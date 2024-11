Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 novembre 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 23 e domenica 24 novembre 2024.

VILLA CORTESE: Storie di anime perse

Uno spettacolo dedicato alle donne. Nell'ambito del calendario degli eventi per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'Amministrazione comunale ha organizzato per stasera l’appuntamento con «Storie di anime perse», una rappresentazione a cura della compagnia teatrale Binario 2. L'inizio è previsto alle 21, nella sala consiliare di piazza del Carroccio.

SAN GIORGIO SU LEGNANO: Letture e laboratori con Katherine

L’assessorato alla Cultura presenta un nuovo appuntamento della stagione 2024/2025 di letture e laboratori a cura di Katherine Mary Marangio. E’ quello in programma per domani, sabato, alle 10.30, negli spazi della biblioteca comunale (piazza IV novembre).

Un’occasione destinata ai piccoli lettori dai 3 agli 8 anni, pronti a leggere «Uno» di Isabella Paglia.

Per ricevere informazioni, è possibile contattare il numero 331401564 oppure scrivere una mail all’indirizzo biblioteca.sangiorgio@csbno.net.

MAGNAGO: Letture e tè in biblioteca

Una mattinata in biblioteca in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre. La scelta dell'Amministrazione di Magnago quest'anno è caduta su un appuntamento culturale che possa lasciare qualcosa di concreto a chi interverrà. L’appuntamento è fissato per domani, sabato, a partire dalle 10, nella struttura di piazza San Michele.

Per l’occasione saranno proposte letture, consigliati volumi sul tema e invogliati scambi di informazioni e di opinioni, come se fosse un piccolo club dei libri. "L'unica richiesta che facciamo è di portare da casa una propria tazza per poterci dedicare un attimo di tranquillità".

LEGNANO: Voci senza paura

Dopodomani, domenica, il Salice celebrerà la Giornata contro la violenza sulle donne con «Voci senza paura», un pomeriggio ricco di eventi con letture interpretate di testi di canzoni e testi dedicati alle donne a cura del Gruppo Alta Voce del Centro diurno di Legnano e Wow Woman; presentazione di un nuovo progetto lavorativo al femminile della Cooperativa La Mano; consigli di lettura a tema proposti dalla biblioteca di quartiere; interventi delle volontarie di Auser Filo Rosa, delle volontarie del Cif e dell'assessora Ilaria Maffei; concerto a cura di Elizaveta Martirosyan e del coro dell'Ensemble Elycantus; apericena con raccolta fondi a favore del Centro antiviolenza di Legnano. Si inizia alle 16, il concerto è in programma per le 18 e l’apericena sarà alle 19. Le prenotazioni vanno effettuate entro oggi, venerdì, allo 0331.458949 o al 340.3830971, oppure via email: ati.legnano.mazzafame@gmail.com.

VILLA CORTESE: Aperitivo in concerto

Seconda serata per gli «Aperitivi in concerto»: in scena il concerto con protagonista il pianista Gabriele Toia.

L’assessorato alla Cultura segnala il secondo appuntamento con gli «Aperitivi in concerto» a cura della Scuola di musica Niccolò Paganini. Appuntamento che avrà luogo domenica, alle 11, nella sala consiliare Giacomo Bassi. Protagonista dell’evento musicale sarà il pianista Gabriele Toia. Per informazioni, è possibile contattare il numero 331401564 oppure scrivere una mail all’indirizzo biblioteca.sangiorgio@csbno.net.

CASTANO: Incontro sulla prevenzione

Stasera si terrà la conferenza stampa dal titolo «Prevenzione e promozione della salute» che fornirà preziose indicazioni in materia di prevenzione come strumento di tutela della salute personale. L’appuntamento avrà luogo a partire dalle 21 nella sala consiliare di Villa Rusconi.

Qui interverranno il dottor Luis Guillermo Bassani, specialista in chirurgia senologica: Prevenzione e diagnosi del tumore della mammella; il dottor Piermarco Locati , specialista in chirurgia vascolare e angiologia: Prevenzione e diagnosi delle malattie cardiovascolari e Dario Candiani , specialista in dermatologia e venereologia: Prevenzione e diagnosi del melanoma. Saranno presenti per l’occasione i membri dell'associazione Cuore di Donna.

ROBECCHETTO: «Diversa...libera»

Questo il titolo del concerto che verrà eseguito dal Trio Orpheus domani, sabato, alle 21 in Biblioteca Alda Merini.

Musica e riflessioni, dunque, sulla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tutto ciò andrà di pari passo con il compleanno della struttura che compirà 32 anni di attività sul territorio robecchettese. L’ingresso sarà libero e gratuito sino a esaurimento posti.

Domenica aprirà il negozio temporaneo contro la leucemia

Aprirà i battenti domenica e resterà aperto fino alla vigilia di Natale, il negozio temporaneo per prodotti artigianali destinati al Comitato Maria Letizia Verga, impegnata nello studio e nella cura della leucemia. La struttura di via Umberto I sarà aperta il martedì e giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, mentre il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

PARABIAGO: Via al concerto di Santa Cecilia

Come da tradizione il Corpo Musicale San Lorenzo celebra la festività della patrona della Musica con il Concerto di Santa Cecilia e lo fa domenica, alle 16, negli spazi del teatro dell’Oratorio di San Lorenzo di Parabiago con la presentazione a cura di Enrico Walter Caccia. Il programma scelto dal Maestro Giovanni Savastio spazia su vari generi, con una parte dedicata alle colonne sonore dei film Jurassic Park e Guerre stellari, un momento di musica classica con un arrangiamento delle più importanti opere di Giuseppe Verdi, per poi passare a pezzi moderni e coinvolgenti, con il cantautorato italiano di Lucio Dalla e Domenico Modugno.

ABBIATEGRASSO: Abbiategusto

Dal 22 al 24 novembre si svolgerà ad Abbiategrasso la venticinquesima edizione di Abbiategusto, la nota kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche. La qualità ed il gusto restano gli obiettivi anche per questa edizione, che rappresenta la rassegna enogastronomica più importante di tutto l’Est Ticino.

22 NOVEMBRE 2024

*Quartiere Fiera

h 18.30 Inaugurazione

dalle 18.30 alle 22.00 Apertura Stands

Servizio ristoro fornito dal Gruppo Alpini e dal Gruppo La Cappelletta

*Piazza Marconi

dalle 17.00 alle 20.00 "Piazzetta del Gusto"

23 NOVEMBRE 2024

*Quartiere Fiera

dalle 10.00 alle 22.00 Apertura Stands

Servizio ristoro fornito dal Gruppo Alpini e dal Gruppo La Cappelletta

*Piazza Marconi

dalle 10.00 alle 20.00 "Piazzetta del Gusto"

*Sotterranei del Castello Visconteo

dalle 11.00 alle 20.00 "Cultura è Gusto, Gusto è Cultura"

24 NOVEMBRE 2024

*Quartiere Fiera

dalle 10.00 alle 19.00 Apertura Stands

Servizio ristoro fornito dal Gruppo Alpini e dal Gruppo La Cappelletta

*Piazza Marconi

dalle 10.00 alle 19.00 "Piazzetta del Gusto"

*Sala Consiliare del Castello Visconteo

dalle 10.00 Convegno: "Nudging: una spinta gentile per mangiare meglio"

*Sotterranei del Castello Visconteo

dalle 11.00 alle 19.00 "Cultura è Gusto, Gusto è Cultura

In occasione della serata finale di Abbiategusto si terrà la CENA DI GALA.

Ristorante Della Commenda di Morimondo con gli chef: Paolo Maranti, Gentjan Perndreca, Mauro Gini e tutto lo staff. In collaborazione con Giacomo e Andrea Besuschio che presentano il dessert "passione cioccolato" frutto della continua ricerca nell'utilizzo di questa materia.

CUSAGO; Aspettando il Natale

Domenica 24 dalle 9 alle 19 in centro paese, bancarelle, eventi e spettacoli

MAGENTA: Avvento 2024

Prosegue la raccolta alimentare della Comunità pastorale. Dopo il successo del primo appuntamento in collaborazione con i supermercati , continua la colletta alimentare promossa Comunità pastorale in occasione dell’Avvento 2024.

Ogni domenica, fino al 22 dicembre, in ciascuna delle cinque parrocchie magentine saranno raccolti generi alimentari per le necessità parrocchiali e comunitarie. Quanto raccolto sarà poi distribuiti da Banco Alimentare alle organizzazioni partner territoriali che aiutano le persone in difficoltà in Italia.

La prossima data utile sarà dopodomani, domenica 24 novembre, dedicata nello specifico alla raccolta di olio da cucina e pomodori pelati. Seguirà poi il 1 dicembre con riso, pasta e legumi, l’8 dicembre con tonno e carne in scatola, il 15 con caffè, zucchero, latte Uht, biscotti e tè e il 22 con la raccolta di articoli per l’igiene personale.

La San Vincenzo torna in piazza con il riso solidale

Volontarie della San Vincenzo domani mattina, sabato, il piazza liberazione con il riso solidale.

L’iniziativa «Un SorRiso con Noi» è un progetto benefico. Il Riso solidale è stato confezionato dai carcerati di Opera. Il ricavato verrà usato interamente per le attività solidali. Il banchetto della San Vincenzo sarà operativo in piazza Liberazione domani mattina dalle 9 alle 12. l’invito è rivolto a tutti i cittadini, un’occasione da non farsi scappare.

Si tratta di un importante progetto, che i cittadini possono sostenere con un contributo minimo di 10 euro per ricevere in cambio dell’ottimo riso solidale per bellissime finalità.

Un’ iniziativa che vede la collaborazione tra San Vincenzo e carcere di Opera, con doppia finalità , sostenere il lavoro dei detenuti e aiutare chi ha bisogno.

Un’idea regalo originale per Natale, che oltre ad essere gradito fa anche del bene.

VITTUONE: Nuove piantumazioni per la giornata dell’albero

Si svolgerà nel fine settimana la Festa dell'Albero, quest’anno con la partecipazione del Circolo Vit.A Legambiente e grazie al patrocinio del Comune di Vittuone.

Per l’occasione, sarà messo a dimora l’albero dedicato ai nuovi nati del 2023; un gesto simbolico che unisce la celebrazione della vita e l’impegno per l’ambiente. Tutto questo avverrà nella zona di via Elisa Restelli, mentre le restanti attività proseguiranno con la piantumazione di nuovi alberi nel parcheggio di via Milano, di fronte alla Rsa Il Gelso.

L’appuntamento per i cittadini è fissato per domani, sabato 23 novembre, a partire dalle 9 del mattino. L'iniziativa ha lo scopo non solo di migliorare l'arredo urbano arricchendolo con nuovo verde, ma anche di sensibilizzare le persone riguardo al tema del cambiamento climatico.

Violenza sulle donne, le iniziative del comune

Tante iniziative in programma in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Domani, sabato, alle 10 in piazza Italia verrà inaugurata il restauro della Panchina Rossa a cura della Carrozzeria Colombo, in un evento patrocinato dal Comune, tramite l’assessorato alla Pari opportunità, con la collaborazione di Anpi, Ceramichevole e Farsi Prossimo Onlus. Seguirà poi una performance del Centro Culturale Teatrale e una serie di letture ed esibizioni degli studenti dell'Istituto Superiore Alessandrini, che per l'occasione inaugureranno alle 11.30 la panchina rossa realizzata all’interno della loro scuola.

Durante la giornata sarà presente anche uno stand informativo a cura dell’associazione Binario 8, che invita tutti i presenti a portare un libro da destinare alle donne ospitate nelle case protette. Per finire, un'esposizione dei lavori a tema del Gruppo Uncinetto Oratorio. «Anche quest'anno i femminicidi in Italia sono oltre cento, oltre ai vari casi ancora in via di accertamento, e sono stati almeno 44 i tentati femminicidi. In tutto il 2023 invece i femminicidi sono stati 120» ricorda il sindaco Laura Bonfadini : «Malgrado quello che è stato fatto finora per sensibilizzare, richiamare l’attenzione e combattere questa terribile realtà, evidentemente ancora molto resta da fare».

BAREGGIO: Evento dell’associazione Donna È contro la violenza sulle donne

Evento speciale in occasione della «Giornata internazionale contro la violenza sulle donne» organizzato in collaborazione con l’Amministrazione. Domani, sabato, alle 21 all’auditorium di San Martino, andrà in segna «Non sei sola», monologo sul femminicidio di Mara Venuto “N.N.” e sulla storia di Jessica Faoro.

«Non Sei Sola!» è un incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne organizzato dall’Associazione Donna È. La serata inizierà con un monologo intenso e toccante sul femminicidio, che racconterà la storia di Mara Venuto con l’opera “N.N” e di Jessica Faoro, interpretato dall’attrice Sarah Macchi. Questo momento teatrale è pensato per rendere tangibile il dramma vissuto da molte donne, mettendo in luce le conseguenze della violenza e dando voce a chi non può più raccontare la propria storia.

A seguire, una tavola rotonda arricchirà l’evento con gli interventi di esperte e figure autorevoli nel campo della lotta contro la violenza di genere. Tra queste, Alessandra Kustermann, presidente dell’associazione Svs Donna Aiuta, e le dottoresse Alessandra Barone e Sara Marieni di Telefono Donna. Il dibattito offrirà spunti di riflessione e approfondimenti sulle strategie di prevenzione e di supporto per le donne che vivono situazioni di difficoltà.

Domenica piantumazione del Bosco della vita

Un nuova iniziativa che vedrà l’ampliamento degli spazi dedicati al ripristino della biodiversità a Bareggio.

Si tratta di un nuovo lotto di terreno gestito dell’Associazione «Bosco dei 100 frutti», limitrofo all’area che da tre anni ha potuto godere della conversione naturale, tramite l’impegno personale dei soci e delle socie. Domenica mattina, in via Monte Grappa, dalle 10, inizierà la procedura di piantumazione con gruppi di lavoro anche per i più piccoli, del «Bosco della vita».

Stiamo parlando di un’oasi inserita in un contesto agricolo a trattamento intensivo che, in breve tempo, ha potuto sviluppare la presenza di molte erbe spontanee la cui gestione progettata e controllata ha favorito la ricomparsa di una rilevante quantità di insetti.

ARLUNO: In campo contro la violenza sulle donne

«Una scarpa rossa per rompere il silenzio: diamo voce alle storie delle donne». È questo il titolo della prima delle due iniziative, in programma domani, sabato, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Tutti i cittadini sono invitati a recuperare una vecchia scarpa, dipingerla di rosso e portarla sabato tra le 9.30 e le 12.30 in piazza del Popolo, in piazza Cavour o al parco dell’Orologio, dove rimarranno esposte per alcuni giorni. «Insieme, daremo vita a un’esposizione simbolica e potente per ricordare le storie di chi non ha più voce e per gridare no alla violenza contro le donne – afferma il sindaco Alfio Colombo - Ogni scarpa rappresenta una storia, ogni presenza fa la differenza. Contiamo su di voi per rendere visibile l’unione e la sensibilità della nostra comunità».

L’altro appuntamento sarà martedì alle 21 nella sala consiliare del Comune, in piazza De Gasperi: un momento di approfondimento, condivisione e riflessione sul tema «Contro la violenza: cittadini e servizi dalla parte delle donne» con l’intervento di Rachele Canavesi e Marta Marchioro, operatrici del Centro Antiviolenza Telefono Donna di Magenta.

È questo il titolo della prima delle due iniziative, in programma sabato 23 novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tutti i cittadini sono invitati a recuperare una vecchia scarpa, dipingerla di rosso e portarla sabato tra le 9.30 e le 12.30 in piazza del Popolo, in piazza Cavour o al parco dell’Orologio, nei pressi del Monumento della Meccanica, dove rimarranno esposte per alcuni giorni. «Insieme, daremo vita a un’esposizione simbolica e potente per ricordare le storie di chi non ha più voce e per gridare no alla violenza contro le donne – afferma il sindaco Alfio Colombo - Ogni scarpa rappresenta una storia, ogni presenza fa la differenza. Contiamo su di voi per rendere visibile l’unione e la sensibilità della nostra comunità».

CORBETTA: Gite a Milano

Ritornano le gite a Milano organizzate dal Circolo Acli «G. Lazzati» con la guida Fedra Pavesi. Domenica 24 novembre nel pomeriggio si effettuerà una visita della durata di circa due ore alla chiesa di San Fedele, voluta da Carlo Borromeo. Il ritrovo è fissato alle 13.25 alla stazione FS di Corbetta, da dove alle 13.35 partirà il treno per Milano. Il costo è di 15 euro comprensivo di guida e di biglietto di ingresso (è escluso il biglietto del treno). Per informazioni e adesioni contattare: Gaetano 342.1268073, Carlo 334.7811999.

CORBETTA: Corbetta scapigliata

Continua la rassegna di eventi «Corbetta Scapigliata»: nel prossimo incontro a carta e penna saranno affiancati anche bisturi e siringa. La letteratura incontrerà la scienza sabato 23 novembre in Biblioteca comunale alle 20.45. Con «I ferri della Scapigliatura. Un'indagine tra letteratura, anatomia e antropologia», Alberto Carli, professore associato di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università degli Studi del Molise, racconterà dell'impegno che gli Scapigliati profusero nel ritrarre la cultura scientifica del Positivismo e che diviene sintomatico di un dualismo sempre sospeso tra repulsione e attrazione nei confronti della scienza moderna e degli studi anatomici in particolare.

MESERO: Asnin e Pulenta

La Pro Loco di Mesero propone per domenica 24 novembre alle 13 presso il Centro socio culturale un pranzo in compagnia: «Asnin e pulenta». Un’occasione per socializzare e trascorrere una piacevole domenica di autunno insieme gustando i piatti della tradizione, con due diverse proposte di menù a scelta per chi pranza in loco e anche un terzo possibile menù per l’asporto. È obbligatoria la prenotazione telefonando a Sabrina al numero 333.2612612 o a Cecilia al numero 338.6744961.

OSSONA: OssonaInsieme

Al via la 32esima edizione della "OssonaInsieme", evento ludico-motorio a passo libero di 5, 12 e 18 chilometri aperto a tutti e organizzato dalla Asd Gruppo podistico «Quelli della Via Baracca» in collaborazione con la Pro Loco «Morus Nigra» Aps Ossona. L’appuntamento è per domenica 24 novembre: la partenza è prevista alle 8 dal parco di Villa Bosi in via Roma, con ritrovo dalle 7.30 e possibilità di partire fino alle 9. Ai primi 800 iscritti saranno distribuite polenta e salsiccia dalle 9.30 fino a esaurimento. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo email viabaraccaossona@gmail.com oppure telefonare al numero 339.4689289.

Si terrà sabato 23 novembre l’evento di volontariato dedicato alla pulizia di strade e aree verdi del paese «Ossona pulita». L’invito a partecipare all’iniziativa è rivolto a tutta la cittadinanza. Il ritrovo è alle 14.15 al parcheggio del cimitero. Si consiglia di portare con sé gilet catarifrangente, guanti da lavoro, abbigliamento e calzature comode. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.

SEDRIANO: Concerto per Santa Cecilia

Un momento musicale in onore di Santa Cecilia è in programma stasera, venerdì 22 novembre, alle 21 nella chiesetta di San Bernardino. Un trio, composto da Cristina Ballarini al violino, Ambra Canevari all’arpa e Giacomo Arfacchia al clarinetto delizierà i presenti con l’esecuzione di brani di J. Klimek, G.F. Fuchs, C. Debussy, J.S. Bach, G. Fauré, L. Tedeschi, A. Piazzolla e P. Mascagni. Sabato alle 18 invece ci sarà la messa di Santa Cecilia con la presenza del Corpo musicale e del coro.

SEDRIANO: Conferenza Osteopatia

Si terrà stasera, venerdì 22 novembre, alle 20.30 nella sala consiliare Mario Costa in piazza del Seminatore una conferenza aperta a tutti sul tema «Osteopatia – Chi è l’osteopata e quali problemi tratta?». L’incontro sarà tenuto da Edoardo Vilbi, osteopata libero professionista diplomato presso l'Istituto superiore di Osteopatia di Milano, esperto in Osteopatia dello sport e nella gestione delle problematiche stomatognatiche. Al termine del convegno è previsto un momento di dibattito e di confronto con il relatore. La serata, con ingresso libero, è organizzata dall'associazione Arca’s Aps Sedriano con il patrocinio del Comune.

SEDRIANO: Mercatino delle pulci

Domenica, 24 novembre, dalle 8.30 alle 16 la piazza Mercato di Sedriano ospiterà la seconda edizione del «Mercatino delle pulci», un’iniziativa promossa dall'assessore agli Eventi e al Commercio Valentina Ceccarelli. Per tutta la giornata circa 200 bancarelle esporranno oggetti usati di ogni genere, oggetti di antiquariato e vintage, elettronica, abbigliamento, bigiotteria, computer e cellulari, giocattoli, hobbistica, attrezzi per il fai da te e tanto altro. Un’occasione per appassionati e collezionisti ma anche per semplici curiosi. Per l’occasione domenica 24 novembre in tutto il parcheggio di piazza Mercato è stato istituito, con ordinanza comunale, il divieto di sosta con rimozione forzata.

Si terrà domenica alle 18.30 l’atteso «Torneo di burraco di Natale», nella sala Paolo VI. A organizzarlo è la Pro Loco Sedriano Aps con il patrocinio del Comune di Sedriano e il sostegno di alcuni sponsor. Il ricavato del torneo sarà devoluto all'Associazione Pensionati sedrianesi, che collabora all’iniziativa. La quota di iscrizione è di 15 euro a coppia (solo maggiorenni) ed è possibile iscriversi presso l’edicola di via 25 Aprile. Durante il torneo ai partecipanti sarà servito anche un piccolo rinfresco.

Festa domenica per l'arrivo del nuovo pulmino della Croce Bianca sezione Sedriano destinato al trasporto dei ragazzi diversamente abili. La giornata inizierà alle 11 con una messa di ringraziamento nella chiesa parrocchiale di San Remigio e continuerà poi sul sagrato della chiesa con l’inaugurazione e la benedizione del nuovo mezzo, che sarà dedicato alla memoria di Manuel Zerbelloni, giovane scomparso nello scorso mese di gennaio, che aveva nel cuore la Croce Bianca. A seguire è previsto un rinfresco per condividere questo momento di gioia e anche per ringraziare tutti coloro che con il proprio contributo hanno aiutato l’associazione a raggiungere questo traguardo.



VANZAGHELLO: «Mi leggi un libro papà? Ora tocca a te, mamma!”

E' il titolo dell’iniziativa in programma nella biblioteca comunale. Tre momenti particolari e coinvolgenti di letture per bambini dai tre ai cinque anni che vedranno protagonisti come speciali lettori i genitori dei bimbi che frequentano le scuole dell’infanzia di Vanzaghello. Il secondo appuntamento sarà sabato 23 novembre, dalle 16. Poi si replicherà il 30 novembre.

Storia, particolarità, caratteristiche e anche qualche curiosità e aneddoto. Alla scoperta di alcune delle principali bellezze artistiche, culturali e architettoniche di Vanzaghello e, come «ciceroni» d’eccezione, i ragazzi delle scuole medie. Mercoledì mattina assieme a una rappresentanza del Fondo ambiente italiano, in occasione delle Giornate Fai per le scuole, si è svolto il primo dei due appuntamenti con gli studenti di terza della scuola secondaria che hanno accompagnato gli alunni delle quinte della primaria nella chiesa di Sant’Ambrogio e poi in biblioteca, per mostrare e raccontare loro le due strutture. Si replicherà oggi, venerdì, con la chiesa della Madonna della Neve al mattino, mentre alle 20.30 le classi terze della secondaria aspettano stavolta i cittadini in sala consiliare, per mostrare anche a loro queste tre importanti realtà del paese.

SANTO STEFANO TICINO: Concerto per Santa Cecilia

La Corale Stefanese torna a proporre il tradizionale concerto di Santa Cecilia, del quale quest’anno andrà in scena la 29esima edizione. L’appuntamento è per sabato alle 21, nella cornice della chiesa parrocchiale di Santo Stefano Ticino. La serata, inserita nell’ambito della rassegna «Natale Insieme 2024», è promossa in collaborazione con la parrocchia e l’Amministrazione comunale e vedrà la partecipazione del Coro polifonico San Giuseppe di Ponte Nuovo di Magenta, del Coro di voci bianche del 51esimo Stefanino d’Oro e dell’Orchestra Antonio Vivaldi. Il concerto proporrà musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Charles Gounod, Lorenzo Perosi e Franz Joseph Haydn.

SANTO STEFANO TICINO: Ferite a morte

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare a un appuntamento intenso e carico di significato: «Ferite a morte». Il progetto nasce dal desiderio di raccontare le vittime di femminicidio, dando voce a chi da viva non è stata ascoltata.

Con le parole di Serena Dandini e l’intensità della lettura scenica della Compagnia dei Gelosi, l’evento vuole infondere speranza e coraggio, sensibilizzando su un tema di vitale importanza. L’evento si terrà stasera, venerdì, alle 21 nella Biblioteca comunale di Santo Stefano Ticino, in viale della Repubblica, con ingresso libero.