Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 giugno 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 24 e domenica 25 giugno 2023

Milano Pride 2023

Milano Pride 2023 torna a colorare le vie della città questo sabato 24 giugno, con partenza dalla Stazione Centrale e arrivo all'Arco della Pace per una grande festa che andrà avanti fino a mezzanotte.

Milano - Chocolove, il festival del gelato al cioccolato

Arriva sabato e domenica Chocolove, il festival del gelato e del cioccolato che porta invece a Palazzo Castiglioni i grandi maestri del gelato e della pasticceria, che faranno scoprire ai visitatori tutti i segreti del dolce più amato in estate, con numerose degustazioni.

Magenta: Torneo di calcio Interforze e "Aido: 50 anni di sì"

Sono due gli appuntamenti del weekend previsti a Magenta, entrambi rientrano all'interno della rassegna del Giugno Magentino. Si parte domani, sabato 24 giugno in piazza Formentano 3, con «Aido 1973-2023 Cinquant’anni di sì». L’iniziativa avrà inizio dalle ore 10 e proseguirà per tutta la giornata con un vero e proprio open day per festeggiare l’importante anniversario compiuto dall‘associazione magentina. Si passa poi al giorno successivo, domenica 25 con il «Torneo di calcio interforze» allo stadio di via Casati. La manifestazione organizzata da Asd Pontevecchio partirà dalle 9.30 con la partecipazione di Carabinieri, Protezione Civile, Croce Bianca e Amatori Calcio Magenta. Alle 18 sono previste le premiazioni.

Marcallo: Summer beer & food festival

A Marcallo prosegue con successo il Summer Beer & Food Festival. Nell’area della tensostruttura di via Vitali continuerà anche per tutto il weekend l'appuntamento con buon cibo e buona musica. Ma non solo perchè ci sarà anche spazio per il divertimento dei più piccoli attraverso l’area bimbi e per lo shopping con una zona dedicata alle bancarelle degli hobbysti e dei creativi. Non mancherà anche l’intrattenimento per tutti con l'esibizione degli artisti di strada e lo spazio per le associazioni del territorio che saranno presenti con i loro stand. Poi area food trucks e tanta musica: sabato 24 con tribute band di Ultimo e domenica 25 giugno con la cover band di Max Pezzali ed 883.

Cassinetta: arriva la "Notte romantica"

La Notte romantica, cena a lume di candela. 24 giugno alle 21 Dopo la Notte Bianca, Cassinetta di Lugagnano vivrà la Notte Romantica dei Borghi Più Belli d'Italia. Dalle 21 sarà possibile consumare la propria cena sotto le stelle, accompagnati dallo scorrere del Naviglio Grande e da letture poetiche, su tavoli messi a disposizione dal Comune di Cassinetta di Lugagnano.

Info: segreteria@comune.cassinettadilugagnano.mi.it

Gaggiano: 7° Festa del Certosino

Il 24 giugno 2023 dalle 19.30 l'Associazione il Certosino organizza per tutta la serata servizio bar e cucina. Gonfiabili per bambini. Dalle 21.00 serata danzante presso l’Area Feste di Vigano Certosino (Gaggiano) via Gamberina

Abbiategrasso: LETthéRARIO ESTIVO 2023

Domenica 25 giugno dalle ore 21 appuntamento al Castello Visconteo di Abbiategrasso. L’associazione Galà 108 Carpe Diem presenta l’Incontro con gli autori

* Edmondo Masuzzi presenta: “TRE CASI E MEZZO PER IL COMMISSARIO RAIZ”;

* Andrea Cassetta presenta: “PERSONE SBAGLIATE”.

Ingresso libero. In caso di pioggia si terrà nella sala corsi del Castello

Abbiategrasso - HAPPY pro Hospice

Domenica 25 giugno torna in campo Lele Picelli a favore dell’Hospice. Torna l’appuntamento con Happy la cena dello chef Lele Picelli a favore dell’Hospice. La data da segnare in agenda è il 25 giugno alle 19.30 e la location è la prestigiosa Villa Umberto di Abbiategrasso (Viale Carlo Cattaneo, 64, 20081). Un’iniziativa fortemente voluta da Lele per ricordare sua mamma Enrica “Chicca” Palmieri assistita dall’équipe domiciliare dell’Hospice di Abbiategrasso.

Il menu ha un prezzo di 55 euro tutto compreso e l’intero ricavato verrà devoluto all’Hospice di Abbiategrasso. La prenotazione è obbligatoria e da effettuarsi ai seguenti recapiti: • 3427714604 • 3493145664

PARABIAGO - Raduno nazionale italiano Randonneur

Nel pomeriggio di sabato 24 giugno ci sarà il raduno nazionale italiano Randonneur organizzato dall’associazione ciclistica Libero Ferrario in collaborazione con Audax Italia. La giornata si svolgerà al campo sportivo Venegoni Marazzini.

La partenza vera e propria della randonnée di 400 e 600 chilometri a partire dalle 15. Ma la mattinata sarà contrassegnata da una serie di appuntamenti per tutti gli amanti della bici

NERVIANO - Notte bianca

Tutto pronto per il terzo e ultimo appuntamento con le Notti bianche insieme all'associazione «Facciamo quadrato»: appuntamento è domani, sabato, dalle 18, con «Estate fuori Nerviano 2023», sabato, nel centro cittadino. Ci saranno punti ristoro, concerti dei Rising sun in Piazza Manzoni, mercatini di hobbisti e creativi e poi animazione, giochi per bimbi, musica e karaoke, negozi aperti, Noema rock band in Piazza Vittoria, Ale Djc8 in Piazza Italia.

Domenica, alle 9, mercato contadino zona Colorina; domenica, alle 21, Concerto fattoria degli animali con il Coro Laudamus nel chiostro degli Olivetani; lunedì, alle 21, nel chiostro, presentazione del libro «Oro puro» di Fabio Genovesi. Giovedì, alle 21, sempre nel chiostro, spettacolo teatrale «Ulisse dove sei?».

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 24 e domenica 25 giugno 2023 in Lombardia.