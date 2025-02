Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025.

LEGNANO - Berlinguer ti vogliamo ancora bene

È stata inaugurata ieri, giovedì, con un convegno che ha visto tra i relatori il professor Giorgio Vecchio e gli onorevoli Barbara Pollastrini e Gianni Cuperlo, la mostra «Berlinguer ti vogliamo ancora bene», allestita al Castello di Legnano dal neonato Comitato in ricordo di Enrico Berlinguer (segretario del Partito comunista italiano dal 1972 al 1984).

L'obiettivo della mostra, concessa dal Partito democratico di Monza e articolata in cinque sezioni tematiche («Gli affetti», «Il dirigente», «Nella crisi italiana», «La dimensione globale» e «Attualità e futuro»), è contribuire a ravvivare il lascito politico di Enrico Berlinguer ripercorrendone la biografia attraverso materiali originali audiovisivi, sonori, fotografici e documenti d'archivio.

Dopodomani, sabato, alle 15.30, sempre al Castello, si terrà il convegno «Berlinguer e Moro: come è stata difesa la democrazia » , che sarà coordinato e presieduto da Roberto Colombo, vedrà gli interventi dei professori Gianni Geroldi e Guido Formigoni e dell’onorevole Franco Monaco e la cui conclusione sarà affidata a Marco Fumagalli. La mostra sarà aperta da giovedì 20 a domenica 23 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso libero.

MAGNAGO - L'esodo istriano

Il paese ricorda l'esodo istriano con la testimonianza di Anna Maria Crasti. Un evento per non dimenticare, per approfondire una pagina complessa della storia italiana. L'incontro, organizzato dall'assessore alla cultura Federica Berlanda, si svolgerà domani, sabato 22 febbraio, alle 11 in biblioteca comunale in occasione del Giorno del Ricordo, che commemora le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata.

«Ho voluto organizzare questo evento perché ritengo fondamentale non dimenticare e approfondire un tema spesso poco trattato – spiega Berlanda - La testimonianza di Anna Maria Crasti (vicepresidente provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), sarà un'occasione preziosa».

SAN GIORGIO SU LEGNANO - Aperitivi in concerto

Domenica ci sarà l’ultimo appuntamento di Aperitivi in concerto a cura delle Scuole di Musica Paganini, con un concerto di musica classica che si terrà in Sala consiliare alle 11.

ABBIATEGRASSO - Il cognome delle donne

Domenica 23 febbraio 10.30 sala consiliare castello Visconteo quarto ed ultimo appuntamento degli incontri letterari organizzati da Iniziativa Donna e L'Altra Libreria: "IL COGNOME DELLE DONNE" di Aurora Tamigio. L'Autrice dialogherà con Anna Valenti.

GAGGIANO: Incontro con l'autrice

La biblioteca comunale organizza l'incontro con l'autrice Regina Caterina sabato 22 febbraio ore 17.00 presso la sala studio della Biblioteca Comunale Aldo & Cele Daccò

LE RAGIONI DEL SILENZIO

Dialoga con l'autrice, Luca Nozza (pedagogista)

ROSATE: Nati per leggere

Sabato 22 febbraio Centro civico Morosini alle 10.30 «Nati per leggere - Mamma Lingua», letture in lingua per bambini 0-5 anni; alle 16.30 racconti in musica con Renato Pareti, con la partecipazione del maestro Stefano Cucchi al pianoforte e delle voci di Marta Colombo e Rossella Pareti e altri ospiti.

Domenica 23 febbraio centro civico morosini alle 16 Andrea Vitali presenterà il romanzo «Il sistema Vivacchia, i casi del Maresciallo Maccadò»

CORBETTA: Book club

Si terrà domani, sabato, alle 10 nella Biblioteca di piazza 25 Aprile un nuovo appuntamento del «Book Club», un’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale per promuovere la cultura. L’incontro verterà in questa occasione sul libro «Il paese delle prugne verdi» di Herta Muller e sarà un’occasione per gli amanti della lettura di condividere pensieri, emozioni e idee suscitate dal testo proposto per questo mese confrontandosi con gli altri partecipanti. La partecipazione all’incontro è aperta anche a chi non è iscritto al Gruppo di lettura.

CORBETTA : Concerto gospel

In occasione del suo 34esimo anniversario di fondazione l’associazione di famiglie La Quercia Aps ha organizzato per festeggiare un momento di gioia, musica e condivisione con un «Concerto gospel» dei Joyful singers che si terrà domani, sabato, alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Vincenzo Martire in piazza don Cermenati 4 a Cerello. Il gruppo è composto da una quarantina di coristi e una band di musicisti (Marco Reni al pianoforte, Massimiliano Varotto alla batteria, Alessandro Martorana al basso elettrico e Alessandro Giana alla chitarra elettrica), diretti dal maestro Davide Bontempo. L’ingresso è libero.

CORBETTA: Piantagione collettiva

Nuove piante a Corbetta col contributo di tutti. Si terrà sabato 22 febbraio alle 10 al Bosco urbano in via Benedetto Croce, nell’area adiacente allo Skate park, l’attività di «Piantagione collettiva». Un momento di lavoro condiviso per il bene della Città nell’ambito del progetto «Forestami», che è stato presentato lunedì in sala Grassi. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Per poter piantare insieme i nuovi alberi è richiesta la prenotazione al seguente link: https://bit.ly/piantagione-collettiva-corbetta. In caso di condizioni meteo avverse l'evento verrà rimandato a data da destinarsi.

CORBETTA "Cena Tosca... con delitto"

L’associazione Corbetta Missionaria onlus e la Nuova compagnia di Casorezzo presentano «Cena Tosca… con delitto». L’appuntamento è domani, sabato, al salone Beato Paolo VI in via Verdi 53 a Corbetta: accoglienza alle 20, inizio spettacolo alle 20.30. L’evento, organizzato con il patrocinio del comune di Corbetta, è consigliato a un pubblico maggiore di 15 anni. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per la costruzione di un'aula alla Missione di Ania a Rongo, in Kenya. Per informazioni è possibile contattare la presidente di Corbetta Missionaria Maria Teresa Calleri al numero 335.5845654.

OSSONA: Ossona pulita

È stato riprogrammato per domani, sabato, l’evento di volontariato dedicato alla pulizia di strade e aree verdi del paese denominato «Ossona pulita», dopo l’annullamento del precedente appuntamento per maltempo. L’invito a partecipare all’iniziativa, organizzata da diverse associazioni con il patrocinio del Comune, è rivolto a tutta la cittadinanza. Il ritrovo è alle 14.15 nel parcheggio del Motel Europa in via Toscana 18. Da lì ci sarà la suddivisione in squadre e la partenza per le zone d’intervento. Si consiglia di portare con sé gilet catarifrangente, guanti da lavoro, abbigliamento e calzature comode. Per chi fosse sprovvisto di pettorina e guanti saranno comunque resi disponibili al punto di ritrovo. Per informazioni tel. 02.9010003 interno 2 Ufficio Ecologia.

SEDRIANO: Tratti di pennello

Gli «Amici nella cultura» di Sedriano presentano la mostra «Tratti di pennello - Diverse personalità, unite dall'arte». L’esposizione sarà allestita e visitabile a partire da domani, sabato 22 febbraio, fino all’1 marzo nella sala vicino al bar dell'associazione Aps Sedriano in piazza della Chiesa sabato e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, nei giorni feriali dalle 14.30 alle 18.30. «Tratti di pennello» vuole far conoscere le diverse personalità delle pittrici e dei pittori. Gli «Amici nella cultura» aspettano tutti i cittadini per una visita alla mostra.

SEDRIANO: «Il sabato delle storie in biblioteca»

Torna l’appuntamento con «Il sabato delle storie in biblioteca», sempre atteso e partecipato dalle famiglie con bimbi. Sabato 22 febbraio si terrà l’attività di animazione della lettura condotta da Maria Camilla Paulin: prima fascia oraria dalle 10 alle 10.45 per i piccoli dai 18 ai 36 mesi; seconda fascia oraria dalle 11 alle 11.45 per i bambini dai 3 ai 7 anni. Sono disponibili dieci posti per ciascun gruppo. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro il giorno precedente allo svolgimento dell’attività e fino a esaurimento dei posti disponibili inviando una e-mail a biblioteca@comune.sedriano.mi.it.

VANZAGHELLO: Disordine mondiale

In occasione del Giorno del ricordo l’Anpi di Vanzaghello organizza una serata dal titolo «Disordine mondiale – Perché non possiamo vivere in un mondo di pace», che vedrà l’intervento dello storico Giancarlo Restelli. L’incontro si terrà stasera, venerdì, alle 21 nella biblioteca di via Matteotti. Prendendo spunto dalla tragedia delle Foibe e le vicende del confine orientale del 1945, dagli accordi di pace del dopoguerra e l'ordine mondiale stabilito a Yalta, fino ai nostri giorni con il moltiplicarsi di conflitti che sembrano sfociare in un tragico disordine mondiale, il relatore tratterà temi quali il nucleare, il riarmo nel mondo, guerre sconosciute, profughi in fuga, le nuove rotte energetiche, interessi e dipendenze economiche, la crisi dell' Occidente, gli Stati Uniti, la Cina e l'Asia orientale, la pace possibile.

CANEGRATE: Riqualificazione di piazza pace

I colori sono quelli luminosi e vivaci che caratterizzano la bandiera della pace, il progetto è di quelli capaci di coinvolgere e far lavorare insieme, fianco a fianco, diverse realtà presenti sul territorio. Sono partiti i lavori che hanno come obiettivo la riqualificazione delle panchine presenti in Piazza della Pace. Il primo passaggio è stato quello della preparazione: si è iniziato a lavorare sodo per smerigliare le panchine (nella foto), preparandole così alla verniciatura con i colori dell'arcobaleno più bello: quello della pace, sinonimo di armonia tra tutti gli uomini. Saranno infatti dipinte con i sette colori, caldi e freddi, che costituiscono la bandiera della pace ossia viola, blu, verde, giallo, arancione, rossa e l'ultima che raggruppa tutti e sette i colori. C'è di più: ad ogni colore è associato un tema, che verrà svelato di volta in volta. La prima panchina sarà dipinta di giallo e sarà dedicata alla Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo (sarà inaugurata domenica: alle 15.30; alle 15.15 performance Volontario per un giorno e, alle 16, merenda con le associazioni).

SAN VITTORE: Scout day

E' in arrivo un sabato particolare per gli anziani ospiti della Casa Famiglia Fondazione Mantovani, la casa di riposo che si trova dietro la chiesa parrocchiale: domani sarà infatti di scena lo «Scout day», che vedrà far visita ai nonnini i gruppi Scout del Legnano 1 e del Legnano 9.

RESCALDINA: Cineforum

Tutto pronto per gli eventi della settimana in paese. Oggi, venerdì, alle 21, in auditorium comunale, ci sarà il cineforum con la proiezione di «West side story» di Steven Spielberg; domani, sabato, alle 10.30, in biblioteca comunale ci saranno le letture animate, dedicate ai bambini dai tre ai sei anni, dal titolo «Chi ha il coraggio?».

Per finire, giovedì ci , quando saranno proposti due appuntamenti: l'iniziativa dell’asilo nido comunale Wojtyla che offrirà, nelle sue aule, alle 18.30, una serata informativa sul primo soccorso pediatrico; il secondo evento é l'incontro culturale in biblioteca comunale alle 21, dove il dottore Angelo Caniglia dell'Università del Benessere parlerà della percezione dello spazio agito.