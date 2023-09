Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 settembre 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 23 e domenica 24 settembre 2023

Tutto pronto al centro anziani di via Sant’Ambrogio a Passirana per la seconda edizione di «Artisti senza età», la rassegna che lo scorso anno ha fatto registrare un grande successo.

L’appuntamento è per domenica 24 settembre dalle 10 alle 19 sia in via Sant’Ambrogio, dove ha sede l’associazione, sia al vicino parchetto.

Tutto pronto a Magenta per la festa delle associazioni promossa da Pro Loco e Amministrazione comunale. Nella giornata di domenica 24 settembre dalle 8.30 del mattino alle 19 in piazza Liberazione saranno presenti gli stand delle varie associazioni cittadine che potranno così mettere in mostra le loro attività e farsi conoscere dalla cittadinanza.

CORBETTA: Corbetta beer fest

In partenza da questa sera (venerdì 22 settembre) il Corbetta Beer Fest. L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale ha in programma tre giornate ricche di eventi, ovviamente con protagonista la birra nel piazzale delle giostre. Si parte oggi dalle 18 con street food e tanti punti con birre da tutta Europa. e poi dalle 21.30 dj set anni ‘90 e ‘00. Si prosegue poi domani, sabato 23, a partire dalle 12. Durante la giornata ancora street food e degustazioni di birra e alle 21.30 il concerto di «Sensazioni forti» Vasco Tribute Band.

La kermesse si chiuderà infine nella giornata di domenica 24 nuovamente con un programma in partenza dalle 12.30 alle 23 ricco di appuntamenti dedicati ai più piccoli con animazione ed eventi.

ARLUNO: "La scuola... che festa!"

Domenica 24 settembre dalle 12 all'Oratorio Sacro Cuore torna «La scuola.. che festa!», un pomeriggio di divertimento e svago per grandi e piccini organizzato dall’associazione Genitori dell’Istituto Silvio Pellico di Arluno in collaborazione con l’Amministrazione. Ci saranno diversi giochi, come gonfiabili, rulli galleggianti, reti per saltare, casa delle palline, ma anche laboratori artigianali, banco della pesca, e sarà poi possibile provare gli sport delle associazioni arlunesi: basket, judo, calcio, volley, danza. Sarà disponibile anche un servizio di cucina e un aperitivo nel tardo pomeriggio.

ARLUNO: Aliluna, festival del circo e del teatro di strada

Venerdì 22 e sabato 23 settembre «Aliluna», il festival del circo e del teatro di strada. La manifestazione si svolgerà in diverse location disseminate per tutto il paese. Il festival avrà inizio venerdì con lo spettacolo del Tobias Circus, ma il cuore dell’intrattenimento è riservato per sabato. Alle 10 i più piccoli potranno infatti prendere parte al laboratorio teatrale all’Oratorio Sacro Cuore, e alle 11.30 tutti potranno assistere allo spettacolo di Udine Baug, «Favole in discarica», incentrato sul tema del riciclo. Un ulteriore picco della giornata sarà la parata per le vie del centro con il Corpo Bandistico Arlunese accompagnato dai trampolieri. Fino alle 21.30 sono poi in programma altri spettacoli itineranti al Parco dell’Orologio.

VITTUONE: «Oratorio in Festa Fluo Party»

L’«Oratorio in Festa Fluo Party» inizia sabato 23 settembre alle 19.30 a Sedriano con una pizzata in compagnia per i ragazzi, per continuare alle 21 con la proiezione del video del terzo turno del campeggio e alle 21.15 con il vero e proprio fluo party con la Radio SP30 e dj set. La Parrocchia consiglia ai ragazzi di indossare vestiti bianchi/fluo.

Si continua domenica 24 settembre con «VittuoLand». Alle 10.30 è prevista la Messa a Vittuone; si continuerà alle 11.30 con il rinfresco in oratorio e successivamente il pranzo. L’apice di «VittuoLand» sarà poi alle 15.30 con giochi, pop corn e zucchero filato e alle 16.30 si continuerà con le iscrizioni per il catechismo. Infine, alle 17.30... arriva la sangria.

BAREGGIO: "Puliamo il mondo 2023"

Domenica 24 settembre torna «Puliamo il Mondo 2023». Il ritrovo è previsto al Parco Arcadia alle 9, quando si procederà alla registrazione dei partecipanti; alle 9.30 è prevista la suddivisione in gruppi e la contestuale pulizia delle aree verdi; alle 12 fine dei lavori e rinfresco offerto dall’Amministrazione comunale. Ai partecipanti sarà distribuito un kit con guanti e sacchetti ed è prevista un’assicurazione individuale.

In caso di maltempo la manifestazione è spostata a domenica 8 ottobre.

MARCALLO: "Brilla di generosità"

È prevista per domani, sabato 23 settembre alle 20 la cena di beneficenza «Brilla di generosità», organizzata dal Comune in collaborazione con AFiGi e Confcommercio Magenta. Obiettivo: raccogliere fondi per l'acquisto di un pulmino per il trasporto dei ragazzi con autismo o altre disabilità, da donare alle associazioni L'Oro e BlueFamily. L’evento si terrà nella Sala Cattaneo del Parco Ghiotti. Prenotazioni effettuabili in biblioteca oppure alla cartoleria L'angolo della fantasia, in via Roma 25.

ABBIATEGRASSO: "Flow" e Festa contadina

-"Flow"- Venerdì 22 settembre alle 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso. Voce: Sonia Spinello,Pianoforte: Eugenia Canale, Lasciar fluire le emozioni più radicate... questo è il concetto di “Flow”. Jazz contemporaneo e contaminazione. Questa musica racchiude potere, energia, movimento, trasformazione e il più profondo femminile. Ingresso libero In caso di pioggia l’evento verrà annullato.

-Festa contadina a Castelletto: domenica 24 settembre dalle 10 alle 20. Mercato, aperitivo, visite guidata a Palazzo Stampa e musica.

GAGGIANO: "Invisible touch

“Invisible Touch” è un’opera d’arte partecipata, prodotta dalla Compagnia FavolaFolle che si terrà sabato 23 settembre 2023 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e domenica 24 settembre 2023 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00, Il ritrovo (15 minuti prima del turno selezionato, un turno ogni ora) per entrambi i giorni è in via Curiel a Gaggiano, dove inizierà il viaggio narrativo.

CUSAGO: Festa degli animali

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Ufficio tutela animali e lo Sportello cinofilo organizza la Festa degli animali nella giornata di domenica 24 Settembre. La festa si terrà nel prato adiacente il castello di Cusago.

ROBECCHETTO CON INDUNO: "Premio Luigi Candiani"

Allo Spazio d'arte contemporanea la finalissima del Premio Luigi Candiani: verrà inaugurato il murales vincitore.

Un’interessante iniziativa è prevista per domani, sabato 23 settembre, allo Spazio d’arte contemporanea.

Qui avrà luogo infatti l’inaugurazione della mostra collettiva dei finalisti del concorso «Premio Luigi Candiani», che rimarrà allestita fino al 21 ottobre prossimo. Lo Spazio arte contemporanea, a seguito dei bandi di concorso «Premio Luigi Candiani», annuncia la prima mostra collettiva dei finalisti della categoria Street art.

Il tema della prima edizione del concorso Premio Luigi Candiani del 2022/2023 è «Un futuro consapevole». Gli artisti selezionati hanno interpretato il tema e proposto il loro progetto come murales da realizzare all’interno del Sac. I progetti in mostra hanno visto coinvolti Marco Alpi, Fijodor Benzo, lo Studio Creativo Brezza, Mirko Loste Cavallotto, Egeon, Alice Lotti, Francesco Quadri, Gabriele Quarta Kabo, Kiki Skipi e Filippo Mozone Tonni.

Tra questi il vincitore è risultato essere Egeon, con Spore. Previsto anche l’allestimento delle opere inedite di Kabo. L’ingresso all’evento, che è in scaletta per le 18, sarà gratuito.

La struttura è ubicata in via Carducci, 2.

PARABIAGO: "Puliamo il mondo"

Sabato 23 settembre torna l’iniziativa a sfondo «green» Puliamo il mondo. Un appuntamento per la cittadinanza attiva. Così gli organizzatori, tra cui spicca Legambiente, hanno inquadrato l’evento che andrà in scena domani e che negli ultimi 31 anni ha visto il ripristino di migliaia di luoghi, i quali non sono solo stati liberati dai rifiuti ma che sono stati in grado di costruire comunità, dialogo e inclusione.

Il ritrovo è fissato per le 14 all’Oasi di pace e bellezza di via Unione 5.

In particolare, le attività prevedono azioni di pulizia e cura nell’Oasi di pace e nelle aree circostanti del Plis dei Mulini. A queste si affianca l’opera di lavorazione degli alberi caduti che vengono poi riutilizzati come accessori di arredo del luogo.

I partecipanti guanti (anche se lo staff di Legambiente potrà sopperire ad eventuali mancanze), insieme a vestiti e scarpe comode. La partecipazione è libera e gratuita. L'evento in caso di pioggia sarà posticipato a sabato 30 settembre. Per informazioni, bisogna contattare Legambiente Parabiago a: parabiago@legambiente.org.

PARABIAGO: Fiera di San Michele

Torna lunedì, 25 settembre, la Fiera di San Michele, della quale quest’anno va in scena la 72esima edizione. Piazza del Mercato, via San Michele, via Thaon de Revel, via Piermarini e via Leopardi si coloreranno grazie alle bancarelle che, come da tradizione, arriveranno in città in occasione della festa del santo patrono.

CANEGRATE: "Orafest"

In oratorio da questa sera, venerdì 22 settembre, a domenica, ci saranno tantissimi eventi divertenti. Oggi, la cucina sarà aperta dalle 19.30 (su prenotazione al 331 538 1021) e dalle 21.30 si potranno visionare le foto del campeggio. Anche domani, sabato la cucina rimarrà aperta dalle 19.30 (su prenotazione a 329.974 4927) e alle 21.30 ci sarà uno speciale concerto tributo ai Queen: si esibirà la Mercury Band. Inoltre, i ragazzi delle medie potranno passare la notte sotto le stelle con un sacco a pelo.Domenica, dopo la Messa, verrà festeggiato Padre Davide Sciocco per il 35esimo anniversario di ordinazione sacerdotale con un aperitivo sul piazzale dell’oratorio. Si pranzerà insieme (su ordinazione a 340 407 1911). Alle 15.30 saranno aperte le iscrizioni per il nuovo anno di catechesi. Alle 16.30 inizieranno tanti giochi e laboratori divertenti. Anche la sera sarà aperta la cucina (su prenotazione a 392.656 1496) per proseguire alle 22.30 con uno spettacolo pirotecnico dal campanile della chiesa.