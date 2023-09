Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 settembre 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 2 e domenica 3 settembre 2023

Domenica 3 settembre nuova edizione del Mercato Contadino a Canegrate in Via Cottolengo dalle 9 alle 13 con i produttori agricoli locali e regionali.

Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori nel mercato che metteranno in esposizione le tantissime bontà prodotte nel nostro territorio. Nel mercato si potranno trovare salumi, pane e dolci , miele, formaggi ed altri prodotti alimentari come olio, riso, farine e verdure di stagione.

Fervono i preparativi in vista della manifestazione ciclistica riservata alle categorie Under 23 ed Elité che domenica 3 settembre ospiterà 120 ciclisti per le vie della città. L'appuntamento è fissato per le 11 davanti al Bar Centrale in via Santini, 12 (Piazza Maggiolini). Qui ci sarà la presentazione delle squadre. La partenza avverrà alle 12 con arrivo alle 15.30 in piazza Maggiolini. Il percorso si svilupperà lungo 10 chilometri, da ripetere 15 volte.

Torna la fiera autunnale. Lunedì, dalla mattina alla sera, nel centro cittadino si svolgerà la grande fiera d’autunno alla quale parteciperanno diversi ambulanti e hobbisti: verranno esposti giochi, merci e cibo ma anche oggettistica varia e vestiti.

«La fiera prevede la presenza di circa 60 ambulanti che svolgono l'attività di commercio su aree pubbliche - spiega Isotta Ventura, consigliere comunale con delega al Commercio - I settori merceologici riguardano sia i prodotti alimentari (formaggi e salumi bergamaschi e toscani) che non alimentari (abbigliamento e oggettistica). Inoltre ci sarà la tradizionale bancarella del pescivendolo (che per l'occasione preparerà anche la polenta) oltre ai banchi di dolciumi e frittelle. Le operazioni di vendita inizieranno alla mattina e termineranno alle 17».

Quattro giorni di divertimento e buon cibo con l'associazione Contrada Baggina. Da oggi, venerdì 1 settembre, fino a domenica, sarà di scena la 24esima edizione della sagra del pesce in Contrada Baggina, che ha la sua sede in via Garibaldi 114. Il ristorante aprirà tutte le sere dalle 19:15 e la domenica anche a pranzo, dalle 12 alle 14:30. Dalle 21 saranno presenti serate danzanti con Max Pinci , Lusien in Musica e Lara&Marzio. Per informazioni e prenotazione tavoli: 0331400965 - www.contrada baggina.it . Lunedì, sempre in via Garibaldi, torna la tradizionale Cassoeula in Contrada con l’aggiunta della trippa. Per informazioni e prenotazioni: www.eventbrite.it

Oggi, venerdì, alle 19.30 serata tirolese alle 19.30 in oratorio con cucina e concerto della Tirol band, alle 22 in piazza ecco Fuori di festa con dj set; domani, sabato, alle 19.30 in oratorio serata della polenta e, alle 22, jazz & blues con la band Shape, dalle 19 in piazza ancora dj set; domenica, alle 8.30, Freccia Valle Olona, alle 9 Santa Messa della festa, dalle 14 mercatino dell'hobbistica, alle 15.30 finali del torneo di Scala40, gonfiabili, arrampicata sportiva, esibizione dei pompieri, bolle di sapone, raduno Vespa club, circo e, alle 19.30, serata meneghina e, alle 21.30, serata revival con gli Old (musica anni '70-'80), alle 21.30 in piazza band dei The holy billies e Geno (Genovese) and his rockin' dudes; lunedì gran finale: alle 16.30 benedizione dei bambini alle 16.30 in chiesa, alle 17 in oratorio arriverà Bimbilandia, alle 20.30 lettura animata in oratorio, alle 21.30 sempre in oratorio sarà la volta del Varie-gatola show e, alle 23, spettacolo pirotecnico.

Il picnic ludico si terrà sabato, dalle 14 alla mezzanotte, e domenica, dalle 10 alle 18. L’evento è gratuito e libero e non occorre prenotazione. In caso di pioggia l’evento sarà annullato. La biblioteca, nella giornata di sabato, seguirà il normale orario di apertura, quindi chiuderà alle 18

Nel parco della biblioteca arriva un picnic ludico lungo due giorni. E' quanto è in programma nell'area verde della biblioteca che domani, sabato, e domenica vedrà una nuova iniziativa, che rientra nel programma «La bella estate» che prevede giochi da tavolo con il parco che si trasformerà in una grande area ludica con tavoli da gioco e gazebo dove appassionati ed esperti giocatori (ma anche famiglie e bambini) potranno cimentarsi insieme nei loro giochi preferiti. Saranno presenti, inoltre, diversi autori di giochi da tavolo con prototipi e novità tra cui l’autore legnanese Andrea Crespi, vincitore del Gioco dell’anno 2016, Francesco Testini, Fabio Lopiano, i blogger MeepleOrDie e Boardgamesfever e tanti altri. I partecipanti sono invitati a portare i propri giochi e metterli a disposizione di tutti, in uno spirito di condivisione e divertimento. L’iniziativa prevede anche il picnic di gruppo quindi sarà possibile portarsi il pranzo al sacco oppure fare una pausa al ristorante Il Giardino self service.

Dopo il debutto affidato al tributo agli 883, che è andato in scena ieri, stasera, venerdì, al centro sportivo di via Delle Vittorie spazio al tributo a Luciano Ligabue. L’ingresso sarà gratuito. Piatto forte della serata sarà la gran frittura di calamari. Domani, sabato, la musica scelta per intrattenere i presenti è quella del rock. E la serata culinaria sarà all’insegna dei sapori bavaresi, stinco di maiale, crauti e rosti di patate. Domenica, quindi, la serata conclusiva che sarà affidata agli Eiffel 65 con il loro concerto dal vivo. In questo caso l’ingresso sarà a pagamento con l’acquisto del biglietto al costo di 5 euro.

MAGENTA: Mercatino dell'antiquariato

Sabato 2 settembre in piazza Liberazione e via Mazzini dalle 8 alle 19 si svolgerà il tradizionale mercatino dell'antiquariato

BAREGGIO: Musica e cinema all'aperto

Venerdì 1 settembre alle 21-21.15 cinema all’aperto all’area mercato San Martino in via San Sebastiano per la proiezione della pellicola "Jurassic World-Il Dominio". In caso di pioggia la proiezione avverrà all’auditorium comunale di via Madonna Assunta 25.

Sabato 2 settembre musica di band giovanili emergenti, che si esibiranno durante l’evento "Bareggio Young Music Festival". I concerti si terranno a partire dalle 21 in piazza Cavour.

VITTUONE: Risvegli mattutini e clown

Sabato 2 settembre alle 8 al Parco Lincoln riprenderanno i risvegli mattutini a cura dell’associazione Verso Oriente. Alle 21 al Parco Lincoln ci sarà lo spettacolo teatrale per bambini "Andemm Freakclown"... i clown come non li avete mai visti.

MARCALLO: Tornalo street food

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con la società M20 Let's go on the road, ha organizzato la seconda edizione di Marcallo con Casone on the road: una manifestazione che durerà tre giorni e che si svolgerà nell’area tensostruttura. Saranno presenti hobbisti, associazioni, l’area bimbi, street food e musica dal vivo. Si inizia stasera, venerdì 1 settembre; oltre alle aree divertimento per i più piccoli e le bancarelle di hobbisti e associazioni, alla sera ci sarà il concerto dei "Queen Legend", band che omaggerà i mitici Queen.

Sabato 2 settembre invece sarà la volta dell’omaggio ai Modà, con la band "Sensazione Modà".

Infine domenica 3 settembre la manifestazione si chiuderà sempre con la musica italiana, questa volta con la cover band di Vasco Rossi: "La compagnia del Blasco".

L’ingresso ai tre giorni di eventi è gratuito.

ROBECCO: Festa Patronale

La festa inizia venerdì 1 settembre alle 19 con l’inaugurazione della nuova auto della Polizia Locale per il trasporto organi nel cortile del Palazzo comunale alla presenza delle autorità. Dopo questo momento istituzionale, alle 20.45 l’attenzione si sposta nella tensostruttura per la serata e la consegna degli Oscar sportivi robecchesi in memoria di Pino Barenghi con la partecipazione della consulta sport, cultura, turismo, tempo libero e associazioni sportive.

Sabato 2 settembre si entra nel vivo della manifestazione con la Notte Bianca: generazioni a confronto, un viaggio nel tempo dalla seconda metà del Novecento fino ai giorni nostri. Anni ‘50-‘60 con i baby boomers o generazione x alla tensostruttura; la generazione Y anni ‘70-‘80 al parco Archinto con alle 22 la proiezione del videopromozionale su Robecco sul Naviglio; infine la generazione Z o Alpha anni ‘90-2000 all’oratorio San Giovanni Bosco.

Domenica 3 settembre Messa solenne della Patronale alla chiesa di San Giovanni Battista; alle 12.30 pranzo di ringraziamento e saluto a don Emanuele. Nel pomeriggio alle 16 appuntamento sulle sponde del Naviglio per la tradizionale cuccagna. In serata alle 20.45 al parco di vicolo Crocifisso, spettacolo per bambini dal titolo "Mio fratello sugli alberi".

Lunedì 4 settembre gran finale con la decima edizione della Strapasciata del Naviglio, la gara podistica serale non competitiva sulla distanza di 6,7 km che attira molti runner dai paesi della zona. La partenza è prevista per le 20.

ABBIATEGRASSO: Fiori e colori

Castelletto Domenica 3 settembre "Fiori e colori" dalle 10. Ci sarà il mercatino con gli hobbisti e artigiani che colorano le sponde del Naviglio, per i bambini ci saranno giochi e attività nell’area coperta del Parco dei Granatieri. La novità di quest’anno è la possibilità di visitare Palazzo Cittadini Stampa, accompagnati da una guida. Le visite guidate (una al mattino alle h.10.30 e una al pomeriggio alle 16.00) sono gratuite, ma è consigliata la prenotazione al numero 02 94692467.

ABBIATEGRASSO: LETthéRARIO ESTIVO 2023 Domenica 3 settembre 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso.

L’associazione Galà 108 Carpe Diem presenta l’Incontro con gli autori: Regina Caterina presenta: “E ALLA FINE TUTTO TORNA”; Guido Ranzani presenta: “RISOTT DE TANTI DIALET. PUESII, STORI, ESEMPI”. Ingresso libero. In caso di pioggia si terrà nella sala corsi del castello

ALBAIRATE: Risotto in corte

La pro loco di Albairate organizza per sabato 2 settembre dalle 20 una serata in corte Salcano, per passare una serata insieme in allegria con del buon cibo

CISLIANO: Cislianerfest

1-2-3 settembre festival musicale alla Libera Masseria di Cisliano, sul palco dal vivo si alterneranno gruppi e cantanti. Domenica anche il raduno delle bande.

OZZERO: Festa patronale

1-2-3-4 settembre Festa patronale per le vie del paese Festa della Madonna della Cintura, eventi, spettacoli, cibo e luna park .

Sabato sera Notte Bianca , domenica la gara ciclistica con il Gran Premio della Torre.