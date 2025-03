Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 marzo 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 22 e domenica 23 marzo 2025.

ABBIATEGRASSO: Abbiategreen il bello di vivere green

Sabato 22 e domenica 23 alla Padiglione Fiera, al Castello e All’annunciata. Week end di eventi

informazioni dettagliata sul portale www.abbiategrassodavivere.it

Venerdì 21 marzo alle 21 in Sala Consiliare del Castello Visconteo

Nell'ambito della rassegna Umane Connessioni

MEDIO ORIENTE: QUALI PROSPETTIVE DI PACE?

con Andrea Avveduto (giornalista) in collegamento con il Parroco di Gaza

Ingresso libero

GAGGIANO: Storia del nostro paese

L’Amministrazione Comunale organizza per domenica 23 marzo alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale Aldo e Cele Daccò la presentazione dei 3 libri scritti da Giuseppe Gatti “Storia del nostro paese dal 1945 ad oggi raccontata da uno dei suoi protagonisti”.

Il libro di Giuseppe Gatti si compone di 3 fascicoli:

Dal 1945-1975

Dal 1975 al 1993

Dal 1993-2010

All’evento parteciperà lo stesso Giuseppe Gatti e il moderatore dell’evento sarà il Sindaco Enrico Baj.

MAGENTA: Segni di speranza

Quaresima, incontri del venerdì sui “Segni di speranza”

In concomitanza con la Quaresima la Comunità pastorale dà il via a una serie di incontri dal titolo «Le opere di misericordia segni di speranza», in programma ogni venerdì sera nella nella chiesa di San Giovanni Battista e Girolamo Emiliani.

Una rassegna pensata per far conoscere ai parrocchiani le tante sfaccettature che compongono il mondo del volontariato religioso, attraverso l’esperienza di quattro ecclesiastici. Si parte già stasera alle 21, con l’incontro con don Marco Recalcati, cappellano del Carcere di San Vittore. Il 28 marzo sarà invece la volta di fra Marcello Longhi dell’Opera San Francesco di Milano, mentre il 4 aprile sarà protagonista l’esperienza di don Maurizio Cacciola, cappellano dell’ospedale di Magenta. Ultima serata quella dell’11 aprile con don Massimo Mapelli, responsabile Caritas della zona pastorale VI.

ARLUNO: Choco moments

Spazio alla golosità con Choco Moments

Arriva un fine settimana dedicato agli amanti del dolce. La terza edizione di «Choco Moments si svolgerà il 22 e il 23 marzo in piazza dell’Orologio.

Tanti eventi e iniziative diverse attendono gli arlunesi e chi verrà da fuori paese in cerca di un po’ di dolcezza. Per tutto il weekend sarà allestita una mostra mercato con stand sempre aperti dalle 10 alle 20. Sabato alle 18, invece, è in programma un evento straordinario: gli esperti cioccolatai realizzeranno una tavoletta da record, dalla lunghezza di 15 metri. Quest’anno per la prima volta le associazioni sportive arlunesi prenderanno parte alla manifestazione e verranno premiate. L’assessora alle Attività produttive, Giuseppina Corvino, ha poi anticipato che l’edizione di quest’anno potrebbe riservare una sorpresa: «Potrebbe esserci una grande novità: dei coltivatori di piante di cacao verranno a mostrarci come sono fatte le fave».

ARLUNO: DiVenerdì

Tornano le serate culturali DiVenerdì

Gli arlunesi ormai ci sono abituati: questo venerdì si svolgerà un nuovo appuntamento delle serate culturali Divenerdì.

L’incontro, che è in programma oggi, 21 marzo, si svolgerà come sempre alle 21 nella sala consiliare di piazza Alcide De Gasperi e sarà incentrata sulla storia dell’arte cristiana. In particolare, il titolo dell’incontro di stasera sarà «Iconografia dei santi nella storia dell’arte» e avrà l’obiettivo di avvicinare i partecipanti alle opere d’arte che rappresentano santi e santi, nel corso delle diverse epoche storiche. A moderare l’incontro sarà il professore Paolo Moneta, decente del Liceo scientifico «Donato Bramante» di Magenta.

VITTUONE: Marzo donna

Marzo Donna prosegue con la mostra Sfumature di Donna

Proseguono le iniziative della rassegna cittadina Marzo Donna, dedicate alla Giornata Internazionale della Donna. Questo weekend la città si prepara ad accogliere Donna è Arte, una mostra di pittura dedicata alla bellezza e alla forza della figura femminile.

L’evento, intitolato Sfumature di donna, si terrà sabato 22 e domenica 23 marzo presso il Salone Olof Palme in Via Milano 18, dalle 10 alle 17.

Durante l’esposizione, alcune allieve del maestro Gionata Alfieri dipingeranno dal vivo, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva nell’arte al femminile.

Un’occasione perfetta per chi ama la pittura o semplicemente desidera vedere come nasce un'opera d'arte. L’evento chiuderà la rassegna di iniziative legate alla Festa della Donna.

BAREGGIO: Laboratori in biblioteca

Sabato in biblioteca con laboratori e letture animate

Nuovi appuntamenti per i più piccoli nella biblioteca di via Marietti. Nella giornata di domani, sabato, partirà un ciclo di laboratori e letture animate che accompagnerà i bambini fino alla fine di aprile.

L’iniziativa, organizzata da Effatà - Società Cooperativa di Promozione Sociale con il patrocinio del Comune di Bareggio e a ingresso libero, si articolerà in tre incontri incentrati sulla creatività e la lettura ad alta voce.

Si parte come già detto domani alle 10 con il laboratorio «I profumi della primavera», per poi proseguire sabato 5 aprile con l’evento «Hai un amico in me» sempre alle 10 e infine con il laboratorio «A caccia di uova» di sabato 19 aprile alle 10. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail servizi.culturali@comune.bareggio.mi.it o telefonare al numero 02 90369221.

BAREGGIO: Sagra di San Giuseppe

Tutto pronto per la Sagra di San Giuseppe

Come ogni anno torna anche per il 2025 la tradizionale Sagra di San Giuseppe. Il canonico appuntamento del marzo bareggese è pronto ad animare la zona mercato di San Martino questa domenica dalle 9 alle 19.

Bancherelle, hobbisti, artigiani, prodotti tipici e anche un’area dedicata alla benessere olistico; tante le attrazioni presenti all’interno dell’evento, patrocinato come sempre dal Comune e curato dall’assessorato ai Grandi eventi.

Tra le iniziative che attenderanno gli avventori della manifestazione ci sarà una mostra di quadri organizzata dal Gruppo Alpini di Bareggio, il laboratorio per bambini «Aspettando la Pasqua» e una dimostrazione gratuita di spinning a cura dell’associazione New Fit Project Asd. Per i più golosi presente anche la degustazione di «Polenta a sorpresa» organizzata sempre dagli alpini bareggesi.

Previsti anche momenti di svago per i più piccoli, con la rappresentazione teatrale dal titolo «Burattini in carne e ossa» a cura della compagnia Il viaggio di Metis. Lo spettacolo si terrà alle 16 nell’auditorium comunale Madre Teresa di Calcutta di San Martino. Per i cittadini un’occasione per celebrare con una gradita festa paesana l’inizio della stagione primaverile.

CORBETTA; Educazione sociale nello sport

«Il valore dell'educazione al sociale nello sport in una comunità in continua evoluzione – Una lettura anche clinica e di prevenzione». È questo il titolo del convegno che si terrà domani, sabato, dalle 9 alle 15.30 nella Biblioteca comunale e a cui il Comune di Corbetta invita tutta la cittadinanza a partecipare. L'evento, organizzato sotto la guida del direttore scientifico Giovanni Lodetti dell'Università degli Studi di Milano, che interverrà sul tema «Benessere sociale attraverso il movimento fisico», vuole esplorare come lo sport possa contribuire al benessere e all'inclusione nella comunità. Sarà presente anche la vice presidente del Coni nazionale Claudia Giordani.

CORBETTA: Festa di San Giuseppe

Il Comitato di Castellazzo de’ Stampi, con il patrocinio del Comune di Corbetta, organizza la Festa patronale di San Giuseppe questa domenica. Alle 9.30 alla chiesa di Castellazzo sarà celebrata la messa solenne di San Giuseppe. Alle 15 la statua del santo patrono partirà dalla chiesa di Castellazzo e, a bordo dello storico carro, accompagnata dal Corpo filarmonico G. Donizetti, farà il giro delle vie della frazione seguita dalla processione. Al termine tutti al parco, dove, grazie alla collaborazione con l’Associazione automoto amatori Novecento, si terrà un raduno di auto d'epoca. Infine lunedì 24 marzo alle 21 sarà celebrata la messa in suffragio di tutti i defunti della frazione.

CORBETTA: Disposizioni anticipate di trattamento

Venerdì 21 marzo alle 14.30 nella sala Grassi del Comune si terrà un incontro informativo sulla legge 219 del 2017 «Dat – Le disposizioni anticipate di trattamento - Cosa voglio oggi per il mio domani». Interverranno Linda Giovannini, vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, l'avvocato Marzio Remus, membro e volontario cellula Luca coscioni di Brescia, Roberta Galeazzi, responsabile dei Servizi demografici, l'avvocato Giosiana Radaelli dell’Ufficio legale del Comune, che presenterà l'Ufficio di prossimità comunale. Seguirà dibattito. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Instagram del Comune di Corbetta. Un’opportunità per riflettere insieme su scelte che riguardano il proprio futuro e sul diritto di decidere consapevolmente.

CORBETTA: Corbetta-Sanremo

Questo weekend Equipe corbettese cycling, in collaborazione con la Consulta dello sport, Acsi ciclismo e Fci – Federazione ciclistica italiana, organizza in occasione dell’edizione numero 116 della Milano - Sanremo professionisti, la 37esima trasferta Corbetta-Sanremo.

Alle 5 di domani mattina, sabato, partirà in bici da Corbetta il gruppo Ciclofachiro, sodalizio di atleti di ultra-distanza (Randonnèe e Granfondo) tesserati con Equipe corbettese che percorreranno tutto il tragitto Corbetta - Sanremo e ritorno, per un totale di 600 chilometri circa.

Per tutti gli altri partenza domattina alle 7.30 in pullman dal parcheggio della trafileria Ceruti a Cerello e arrivo previsto a Sanremo intorno alle 12, seguito da pranzo libero. Per tutti poi, sia chi andrà in bici sia per chi viaggerà in pullman, ritrovo all'arrivo della corsa professionistica prevista per le 16 circa. Di seguito spostamento in pullman a Santo Stefano al mare con cena alle 19.45 e serata libera. Domenica alle 8.30 colazione, visita libera di Sanremo, alle 12.30 pranzo. Il rientro a Cerello è previsto per le 20.

Le adesioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile telefonare al numero 349.8641195 o recarsi nella sede di Equipe corbettese in via Verdi 26 a Corbetta.

CORBETTA: Visite guidate alla mostra Favole, streghe e chimere

«Favole, streghe e chimere»: domani, sabato, in programma visite guidate alla mostra con l'artista, a cura dell’Amministrazione comunale. Dalle 16 alle 18 nella sala Artemisia Gentileschi si terranno delle visite guidate condotte direttamente da Patrizia Comand. Un'opportunità per approfondire insieme alla pluripremiata artista corbettese i temi della mostra e le sue opere in esposizione. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione contattando la Biblioteca comunale al numero 02.97204370 o tramite mail all’indirizzo info.cultura@comune.corbetta.mi.it.

L’allestimento «Favole, streghe e chimere», patrocinato da Città di Corbetta, Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano, resterà aperto e visitabile all’interno del Palazzo comunale fino al 30 marzo nei seguenti orari: da mercoledì a venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

OSSONA "Io leggo per te"

Si terrà venerdì 21 marzo alle 10 nella Villa comunale in piazza Litta Modignani il secondo incontro del ciclo di letture mensili ad alta voce destinate alla terza età, dal titolo «Io leggo per te». L’iniziativa, gratuita, è organizzata dall’associazione di promozione sociale «Il Viaggio di Metis», con il patrocinio del Comune di Ossona. Gli appuntamenti successivi saranno il 21 marzo, l’11 aprile e il 9 maggio sempre alle 10 con ingresso libero.

SEDRIANO: Camminata con papà

Si terrà domenica la «Camminata con papà»: un percorso di circa cinque chilometri, con partenza alle 15 da piazza Chiesa, organizzata da Pro Loco Sedriano Aps e parrocchia San Remigio col patrocinio del Comune in occasione della festa del papà. All'arrivo in piazza Chiesa ci sarà una merenda offerta dal mercato contadino di «Campagna amica» (i commercianti del mercoledì mattina in piazza Seminatore). Sarà consegnato un premio al papà più anziano, al papà più giovane e al neo papà presente. Ci sarà anche la banda ad allietare il momento di festa insieme. Si chiede di annunciare la propria adesione compilando l’apposito modulo online (link sul sito del Comune e sulla pagina Fb della Pro Loco). In caso di maltempo la camminata verrà annullata.

SEDRIANO: Storie in biblioteca

Torna l’appuntamento con «Il sabato delle storie in biblioteca», sempre atteso e partecipato dalle famiglie con bimbi. Sabato 22 marzo si terrà l’attività di animazione della lettura condotta da Maria Camilla Paulin: prima fascia oraria dalle 10 alle 10.45 per i piccoli dai 18 ai 36 mesi; seconda fascia oraria dalle 11 alle 11.45 per i bambini dai 3 ai 7 anni. Sono disponibili dieci posti per ciascun gruppo. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro il giorno precedente allo svolgimento dell’attività e fino a esaurimento dei posti disponibili inviando una e-mail a biblioteca@comune.sedriano.mi.it.

SEDRIANO: Pulizia del Fontanile

«Il Fontanile non è una discarica! Vieni a pulire con noi?». È questo il titolo dell’iniziativa di volontariato ambientale promossa dal Comune di Sedriano in collaborazione con l'associazione «Bareggio pulita» che si svolgerà domani, sabato, per ripulire il Fontanile di Casa, in via Leonardo da Vinci. Il ritrovo per tutti coloro che vorranno collaborare al lavoro di pulizia sarà alle 14 nel parcheggio del Mac Donald’s. Si consiglia abbigliamento adeguato: scarponcini, guanti da lavoro e giubbetto catarifrangente. Per informazioni: 347.9810190.

VANZAGHELLO: Feste dei papà

Tutti in festa per i papà con un doppio appuntamento questo weekend organizzato dalla parrocchia Sant’Ambrogio. Domani, sabato, alle 21 in chiesa parrocchiale si reciterà il rosario in onore di San Giuseppe, animato da alcuni papà della comunità.

Domenica, invece, alle 10 sarà celebrata la messa solenne. Al termine, intorno alle 11.15, ci sarà l’«Aperitivo con papà» in oratorio maschile e quindi a seguire, intorno alle 12.15, per tutti il «Pranzo con papà… e mamma», sempre in oratorio maschile. Durante la giornata sarà anche attivo un servizio ristoro, oltre ai giochi gonfiabili e a tante attrazioni. Alle 16.30 ci sarà l’estrazione della lotteria e infine la partita di calcio tra papà e figli.

Per partecipare al pranzo è necessaria la prenotazione tramite messaggio al 347.7146238. C’è la possibilità di prenotare anche per l’asporto. Il ricavato della festa sarà destinato al restauro delle facciate della chiesa.