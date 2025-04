Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 26 e domenica 27 aprile 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 26 e domenica 27 aprile 2025.

CANEGRATE: Ciclostaffetta della Liberazione

Le previsioni meteo sono favorevoli e, salvo «ribaltamenti», la quarta Ciclostaffetta della Liberazione, rinviata per pioggia lo scorso 13 aprile, si svolgerà domenica. La partenza è alle 14, da Piazza della Vittoria, a Parabiago. Nerviano, Canegrate, San Giorgio su Legnano, San Vittore e Cerro Maggiore le tappe prima dell’arrivo a Legnano, per le 17, alla Cascina Mazzafame in via Menotti.

Un modo per festeggiare il 25 aprile in maniera itinerante e sostenibile.

RESCALDINA: Pranzo della Liberazione

L’osteria sociale La Tela di via Saronnese, locale sequestrato alla criminalità organizzata, organizza un weekend con vari eventi per festeggiare il 25 aprile. Domenica, alle 21, ci sarà la presentazione di Renato Radaelli e del suo libro «Diario immaginario di un folle…»; Radaelli sarà accompagnato dal musicista Nicola Gallo e dalle scenografie di Ines Cappellari; il testo nasce da uno studio su Pasolini anni fa, poi l’esigenza di raccontare a tutti in un immaginario dialogo passando attraverso le vicissitudini quotidiane dell’umano.

SAN VITTORE - Festa della Liberazione

Anche a San Vittore il 25 aprile sarà più sobrio per la scomparsa di Papa Francesco. Come informano dal Comune, infatti, in occasione della commemorazione alla Tomba sacrario del Comune in programma la mattina di oggi, venerdì, il momento solenne sarà accompagnato solo dall'esecuzione del Silenzio da parte del Complesso bandistico sanvittorese.

Durante il corteo, sarà suonata unicamente la grancassa della banda. Questo il programma: alle 9.30 posa di fiori in via Libertà, alle 9.45 alzabandiera e posa alloro davanti al municipio, alle 10 corteo verso

il cimitero dove sono previsti gli interventi delle autorità.

CERRO: Incontro con Alessio Tavecchio

«Con una marcia in più». Questo il titolo dell'incontro in programma lunedì, alle 14.30, all'auditorium comunale di via Boccaccio che vedrà gli studenti delle scuole medie incontrare Alessio Tavecchio, formatore, coach, professionista della sicurezza stradale nonchè presidente della Fondazione Tavecchio, Cavaliere con Merito della Repubblica Italiana e campione paralimpico. L'evento - al quale sono invitati anche genitori e cittadinanza - è organizzato dalla rinata associazione Famiglia cerrese nell'ambito del progetto «Vivere sicuri-Incontri per un futuro protetto».

BUSCATE: Il programma per la Festa di Liberazione

Per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione dal anzifascismo quest’oggi, venerdì 25 aprile, sono in programma due appuntamenti in paese ai quali tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Alle 10 inizierà la tradizionale manifestazione commemorativa con alzabandiera e corteo, che passerà per le vie Marconi, Serafino, Milano, Papa Giovanni XXIII, San Pietro, con soste al monumento ai Bersaglieri e al cimitero, e Piazza Baracca con sosta al monumento ai caduti.

Mentre, alle 21, la sala civica sarà il teatro di racconti e ricordi dei testimoni locali della guerra e della lotta partigiana, in un incontro organizzato dal Comune e dal gruppo di «Ciciaàm un ciapèn».