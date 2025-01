Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025.

CORBETTA: Festa di San Vincenzo

Domenica, in occasione della festa del patrono San Vincenzo, la parrocchia di Cerello con Battuello organizza alcuni momenti per la comunità. Alle 10.30 sarà celebrata la messa solenne, alle 11.45 la messa per le famiglie e poi alle 12.30 ci sarà il pranzo condiviso: ognuno porterà qualcosa che sarà messo in comune (è necessario segnalare la presenza via whatsapp al numero 320.9416923). Alle 16 nella chiesa parrocchiale in piazza Don Cermenati si terrà il «Concerto di San Vincenzo» del Corpo filarmonico «Gaetano Donizetti» Aps di Corbetta, diretto dal maestro Davide Casafina, con musiche di Jan Van der Roost, Carlos Marques, Robert Sheldon, Jennifer E. Rose, Giacomo Puccini, Gustav Holst, John Williams e Michael Story. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

CORBETTA: Giornata della memoria

Due le iniziative che la sezione Anpi «Pierino Beretta» di Corbetta ha programmato quest’anno in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio: una mostra e uno spettacolo musicale. Entrambe le iniziative sono organizzate con il patrocinio del Comune di Corbetta e sono a ingresso libero.

La mostra, dal titolo «Tracce di Memoria», è stata realizzata con la collaborazione dell’Istituto di Istruzione superiore «Luigi Einaudi» di Magenta. Partendo dal concetto di «memoria» i ragazzi del Liceo artistico hanno creato opere di vario genere, che esprimono con creatività il tema della Giornata della Memoria: ognuna interpreta il ricordo, le vittime o richiama il fatto storico, con una propria proposta poetica, comunicativa ed espressiva originale. Gli studenti, impegnati in prima persona in questo progetto artistico, si sono occupati anche dell’organizzazione dello spazio espositivo e della realizzazione della locandina. La mostra è stata allestita nella rinnovata Sala «Artemisia Gentileschi» (ex sala delle Colonne) nel cortile del Municipio di Corbetta in via Cattaneo 25 e sarà aperta e visitabile da oggi fino al 30 gennaio: il mattino dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.

L’altro evento promosso dall’Anpi di Corbetta è lo spettacolo «Musica a Memoria», con Eugenia Canale al pianoforte e Virginia Sutera al violino, che si svolgerà venerdì 31 gennaio alle 21 nella Sala polifunzionale «A. Salvi» in piazza Primo Maggio.

CORBETTA: Book club

Si terrà domani, sabato, alle 10 nella Biblioteca comunale di Corbetta in piazza 25 Aprile l’appuntamento del «Book Club», un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per promuovere la cultura. L’incontro, che vedrà la partecipazione del gruppo di lettura della Biblioteca di Vanzaghello, verterà in questa occasione sul libro «Cuore di Tenebra» di Joseph Conrad e sarà un’occasione per gli amanti della lettura di condividere pensieri, emozioni e idee suscitate dal testo proposto per questo mese confrontandosi con gli altri partecipanti.

MAGENTA: Cooperativa Il Fiore

Due importanti iniziative sono previste dopodomani, domenica 26, per sostenere la Cooperativa Il Fiore di Magenta, che sta attualmente vivendo un momento di difficoltà dopo la perdita di una grossa commessa che consentiva di dare lavoro ai tanti ragazzi con fragilità assistiti dalla cooperativa.

Il primo di questi due appuntamenti sarà sul sagrato della Basilica di San Martino, dove i volontari della Rete della Carità, composta da San Vincenzo, Caritas e Non di Solo Pane, allestiranno un banchetto di vendita di torte e biscotti il cui intero ricavato verrà devoluto alla Cooperativa Il Fiore. «Ci appelliamo al buon cuore dei magentini, questa è una missione importante da compiere. La Cooperativa Il Fiore ha ridato vita, speranza, dignità a tante persone. È diventata una realtà importante e fondamentale nella loro vita» affermano dalla San Vincenzo.

Alle 16 invece, nel CinemaTeatroNuovo di via San Martino, la compagnia teatrale TeatrAbili porterà in scena nell’ambito del progetto ConTEsto uno spettacolo diretto da Stefano Carabelli ed Emanuele Tubaldo dal titolo «Pinocchio...che odissea» con attori disabili, educatori e volontari, supportato dalla Comunità Pastorale di Magenta, dal Comune di Magenta e dalla Confcommercio Alto Magentino. Anche in questo caso il ricavato dello spettacolo sarà devoluto alla Cooperativa Il Fiore. I biglietti sono acquistabili direttamente sul posto oppure sul sito del CinemaTeatroNuovo.

MAGENTA: Incontro sul lavoro al Centro Studi Kennedy

Primo appuntamento di questo 2025 per il Centro Studi Kennedy di Magenta, importante realtà cittadina che da tempo svolge attività culturale sul territorio con conferenze, convegni, dibattiti, tavole rotonde, studi e ricerche sul territorio.

Domani, sabato 25 gennaio, alle 9.30 del mattino nella sede del centro in vicolo Colombo 4 sarà presentato l’incontro dal titolo «La cultura del lavoro che cambia - Ripensare il valore sociale e la dimensione collettiva del lavoro».

Relatore d’eccezione sarà l’ex sindacalista Sandro Antoniazzi, già segretario della Fim-Cisl di Milano, poi segretario generale della Cisl Milano e della Cisl Lombardia e oggi dirigente di associazioni sociali oltreché studioso dei problemi del lavoro.

L’iniziativa è la prima di tre previste nel corso di quest’anno, facenti parte della rassegna culturale dal titolo: «Lavoro nel territorio dell’Est Ticino, progettare e governare il cambiamento».

I prossimi appuntamenti, le cui date sono ancora da definire, saranno incentrati sulle seguenti tematiche: «Patti territoriali e competenze per il lavoro alla luce di quanto presente nel Pnrr» e «Azioni sinergiche tra i servizi per il lavoro, filiera formativa e produttiva - Come alimentare i processi di crescita e innovazione da e per il territorio».

MAGENTA: Con Rotaract la beneficenza passa dal Teatro Lirico

Sarà una serata ispirata ai grandi gialli di Agatha Christie quella organizzata per domani sera dal Rotaract Magenta e Rotaract Morimondo Abbazia in collaborazione con il Comune di Magenta.

Alle 21, nella prestigiosa cornice del Teatro Lirico, andrà infatti in scena lo spettacolo teatrale dal titolo «Colpevole!», realizzato dal Gruppo Teatrale Crennese di Gallarate. Un’iniziativa a scopo benefico, dato che il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno di associazioni locali operanti sul territorio del Magentino e all’Ospedale Fornaroli di Magenta.

Per iscriversi all’iniziativa è necessario segnare il proprio nominativo sul form Google presente sulla pagina Facebook del Rotaract Magenta, mentre per l’acquisto dei biglietti o per qualsiasi informazione è possibile scrivere agli indirizzi di posta elettronica rotaract.morimondo@gmail.com e rotaract.magenta@gmail.com, oppure telefonare ai numeri 331 3245132 (Roberta - Rotaract Morimondo Abbazia) o 340 2827246 (Gianluca - Rotaract Magenta).

MAGENTA: Giorno della memoria

Sono anche quest’anno numerose le iniziative che il Comune di Magenta ha in programma per il Giorno della Memoria. Dureranno infatti un’intera settimana, con evento finale previsto tuttavia il prossimo 6 marzo, le celebrazioni della ricorrenza internazionale, che com’è noto commemora la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa avvenuta il 27 gennaio 1945.

Oltre alle iniziative di lunedì 27 sono diversi gli eventi correlati alla ricorrenza che potranno essere visitati già questo weekend. Tra quelli in corso si segnalano, fino al 30 gennaio in Casa Giacobbe, le due esposizioni monografiche pensate per gli alunni delle scuole magentine e dedicate a Primo Levi, per le scuole medie e superiori, e alla storia del salvataggio dei 73 ragazzi ebrei di Villa Emma, per le classi quarta e quinta elementare. Le scuole che volessero partecipare possono contattare Anpi Magenta alla mail anpimagenta23@gmail.com oppure mandare un messaggio Whatsapp ai numeri 347 1742700 (Domenico Cuzzocrea) o 349 1856952 (Elisabetta Bozzi).

Sempre fino a giovedì 30 saranno inoltre visitabili le mostre «Triangolo Rosso - Storia della deportazione politica» nella biblioteca comunale e la mostra «Restiamo umani» allestita nella Galleria dei Portici al civico 5, con esposizione delle tavole dell’omonima graphic novel di Francesco Lombardo e vetrina dedicata al Giorno della Memoria.

ARLUNO: DiVenerdì

Anche questa settimana tornano gli incontri culturali «Di Venerdì», organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con una serie di esperti che da mesi tengono delle serate sui temi più vari, dalle innovazioni culinarie alla storia, dalla filosofia alle geopolitica.

L’incontro di stasera, 24 gennaio, è intitolato «Il mondo gitano in Federico Garcia Lorca» e sarà tenuto da Luca Quadrio, docente di lingua spagnola del liceo Donato Bramante di Magenta.

ROBECCO SUL NAVIGLIO: Tutti gli eventi per il Giorno della Memoria

Un ricco calendario di eventi per non dimenticare. Il Comune di Robecco ha deciso di ricordare la “Giornata della memoria” con una serie di eventi che precedono mostre, proiezioni cinematografiche e un interessante incontro.

Dal oggi, venerdì 24 gennaio, fino a venerdì 31 nel Palazzo comunale sarà allestita la Mostra i ragazzi della rosa bianca contro Hitler «Gioiresti di questi volti, se tu li potessi vedere…».

Lunedì sera, alle 21, nella sala consiliare, sarà proiettato il film «La rosa bianca». Giovedì 6 febbraio, sempre in sala consiliare alle 21, il racconto del «Viaggio della memoria» del gruppo adolescenti e giovani dell’Osgb Robecco sul Naviglio e inaugurazione mostra fotografica.

Il giorno successivo, venerdì 7 febbraio, nella sala consiliare Beniamino Merlo, incontro su Odoardo Focherini: un “giusto” fra le nazioni con la testimonianza del nipote Francesco Manicardi.

ABBIATEGRASSO: Festa di San Sebastiano

Sarà Abbiategrasso ad ospitare la tradizionale cerimonia per la Festa di San Sebastiano, patrono dell'intero corpo di Polizia locale.

L’appuntamento è per sabato 25 gennaio, alle 16.30 in piazza Castello dove la Comandante Maria Malini e il Sindaco Cesare Nai accoglieranno i membri delle polizie locali dei Comuni limitrofi e tutti i rappresentanti della Associazioni d’Arma, chiamati ad assistere al giuramento dei nuovi agenti.

A seguire il programma prevede la Santa Messa, alle 18, presso la Basilica di Santa Maria Nuova e, successivamente, intorno alle 18.45, nella Sala Consiliare del Castello è previsto il conferimento delle onorificenze al personale della Polizia locale.

ALBAIRATE: Giorno della memoria

In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria 2025 il Comune di Albairate ospiterà il 𝐫𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 ’’𝐐𝐮𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢’’ a cura dell’associazione culturale Pontos Teatro.

L'appuntamento è per 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟓 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨, alle 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟏.𝟎𝟎, presso l' 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮𝐦 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐚, ingresso da 𝐯𝐢𝐚 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝟕.

VILLA CORTESE: Eppure il vento soffia ancora

Memoria e musica si incontrano a Villa Cortese nel concerto «Eppure il vento soffia ancora». Stasera, alle 20.30, nella sala consigliare Rosolino Olgiati, l'Anpi locale e il Comune organizzano un evento commemorativo coinvolgente. L'Ensemble For Harmony, composto da otto musicisti tra cui Claudio Dell'Acqua, Monica Ruggeri e Daniele Frattini, si esibirà in un omaggio toccante alla Giornata della Memoria. Lo spettacolo, adatto a tutte le età, ripercorrerà attraverso note e parole le pagine più difficili della storia. Ingresso libero.

INVERUNO: Giornata della memoria

In occasione della Giornata della Memoria la sezione Anpi Martino Barni Inveruno-Cuggiono, con il patrocinio del Comune, propone lo spettacolo teatrale «A futura memoria» di Alessandro Tacconi. Si tiene venerdì 24 gennaio alle 21 nella Sala Virga della biblioteca comunale. In scena, insieme a Tacconi, si esibiranno Deborah Demontis e Roberta Mangiacavalli, per una narrazione capace di stimolare riflessioni profonde su quale significato ha oggi la memoria di fronte a nuove tragedie umane che si compiono nel mondo. La memoria è l’unico antidoto contro l’indifferenza, e per risvegliare le coscienze è necessario continuare a narrare ciò che è stato e ciò che continua ad accadere. Il teatro aiuta a tenere viva la luce della consapevolezza, aprendo occhi e cuori.

SAN GIORGIO: Aperitivi in concerto

Dopodomani, domenica, sarà la volta del terzo appuntamento degli Aperitivi in concerto a cura della Scuola di musica Niccolò Paganini in collaborazione con l’assessorato alla Cultura: la Steve Lucignolo Band si esibirà nella sala consiliare Giacomo Bassi alle ore 11.

LEGNANO: Giorno della memoria

Musica, letture e filmati per celebrare il Giorno della Memoria, che ricorre il 27 gennaio di ogni anno per ricordare lo sterminio del popolo ebraico e tutti i deportati nei campi nazisti. È «Scolpitelo nel vostro cuore - La musica rende liberi», evento promosso dal Corpo Bandistico Legnanese con il supporto dell’Amministrazione comunale e la collaborazione del professor Giancarlo Restelli e del gruppo Alta Voce. L’appuntamento è fissato per dopodomani, domenica, alle 16 nella Sala degli stemmi di Palazzo Malinverni. Saranno eseguiti brani musicali tratti da colonne sonore di film e produzioni televisive sull’Olocausto. L’esecuzione musicale sarà preceduta e intervallata da spiegazioni storiche, letture e filmati da parte del professor Giancarlo Restelli e del Gruppo Alta Voce. L’ingresso è libero.

Le iniziative per il Giorno della Memoria (che nei giorni scorsi hanno portato al Teatro Tirinnanzi, rispettivamente, il Coro della sezione Anpi del Teatro alla Scala e le studentesse e gli studenti che nel 2024 hanno partecipato al pellegrinaggio nei campi di concentramento organizzato dal Comune e dalla sezione cittadina dell’Anpi) si concluderanno martedì al cinema Sala Ratti: dalle 9 alle 11.30 gli studenti delle scuole superiori legnanesi vedranno «One life», film che racconta la storia di Nicholas Winton, un agente di Borsa londinese che negli anni Trenta salvò centinaia di bambini ebrei dallo sterminio nazista.

BUSTO GAROLFO: Festa della famiglia

Nella Parrocchia di Santa Geltrude la Festa della Famiglia è ormai una tradizione di fine gennaio. L’appuntamento sarà dopodomani, domenica 26, con il consueto programma: alle 10 avrà inizio la Santa Messa Solenne animata dalle famiglie e alle 12.15 si svolgerà all’Oratorio San Giovanni XXIII il pranzo comunitario “Portateco”, a cui ogni famiglia iscritta potrà portare una propria specialità da condividere con gli altri, concordata in precedenza con l’oratorio.

RHO: Visita Pastorale Monsignor Delpini

Monsignor Delpini, Vescovo di Milano, visiterà la diocesi di Rho: diversi gli incontri e le messe in programma nei prossimi giorni.

Sabato 25 gennaio: San Michele

ore 17 chiesa San Michele via Odescalchi

ore 19 sala Paolo VI e cena col consiglio pastorale, riparte alle 21

Domenica 26 gennaio: San Vittore

8.50 al cimitero centrale di corso Europa, poi corteo verso la chiesa parrocchiale

9.20 incontri e messa in San Vittore

ore 13 pranzo

Giovedì 30 gennaio

ore 13.45 in ospedale

ore 14 in sala Capacchione incontra il personale sanitario e Asst

ore 14.45 visita a Cardiologia

ore 15.30 va alla RSA di via Cadorna Fondazione Restelli

(16.15 si sposta a Lainate)

ore 17.30 a Rho visita al Dipartimento salute mentale via San Tommaso

ore 18 Mensa di via Mazzolari

ore 18.45 alla Burba incontro con dirigenti scolastici e insegnanti del decanato

Sabato 8 febbraio

dalle ore 9 in Santuario, preghiera, mamme Centro insieme e scuole dell'infanzia

ore 11 alla Burba Sindaci, Amministratori comunali, forze dell'ordine del decanato

ore 12.30 pranzo parrocchia San Paolo

dalle ore 14 a Pero

ore 16.50 arriva al cimitero di Lucernate, da lì corteo a piedi verso la parrocchiale

ore 17.15 in chiesa poi messa poi parte

Domenica 9 febbraio: Passirana

ore 9.30 al cimitero poi corteo a piedi verso la chiesa di Sant'Ambrogio ad Nemus

ore 10 in chiesa, messa, incontri,

pranzo poi parte per Cornaredo

Sabato 15 febbraio: San Giovanni

ore 17.30 in chiesa poi messa poi parte

Il Sindaco Andrea Orlandi sarà presente all'incontro in Burba il giorno 8 e alla messa in San Vittore il 26