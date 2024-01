Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024

ABBIATEGRASSO: Obiettivo sul mondo

Il 2024 si apre con una nuova mostra di “Obiettivo sul mondo”, "Myanmar il paese dal sorriso spezzato" ,che verrà inaugurata sabato 13 gennaio 2024 e si protrarrà fino a domenica 11 febbraio, nei sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso. All'inaugurazione dell'evento, previsto per sabato 13 alle 16, parteciperanno il Sindaco Cesare Nai, la senatrice Albertina Soliani e Padre Gianni Criveller direttore del Pime Milano. Ingresso libero.

BAREGGIO: "Contro il bullismo e il cyberbullismo"

La Ssd Yoseikan Karate, con il patrocinio del Comune di Bareggio, ha organizzato l'evento "Contro il bullismo e cyberbullismo". L'iniziativa si svolgerà domani, sabato 13 gennaio 2024, alla palestra Sadat di Bareggio dalle 14.30 alle 17.30. Interverrà Davide De Simone, datacenter Administrator e Senior System Administrator. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

SEDRIANO: "Maratona di Pittrici"

L'associazione Amici nella Cultura, in collaborazione con l'associazione Pensionati Sedriano e con il patrocinio del Comune, è pronta a far partire la Maratona di Pittrici.

Il primo appuntamento è con la mostra di Rita Anzalone «Il colore dei miei pensieri» da sabato 13 a venerdì 19 gennaio 2024. L'esposizione si terrà nella sala dell’Aps in piazza della Chiesa dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

ARLUNO: "Benni+Beatles"

Comune, biblioteca e Parole a manovella organizzano "Benni+Beatles". Parole a Manovella interpreta uno spettacolo ispirato ai classici dello scrittore Stefano Benni, reinterpretati con le canzoni dei Beatles. L'appuntamento è per stasera, venerdì 12 gennaio 2024, alle 21 nella Sala della Comunità al Cinema Sant'Ambrogio in corso Papa Giovanni XXIII, 30. Ingresso libero e gratuito.

CORBETTA: Educazione sulla cura umana e animale

Si terrà nella mattinata di domani, sabato 13 gennaio 2024 in biblioteca il laboratorio Ecua (Educazione alla cura umana e animale). L’appuntamento è dalle 10.30 alle 13 nella struttura di piazza XXV Aprile e sarà rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e alle loro famiglie con esercizi di empatia e ascolto attraverso la cura degli animali. Per poter partecipare è richiesta la prenotazione inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.corbetta.mi.it.

LEGNANO: “Il Mondo, la scuola che vorrei”

Venerdì 12 gennaio, alle 21, nell’aula magna dell’Istituto Dell’Acqua di via Bernocchi 1, è in programma l’evento “Il Mondo, la scuola che vorrei”. La serata, organizzato da Radio Bull-Aut con il coinvolgimento dei giovani delle scuole di Legnano, propone un confronto sulla scuola italiana e il fare scuola dall’altra parte del mondo, in Brasile. Ospiti Katia Colombo, missionaria dell'Immacolata Padre Kolbe in Brasile, e la volontaria Sofia Parravicini.

CANEGRATE: Spettacolo per bambini e premiazione del Superlettore

Sabato, alle 10.30, nella biblioteca Bassi si terrà un fantastico spettacolo a cura della compagnia Lafabù Lombardia, «Il mago del freddo e del ghiaccio», per tutti i bambini a partire dai 3 anni. «In un paese in cui è sempre primavera e dove la natura è un tripudio di fiori e colori, arriva l'invidioso Mago del Freddo e del Ghiaccio che, scatenando neve, grandine e vento, ricopre tutto di bianco nascondendo gli altri colori che prima splendevano ovunque - la compagnia racconta la trama - Ma la vecchia saggia rivela ai bambini il segreto per riportare il sole. Per scoprirlo non vi resta che assistere allo spettacolo». A seguire ci sarà la premiazione del concorso Superlettori. Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca.

SAN VITTORE OLONA: Falò con gli Alpini

Torna la tradizione insieme al Gruppo alpini: domani, sabato, alle 21, nella sede delle penne nere di via Alfieri, sarà infatti di scena la 24esima edizione del Falò di Sant'Antonio, con il patrocinio del Comune. Per allietare la serata saranno distribuiti vin brulè e cioccolata calda e interverrà il Complesso bandistico sanvittorese.

Verranno come sempre raccolte offerte da destinare all'oratorio. Gli alpini invitano tutti a partecipare alla serata.

CERRO MAGGIORE: «La tua banda in rock»

Questo il titolo del concerto del Corpo musicale cittadino in programma la sera di domani, sabato, nell’auditorium di via Boccaccio. Alle 21 la banda si esibirà proponendo i brani che hanno fatto la storia del rock. Sul palco ci sarà anche il Coro Effetà e la Compagnia dei gelosi.

LEGNANO: Teatro per ragazzi

Torna «Piccoli palchi», la rassegna gratuita di teatro e musica per bambini e ragazzi promossa dall’Amministrazione comunale con la direzione artistica della Scuola Teatro Junior e della Scuola di musica Niccolò Paganini.

Il primo appuntamento è in programma per dopodomani, domenica, alle 16 nell’aula magna della scuola Tosi con «Questo... non s’ha da fare», uno spettacolo sui «Promessi sposi» della compagnia Manifatture teatrali milanesi adatto dagli 11 anni (ci sono ancora pochi posti disponibili, che si possono prenotare attraverso la piattaforma Eventbrite - https://bit.ly/piccolipalchi - o tramite whatsapp al numero 338.7690370).