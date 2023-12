Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel week-end

NERVIANO - Un murale per Gnappo

Un murale all'ex Meccanica per ricordare Damiano Zorzo, per tutti «Gnappo», storico cantante della band dei Ciapa No, attivo nel sindacato Sì Cobas e negli ambiti della sinistra e scomparso improvvisamente due anni fa.

Domenica, dalle 14 alle 17.30, si svolgerà l'evento «Per Gnappo-Amico, fratello, compagno organizzato dal sindacato col patrocinio del Comune e vedrà anche la realizzazione di un murale a lui dedicato

«Facciamo Natale», con «Facciamo quadrato», non è finito: domenica per le vie del centro dalle 9 alle 18 hobbisti, animazione, zampognaro, Babbo Natale con gli elfi, negozi aperti, dalle 9 alle 16 trampolieri e, dalle 9 alle 18, giochi infuocati.

Rescaldina - Gli eventi per il Natale

In quest’ultimo weekend prima di Natale a Rescaldina ci saranno davvero molti eventi in paese. Partendo da oggi, venerdì, alle 21, in auditorium comunale di via Matteotti, ci sarà un’altra proiezione del Cineforum dedicato agli adulti e sarà trasmesso «Campioni» di Bobby Farrelly. Domani, sabato, alle 10.30, in biblioteca comunale Letture Natalizie dedicate ai bambini dai 2 ai 5 anni, alle 11.30,sempre in Biblioteca biblioaperitivo aperto a tutti con la presentazione del libro «La città assediata», mentre alla sera ci sarà lo spettacolo natalizio «In Notte Placida», opera che verrà messa in scena alle 20.30 nella Chiesa Santa Maria Assunta, dagli alunni della quinta A della primaria Manzoni, dal gruppo «Rescalda è

Leggenda» e da «Alleanza Casa Rescalda». Per concludere, durante tutta la giornata di domani, sabato, e di domenica, sarà possibile consegnare il proprio presepe nella Chiesa della Pagana (via Repetti-Chiesa) per poter costruire una mostra di presepi, promossa dagli organizzatori della Festa dell’uva.

CERRO: "La via del Natale"

Nuovo evento per la rassegna «La via del Natale», promossa dall'assessorato alla Cultura: domani, sabato, alle 10.30, al Centro anziani Cantalupo, lettura animata mentre in piazza del Mercato, dalle

14.30 alle 18.30, arriverà «Il villaggio di Natale» con gonfiabili, Magik globe, bolle di sapone, sculture di palloncini, pop corn e zucchero filato, spettacoli di magia e giocoleria e arrivo di Babbo Natale.

Canegrate: Mostra dei presepi

Una mostra di presepi all'aperto per vivere l'atmosfera natalizia. Il Gruppo d'interesse «Il Presepio», con il patrocinio del Comune, organizza da venerdì scorso fino al 6 gennaio «La Via dei Presepi», una mostra di presepi all'aperto creati dai cittadini per vivere l'atmosfera natalizia. «Invitiamo tutti ad una

passeggiata natalizia attraverso le vie di Canegrate per ammirare i presepi realizzati artigianalmente da privati e associazioni del paese - afferma il gruppo “Il Presepio” - Seguendo le indicazioni

dell'itinerario segnalato tramite mappe e cartelli, si potranno visionare i presepi esposti che potranno essere votati dai cittadini tramite un like alla nostra pagina Facebook. I vincitori verranno

decretati dal voto popolare e dal voto della giuria di qualità appositamente costituita». La premiazione avverrà domenica 14 gennaio 2024, alle 17 al Polo Culturale Catarabia.

PARABIAGO: Il concerto di Natale

Domani, sabato, in città il Concerto di Natale avrà il sapore della solidarietà. Lions Club Parabiago Host, Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, CCR Insieme Ets e Rugby Parabiago Care promuovono un appuntamento per sostenere il progetto del Fondo Prossimità Famiglia. Con il coro e l’orchestra Musicumozart. La solidarietà per le famiglie povere di Parabiago è il filo conduttore del concerto di Natale «Gloria in Excelsis Deo» in programma domani appunto, alle 21, nella chiesa parrocchiale santi Gervaso e Protaso di piazza Mazzini.

ROBECCHETTO CON INDUNO: Un incontro sullo sport

«Allenare attraverso il gioco nel settore giovanile». E’ il titolo dell’iniziativa in programma per questa sera, venerdì, alle 21.30, nella sala consiliare di Robecchetto e che è organizzata dalla associazione sportiva Ticinia. Un incontro formativo, che rientra nella stagione sportiva 2023-2024 e che confermerà la volontà della realtà sportiva locale di proporre momenti che possano fornire strumenti formativi ai giovani calciatori. Non solo calcio giocato, dunque, ma anche occasioni di approfondimento sul significato dello sport in senso più ampio.

Relatore dell’incontro sarà mister Adriano Cadregari , docente del settore tecnico Figc per i corsi Uefa e con licenza «D».

SAN GIORGIO SU LEGNANO: Serata blues

Un weekend di musica: «Musica invisibile indoor: serata blues» con i The Guitar blasters. L'Associazione culturale «Città Invisibili», con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Tempo Libero, presenta: «Musica invisibile indoor: serata blues» del gruppo musicale The Guitar blasters composto da Danny De Stefani, Alberto Colombo, Walter Tosin e Roberto Stefani. L’evento si svolgerà questa sera, venerdì 15 dicembre alle 21, in Sala Consiliare “Giacomo Bassi”, in piazza IV novembre. L’ingresso sarà gratuito. Ancora musica giovedì quando ci sarà il concerto della banda di Canegrate che verrà ospitato in sala consiliare. Un concerto dedicato alla memoria di Mario Solbiati.

MAGENTA: Gli eventi di Natale

Proseguono gli eventi natalizi a Magenta, domani, sabato 16 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30 in piazza Liberazione è atteso l’Ufficio postale di Babbo Natale. In biblioteca alle 10.30 ci sarà il reading de Le più belle storie di Natale di Gianni Rodari, poi alle 15.30 l’inaugurazione dello spazio di condivisione dedicato agli adolescenti. Nel pomeriggio per le vie del centro e alla rsa gli auguri musicali della fanfara dei bersaglieri e alle 21 il concerto della banda IV Giugno in Sacra Famiglia. Domenica 17 dicembre per tutta la giornata ci sarà il mercato agricolo dei prodotti a marchio Parco Ticino in via Mazzini e la piva delle cascine della vallata di Pontevecchio con il corpo musicale Santa Cecilia. Dalle 15 in piazza Kennedy l’esposizione di mezzi storici dei Vigili del Fuoco e alle 16 gli auguri natalizi per le vie della città con la Banda Civica. Alle 21 all’auditorium delle scuole Baracca il concerto per i 20 anni del Coro Civico.

CORBETTA: Gli appuntamenti natalizi

Continuano anche a Corbetta gli appuntamenti natalizi con un weekend ricco di appuntamenti per grandi e piccini. Domani, sabato 16 dicembre, alle 14 ci sarà l’isola della solidarietà e alle 17.30 lo scambio di auguri con la cittadinanza in sala polifunzionale. La sera è atteso alle 21 poi in sala Beato Paolo VI si terrà il concerto di gala del Corpo Filarmonico Donizetti, che verrà poi replicato in forma ridotta il giorno successivo, domenica 17 alle 11 con la partecipazione degli allievi dei corsi di musical. Per partecipare è necessario prenotare un posto dal sito www.bandacorbetta.it.

Sempre domenica, ma alle 15 verrà proiettato il film d’animazione Ggg, il grande gigante gentile. Infine il sabato successivo, 23 dicembre alle 10.30 in biblioteca ci sarà: Solo a Natale: Lettura animata.

BOFFALORA: «Music, Moving, Dance, Art, Shopping»

Ultimo appuntamento scolastico a Boffalora prima delle vacanze di Natale per le scuole medie. Domani, sabato 16 dicembre, andrà in scena dalle 9.30 nel salone teatro dell’oratorio parrocchiale lo spettacolo «Music, Moving, Dance, Art, Shopping», patrocinato dal Comune di Boffalora. Un’occasione per vivere insieme l’atmosfera delle festività e per scambiarsi gli auguri tra studenti, genitori e insegnanti dell’istituto Indro Montanelli di via Roma.

MARCALLO: Mercatini natalizi

Domenica 17 dicembre faranno tappa a Marcallo i mercatini natalizi. Artigiani, hobbysti e associazioni del territorio saranno dalle 9 del mattino in piazza Italia pronti ad accogliere i cittadini in questo tradizionale appuntamento delle festività invernali. La giornata si chiuderà infine alle 16 con uno spettacolo per bambini presso il centro San Marco.

ARLUNO: Spettacolo con bolle di sapone

Per inframezzare le attività natalizie con qualcosa di diverso, ma pur sempre piacevole, l’assessorato alla Cultura e alla Biblioteca ha organizzato lo spettacolo teatrale per famiglie «Belle bolle», a cura del gruppo «Gli alcuni». Lo spettacolo, a ingresso libero e gratuito, si svolgerà sabato 16 dicembre alle 16 nella sala della Comunità/Cinema Sant’Ambrogio in corso Papa Giovanni XXIII.

Le bolle di sapone, con la loro semplice magia, sono uno dei giochi e passatempi più antichi e speciali che coinvolgono grandi e piccini di tutte le generazioni. Accompagnate dalla musica, le bolle, come si legge nell’annuncio pubblicato dall’Amministrazione arlunese, «Non verranno scoppiate, ma ammirate, coccolate e fatte volare», in un’atmosfera onirica che coinvolgerà il pubblico.

-Domenica 17 dicembre alle 9 in piazza Pozzobonelli «Un brindisi di Natale con i Wiking», a cura del Moto Club Arluno Racing Team Wiking Sda, che invita la cittadinanza a festeggiare questo Natale e la fine di un anno particolarmente fruttuoso per il Club.

SEDRIANO: Gli eventi natalizi previsti

Continuano gli eventi natalizi in paese. Questo fine settimana l’appuntamento è per domenica 17 dicembre in piazza del Seminatore a partire dalle 12, quando i visitatori potranno gustare specialità gastronomiche alla brace e alla griglia, vin brulè e caldarroste.

Ma non solo, perché ci saranno tante attività per far divertire grandi e piccini, come la Fabbrica di Babbo Natale, il bosco incantato degli elfi, la sfera natalizia e laboratori con il pony con il centro ippico La Nuvola Asd.

VITTUONE: Sfida di lettura e a spasso con Babbo Natale

Sabato 16 dicembre in biblioteca comunale si terrà la premiazione della sfida di lettura per tutti coloro che hanno letto 30 libri in 12 mesi. In particolare verranno premiati i primi 3 classificati e sarà consegnato un riconoscimento a tutti coloro che hanno terminato la sfida in tempo.

Sempre sabato alle 16 in piazza Italia e per le vie del paese ci sarà la gara non competitiva aperta a tutti «A spasso con Babbo Natale», organizzata dall'associazione Atletica 99 in collaborazione con il Comune e le associazioni Binario 8, i Camperisti, Il Cerchio Aperto, Alfeo Corassori e altri volontari.

Inoltre, domenica 17 dicembre alle 16, alla Rsa Il Gelso il gruppo Diatessaron allieterà gli ospiti e i presenti con il Concerto di Natale. Sempre domenica dalle 9.30 alle 12 il Corpo musicale G. Verdi allieterà i vittuonesi con le musiche natalizie per le vie del paese.

BAREGGIO: «Canti con la mia nuova scuola di musica»

Sabato 16 dicembre alle 16.30, sempre in piazza Cavour, appuntamento con «Canti con la mia nuova scuola di musica», a cui seguirà, alle 21, in chiesa SS. Nazaro e Celso il concerto con Amadeus Kammerchor-Orchestra filarmonica Amadeus diretta dal maestro Gianmario Cavallaro.

Anche in questa giornata, come nello scorso fine settimana, dalle 16 alle 18, ci sarà la possibilità di donare giochi, beni di prima necessità, prodotti di bellezza e vestiario ai meno fortunati con l'iniziativa Scatole di Natale dell'associazione Smile.

Tanti eventi anche per domenica 17 dicembre con il presepe vivente, per il quale il ritrovo è previsto in oratorio San Luigi alle 15, quando poi partirà il corteo che percorrerà la corte di via IV Novembre, via Diaz, via IV Novembre, via Pezzoni per poi concludersi in chiesa. Inoltre, dalle 15 la banda suonerà lungo le vie del paese. Ma non solo, perché dalle 15 poi Natale alla Brughiera con la consegna delle letterine a Babbo Natale, degustazione di dolci, vin brulè, trippa, polenta con bruscitt, patate fritte e patate dolci. Alle 16 poi consegna dei regali da parte di Babbo Natale e alle 17 estrazione dei biglietti. Anche in questo caso, dalle 16 alle 18, ci sarà la possibilità ancora una volta di consegnare le Scatole di Natale.

Le iniziative natalizie però coinvolgeranno anche direttamente i commercianti e i residenti. Infatti è partito il quarto contest di vetrine e balconi natalizi. Da giovedì scorso fino al 31 dicembre i commercianti e i residenti potranno inviare la foto delle loro creazioni e dei loro addobbi a lucidinatale@comune.bareggio.mi.it.

OSSONA: Mostra dei presepi

Con le festività natalizie torna a Ossona la tradizionale mostra dei presepi in parrocchia, promossa anche quest’anno dall’Azione Cattolica ambrosiana.

Sarà infatti nella giornata di sabato 16 dicembre che la chiesa di San Cristoforo vestirà come di consueto il ruolo di sede espositiva dell’evento. Porte aperte ai fedeli ossonesi, che potranno qui portare il proprio presepe la mattina, dalle 10 alle 12, e il pomeriggio dalle 15 alle 18, non prima ovviamente di aver dato libero sfogo alla fantasia.

SANTO STEFANO TICINO: L'albero del riccio

La magia del Natale colora le strade di Santo Stefano Ticino, portando con sé il profumo di tantissime iniziative. Sabato 16 dicembre, alle 9.30, in Sala Alda Merini, l’associazione L’Albero del Riccio ha organizzato una giornata di letture e laboratori natalizi per bambini dai 4 ai 6 anni. L’iniziativa prevede il racconto della storia de «Il pacchetto rosso», uno strano oggetto di cui nessuno conosce il contenuto ma che in breve tempo cambierà la vita di tutti gli abitanti del piccolo paese di montagna.

ABBIATEGRASSO: “I PANSANIGH DE LA STALA”

Domenica 17 dicembre alle 16 - Sala Consiliare del Castello Visconteo a cura della Compagnia Dialettale “EL LOEUGH”. Tre racconti da monologare. Due tratti dal libro di Peppino Cislaghi. “Detti abbiatensi” e una novella di Maria Messina, scrittrice dei primi del Novecento. Ingresso libero.

-ASSAGGIAMO IL TEATRO 2023. “Pazzo viaggio di Natale” - Teatro Fuori Rotta di Gioele Peccenini e Meri Malaguti - Sabato 16 dicembre alle 16 - ex Convento dell’Annunciata, a cura del “Teatro dei Navigli”.

CISLIANO: Concerto di Natale

Corpo Musicale Pietro Mascagni di Cisliano invita al consueto Concerto di Natale, quest'anno organizzato in collaborazione con Comune Di Cisliano, la Corale Parrocchiale e la Chiesa Parrocchiale. Sabato 16 dicembre alle 21.

ALBAIRATE: Trenino Albairate city express

Torna il trenino Albairate City Express domenica 17 novembre. A partire dalle 14 e per tutto il pomeriggio, in Trenino del Natale porterà i presenti per le vie di Albairate. Ma non solo. Alle 15, alla biblioteca civica lettura animata e attività per bambini. Alle 17 tutti a fare merenda sotto l'albero di Natale in piazza Garibaldi.L’atmosfera, per le strade del paese, sarà scaldata dal Corpo Musicale Albairatese.