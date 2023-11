Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 18 e domenica 19 novembre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 18 e domenica 1 novembre 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel week-end

ABBIATEGRASSO: Sport all'aperto

Sabato 18 novembre ore 10- Darsena via Tommaso Grossi - Sport e salute all’aperto “Atletica e Rugby”

MAGENTA: Magenta Jazz festival

In città ripartono gli appuntamenti del Magenta Jazz Festival. La rassegna promossa dal Comune in collaborazione con la Maxentia Big Band riprenderà domani, sabato 18 novembre, con il jazz classico della Chicago Dixieland Brass Band, in piazza Liberazione alle 16. Quello di domani sarà di fatto il penultimo appuntamento della kermesse che si chiuderà il 13 gennaio 2024, al teatro Lirico, alle 21, con la storica band locale Maxentia Big Band ed un programma dedicato al grande e indimenticato Fred Buscaglione.

ARLUNO: Festa dell'albero

Festa dell'albero per domenica 19 novembre. Ritrovo alle 9.30 in via Mauthausen. alle 10.30 posa del Liquidambar, alle 10.30 camminata per il Parco del Roccolo fino alle 11.30 con un Momento magico intorno alla quercia.

SEDRIANO: "C'era una volta la musica"

Sabato 18 novembre al Cineteatro Agorà alle 21.15 andrà in scena «C’era una volta... la musica»: concerto-spettacolo che propone un viaggio nella storia della musica. Con la partecipazione del coro Vis Canti di Marcallo, la band C.Over e il pianista Flavio Fortugno.

BAREGGIO: Festa dell'albero

Festa dell'Albero organizzata dall’associazione Bosco 100 Frutti e in collaborazione con il Comitato soci Coop Settimo Milanese, Bareggio e Rho, si celebra la Festa dell’Albero. L’appuntamento con «Mettiamo radici nel futuro» è previsto per domenica 19 novembre in via Monte Grappa - direzione Brughiera - a partire dalle 10 con laboratori per bambini «I totem dell’autunno» (solo su prenotazione gratuita scrivendo a bosco100frutti@gmail.com) e per mettere a dimora i nuovi alberi giunti per l’occasione.

MARCALLO: "Giornata ecologica"

Ritorna a Marcallo la Giornata Ecologica, inizialmente prevista per ottobre ma poi annullata e rinviata causa pioggia. L’iniziativa per la cura e la tutela del territorio avrà luogo domani, sabato 18 novembre, a partire dalle ore 14.30, con ritrovo presso la tensostruttura all’interno del Parco Ghiotti. Organizzato dal Comune, l’evento vede la collaborazione di Asm, Teuta Briva Aps, Litaui e del gruppo volontari Strade Pulite. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.marcallo.it

GAGGIANO: Spettacolo di burattini

L'Associazione Il Rachinaldo propone uno spettacolo di burattini dal titolo "Storia dell'Ara bell'Ara" presso la Biblioteca Comunale Sabato 18 Novembre 2023 ore 16.00

ALBAIRATE: Road to Paris

Incontro con i campioni di nuoto paralimpico Amodeo e Barlaam. L’appuntamento è per domenica 19 novembre 2023 alle ore 17.30 presso il Centro sportivo comunale “A. Gramegna” di Albairate.

CASSINETTA: Omaggio a Dario Argento

L’appuntamento è per Venerdì 17 Novembre, alle ore 21, presso la sala polifunzionale del Comune verrà proiettato Profondo Rosso, pellicola cult del1975 firmata Dario Argento. Oltre alla consueta introduzione al film la serata prevede anche un omaggio alla celeberrima colonna sonora dei Goblin a cura di Luca Colombo... Il tutto come sempre ad ingresso libero e gratuito!

BURGHER PARTY '80: Legnano

Sabato 18 novembre sarà un ritorno al futuro alla Nobile Contrada San Magno. Come dimenticare gli anni 80, della Milano da bere e dei paninari, dove per divertirsi bastava qualche amico e un bel panino.

I più nostalgici ricorderanno “Burghy”, il primo fast food italiano ispirato al modello statunitense aperto nel 1981 in Piazza San Babila, e il suo menù goloso. Il re incontrastato: il Big Burghy, un hamburger doppio con formaggio, cipolla, lattuga e salsa Burghy mentre il King Bacon è arricchito con la pancetta; non mancano alla lista le patatine fritte e i nuggets (chiamati Chicken Doré). Spolverate i bomber e i piumini lucidi di Moncler, sabato è back to the Burghy!

Per info e prenotazioni: Riccardo 3294749278

VILLA CORTESE: Laboratorio artistico dedicato ai bambini

Un laboratorio artistico dedicato ai bambini nella giornata a loro dedicata. E’ quello previsto per domattina, alle 10, nella aula consiliare del Comune di Villa Cortese dove i più piccoli saranno gli assoluti protagonisti delle attività proposte. Nel nome dell'artista iraniana Shirin Neshat: in occasione della Giornata Nazionale dei diritti dei Bambini, l'Amministrazione comunale ha organizzato un laboratorio artistico per bambini dai sette agli undici anni. L'appuntamento, a cura di Luciana Sponsiello, si terrà domani mattina, sabato 18, in sala consiliare. A partire dalle 10, il laboratorio sarà dedicato all'artista iraniana, fotografa e regista, che con la sua arte lotta da sempre a favore dei diritti. Tutto pronto dunque per la mattinata a sfondo artistico. Il laboratorio avrà la durata di circa due ore; nella prima parte, dedicata alla fotografia, è richiesta la presenza di un genitore dotato di smartphone per effettuare alcune foto e passeggiare per il paese.

NERVIANO: Babbo run

Conto alla rovescia per la Babbo Run, la corsa natalizia promossa dall'associazione Facciamo quadrato e che sarà in scena il 3 dicembre (sarà una Christmas run con musica e divertimento, con un

percorso interamente sulle vie cittadine con gara adulti da 8 chilometri e gara junior da uno) con il ricavato che sarà donato alla Fondazione dottor sorriso e alla Uildm Legnano. Domani, sabato, dalle

10 alle 12, l'associazione sarà presente in Piazza Italia con uno stand con regalini per i bimbi e raccolta iscrizioni alla corsa.

RESCALDINA: Civiche benemerenze

Sarà una settimana ricca di eventi per Rescaldina. Partendo da oggi, venerdì quando, nell’auditorium comunale di via Matteotti, alle 21, verranno consegnate le civiche benemerenze sportive ad alcuni atleti rescaldinesi, che si sono distinti per risultati sportivi durante l’anno e ad altri concittadini che si sono

particolarmente distinti; domani, sabato, alle 14.30, in biblioteca comunale ci sarà la possibilità per ragazzi e genitori di avere un confronto con un orientatore esperto a tema «Orientamento scolastico».

Inoltre, sempre domani, sabato, ci sarà, in auditorium, alle 21, il quarto spettacolo della rassegna «Metti una sera a teatro» della ProLoco: in scena i «Ciak si ride» con «Il volo più pazzo del mondo».

Giovedì, in biblioteca, alle 21 si potrà assistere alla presentazione del libro di Paolo Zaffaroni «La gestione dei boschi all’interno del Plis, buone pratiche per il suo mantenimento».

RESCALDINA: Attenti alla truffa

Torna, a Rescaldina lo spettacolo «Attenti alla truffa». Domenica, alle 17, nell’auditorium comunale di via Matteotti, la compagnia «Ridi per caso» riporterà sul palco una commedia divertente

ma che mira a sensibilizzare, soprattutto gli anziani, sul tema delle truffe che, purtroppo, si fanno sempre più frequenti. Lo spettacolo è promosso dall’assessorato alla Polizia Locale e Sicurezza, che rinnova l’invito a godersi la commedia con un occhio attento, in modo da poter centrare i veri obbiettivi ai quali mira una sensibilizzazione su questo delicato tema.

CERRO: Magie per la ricerca

La grande serata all'insegna della magia per raccogliere fondi da destinare alla ricerca e finanziare progetti sulla fibrosi cistica. L'appuntamento è per oggi, venerdì, alle 21, all'auditorium comunale di via Boccaccio. Organizza la delegazione Altomilanese-Legnano della Fondazione per le ricerca sulla fibrosi cistica onlus con il patrocinio del Comune. Lo spettacolo sarà assicurato grazie alla presenza del noto

prestigiatore Roberto Bombassei (nella foto) che per l'occasione sarà affiancato sul palco da Magico Camy, Antonio Polli, Vittorio Belloni, Simone Marino.

SAN VITTORE: Un libro per tutti e la magia di Natale

Libri e la magia del Natale protagonisti del fine settimana in paese. Si inizia domani, sabato, con il ritorno dell'iniziativa «Città che legge-Città che scrive» che vedrà, in biblioteca, alle 11,

l'incontro con l'autore: per l'occasione sarà presentato il libro «Profugo» alla presenza dell'autore Matteo Molino.

Domenica torna invece la famosa iniziativa «Un libro per tutti», con open day della biblioteca e scambio gratuito di libri tra lettori: si inizia alle 11 con apertura della mostra artistica «La donna nei mille

colori» di Mario Zaninelli: «La mostra verrà inaugurata rimarrà aperta nella sala sotterranea della biblioteca, seguendo gli orari della biblioteca stessa fino al 25 novembre, in occasione della Giornata

internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne» ricorda Salvato; alle 12.30 aperitivo in musica insieme al Complesso bandistico sanvittorese, dalle 16.30 alle 18.30 «Le città invisibili»

ossia maratona di lettura in occasione del 100esimo anniversario della nascita di Italo Calvino in collaborazione con il Gruppo di lettura della biblioteca, durante la giornata di domenica arriverà «Video Svo: Suoni visivi originali».

Poi sarà la volta dell’arrivo del Natale: domenica, dalle 9.30 alle 19.30, sarà la volta di «Magie di luci in Piazza Italia» che vedrà la piazza della chiesa parrocchiale ospitare il mercatino della creatività: «Saranno presenti gli artigiani dei mercatini di natale che con i loro prodotti ci aiuteranno ad entrare nell'atmosfera natalizia» commenta Salvato.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 in Lombardia.