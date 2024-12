Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024.

PARABIAGO: Concerto di Natale

Tutto pronto per il Grande concerto di Natale. Domani, sabato, sarà finalmente il grande giorno, quello che alle 21 vedrà esibirsi i musicisti pronti a suonare nella suggestiva cornice della Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso in occasione del concerto di Natale. Un momento comunitario per lo scambio degli auguri. Protagonisti saranno diversi collettivi musicali. Tra cui il corpo musicale Santo Stefano e San Lorenzo, diretti rispettivamente da Simone Clementi e Giovanni Savastio. Ma non è tutto: perché ci saranno anche le performance delle corali Santa Cecilia e Laudar Cantando di Ravello, Santi Lorenzo e Sebastiano di San Lorenzo e del coro parrocchiale in Laetitia di Villastanza. Questi ultimi avranno come direttori Carlo Roman, Cristina Venturini e Davide Lando.

MAGNAGO: Merry Christmas Magnago party

Domenica il paese si vestirà a festa per il «Merry Christmas Magnago Party», un evento pensato per celebrare insieme l'atmosfera natalizia. L'appuntamento è in piazza San Michele, a partire dalle 10 in punto. La piazza si animerà con i tradizionali mercatini natalizi, dove si potranno trovare oggetti artigianali e tante idee regalo per le feste. Sarà un'occasione per curiosare tra le bancarelle e trovare magari quel pensierino speciale per amici e parenti. I bambini potranno divertirsi con attività dedicate, come il truccabimbi, che trasformerà i loro volti in simpatici personaggi, e laboratori creativi, dove potranno realizzare piccoli lavoretti a tema natalizio con le proprie mani.Per riscaldarsi e godersi la giornata, saranno a disposizione vin brulé e cioccolata calda. L'intrattenimento sarà affidato allo zampognaro Jacopo, al dj set e alla banda.

BUSTO GAROLFO: Al via i due concerti di Natale

Dopo l’apprezzato «Ecco ‘l Messia” dell’Ensemble «Il Bell’Umore», proposto l’8 dicembre dall’Unità Pastorale di Busto Garolfo e Olcella, proseguono gli appuntamenti musicali natalizi. Dalle 21 di oggi e domani, sabato, il Corpo musicale parrocchiale Santa Cecilia, diretto dal maestro Fulvio Clementi, si esibirà nell’Auditorium Don Besana per il suo Concerto di Natale 2024, a cui stasera parteciperà anche la Junior Band diretta dal maestro Roberto Boccardi. L’ingresso libero è offerto dalla Bcc e dalla sua mutua di comunità Ccr Insieme Ets. Domenica, invece, nella Chiesa parrocchiale dei SS Salvatore e Margherita si terrà alle 15 «Natale alle Porte», con tanto di cori dell’Unità pastorale.

MAGENTA: gli eventi natalizi

Tutto pronto per il proseguimento della rassegna Natale Insieme 2024. Si parte domani, sabato 21, alle 10 con lo scambio di auguri tra i lettori alla biblioteca, per poi proseguire nel pomeriggio con l’intrattenimento in centro della Banda IV Giugno 1859 e alle 21 con il concerto Magico Mondo Disney al Lirico.

Ancora musica nella serata di domenica con l’esibizione alle 21 del Coro Polifonico di Pontenuovo e del Coro Aloysiana nella Basilica di San Martino, mentre lunedì alle 21 ci sarà il concerto di Natale della banda civica al Lirico. Nel pomeriggio della Vigilia, alle 17, previsto il tradizionale taglio del panettone con scambio di auguri dell’Amministrazione.

ARLUNO: Concerto di Natale a Rogorotto

In quel di Rogorotto l’attesa per il giorno di Natale verrà trascorsa a tempo di musica.

Domenica 22 dicembre alle 16 nel Centro Civico della frazione arlunese si svolgerà il concerto In-Canto di Natale. Il coro In-Canto di Vanzago, diretto dal maestro Marco Busato si esibirà in una kermesse festiva sulla regia e i testi di Marco Nicosia. Gli spettatori saranno trasportati dalle voci del coro e sulle note musicali delle canzoni dalla frazione di Arluno ad un paradiso natalizio, popolato da elfi, folletti e polvere magica.

ARLUNO: Christmas Fantasy

Gli arlunesi potranno passare gli ultimi giorni in attesa del Natale scoprendo le iniziative di Christmas Fantasy. Il 21 dicembre dalle 14:45 l’evento organizzato dal Comune accompagnerà i cittadini per le vie del centro, che si popoleranno di eventi che spargeranno per le strade un clima di festa.

Dalle 17 poi, l’Amministrazione comunale attende la cittadinanza in piazza Pozzobonelli per condividere un brindisi e scambiarsi gli auguri. Un’occasione per passare un momento con chi vive nel proprio paese, ma si conosce solo di vista.

VITTUONE: “A spasso con Babbo Natale”

Mentre l’atmosfera natalizia si fa sempre più intensa, fervono i preparativi per gli attesi eventi del fine settimana.

Nel pomeriggio di domani, sabato, prenderà il via la gara gratuita non competitiva «A spasso con Babbo Natale», al termine della quale i presenti potranno gustare tè caldo, vin brulé e panettone (offerti dall'associazione I Camperisti). Dopodomani, domenica, toccherà ai mercatini di Natale (proposti in paese per la prima volta) e alle note del Corpo musicale Giuseppe Verdi, che porterà musiche natalizie sfilando per le vie del paese. Un'ottima occasione per cercare gli ultimi regali da mettere sotto l’albero tra le bancarelle di hobbisti ed espositori, facendo magari merenda al punto ristoro dedicato.

BAREGGIO: Proseguono le iniziative di Natale

Mancano pochi giorni al Natale, i cittadini di Bareggio oltre alla corsa ai regali possono dedicarsi agli eventi in programma organizzati dal Comune.

Si parte domani, sabato, alle 15.30 con l’esibizione di musica a cura della Mirò music school; dalle 17 alle 19 l’iniziativa Scatole di Natale dell’associazione Smile.

Alle 21 tutti in chiesa parrocchiale per il Concerto di Natale «Gloria di Vivaldi e pagine di Handel, Bach e Torelli».

Domenica dalle 15 alle 18 Natalina itinerante, banda dei babbi itineranti, Babbo Natale caricaturista, hobbisti e iniziativa Scatole di Natale. Dalle 14.30 alle 18 Natale in Brughiera con torte, dolci e tante prelibatezze, aspettando Babbo Natale che distribuirà doni ai bambini, con la musica della banda.

Alle 15 partenza del Presepe vivente che attraverserà diverse vie del paese. La vigilia di Natale, il gruppo Alpini locale distribuirà il vin brulè sul sagrato delle chiese di Bareggio e San Martino, al termine della messa di mezzanotte.

BOFFALORA SOPRA TICINO: Il villaggio di Babbo Natale

Prevista in attesa del Natale un’altra occasione per stare insieme e divertirsi, questa volta con protagonista uno dei simboli più amati di questa felice festività.

Domani, sabato 21, Babbo Natale accoglierà i bambini di Boffalora nel suo villaggio, allestito al Parco della Folletta, nel rione Vallata. Dalle 15 alle 18 sono previsti un laboratorio creativo e dei balli per i bambini. Alle 18 si potrà condividere, fino al termine dell’evento, un aperitivo con Babbo Natale, dove saranno serviti cotechino, salamelle, polenta e vin brulée.

BOFFALORA SOPRA TICINO: Let’s singing Christmas

Non si fermano le iniziative natalizie di Boffalora, volte a unire i suoi cittadini in un magico clima di festa.

Nella serata di domenica 22 dicembre è in programma alle 21 il concerto Let’s Sing Christmas, che si terrà nella Chiesa Santa Maria della Neve in piazza Matteotti. Si tratterà dell’esibizione del coro Erato’s Voice, preparato dal Maestro Maria Eletta Nava e diretto da Giulio Leone. Il coro accompagnerà la voce solista Sara Gualdoni. Ai violini Andrea Ricciardi e Simone Restuccia, al pianoforte Gaia Lorenzo.

ROBECCO SUL NAVIGLIO: Concerto di Natale nella chiesa di Cascinazza

Tutto pronto a Robecco per il concerto di Natale Soffio d’Amore, che si terrà domenica 22 dicembre alle 20.45 nella chiesa di San Bernardo a Cascinazza.

Protagonista dell’evento l’Ensemble Rosso Magenta, che eseguirà per l’occasione pezzi di Bach, Beethoven, Sammartini, Purcell e Gualandris. La serata è patrocinata dal Comune di Robecco e organizzata dall’associazione Gruppo Amici di Cascinazza, che al termine del concerto prepareranno per tutti un buffet con tè caldo e vin brulée.

BUSTO GAROLFO: Il Corpo musicale Santa Cecilia in (doppio) concerto

Proseguono gli appuntamenti musicali natalizi. Alle 21 di venerdì 20 e sabato 21 dicembre il Corpo musicale parrocchiale Santa Cecilia, diretto dal maestro Fulvio Clementi, si esibirà nell’Auditorium Don Besana per il suo Concerto di Natale 2024, a cui venerdì sera parteciperà anche la Junior Band diretta dal maestro Roberto Boccardi. L’ingresso libero è offerto dalla Bcc e dalla sua mutua di comunità Ccr Insieme Ets.

LEGNANO: Festa di Natale al Castello

La magia del Natale conquista il Castello, entra nel suo cortile e nelle sue sale per una festa che durerà tutta la giornata con laboratori, racconti, musiche e canti. L’atteso evento rappresenta una delle novità di punta di «Natale è», il ricco calendario di eventi promosso dal Comune in vista delle feste di fine anno.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 dicembre. Si comincia alle 10 con i laboratori nelle sale per le ghirlande di Natale (per adulti), per la creazione del libro di Natale (6-10 anni) e di «Pieghe preziose», ossia l’arte dei pacchi di Natale, aperto a tutti. Nel cortile la Croce rossa allestirà il villaggio di Babbo Natale e servirà panettone, vin brulé e cioccolata. L’Associazione Collaboratrici volontarie ospedale di Legnano realizzerà l’angolo di Babbo Natale; i giochi per i bambini saranno a cura del gruppo Scout Agesci Legnano 9 . Alle 11.30 aperitivo con Babbo Natale.

Nel pomeriggio, dopo l’arrivo degli zampognari, alle 15.15 partiranno, sempre nelle sale, due laboratori, per la decorazione dei dolci di Natale (a partire dai 13 anni) e per la creazione del centro tavola natalizio, e il Castello dei racconti, letture animate per bambini e adulti a cura di RadiceTimbrica Teatro. Alle 17.30 nel cortile canzoni natalizie a lume di candela con il coro Laudamus; alle 18.15 concerto del Corpo bandistico legnanese seguito dalla sorpresa finale.

L’evento è realizzato grazie al supporto del gruppo Rezzonico Auto.

I laboratori, gratuiti, hanno un tetto massimo di 15 partecipanti. Per prenotazioni, scrivere a ufficio.cultura@comune.legnano.mi.it, indicando nome e cognome, riferimento telefonico e nel caso dei laboratori riservati ai bambini, l’età dei partecipanti.

LEGNANO: Il presepe vivente sul sagrato della basilica di San Magno

Torna il tradizionale appuntamento con il presepe vivente della scuola primaria L’Arca dell’Istituto Tirinnanzi. La sacra rappresentazione è in programma per sabato 21 dicembre, alle 17, sul sagrato della basilica di San Magno.

Da oltre 27 anni l’evento coinvolge più di 400 persone tra alunni, insegnanti e genitori della scuola di via Abruzzi. Il presepe vivente rappresenta il culmine del ricco programma delle manifestazioni natalizie promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con molteplici realtà cittadine.

L’Arca era già stata coinvolta domenica 1 dicembre, quando i bambini del coro di voci bianche della scuola primaria, diretti dal maestro Sara Pezzotti, hanno partecipato con entusiasmo all’accensione del grande albero di Natale in piazza San Magno, interpretando due brani della tradizione, «Ninna nanna a Gesù» e il canto spagnolo «Los peces en el río».

SAN GIORGIO SU LEGNANO: Premiazione del Concorso presepi

Il Circolo Socio Culturale Hobbisti presenta la decima edizione della Mostra-Concorso Presepi. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Giorgio, si propone di ricordare la tradizione della Natività dando libero spazio creativo ai costruttori partecipanti: «Si spazia dal micro al macro, dai materiali più fini e ricercati ai materiali di riciclo, dal realismo tecnico all’astrazione» spiega Claudio Bobbi, consigliere e revisore dei conti del Circolo. La mostra è stata inaugurata sabato 7 e rimarrà esposta fino a sabato 21 dicembre, presso il Laboratorio Hobbisti nel municipio di San Giorgio su Legnano. Sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il sabato pomeriggio soltanto su appuntamento, mentre resterà chiusa durante la domenica e le festività. I visitatori avranno anche la possibilità di esprimere due preferenze tra i presepi, votazione attraverso la quale verranno premiati i tre più votati durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà sabato 21 dicembre alle ore 18 nella Sala Consiliare. Apripista della mostra-concorso l’iperrealistico presepe del presepista Domenico Mangialardi di Vittuone e tra i presepi anche quello realizzato dai ragazzi della Coop. Soc. “La Ruota”. A fare da cornice ai presepi una collezione filatelica di Giovanni Lenna, membro del circolo recentemente scomparso. Bobbi: «Era un appassionato collezionista di francobolli, aveva raccolto anche quelli natalizi».

SAN GIORGIO SU LEGNANO: «Letture con Katherine»

Letture natalizie, musica e un laboratorio per bambini. Prosegue il ricco calendario di eventi promossi dall’assessorato alla Cultura.

Ecco i prossimi appuntamenti: domani, sabato 21 dicembre, alle 10.30, nella biblioteca comunale di piazza 4 Novembre 7, andrà in scena un nuovo incontro della rassegna «Letture con Katherine», letture natalizie per bambini e bambine dai 3 agli 8 anni con i personaggi di Nicoletta Costa a cura di Katherine Mary Marangio.

SANTO STEFANO TICINO: Concerto di Natale della banda

Il Corpo musicale Giuseppe Verdi Santo Stefano Ticino invita tutta la cittadinanza al tradizionale «Concerto di Natale». La performance musicale si terrà sabato 21 dicembre, alle 21, nell’auditorium «Ennio Morricone» in via Aurora 22 a Santo Stefano Ticino con ingresso libero.

Il concerto rappresenta un’occasione per immergersi nella magia della musica natalizia, con brani di grandi compositori come Brilot, F. Prina, G. Puccini, J. Kander & F. Ebb, J. Williams, K. Jenkins, L. Pusceddu, L. Bacalov, E. Waldteufel, il tutto diretto dal maestro Fabio Rossi che dirigerà la banda stefanese. Un’occasione per godere di buona musica nella magica atmosfera natalizia.

BUSTO GAROLFO: Concerto corale

Domenica 22 dicembre nella Chiesa parrocchiale dei Santi Salvatore e Margherita si terrà alle 15 «Natale alle Porte», con i canti della tradizione interpretati dai cori dell'Unità Pastorale di Busto Garolfo e Olcella.

SAN GIORGIO SU LEGNANO: Concerto di Natale della Scuola di musica Niccolò Paganini

Dopodomani, domenica, alle 21, nella sala consiliare Giacomo Bassi di piazza 4 Novembre 7, il Concerto di Natale della Scuola di musica Niccolò Paganini in cui si esibiranno i docenti Daniela Zanoletti al violino e Marco Colombo al piano che eseguiranno sia musiche del repertorio classico che tradizionali brani natalizi; con loro ci saranno il soprano Tiziana Ravetti e il tenore Ramtin Ghazavi. L’ingresso sarà gratuito ma è necessario prenotarsi chiamando il 347.3931564.

MAGNAGO: «Merry Christmas Magnago Party»

Domenica 22 dicembre il paese si vestirà a festa per il «Merry Christmas Magnago Party», un evento pensato per celebrare insieme l'atmosfera natalizia. L'appuntamento è in piazza San Michele, a partire dalle 10 in punto.

La piazza si animerà con i tradizionali mercatini natalizi, dove si potranno trovare oggetti artigianali e tante idee regalo per le feste. Sarà un'occasione per curiosare tra le bancarelle e trovare magari quel pensierino speciale per amici e parenti. I bambini potranno divertirsi con attività dedicate, come il truccabimbi, che trasformerà i loro volti in simpatici personaggi, e laboratori creativi, dove potranno realizzare piccoli lavoretti a tema natalizio con le proprie mani.Per riscaldarsi e godersi la giornata, saranno a disposizione vin brulé e cioccolata calda. L'intrattenimento sarà affidato allo zampognaro Jacopo, al dj set e alla banda.

PREGNANA: "Presepe Vivente"

Alle 17 e 45 di sabato 21 da piazza Costituzione a Pregnana parte il Presepe Vivente. Il suono delle zampogne accompagnerà i figuranti sino in piazza della Chiesa, poi risotto e vin brulè.

BUSCATE: Arie a Natale

Il Natale è sempre più vicino ed è tempo delle ultime iniziative prima delle feste. Domani, sabato, alle 21 il Corpo Musicale Santa Cecilia, diretto dal maestro Luca Ragona, omaggerà Giacomo Puccini nella Chiesa di San Mauro con il concerto «Arie di Natale», a cui parteciperanno anche la Junior Band e il soprano Barbara Pariani, mentre martedì, alla Vigilia, dalle 11 alle 15.30 circa Babbo Natale, impersonato da più volontari scortati dalla Protezione Civile, arriverà con la sua slitta nelle case dei bambini da 0 a 5 anni per portare loro i doni lasciati in questi giorni all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia statale e parrocchiale.

SAN VITTORE: Note di natale

Non si ferma il clima natalizio in paese. Dopo il concerto in chiesa parrocchiale del Complesso bandistico sanvittorese di venerdì sera, che tanto successo ha raccolto, ecco che domani, sabato, sempre nella chiesa parrocchiale è in programma un altro evento imperdibile, «Note di Natale»: alle 21 ad esibirsi sarà

la giovanissima pianista Martina Meola, di soli 12 anni, che proporrà musiche di Chopin, Ravel, Granados e Liszt.

NERVIANO: Facciamo quadrato

Il Natale è già arrivato in paese. Domenica, il centro cittadino è stato tutto per «Facciamo Natale» con l'associazione «Facciamo Quadrato» che ha ospitato stand di altre associazioni, trenino, negozi aperti e Babbo Natale. Festa anche a Sant'Ilario con Aspettando il Natale: domenica Messa, banda in piazza, bancarelle e animazione e fino al 15 gennaio si potrà visitare il Villaggio della Natività in movimento del Gruppo presepe. Il Comune, con le associazioni, ha poi acceso i vari alberi nel capoluogo e frazioni.

Sabato è stata invece la volta di Brindisi a teatro, nel salone dell'oratorio Sacra Famiglia con il tradizionale spettacolo natalizio della compagnia teatrale dei Sottoplaco in collaborazione con il Corpo

musicale cittadino. E si prosegue: domani, sabato, alle 10.30, nella sala del Bergognone, arriverà «InCanti di Natale», spettacolo per famiglie e bambini. Nella sede del Collage di via Roma, presepe e mercatino del giocattolo.

CERRO: Natale in Boretta

Proseguono gli eventi della rassegna La via del Natale proposta dal Comune. Domenica toccherà alla serata «Natale in Boretta», con appuntamento alle 21 al Santuario della Boretta di via Immacolata dove a esibirsi sarà la Schola cantorum Ars Nova insieme all'Accademia concertante d'archi di Milano.

Martedì, Vigilia di Natale, al termine delle Messe, ecco la «Notte di Natale» nella piazza di Cantalupo a cura del circolo culturale Il Campanile.

CANEGRATE: La via dei presepi

Il Natale bussa alla porta ma c’è ancora tempo per alcuni eventi. Il Gruppo Il Presepio, oltre ad aver organizzato «La via dei presepi», sta coinvolgendo la comunità con la «Caccia al presepe nascosto» con indizi svelati di volta in volta sulla loro pagina Facebook. Domani, sabato, ci sarà il 43esimo Concerto di Natale del Corpo Musicale Cittadino: appuntamento alle 21 all’auditorium San Luigi in via Volontari della Libertà. Infine, alla Vigilia, arriverà la «Slitta di Babbo Natale», organizzato dall’oratorio durate il

quale, dalle 18.15 alle 23.15, Babbo Natale passerà con la slitta a portare i regali, che vanno consegnati in oratorio domani, sabato, e domenica 22.