in caso di pioggia l’evento si svolgerà nella sede dei Bersaglieri - che sostengono l’evento -, in Piazza Crivelli), promossa dal Gruppo di

volontariato vincenziano: dalle 15 intervento letterario di Francesco Toniolo col libro «Game culture. Luoghi non comuni del videogioco» e con la psicologa Stefania Toniolo con libro «Non è una storia di

zombie», a seguire confronto tra studio e narrativa, dal digitale al fantastico, castagnata, mercatini e tanto altro.

Sabato, invece, al Bergognone, alle 21, in scena lo spettacolo «Breathe out», per sensibilizzare sull'ambiente. Sabato e domenica, dalle 14 alle 15.30, si potrà visitare l'oasi felina di via Monte Bianco.

RESCALDINA: «Cintura Rosa-Otto lezioni tutte al femminile»

E' questa l'iniziativa proposta dal Comune: un corso di autodifesa rivolto a tutte le donne, in collaborazione con l'Asd Dragon ju jitsu dojo, iniziativa in vista del 25 novembre, Giornata internazinale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

L’iscrizione al corso è completamente gratuita e aperta a tutte le donne. I costi di tesseramento e l’utilizzo della palestra sono gentilmente offerti dall’associazione, mentre le attrezzature e l’Auditorium

comunale sono messi a disposizione dall’Amministrazione. La prima lezione teorica sarà domani, sabato, alle 9.30, in auditorium, alla presenza anche del comandante della Polizia Locale Cristina Dall'Orto, dell'avvocato Alida Pozzi e con l'intervento dell'assessore alle Pari opportunità Katia Pezzoni; da l lunedì

successivo seguiranno altre sette lezioni pratiche al centro sportivo Bassetti di via Roma, ogni lunedì dalle 18.30 alle 19.30.

CERRO: «Viaggio nella cultura»

Promosso dal Comune, all'interno della nuova Galleria Grassi di via San Carlo, spazio completamente rinnovato e inaugurato il 5 ottobre. Oggi, venerdì, alle 21, don Silvano Lucioni presenterà il libro

«Ferito dalla bellezza, sorpreso dalla gioia». Gli incontri andranno avanti fino a gennaio 2025.