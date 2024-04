Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 20 e domenica 21 aprile 2024

Cosa fare a Milano e provincia nel week-end

SEDRIANO: Nuova uniforme per la banda cittadina

Il Corpo Musicale Sedrianese si rifà il look. Domenica 21 aprile verrà infatti presentata la nuova divisa ufficiale della banda cittadina tramite l’iniziativa «Musica libera per le vie»: corte musicale con la partecipazione della Iris Big Band di Lonate Pozzolo e del Corpo Musicale Santa Cecilia di Buscate.

Partenza alle ore 16 in piazza del Mercato, dove le bande musicali daranno inizio al corteo alla volta di piazza del Seminatore. Lungo il percorso saranno svolte delle brevi soste, tra cui una in cui le autorità religiose effettueranno la benedizione delle nuove divise.

Appuntamento dunque a domenica, per una giornata in cui musica e festa saranno senz’altro le protagoniste indiscusse.

BOFFALORA SOPRA TICINO: Boffalora in Fiore

Dopo il grande successo della prima edizione, tornerà nella giornata di domenica l’iniziativa «Boffalora in fiore - Festa di Primavera». A partire dalle ore 8 per le vie del centro storico e sull’alzaia del Naviglio faranno capolino numerose bancarelle di artigianato a tema floreale!

All’interno del cortile della Scuola Primaria sono previsti laboratori creativi per bambini, percorsi sensoriali, attività con piccoli animali organizzati dalla Cooperativa San Rocco della Cascina Pietrasanta.

Non mancherà inoltre anche l’animazione con l’esibizione della Maxentia Brass Band che a partire dalle 15 si esibirà per le vie del paese. Inoltre sarà presente anche un punto di truccabimbi.

Nel corso della giornata verrà consegnato gratuitamente anche del compost per orti. Le vie del centro, per favorire il posizionamento delle bancarelle rimarranno chiuse al traffico fino alle 18.30.

ABBIATEGRASSO - Sport nei parchi

La rassegna Sport nei Parchi prosegue con diversi appuntamenti presso il Parco della Darsena in via Tommaso Grossi, il prossimo:

Venerdì 19 aprile - ore 16,00 - YOGA

Sabato 20 aprile - ore 10,30 - PALLAVOLO - ATLETICA

Sabato 20 aprile - ore 14,30 - NORDIC RITMICO

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore che presenzierà durante l'attività.

Sabato 20 aprile 2024 alle 15:30 presso la sala consiliare del Castello Visconteo di Abbiategrasso si svolgerà un dibattito sul raddoppio ferroviario Albairate-Abbiategrasso: della sua scomparsa per la seconda volta in 20 anni, di cosa è possibile fare da subito per riproporlo come obiettivo fondamentale e di come migliorare il servizio in attesa del raddoppio.

GAGGIANO - La Stracadina del gusto

Domenica 21 aprile alle 9.30 torna la 5^ edizione di "La Stracadina del Gusto". Una camminata amatoriale per promuovere il territorio delle campagne che circondano Gaggiano, facendo conoscere le realtà protagoniste di questo territorio.

Event Exoerience in collaborazione con la PRO LOCO di Gaggiano e il Rachinaldo, con il patrocinio del Comune di Gaggiano,

ABBIATEGRASSO - Rassegna poetica

Domenica 21 aprile alle 17 nella Biblioteca Aldo e Cele Daccò torna la rassegna poetica letteraria a cura di Agnese Coppola "Con L'Anima aperta - da Nella Nobili alle poete e poeti contemporanei".

Sarà allestita una mostra fotografica a corredo dei testi poetici "Minuscoli pezzi di Cielo" di e con Stefano Tommasi e Maria Grazia Nappa.

VERMEZZO CON ZELO - 14^ GIORNATA ECOLOGICA

Domenica 21 Aprile 2024 Ritrovo ore 9.15 presso Bosco in città

CASSINETTA DI LUGAGNANO - Festa di primavera

Festa di primavera 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟮𝟭 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲. Programma: dalle 10 alle 18 Mostra di pittura e pittori in estemporanea con la partecipazione di 𝐀𝐦𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐀𝐛𝐛𝐢𝐚𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐬𝐬𝐨. Bancarelle di fiori, prodotti del territorio ed hobbisti. Alle 17 concerto di musica dialettale di e con 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗣𝗲𝘇𝘇𝗼𝘁𝘁𝗮 (in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nei locali del centro polifunzionale)

CUSAGO - CREA

La 3° Edizione di Cusago CREA si terrà domenica 21 APRILE 2024! Un evento che abbiamo creato apposta per HOBBISTI, CREATIVI e ARTISTI! L’evento è dislocato all’aperto, in tutto il Centro di Cusago (MI); ingresso libero dalle 9.30 alle 19

PARABIAGO-NERVIANO - Ciclostaffetta della Liberazione

Domenica torna la Ciclostaffetta della liberazione. Ormai è diventato un must. Un appuntamento irrinunciabile per coloro che intendono continuare a mantenere viva la memoria e in particolare l’avvenimento storico della Resistenza e di chi ha portato avanti proprio i suoi valori comuni. Domenica andrà infatti in scena la terza Ciclostaffetta della Liberazione, indetta dalle sezioni Anpi di Parabiago, Legnano, Nerviano, Canegrate, San Vittore Olona, San Giorgio su Legnano e Cerro Maggiore; dai circoli di Legambiente di Parabiago, Nerviano e Canegrate e da ABC di Canegrate. Quest'anno la manifestazione prende il via da Nerviano e, come per le precedenti edizioni, in ognuna delle 7 tappe il presidente locale di Anpi racconterà un evento della Resistenza accaduto nel suo comune. Per quanto riguarda la tappa parabiaghese, è previsto un momento che si preannuncia denso di significato. Nella piazza del municipio, intorno alle 14,15, verrà scoperto un cippo alla memoria delle vittime dei campi di sterminio nazista.

MAGNAGO - Un giorno da chef per i ragazzi disabili

Una esperienza in cucina per i ragazzi disabili. Comincia la sera di oggi, venerdì, «Cuciniamo fantasia», il progetto predisposto dall'Assessorato ai servizi sociali del Comune di Magnago insieme al Centro anziani di Bienate (che ospita l'iniziativa, tra le 16.30 e le 21), alla cooperativa Albatros e a Progetto Fantasia, associazione nata nel 2022 per aiutare ragazzi con spettro autistico o con sindrome di down a integrarsi nella comunità e diffondere consapevolezza sul mondo della disabilità. Previsti quattro laboratori di cucina per provare tutti a essere cuochi per un giorno, dedicato ai ragazzi in età compresa tra gli 11 e i 17 anni.

«In ogni serata i ragazzi avranno poi la possibilità di cenare insieme ad ospiti a sorpresa e passare con loro una serata fra domande e curiosità» così l’assessore Maria Grazia Ragona. Gli altri appuntamenti fissati per il 17, 24 e 31 maggio.

CASOREZZO - Spettacolo antimafia

Stasera lo spettacolo sull’antimafia firmato da Giulio Cavalli

«Sono passati 30 anni, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino li commemoriamo eppure non hanno nemmeno finito di raccontarci tutta la loro storia. Ancora non sappiamo chi ha posato i fiori e chi ha posato le bombe».

Così l’attore e scrittore Giulio Cavalli, protagonista della prossima iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Casorezzo, annuncia lo spettacolo teatrale «Falcone, Borsellino e le teste di minchia, 30 anni dopo» che andrà in scena stasera, venerdì, alle 21, all’auditorium Ambrosoli.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per gli eventi di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 in Lombardia.