Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023

BAREGGIO: Castagnata in oratorio

Domenica 22 ottobre una Castagnata per trascorrere insieme la Giornata Missionaria all'oratorio San Martino. Alle 15 è prevista animazione missionaria, alle 16 invece il complesso musicale Diorama allieterà i presenti; seguirà una testimonianza missionaria. Il tutto sarà accompagnato da caldarroste, crepes e zucchero filato.

CUSAGO: Festa dell'agricoltura

Sabato 21 e domenica 22 ottobre Festa dell'Agricoltura e dei sapori d'Autunno. Nei pressi del Castello Visconteo a Cusago, va in scena la "Festa dell'Agricoltura e dei sapori d'Autunno". Un'interessante e "golosa" consuetudine dedicata all'agricoltura biologica e tradizionale, a tutti quei prodotti agroalimentari di qualità che rappresentano la tipica tradizione delle nostre campagne. All'interno di questo evento, trovano spazio i numerosi stand dei coltivatori che desiderano far conoscere i loro prodotti di grande qualità, come miele, vino, formaggi, frutta, riso e salumi.

CORBETTA: "Come nelle vecchie osterie"

Si terrà nella giornata di domenica 22 ottobre l’iniziativa targata Pro loco Corbetta «Come nelle vecchie osterie». L’associazione cittadina ha infatti in programma un menù pazzesco per domenica a partire dalle 12.30 alla tensostruttura di Villa Pagani con pasta e fagioli, casoeula, cotechino e lenticchie, trippa e polenta e bruscitt. L’asporto potrà essere effettuato invece dalle 12 alle 13. Per poter degustare queste vere e proprie leccornie che saranno preparate dalle sapienti mani dei volontari prolochini, è necessaria la prenotazione che potrà essere effettuata contattando l’associazione via mail all’indirizzo proloco.corbetta@gmail.com oppure chiamando il 3392229604.

MARCALLO: "Giornata ecologica"

Anche per questo 2023 torna a Marcallo la «Giornata ecologica», iniziativa di cura e pulizia del territorio per sensibilizzare la popolazione sui temi del decoro urbano e dell’abbandono abusivo di rifiuti. Appuntamento domani, sabato 21 ottobre, alle ore 14.30 alla tensostruttura del Parco Ghiotti. L’evento è aperto a tutti i cittadini ed è organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Teuta Briva e il gruppo di volontari Strade Pulite. Ai partecipanti si ricorda di indossare scarpe robuste e portare con sè dei guanti da lavoro.

LEGNANO: "Poeta? No grazie": kermesse letteraria a 25 voci al Castello Visconteo

Una giornata intera nel nome della poesia: sarà quella di domani, sabato 21 ottobre, al Castello, dove dalle 9.30 alle 17 venticinque autori daranno vita a una kermesse di poesia, narrativa e performance.

L’iniziativa «Poeta? No, grazie», organizzata dall'associazione Officine Letterarie in collaborazione con la biblioteca civica, prende le mosse da un dato di fatto incontrovertibile: la scarsa attenzione di cui godono oggi i poeti, e i letterati in genere, presso i mass media e le organizzazioni pubbliche e private in occasione dei grandi eventi. Ma mentre in Italia essere poeti sembra un'avventura minore e marginale, come lo sono le pubblicazioni poetiche, le cose funzionano diversamente in altri Paesi: si pensi soltanto ad Amanda Gorman, chiamata a recitare «The hill we climb» durante la cerimonia di insediamento del presidente statunitense Joe Biden nel 2021.

Il programma della giornata prevede alle 9.30 i saluti dell’Amministrazione comunale portati dall’assessore alla Cultura Guido Bragato, seguiti dagli interventi degli autori fino a mezzogiorno e dalle 12.15 alle 13 Spazio musicale con il Coro Cantiere diretto da Roberta Mangiacavalli, dalle 14 alle 17 interventi degli autori e conclusioni. L’ingresso è libero e gratuito.

LEGNANO: "Nel nome di Francesco" Nicoletta Albertalli parla di dono

Si conclude con il tema del dono il ciclo di conferenze legate alla mostra “Nel nome di Francesco”, in corso a Palazzo Leone da Perego e Villa Jucker. Sabato 21 ottobre, alle 17.30 a Palazzo Leone da Perego Nicoletta Albertalli, docente dell’istituto Dell'Acqua e autrice del libro “Un sorriso in braccio” parlerà di una particolare declinazione del concetto di dono. Quella di Nicoletta Albertalli è l’ultima delle cinque conferenze a latere della mostra dedicate alla figura di Francesco d’Assisi o ai temi del francescanesimo dopo quelle tenute da Carlo Marinoni Brusatori sui fondamenti della Regola francescana, da Frate Felice Autieri sull’economia francescana, da Monica Morazzoni sugli scenari ambientali più preoccupanti e da Giulia Tremolada e Maria Teresa Padoan sulle presenze francescane nel territorio legnanese a partire dal XIII secolo.

CUGGIONO: "Storia di un chitarrista" in Villa Annoni

Appuntamento sabato e domenica in Villa Annoni con la musica proposta dall’associazione 8Trilli.

Sabato alle 20.45 si terrà il concerto «Storia di un chitarrista» con il maestro Marco Longhi, un percorso musicale autobiografico attraverso la musica, che si svilupperà dal ‘700 ai giorni nostri. Preludio al concerto con la chitarrista Lila Perez Forte che eseguirà alcuni brani della cultura argentina. Alcuni liutai esporranno chitarre classiche e acustiche, mentre tra le sale della Villa si potrà visitare una mostra fotografica dal titolo «La musica» con scatti realizzati dai soci dell’associazione.

La mostra è aperta anche domenica, dalle 14 alle 18, e sono previsti due momenti culturali: la musica della giovane violinista Matilde Lualdi, e curiosità su Villa Annoni con lo storico Paolo Mira. L’evento gode del patrocinio del Comune di Cuggiono.

CASTANO PRIMO: Premio Città di Castano Primo e Concerto d'autunno

Domani, sabato, alle 21, all'Auditorium Paccagnini di piazza 25 Aprile andranno in scena la consegna del 14esimo Premio Città di Castano Primo e il Concerto d'autunno del Corpo musicale Santa Cecilia, diretto da Mario Arrigoni. Tutta la cittadinanza è invitata.

MAGNAGO: Festa d'autunno

Domenica 22 ottobre grande Festa d'autunno in centro a Bienate. A partire dalle 9, e fino quasi all'ora di cena, piazza Tricolore e piazza Mercato ospiteranno la manifestazione organizzata dalla Pro Loco a stretto contatto con l'Amministrazione comunale. Ci sarà, come di consueto, una mostra di funghi, giunta alla sua ventiquattresima edizione, che sarà ancora una volta dedicata alla memoria di Leopoldo Piantanida, che fu socio della locale Pro Loco e segretario del Gruppo micologoco Bresadola di Busto Arsizio, da cui poi scaturirà la risottata e la premiazione per il fungo più raro. L'undicesima edizione della Festa dell'agricoltura, invece, porterà a Bienate tanti prodotti di stagione; come succedeva una volta, quest'anno gli agricoltori saranno esclusivamente della zona. Da sottolineare la presenza, non scontata, di diverse associazioni locali come Genius, Genitoriamo, Tessere e della biblioteca comunale.

CANEGRATE: Castagnata nella giornata missionaria parrocchiale

L’appuntamento è all’oratorio femminile per domenica. Alle 10 si terrà una Messa speciale: sarà presente, e testimonierà, una suora missionaria. Durante l’intero evento parteciperà alla giornata anche la Protezione civile con i propri mezzi per mostrarli ai bambini. Alle 15 nell’oratorio femminile ci saranno anche animazioni e giochi speciali accompagnati da castagne e zucchero filato per tutti. Una giornata da non lasciarsi sfuggire perchè sarà completamente dedicata allo stare insieme e, grazie alle caldarroste, si potranno gustare i sapori dell’autunno.

CERRO MAGGIORE: Alzaheimer cafè

E' ripresa l'attività dell'Alzheimer cafè, iniziativa promossa a Cerro e San Vittore che si svolge al sabato nella sede dell'associazione Il quadrifoglio Aps (centro anziani) in via San Giovanni a Cerro.

Il prossimo incontro sarà domani, sabato 21 ottobre, insieme all'infermiera Fernanda Montesano e ad Ester Pisoni con l'arte terapia. Altri incontri sono in programma il 28, 11, 18 e 25 novembre, il 2 e 16

dicembre e il 13 e 21 gennaio 2024 (sarà questo il momento di chiusura alla presenza dei professionisti, volontari, pazienti e familiari). Per informazioni si può contattare Il quadrifoglio allo 0331.519568 o alla mail ilquadrifoglio.cerro@gmail.com

RESCALDINA: Laboratorio del fumetto

Eventi anche per i bambini promossi dal Comune: domani, in collaborazione con Spazio Ars, ecco il Laboratorio del fumetto: l’evento si svolgerà in biblioteca. La seconda proposta riguarda sempre i bambini, ma si svolgerà all’auditorium comunale, l’appuntamento è domenica, alle 16: si tratta di un Cineforum che inizierà con «Super Mario Bros».

RESCALDINA - Eventi della Pro Loco

La Pro Loco ha in programma altri due eventi: la premiazione del concorso di pittura in collaborazione con l’associazione Res Arte che avrà luogo domenica, nella sede Pro loco (inaugurazione alle 18 di domenica), da oggi, venerdì 20 ottobre a domenica e poi domani, sabato, alle 21 in auditorium, seconda serata della rassegna teatrale con «Assassinio in casa Wilson» in auditorium, alle 21.

Se invece cercate qualcosa da fare fuori zona cliccate qui per scoprire cosa fare in Lombardia sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023.