Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024

MAGENTA: «Benedetto XVI, l’uomo e il teologo - L’eredità di Joseph Ratzinger»

Il centro culturale don Cesare Tragella insieme alla comunità pastorale hanno organizzato per la giornata di domani, sabato 20 gennaio alle 16 al Centro San Paolo VI, un incontro per parlare della figura del Papa Benedetto XVI. Nel corso dell’appuntamento, dal titolo «Benedetto XVI, l’uomo e il teologo - L’eredità di Joseph Ratzinger», interverranno monsignor Riccardo Bollati e don Ezio Prato. L’incontro permetterà ai presenti di avere un’occasione, a un anno dalla scomparsa dell’ex Pontefice, per riflettere sul contributo che questa figura ecclesiastica ha offerto alla Chiesa e al mondo contemporaneo, attraverso lo sguardo di chi lo ha conosciuto da vicino e studiato la sua opera.

ABBIATEGRASSO: "Narrando i continenti"

Sabato 20 gennaio ore 15.30 - Biblioteca Civica “R. Brambilla” nell’ambito dell’iniziativa “Restiamo insieme” promossa e finanziata da Regione Lombardia a cura del Comune di Abbiategrasso in collaborazione con Lule Onlus. Per bambini dai 3 ai 5 anni.

SEDRIANO: Maratone di pittrici

Dopo l’avvio della scorsa settimana, continua la Maratona di Pittrici organizzata dall'associazione Amici nella Cultura, in collaborazione con l'associazione Pensionati Sedriano e con il patrocinio del Comune.

L’esposizione di questa settimana sarà quella di Pinuccia Crivellaro «Emozioni Colorate», che resterà in mostra da domani, sabato 20 gennaio, fino a venerdì 26 gennaio 2024. L’appuntamento è nella sala dell’Aps in piazza della Chiesa dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

BAREGGIO: Falò di Sant'Antonio

Falò di Sant’Antonio rinviato a domenica 21 gennaio 2024 alle 16.30. Vista la pioggia di mercoledì 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate, il tradizionale falò organizzato dalla Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa, dal Comune e dall’associazione Amici della Brughiera è stato rimandato alle 16.30 di domenica 21 gennaio.

L’appuntamento per l’accensione del falò e la benedizione degli animali domestici e dei campi è in Brughiera. Al termine è previsto un rinfresco.

CORBETTA: Concerto di San Vincenzo

Si terrà nel pomeriggio di domenica 21 gennaio il tradizionale concerto di San Vincenzo, patrono di Cerello. L’appuntamento in musica con il Corpo Filarmonico Gaetano Donizetti partirà dalle 16 all’interno della chiesa della Parrocchia San Vincenzo Martire di piazza don Cermenati. I musicisti del corpo bandistico corbettese saranno diretti dal maestro Davide Casafina. L’ingresso sarà gratuito e libero fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni www.bandacorbetta.it.

ROSATE: Falò di Sant'Antonio

Falò di Sant’Antonio in collaborazione con agricoltori ed associazioni di volontariato e con la partecipazione del corpo bandistico di Rosate, venerdì 19 gennaio 2024 dalle 20 in piazza Vittorio Veneto.

CUSAGO: Falò di Sant'Antonio

Falò di Sant’Antonio nell’area antistante il Castello di Cusago sabato 20 gennaio alle 20.30. Sarà operativo anche un gazebo con salamelle, vin brulè e the caldo.

CASSINETTA: Marcia della pace

L'Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare alla Marcia della Pace che si terrà a Cassinetta di Lugagnano il sabato 20 gennaio. Ritrovo in piazza della Repubblica alle 16.45. In cammino per le vie del paese per dire basta alle guerre.

MORIMONDO: Mercatino enogastronomico

Torna domenica 21 gennaio 2024 il mercatino enogastronomico dalle 9.30 alle 18 nella corte dei cistercensi. E poi e poi..… Nel pomeriggio il Falò di Sant’ Antonio dalle 16.30 con cioccolata e dolci intorno al fuoco.

BUSCATE: premiazioni con i "San maurini"

Tutto pronto per la tradizionale cerimonia di premiazione delle eccellenze cittadine, quest’anno con una novità. Oltre ai premi per merito scolastico e alle borse di studio, riservati agli studenti meritevoli delle scuole secondarie, e ai «San Maurini», verranno consegnati anche i due premi di laurea in memoria di Matteo Losa, scrittore di Inveruno molto conosciuto a Buscate e venuto a mancare nel 2020 all’età di 37 anni, di cui saranno insigniti, sulla base di una graduatoria, i due neolaureati col punteggio più alto.

L’appuntamento è domenica, alle 16.30 nella sala civica dottori Roberto e Angelo Lodi Il riconoscimento, dedicato allo scrittore inverunese prematuramente scomparso tre anni fa a causa del cancro, è

stato istituito grazie a una donazione da parte della giornalista buscatese Francesca Favotto e di Maria Angela Togliardi, rispettivamente compagna e madre del compianto Matteo, le quali presenzieranno alla cerimonia accanto all’Amministrazione comunale e alle istituzioni buscatesi.

BUSCATE: Presentazione del libro "Il gemello di Olonia"

La storia di un protagonista in cerca delle sue radici si intreccia con gli eventi storici dell’epoca in cui vive ne «Il gemello di Olonia», nuovo romanzo di Mario Alzati che domani alle 15 sarà presentato nella Biblioteca Comunale, in occasione del Giorno della Memoria. Il libro, ambientato nel varesotto, narra infatti le avventurose vicissitudini di Angioletto Pessina, che, nel suo viaggio alla scoperta dei suoi genitori biologici, finirà coinvolto nel meccanismo delle persecuzioni nazifasciste agli ebrei di Tradate,

unendosi ai coraggiosi che proteggono e guidano queste persone verso la più sicura e neutrale Svizzera. Passaggio che fornisce il pretesto per parlare degli orrori dell’Olocausto attraverso la narrazione di

quanto avvenuto in provincia di Varese. All’incontro, oltre all’autore del romanzo, prenderanno parte la giornalista Francesca Favotto e il violinista Carlo Battioli, che accompagnerà il dialogo tra i due con

musiche a tema, per ricordare la tragedia della Shoah.

CANEGRATE: Roccolo cross country

Domenica sarà di scena il «Roccolo cross country 2024», promosso dall'Asd atletica Par Canegrate: il ritrovo è alle 8 nel campo adiacente al centro sportivo di via Terni (partenza prima gara alle

9); sempre domenica, alle 16, nella biblioteca comunale mostra evento per il Giorno della Memoria promosso dalla sezione dell'Anpi per ricordare le vittime delle persecuzioni nazifasciste

NERVIANO: Spettacoli al quadrato 2024

Prosegue la rassegna di teatro per bambini dai quattro ai 10 anni e famiglie (ingresso libero e senza prenotazione) promossa dal Comune, nell'ambito del Piano di diritto allo studio: domani, sabato, alle 10.30, nella sala Bergognone, sarà in scena Nella testa di Leonardo a cura del Teatro dell'Armadillo con Chiara Cozzi e Francesca D'Angelo. La rassegna rientra nel progetto «Restiamo insieme» e vede in campo l'accordo tra Comune, cooperative Stripes, l'associazione Caminante e il Teatro dell'armadillo, «così da proporre la rassegna di teatro ed altre iniziative scolastiche ed extrascolastiche per l'attuazione di momenti ludico-culturali da proporre ai nostri bambini» spiegano dal Comune.

NERVIANO: Giornata della pace

Domani, sabato, ecco la «Giornata della pace», promossa dall'associazione Collage: alle 21, nella sala

Bergognone, sarà di scena il «Concerto per la pace». Poi il ciclo di incontri «Noi e loro», serate informative a cura dell'associazione «L'Universo di Maio» a difesa degli animali: lunedì, martedì e

mercoledì, alle 20.45, nella sala del Bergognone, si parlerà del mondo del volontariato: «Essere utili dove necessita», incontri rivolti alla cittadinanza e volontari (ingresso libero, gradita la prenotazione alla mail luniversodimaio@gmail.com

RESCALDINA: Biblioaperitivo gattesco

Tutto pronto per il biblioaperitivo «Gattesco». E' quello in programma domani, sabato, alle 11, nella biblioteca comunale di via Matteotti. Per la precisione, si tratterà di un piccolo trattato di «gattosofia»

dal titolo «Sembrava un british» che sarà presentato da Olivia Ninotti. L’evento ha il patrocinio del Comune per una mattinata che si preannuncia all’insegna della simpatia e sorrisi.

