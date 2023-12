Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023

MAGENTA: Tombola di Natale

Si terrà nel pomeriggio di domenica 3 dicembre la tombola di Natale dell’associazione nazionale Carabinieri. L’appuntamento è fissato per le 15 al salone dell’oratorio della parrocchia Sacra Famiglia. L’iniziativa intende offrire un pomeriggio di gioco in compagnia e spensieratezza, ma non solo. Infatti l’evento strizzerà l’occhio alla solidarietà visto che l’intero ricavato del pomeriggio verrà devoluto all’associazione «Le stelle di Lorenzo».

CORBETTA: Arriva Babbo Natale

Tutto pronto in città per le varie iniziative di Natale organizzate sul territorio cittadino. I primi appuntamenti partiranno già questo weekend ed in particolare nella giornata di domani, sabato 2 dicembre quando dalle 14 in piazza del popolo ci saranno i mercatini di Natale accompagnati da street food, dj set e da Babbo Natale. Alle 17 ci sarà poi l’accensione dell’albero. Si prosegue poi il giorno successivo, domenica 3 dicembre, dalle 9 con mercatini, street food e dj set e alle 17 il concerto gospel in piazza Corbas al quale seguirà l’appuntamento «Illuminiamo Corbetta».

MARCALLO: "Un natale in biblioteca"

Con l’arrivo del mese di dicembre torna anche la programmazione natalizia della biblioteca di Marcallo. Quest’anno la rassegna «Un Natale in biblioteca» inizia già nella giornata di domani, sabato 2 dicembre, a partire dalle 10.30, con l’evento di lettura animata per bambini dai 3 agli 8 anni dal titolo «Il complotto dei Babbi Natale».

MESERO: Mercatini natalizi

Tutto pronto a Mesero per i mercatini natalizi di domenica 3 dicembre. Si parte alle ore 8.30 con l’apertura ufficiale degli stand di hobbisti e associazioni meseresi che animeranno il centro del paese. Vin brulé, cioccolata e tè caldo saranno offerti dagli espositori nel corso del pomeriggio. Alle 11.30 e poi alle 14.30 previsto uno spazio tutto dedicato ai bambini con i laboratori didattici in programma presso la biblioteca comunale, il primo (in lingua inglese) per la fascia d’età 3 – 6 anni e il secondo per quella 7 – 11 anni. La giornata proseguirà poi con lo spettacolo teatrale dal titolo «Alla ricerca della lista perduta», organizzato dalla compagnia Cabriole per le 15.30. Alle ore 17.30 gran finale con l’accensione delle luminarie natalizie.

ARLUNO: Mercatino di Natale

Il Comune di Arluno si prepara ad accogliere il Natale con una lunga serie di eventi e attività pensati per grandi e piccini nel corso dell’intero mese di dicembre.

Le iniziative prenderanno il via questo fine settimana, con il mercatino formato dagli stand degli hobbisti e delle associazioni sociali, culturali e sportive arlunesi, in programma per sabato 2 dicembre. Durante la giornata, alle 15.30, si esibirà il Piccolo Coro «Ruscello & Friends», che farà entrare tutti nell’atmosfera con i suoi canti di Natale. Nel corso del pomeriggio il Corpo Bandistico Arlunese girerà poi per le vie del centro portando di via in via la classica piva natalizia, e sarà inaugurato il nuovo automezzo della Protezione Civile.

Domenica 3 dicembre sarà poi la volta delle frazioni di Mantegazza e Rogorotto di farsi affascinare dalla magia del Natale, con il concerto «Magia di Natale a Rogorotto e villaggio degli gnomi di Babbo Natale», organizzato dal Corpo Bandistico Arlunese insieme al Coretto dei bambini di Rogorotto e Mantegazza.

OSSONA: "Leonardo da Vinci"

Iniziativa dedicata al genio rinascimentale quella prevista a Ossona questa sera, venerdì 1 dicembre alle 21 in villa Litta Modignani. Nella cornice della sala consiliare è infatti in programma l’incontro dal titolo «Leonardo da Vinci e il mito del cristianesimo», organizzato dall’associazione OssonaInsieme. Durante la serata, la relatrice Mariella Borraccino illustrerà il legame tra il maestro toscano e le tematiche religiose. Previsto inoltre un intervento musicale del pianista Andrea Tamburelli. L’ingresso è solo su prenotazione, effettuabile presso la sede di OssonaInsieme in piazza Aldo Moro 2 o telefonando al numero 338 1073130 dalle 14 alle 17.

ABBIATEGRASSO: "Narrando i continenti"

Sabato 2 dicembre ore 15.30 - Biblioteca Civica “R. Brambilla” nell’ambito dell’iniziativa “Restiamo insieme” promossa e finanziata da Regione Lombardia a cura del Comune di Abbiategrasso in collaborazione con Lule Onlus

-Concerto Italian Harmonist - Sabato 2 dicembre ore 21 all’ ex Convento dell’Annunciata concerto “Classicheggiando”.

-Assaggiamo il teatro 2023 - Sabato 2 dicembre ore 16 - ex Convento dell’Annunciata a cura del “Teatro dei Navigli”. “Camilla, Giorgio e il drago dei rifiuti” - Teatro Fuori Rotta scritto e diretto da Pino Costalunga con Stefania Carlesso, Gioele Peccenini-

-Concerto coro gospel - Il coro gospel Al Ritmo dello Spirito di Abbiategrasso è pronto per iniziare il proprio Christmas Tour 2023: un programma ricco di concerti che accompagneranno al Natale. Il concerto di apertura si terrà proprio ad Abbiategrasso domenica 3 dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa Sacro Cuore di viale Mazzini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

CUSAGO: "Aspettando Natale"

Al via la terza edizione di Aspettando Natale: un evento per tutta la famiglia. L'atmosfera natalizia arriva anche a Cusago, con la terza edizione di "Aspettando il Natale". La manifestazione, organizzata dall'associazione ViviAmo Cusago con il patrocinio del Comune, si terrà domenica 3 dicembre 2023, dalle 9.30 alle 19.00, nel centro storico del paese.

ROSATE: Mercatini di Natale

Mercatini di Natale e accensione Alberto: Domenica 3 Dicembre, avrà luogo l’ormai tradizionale accensione dell’albero di Natale con la partecipazione del Coro delle Stelle. La mattinata di domenica vedrà, tra gli altri, protagonisti i commercianti di Rosate, che aderiranno ai mercatini di Natale, che proseguiranno sino alla sera alle 18

PARABIAGO: Mennella in mostra a Villa Corvini

L’artista Luigi Mennella espone al Museo di Fondazione Carla Musazzi. La mostra sarà inaugurata domenica e si ripeterà nelle due domeniche successive. L’installazione sarà visitabile dalle 14.30 alle 17.30 (con ultimo ingresso alle 17.15) a Villa Corvini, in via Santa Maria. Sono previsti due momenti che arricchiranno di significato l’iniziativa stessa.

Da una parte la presenza della critica d’arte dottoressa Rosa Guadagno e contemporaneamente ci sarà l’esibizione musicale a cura del violInista Gabriele Sette.

«Un Natale per la natura»: Lipu di nuovo nelle piazze

Nel weekend torna «Un Natale per la natura», l’evento natalizio della Lega italiana protezione uccelli che si svolgerà in numerose piazze e sedi dell’associazione. Saranno offerti, in cambio di una donazione, i prodotti della tradizione natalizia come lenticchie, pasta, passata di pomodoro e vino, biologici e quindi realizzati tutelando l’ambiente e la salute delle persone. Un modo per sostenere le numerose attività svolte dalla Lipu e dai suoi volontari in difesa della natura e degli animali selvatici. L’appuntamento per l'Alto Milanese sarà domani, sabato, alle 8.30 al mercato di Legnano.

ARCONATE: Domenica in piazza Libertà «Vivi il Natale»

Domenica in Piazza Libertà torna la tradizionale iniziativa di «Vivi il Natale», pensata per celebrare l'inizio delle festività natalizie. Molto ricco il programma dell'evento, organizzato dal Comune di Arconate, in collaborazione conil Gruppo Folkloristico Arconatese, l'Associazione Genitori Tangram ODV, gli Zampognari Arconatesi e Giocando con Milly Animazione. Dalle 9 l’inizio mercatino e stand gastronomico a cura della Folkloristica con castagne e carsensa. Seguono i canti di natale dalle 15 dei bambini della Scuola dell'infanzia statale e alle 15.15 degli alunni della Scuola dell'Infanzia SS. Angeli Custodi. Alle 15.30 in avanti spetterà agli allievi della Scuola primaria "Maestri di Arconate". Alle 16 Babbo Natale e gli Zampognari. Alle 17.15 l’accensione delle luci dell’albero di Natale.

ROBECCHETTO Guarneri espone in biblioteca; sabato al Sac Magistroni & friends

L’artista locale Patrizia Guarneri espone all’Alda Merini. Fino al 23 dicembre la mostra è visitabile negli orari di apertura.

La pittrice Patrizia Guarneri sarà fino al 23 dicembre l’artista protagonista di «Esponiamoci – L’Arte all’Alda Merini». È l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno attraverso la biblioteca comunale di via Novara, con il supporto dell’associazione «Amici della Biblioteca», per promuovere gli artisti del territorio esponendo le loro opere pittoriche o grafiche all’interno dei locali, in modo che possano essere ammirate dal pubblico durante gli orari di apertura.

Patrizia Guarneri è socia la 2010 del Gruppo Artistico Occhio di Cuggiono e da allora ha sempre frequentato il laboratorio serale di pittura sito nello stesso paese. Col tempo ha sperimentato diverse tecniche ma ora preferisce la pittura ad olio e il materico, predilige le figure e i falsi d’autore. Un altro appuntamento imperdibile in paese avrà a che fare con la serata musicale prevista per la serata di domani, sabato, e che sarà scandita dalla Giorgio Magistroni & friends nella cornice della mostra personale di Alessandro Negri «Segni» allo Spazio d’arte contemporanea di via Carducci 2. Il concerto prenderà avvio alle 21. Un’iniziativa che porta la firma della Pro Loco e che vede il patrocinio del Comune di Robecchetto con Induno.

CASTANO PRIMO: Gli animali al centro della mostra Sfumature

Gli animali al centro della nuova mostra targata Sfumature castanesi. Si intitola «Animals» ed è l’ultima fatica che porta la firma del Gruppo fotografico Sfumature castanesi. I fotografi hanno scelto come soggetto proprio il mondo animale. Ad ospitare l’installazione sarà la suggestiva cornice di Villa Rusconi. L’inaugurazione è prevista per oggi alle 21. Un’occasione che potrà servire a conoscere da vicino gli autori che hanno lavorato sena soste per arrivare al traguardo del taglio del nastro. La mostra sarà poi visitabile fino a domenica, nella fascia oraria che andrà dalle 15 alle 19. Questa iniziativa artistico-culturale vede il patrocinio del Comune di Castano Primo e la collaborazione della Pro Loco cittadina insieme a vari soggetti privati.

RHO: ArtePanettone festa a Villa Burba

Torna «ArtePanettone» la festa del panettone artigianale che ogni anno si svolge a Villa Burba. Dopo lo straordinario successo ottenuto nelle passate edizioni, la manifestazione quest’anno si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica. Sabato apertura degli stand dalle 14.30 alle 19 e domenica dalle 10 alle 19.

Durante le due giornate a ingresso libero, sarà possibile passeggiare tra eccellenti maestri pasticceri e degustare i loro panettoni. Quest’anno, inoltre, rispetto alle passate edizioni i maestri pasticceri hanno creato il dolce a Cinque Stelle, il doce esclusivo di Arte Panettone. Un dolce che oltre ad essere buono avrà anche uno scopo benefico. Grazie a questo dolce, i maestri pasticceri sosterranno, infatti, l’associazione «Gli amici di Emanuele» che si occupa della distrofia muscolare. Durante l’edizione di quest’anno avranno luogo anche tre Master Class tenuto dai maestri con tantissime curiosità e ricette per i golosi. Sabato alle 15 si terrà un incontro dal titolo «Il panettone alternativo». Domenica alle 15 «La meneghina a modo nostro» mentre alle 16 l’incontro dal titolo «Quando il pandoro diventa Gourmet» Sfiziose ricette da replicare a casa.

RHO: Al via le iniziative del Natale, luci e presepi del ‘700 in piazza

Proiezioni luminose e Presepi del ‘700 in piazza San Vittore. Sabato prendono il via le iniziative in vista del Natale.

Dal 2018 ogni Natale il centro di Rho si trasforma grazie alle proiezioni sugli edifici, trasformando le facciate della chiesa di San Vittore e delle case in scenari colorati da temi natalizi.

Quest'anno il progetto di illuminazione si arricchisce ancora di più con un progetto di luci d'artista sviluppato con l'illustratrice Costanza Favero, i cui disegni saranno proiettati sulla facciata della chiesa di San Vittore, sulla torre del Municipio e su largo Mazzini.

Le luci verranno accese sabato alle 16.45 alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi, del vicesindaco e assessore al Commercio Maria Rita Vergani, dell’assessora alla Cultura Valentina Giro, oltre che dai rappresentanti della delegazione di Confcommercio Rho guidata da Patrizia Giudici. Poco prima, alle 17.45, verranno inaugurati i due Presepi del ‘700 allestiti da Angelo Fino, che da una vita colleziona statuine di varie dimensioni.

Canegrate: Festeggiamenti natalizi

Si aprono le danze per i festeggiamenti natalizi. In paese infatti sono in programma diversi eventi che porteranno il clima di Natale in tutta la comunità, per la gioia di grandi e piccoli. Si inizia domani, sabato, alle 21.15 nella Chiesa antica in piazza Matteotti tornerà il tradizionale concerto di Natale della Scuola di musica »Niccolò Paganini», a cura di AssoComm Canegrate (associazione che raggruppa numerosi commercianti attivi in paese) con il patrocinio del Comune di Canegrate: ci saranno in scaletta musiche di Massenet, Franck, Mascagni, Caccini, Schumann, Berlin e Adam. L’ingresso sarà libero ma con prenotazione obbligatoria al 327.4393225. Dopo il concerto panettone e spumante, che saranno offerti da Assocomm.

CERRO MAGGIORE: «La via del Natale» al via

Tutto pronto per l'edizione 2023 della rassegna di iniziative natalizie a cura dell'assessorato alla Cultura.

Primo appuntamento domenica, alle 21, all'auditorium di via Boccaccio con lo spettacolo «Don Chisciotte» della compagnia «I burattini senza fili»; il 9 dicembre, sempre alle 21 e in auditorium, in scena «Musica per la pace» con «Life after quarter» in collaborazione con l'associazione culturale «La zuppiera» per una serata a favore di Emergency.

Il 16 dicembre sarà la volta dell’«Albero di Natale del sig.Vitale», lettura animata ((per partecipare all'iniziativa è obbligatoria la prenotazione in biblioteca) in programma al centro anziani alle 10.30

mentre, dalle 14.30 alle 18.30, in piazza del Mercato, ecco «Il villaggio di Natale» con gonfiabili, magik globe e tanto altro (in caso di maltempo la nuova data sarà annunciata sui social).

Il 22 dicembre, alle 21, l'evento sarà In questa notte splendida: concerto del Coro Jubilate nella chiesa parrocchiale cerrese. Ultimo evento il 13 gennaio 2024 con «La tua banda in rock»: alle 21,

sul palco dell'auditorium comunale, si esibirà il Corpo musicale cittadino in collaborazione con il Coro Effatà e la Compagnia dei gelosi.

La partecipazione è libera a tutti gli eventi.

E poi il tradizionale presepe in piazza della chiesa di Cantalupo e lo scambio di auguri in occasione della Messa di mezzanotte. «Torna anche quest’anno “La via del Natale”, per il periodo più speciale dell'anno» sottolineano dal palazzo comunale.

Rescaldina: "Le vie del Natale"

Tornano anche quest’anno le «Vie del Natale» a Rescaldina. Un evento promosso dal dall’Amministrazione comunale e creato in collaborazione con le varie associazioni e consulte

comunali. L’appuntamento è per domenica, dalle 10 in Piazza Chiesa, in via Bossi e nelle vie limitrofe. Lungo le vie del paese interessate dall’evento saranno presenti vari stand gestiti dalle associazioni rescaldinesi che intratterranno i passanti in ogni modo: in alcuni stand si potranno trovare esibizioni di musica dal vivo; poi ci saranno artisti di strada che intratterranno i rescaldinesi, che attraverseranno le

«Vie del Natale», con giocoleria e tanto altro; si potranno incontrare stand che offriranno la possibilità di provare dei giochi sensoriali; passando poi ad associazioni che proporranno il karaoke per tutta la

giornata; non mancheranno stand che delizieranno i palati dei passanti offrendo piatti ben fatti e preparati apposta per il periodo natalizio.

Ci sarà la possibilità di girare tra mostre fotografiche e presepi motoristici; ultime ma sicuramente non per importanza si potrà assistere a ben due tipi di sfilate che continueranno per tutta la

giornata: infatti i negozi di abbigliamento proporranno sfilate di moda per mostrare i loro prodotti mentre le associazioni cinofile organizzeranno sfilate con protagonisti diversi dal solito, ossia i cani. «Le Vie del Natale» potranno sembrare dei semplici mercatini di Natale imbanditi in ogni paese durante il mese di dicembre ma l’obiettivo è un altro: si tratta di creare un contesto felice, di collaborazione e cordialità tra le varie realtà di Rescaldina; il tutto per iniziare ad entrare lo spirito natalizio e l’allegria che porta questa festa dedicata alle famiglie.

NERVIANO: «Note di solidarietà-Aspettando il Natale»

Questo l'evento in programma domenica, alle 15.30, nella chiesa Santo Stefano a cura dell'associazione Garegnani odv con il Coro Laudamus aps e il Piccolo coro Santo Stefano: esibizioni musicali e canore e

presentazione del nuovo calendario del fotografo Vincenzo Palumbo, stavolta dedicato agli angeli.

Domenica tutto pronto per la Babbo run, gara podistica promossa dalle associazioni Facciamo quadrato e Cur Cui ran col ricavato in beneficienza alle associazioni Dottor sorriso e Uildm Legnano:

partenza da Piazza Italia (adulti alle 10 su 8 chilometri e junior su uno)Oggi, venerdì, alle 21, in chiesa Santo Stefano «Dialoghi di pace» mentre domani, sabato, «Brindisi a teatro», alle 21, nel salone Santo

Stefano spettacolo teatrale e musicale con I Sottopalco con ospite il gruppo Pop To Loung .

Turbigo: Feste di Natale

Il Comune di Turbigo si sta preparando alle feste natalizie: con l’avvento del mese di dicembre, l’ente locale si prepara con una serie di eventi al clima da festività. Il primo di questi eventi è in programma domani, sabato: alle 21, nella Parrocchia di Turbigo, il coro Novo Cantico organizzerà un concerto dal titolo «Verso Betlemme»: ad esibirsi, oltre al coro turbighese, ci sarà il Chorus Laetus di Fidenza diretto dal maestro Luca Pollastri. L’evento è patrocinato dal Comune di Turbigo.

Venerdì 8 dicembre invece si terrà un ulteriore concerto, questa volta tenuto dalla banda comunale «La Cittadina» diretta dal maestro Alessandro Tanzini. Il clima di Natale è quindi in arrivo a suon di musica

BUSCATE: Appuntamento a teatro

Questo fine settimana, due appuntamenti con il teatro nella sala civica Lodi. Il primo, che si terrà oggi, venerdì, dalle 21, in occasione del 150esimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni, sarà la lezione-spettacolo «Don Lisander: la vita e le opere del grande romanziere milanese», ideata, scritta e interpretata da Andrea Longhi, che propone un modo accattivante, divertente e a volte ironico di raccontare il famoso scrittore, poeta e drammaturgo.

Il secondo, «Favole di Esopo al Chiar di Viola», rivolto ai bambini dal primo anno della scuola dell’infanzia fino al terzo della scuola primaria, avrà luogo domani, sabato, dalle 16, e fa parte della

rassegna teatrale per bambini «È arrivato un bastimento…»: a cura di «Teatro dei Navigli», lo spettacolo teatralizza tre favole popolari dell’autore greco, «La cicala e la formica», «La lepre e la tartaruga»

e «La volpe e l’uva», che contengono gli insegnamenti morali del rispetto di sé e degli altri e della cooperazione, e l’esortazione a sconfiggere le proprie paure.

BUSCATE: "Io non rischio"

Questa domenica il paese inaugurerà il periodo natalizio. La giornata, che si svolgerà quasi interamente in Piazza San Mauro, partirà alle 9 con il corso «Io non rischio», che la Protezione Civile

terrà al suo gazebo insieme al geologo Giorgio Sensalari e durante il quale sarà presente anche la Croce Azzurra. Dalle 14.30 laboratori natalizi a cura dell’Associazione genitori Tangram e corsa di Babbi

Natale organizzata dall’Asd Buscate Atletica, in piazza anche Avis e il Gruppo missionario. Alle 15 letture natalizie e, dalle 15.30, l’oratorio aiuterà a creare la propria ghirlanda di Natale. Dalle 16 spettacolo di animazione «I giocolieri di Natale» e, alle 16.45, l’arrivo di Babbo Natale, che raccoglerà le letterine e farà foto nella zona di Villa Rosales. Alle 17.30 l’accensione delle luminarie accompagnata da un canto natalizio; per i più piccoli la festa continuerà nella sala civica Lodi, dove Urban Connections Asd li

ospiterà fino alle 21.15 alla sua «Festa sociale» a tema Grinch, un laboratorio- spettacolo interattivo il cui ricavato sarà utilizzato dall’associazione per la realizzazione dell’esibizione di fine anno.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023 in Lombardia.