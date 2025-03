Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 15 e domenica 16 marzo 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 15 e domenica 16 marzo 2025.

MAGENTA: Workshop di difesa personale

Proseguono le iniziative della rassegna «Marzo è Donna», organizzata dal Comune in occasione della Giornata internazionale della donna.

Questa domenica sarà la volta del workshop di difesa personale dal titolo «Super Woman», allestito in Villa Colombo (via Lombardia 15F) dalle 9.30 del mattino a mezzogiorno del 16 marzo L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni Via Libera Ets e UrbanKombat, che da anni organizza già corsi di autodifesa nella palestra delle scuole Santa Caterina.

Si tratta di un’iniziativa gratuita ma con prenotazione obbligatoria data la scarsità di posti disponibili. Per avere informazioni o per prenotare è necessario telefonare al numero 342 8876266 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica vialiberaets.iscrizioni@gmail.com. Per le madri che ne avessero necessità, sarà possibile usufruire di un servizio di babysitting per la durata della lezione.

ARLUNO: Bombardamento della Mecaniga

A ottant’anni dal 16 marzo 1945, l’Amministrazione comunale e la cittadinanza si apprestano a ricordare le vittime del bombardamento della Mecaniga, la ditta arlunese rimasta coinvolta nell’offensiva alleata alla fine della Seconda guerra mondiale.

I momenti di ricordo avranno inizio domenica 16 marzo alle 10 in Piazza del Popolo, dalla quale partirà un corteo che raggiungerà il Parco dell’Orologio accompagnato dal Corpo bandistico arlunese. Alle 11:15 si celebrerà poi una messa ai caduti nelle guerre.

Alle 17, poi, al Cinema S. Ambrogio verrà proiettato in esclusiva il documentario «Il tempo e il ricordo. Storie di arlunesi in guerra» dell’arlunese Stefano Galimberti.

Il documentario verrà proiettato nuovamente per gli studenti delle classi di terza media della scuola G. Marconi alle 9:30 di martedì 18 marzo.

ARLUNO: Assemblea pubblica sul restauro della parrocchia

La Parrocchia di Arluno si prepara ad illustrare alla cittadinanza il progetto di ristrutturazione della chiesa parrocchiale «Ss. Pietro e Paolo».

Domenica, 16 marzo si svolgerà alle 15:30 in chiesa un’assemblea pubblica per illustrare alla cittadinanza il progetto per la messa in sicurezza e il restauro conservativo delle superfici esterne della chiesa parrocchiale e della torre campanaria.

Gli arlunesi potranno prendere parte per conoscere i dettagli e scoprire le modalità per contribuire economicamente al progetto.

BOFFALORA SOPRA TICINO: Primavera avventura

«Primavera avventura» è il titolo della proposta del Cai di Boffalora per questo weekend: due giorni di formazione per i bambini di tutte le età allo scopo di imparare a vivere la montagna nel modo migliore possibile. Domani, sabato, pomeriggio giochi di orientamento, domenica escursione nel Parco del Ticino. Per info: tel. 02.97255492, email boffaloraticino@cai.it

CORBETTA: Giornata del benessere

Questa domenica, 16 marzo, dalle 8 alle 13 si terrà la «Giornata del benessere», promossa dal Comune di Corbetta, che invita tutti nella Sala Polifunzionale per vivere una mattinata dedicata al benessere fisico e mentale. Grazie alla collaborazione con un’associazione sportiva sarà possibile partecipare a una lezione gratuita di pilates e yoga, perfetta per ritrovare equilibrio, forza e serenità. È necessaria la prenotazione al numero 02.97204242, i posti sono limitati. Si consiglia di portare il proprio tappetino per vivere al meglio l’esperienza. Un’occasione per rilassarsi, ritrovare energia e scoprire il proprio benessere interiore.

CORBETTA: Monumento al ciclista

In occasione del 25esimo anniversario di Equipe corbettese cycling, la società sportiva guidata dal presidente Enrico Sangalli, in accordo con l’Amministrazione comunale, donerà alla cittadinanza il «Monumento al ciclista». Si tratta di una statua di un corridore in acciaio delle dimensioni di due metri e mezzo per due, installata su un basamento di cemento.

L’inaugurazione, a cui tutti sono invitati a partecipare, avverrà sabato 15 marzo alle 11 nei pressi della rotatoria Pilota ingegner Piero Taruffi in via della Libertà, angolo Statale 11, a Corbetta, cioè la strada dove passa la corsa Milano–Torino. A conclusione della cerimonia sarà offerto un rinfresco.

CORBETTA: Musica e danza con "Cambio scena"

Nuovo appuntamento del festival di teatro, musica e danza «Cambio Scena», realizzato dall’associazione Il Mosaiko con il contributo e il patrocinio del Comune. Domani, sabato, alle 21 nella sala di via Lamarmora 35 andrà in scena Giambattista Anastasio con il suo «Eremita di città». Anastasio, finalista del Premio Strega Poesia, scrive di suo pugno un omaggio a «Zorro» di M. Mazzantini e narra la vita di un senzatetto che vaga tra le strade della città. Le parole del protagonista conducono in un mondo di emozioni, desideri e riflessioni profonde per una serata di teatro emozionante e imperdibile. L’ingresso è gratuito con offerta libera, previa prenotazione da effettuare via email o sms o whatsapp ai contatti info.ilmosaiko@gmail.com oppure tel. 320.5336734.

SEDRIANO: Il nostro cuore, quando preoccuparsi

Riprendono le iniziative si Arca’s. Si terrà venerdì 14 marzo alle 20.30 nella sala consiliare Mario Costa in piazza del Seminatore una conferenza aperta a tutti intitolata «Il nostro cuore. Quando ci dobbiamo preoccupare? È possibile prevenire?». L’incontro sarà tenuto dal medico specialista in Cardiologia Daniele Malaspina. Al termine del convegno è previsto un momento di dibattito e di confronto con il relatore. La serata, con ingresso libero, è organizzata dall'Associazione Arca’s Aps Sedriano con il patrocinio del Comune.

SEDRIANO: Lettura e gioco in inglese

Si terrà domani, sabato, dalle 10.30 alle 11.30 nella Biblioteca comunale il primo di tre incontri di «Lettura e gioco in inglese»: attività ludico ricreative rivolte ai bambini di 6-7 anni, condotte da Claudia Souza. Per circa un'ora le bambine e i bambini avranno l'opportunità di esplorare autori, illustratori, storie, giochi, filastrocche e canzoni del mondo, il tutto in un ambiente completamente in inglese. La partecipazione è gratuita previa iscrizione presso la biblioteca sino a esaurimento posti (dieci posti disponibili): telefono 02.90398600, email biblioteca@comune.sedriano.mi.it. I due incontri successivi si terranno sabato 31 maggio e sabato 14 giugno dalle 10.30 alle 11.30 sempre in biblioteca.

SEDRIANO: Sagra della Valtellina

Prosegue in piazza Mercato la «Sagra della Valtellina». Due interi weekend (7, 8, 9 e poi 14, 15 e 16 marzo) nei quali si potranno degustare alcune delle più conosciute prelibatezze della tradizione valtellinese, come gli sciatt, i pizzoccheri, la bresaola, formaggi tipici e vini pregiati. Sono previsti anche vari intrattenimenti: nei due venerdì sera il cabaret, sabato sera musica dal vivo con tributo a Vasco Rossi il 15 marzo, le due domeniche a pranzo spettacoli di magia. L’evento culturale e gastronomico si terrà in una tensostruttura coperta e riscaldata, con ingresso libero, sabato e domenica anche a pranzo. È possibile prenotare il posto a sedere dal sito sagradellavaltellina.it/sedriano

VANZAGHELLO: Camminando in rosa

«Camminando in Rosa a Vanzaghello» è l’evento in programma domenica 16 marzo. Una camminata ludico motoria, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione «Cuore di donna» con lo slogan «Camminare per conoscere e prevenire». Il ritrovo è previsto alle 10.45 in piazza Sant’Ambrogio e da lì si partirà alle 11.15 per poi tornare di nuovo in piazza. All’arrivo, ad attendere i e le partecipanti, ci sarà un rinfresco offerto da caffetteria e pasticceria Pariani. Pre-iscrizioni presso la Biblioteca comunale di via Matteotti o iscrizioni domenica allo stand di «Cuore di donna». È richiesto un contributo di 5 euro da corrispondere la stessa mattina. In caso di maltempo, l’evento verrà posticipato al 30 marzo.

CERRO MAGGIORE: Teatro e salute

Il primo evento in paese è in programma domani, sabato: alle 21, nell'auditorium di via Boccaccio, torna il Progetto Anita Bollati - dedicato come sempre all’illustre concittadina e regina del teatro dialettale e come sempre promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune - che vedrà sul palco la commedia brillante «Un capell pien de fiour», rappresentata dalla compagnia «I Sempr'Alegher» di Assago.

Lunedì arriva invece in paese l'iniziativa L'ospedale incontra il territorio per la prevenzione e diagnosi del tumore alla mammella: alle 21, nella Galleria Grassi di via San Carlo (a a lato del

municipio) si svolgerà l'incontro alla presenza della dottoressa Elena Collovà oncologa dirigente medico dell'Asst Ovest Legnano, della dottoressa Paola Gini della Senologia chirurgica e dirigente medico e

responsabile Breast unit dell'Asst Ovest Legnano con la moderazione affidata al dottore Andrea Luciani direttore dell'Unità operativa Oncologia dell'Asst Ovest Legnano (L’iniziativa prevede la partecipazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori - delegazione di Legnano.)

RESCALDINA: Eventi in paese

Si parte da oggi, venerdì, con un seminario promosso dall’associazione cinofila Scodinzolares su la cura

e il benessere del proprio cane: appuntamento alle 21 in auditorium comunale- Domani, sabato, alle 10.30, in biblioteca, ecco le letture animate dal titolo «E’ arrivato un bastimento carico di… canzoni»,

mentre alle 10, in auditorium, gran gala’ per gli 80 di storia della Ciclistica Rescaldinese; alle 21 spazio alla Rassegna Musicale, targata Pro Loco, in auditorium comunale, con un tributo a Ella

Fitzgerald. Domenica, alle 16, cineforum dei bambini in Auditorium, con «Lorax, il guardiano della foresta».

NERVIANO: Note di speranza

Tutto pronto per «Note di speranza», il nuovo appuntamento in musica che vedrà il concerto del Piccolo coro Santo Stefano in collaborazione con lo Zecchino d'oro dell'Antoniano di Bologna a sostegno della missione di Tirivyè ad Haiti. L'evento, a offerta libera, si svolgerà domenica, alle 15, al Teatro Sacro Cuore di Piazza Santo Stefano ed è promosso dall'associazione Garegnani col patrocinio del Comune e della Comunità pastorale San Fermo. «Un concerto “insolito” per i nostri piccoli cantori - spiegano

dall’associazione -Interpreteranno le canzoni dello Zecchino d'Oro delle varie edizioni anche con un salto nel passato, anni ‘80 e’ 90, con titoli che hanno accompagnato l'infanzia, e non solo, di molti di

noi. Come non ricordare “Il caffè della Peppina”, “Quarantaquattrogatti”, “Le tagliatelle di Nonna Pina” e altre».

Per la prima volta a Nerviano sarà presente frate Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano di Bologna ed una delegazione dello Zecchino d'Oro; ma soprattutto sarà presente Anna Sole, interprete del brano

che ha vinto la 67esima edizione 2024 «Diventare un albero». Il Piccolo Coro Santo Stefano è diretto da Tiziana Garbagnati, presidente dell'Associazione Garegnani. Il maestro Andrea Dellavedova sarà al

pianoforte oltre e ci saranno anche gli insegnanti e agli allievi dei corsi musicali della Parrocchia Santo Stefano.

BUSCATE: Fiera di primavera

Tutto pronto per la tradizionale «Fiera di primavera». L'appuntamento è per lunedì quando, per l'intera giornata, la manifestazione si svolgerà in Piazza San Mauroe Piazz Baraca e vie limitrofe. Tra bancarelle e attività ce ne sarà per tutti i gusti.»

CANEGRATE: Marzo è donna

La rassegna «Marzo è donna» è culminata sabato, Giornata internazionale della donna. In mattinata il centro sportivo Pertini ha ospitato la terza edizione dello stage gratuito di difesa personale: organizzato dall’Asd Okami Sport e Postura, ha offerto la possibilità di avvicinarsi al Mga, Metodo globale autodifesa, sistema sviluppato dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti marziali; sotto la guida dell’istruttore Manuel Turconi, le donne presenti hanno appreso tecniche di difesa alternando momenti di pratica a spunti di riflessione sulle dinamiche della violenza di genere. Alle 21 è stata inaugurata la mostra collettiva a cura del Gruppo Artistico Mercurio al Palazzo Castelli Visconti: fra i pannelli

esposti anche quelli delle ragazze de Il Gelso che, insieme a sei ragazze della scuola secondaria Manzoni, nell'ambito del progetto «Volontario per un giorno», hanno realizzato due pannelli dipinti con l’estratto di cavolo viola. Presenti in qualità di «ospiti» anche i quadri realizzati dal gruppo di Punti in Chiacchiera, che da settimana prossima saranno esposti al Polo Culturale Catarabia. I prossimi appuntamenti sono domani, sabato, alle 18 con la kermesse poetica «Il canto di Ulisse» e a seguire presentazione del libro «Un quarto di secolo di poesia a Canegate". Domenica, alle 17, al Polo Culturale Catarabia «Le stagioni del libro».

BUSTO GAROLFO - «Marzo in Rosa»

L’Amministrazione comunale dedica alla donna e al suo benessere un mese intero di iniziative socio-culturali. Stasera, alle 21.30, la compagnia teatrale Grex e l’associazione NeverNemo proporranno la commedia «Eleuterio e sempre tua» al Centro Polifunzionale Francesca Morvillo. Ingresso libero.

DAIRAGO - Viandanti Teatranti

In occasione della Giornata internazionale della Donna, Comune, Csbno e la scuola di teatro Viandanti Teatranti propongono una produzione teatrale sulla resilienza femminile: domani, sabato 15 marzo, le attrici di Viandanti Lab Susanna Ciniero, Silvia Crespi, Katia Pezzoni, Cristina Salvador e Laura Zenoniani porteranno al Cinema Paolo VI “Kintsugi”, un viaggio metaforico ispirato all’omonima arte giapponese del riparare con l’oro le crepe degli oggetti rotti. Diretto da Fabrizio Bianchi, lo spettacolo evidenzia e omaggia la forza e l’adattabilità delle donne attraverso i racconti delle vite delle cinque protagoniste, le quali devono fare i conti con una società ossessionata dalla perfezione.