Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 aprile 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 13 e domenica 14 aprile 2024

Cosa fare a Milano e provincia nel week-end

CASTANO PRIMO - Inaugurazione Skate park

Tutto pronto per l’inaugurazione dello skatepark che domani, sabato, alle 15.30 verrà intitolato a Stefano D'Orto, il giovane castanese venuto a mancare a fine ottobre 2012 a soli 24 anni mentre si trovava in viaggio in Australia. Un nuovo spazio di aggregazione giovanile sta per vedere la luce tra le vie Gallarate, Benedetto Croce e Forlanini. Un pomeriggio di festa, tra musica, giocolieri, trampolieri, maghi, truccabimbi e merende.

BUSTO GAROLFO - Voci in coro

Si terrà domani dalle 21 la seconda edizione della rassegna “Voci in Coro – insieme per ascoltare e regalare musica” a cura della Corale S. Cecilia, che si esibirà alla Chiesa di SS. Salvatore e Margherita insieme alle Corali SS. Lorenzo e Sebastiano di San Lorenzo di Parabiago, Luigi Sala di Robecco sul Naviglio, Insieme a te di Magenta, Effatà di Cantalupo e al Coro del Collegio Rotondi di Gorla Minore.

VILLA CORTESE - Ludoverse

Stasera il nuovo appuntamento dedicato ai giochi in scatola. Tutto pronto per la terza «Ludoserata in Biblioteca» organizzata insieme all'associazione «Ludoverse» e rivolta a tutti gli amanti di questo tipo di attività, a partire dai dieci anni in su. Il ritrovo è fissato per questa sera, venerdì, alle 21, all'interno della sala comunale polifunzionale di piazza Carroccio, di fronte al municipio. I prossimi due appuntamenti sono schedulati per il 10 maggio e il 14 giugno.

VITTUONE - Il nuovo Rinascimento a Vittuone

La Fondazione Baglio, con il patrocinio del Comune di Vittuone organizza per la giornata di dopodomani, domenica, l’evento «1975. Il nuovo Rinascimento a Vittuone e in Italia: il contributo della Sinistra e la sua eredità».

L’appuntamento partirà dalle 9.30 con un caffè a sostegno di Fondazione Baglio, dopodiché il focus inizierà per le ore 10 nella sala conferenze del Comune. Dopo un’introduzione di Marco Invernizzi e Eleonora Montani, interverranno diversi relatori: Anacleto Valneri, Enrico Bodini, Ezio Cucinato, Flavio Barbagelata, Laura Bonfadini, Martino Tricarico e Pietro Rossi.

La partecipazione alla mattinata sarà gratuita ed aperta a tutti. Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook «Fondazione Giuseppe Baglio».

BAREGGIO - L’annuale assemblea della sezione Anpi Bareggio

Si terrà nella mattinata di domani, sabato, l’assemblea annuale della sezione Anpi «Dario Colombo». L’appuntamento, a ingresso libero, è stato fissato per le ore 9 al centro polifunzionale di via Gallina.

L’ordine del giorno della riunione del sodalizio prevede la relazione sulle attività svolte nel corso dei mesi passati da parte della sezione, dopodiché si passerà alla presentazione della relazione economica sul consuntivo e sul preventivo 2022/2024. Seguirà il dibattito e la conclusione. Nel corso della mattinata parteciperà anche Nadia Scioscia del comitato Anpi Provinciale di Milano.

BOFFALORA SOPRA TICINO - Avis e Aido, ritorna la Festa del Donatore

Domenica 14 aprile torna a Boffalora la Festa del Donatore; un’occasione per festeggiare le sezioni locali di Avis e Aido, giunte al loro 65esimo e 41esimo anniversario.

La giornata partirà alle 9.00 con il ritrovo al monumento al donatore di piazza Italia, per poi proseguire con il corteo guidato dalla banda cittadina fino in chiesa, dove ci sarà la benedizione dei labari. Previsto alle 10:30 il discorso delle autorità in Sala Portaluppi seguito dal pranzo presso la Bocciofila Boffalorese..

ABBIATEGRASSO - Music Festival & Street Food

Da venerdì 12 a domenica 14 aprile ad Abbiategrasso in villa Sanchioli arriva il Music Festival & Street Food, una tre giorni dedicata alla cucina da strada italiana e internazionale. I visitatori potranno scoprire i profumi e i sapori del vero cibo di strada e ascoltare musica dal vivo a partire dalle ore 21.

Venerdì 12 si esibirà la band Rotta x Casa di Max, sabato 13 la Sally Band, che propongono rispettivamente i loro tributi a Max Pezzali e Vasco Rossi. Nella giornata di domenica 14 aprile è invece prevista animazione per bambini con clown e palloncini. Ingresso è libero e gratuito

La rassegna Sport nei Parchi prosegue con diversi appuntamenti presso il Parco della Darsena in via Tommaso Grossi: Sabato 13 aprile - ore 10,00 - PALLAVOLO - RUGBY ; Sabato 13 aprile - ore 16,00 - ATLETICA

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore che presenziderà durante l'attività.

Una tre giorni quella organizzata dall’associazione Assoarma e patrocinata dal Comune di Abbiategrasso che permetterà ai visitatori di conoscere da vicino le nostre forze dell’ordine, le forze armate e le associazioni d’arma. 12-13-14 Aprile presso Quartiere Fiera. Ingresso libero.

Si potrà conoscere anche il veicolo del Centro Mobile Informativo della Marina Militare, concepito al fine di creare un’interazione multimediale con il visitatore.

Tra le sue varie funzioni, anche quella di un simulatore di navigazione su imbarcazioni a vela (con oculus) e lo “specchio magico” che permette di fotografare il visitatore in uniforme di Ufficiale della M.M. e restituirgli, grazie a un QR code, l’immagine sul suo telefonino.

ALBAIRATE - Giornata ecologica

Torna la Giornata Ecologica organizzata dalla Proloco Albairate con il supporto del Comune di Albairate e di Amaga. Domenica 14 aprile dalle 8 in Corte Salcano per organizzare il lavoro di pulizia

Domenica 14 aprile si terrà la premiazione delle classi vincitrici della seconda edizione del Concorso Custodi della Terra un'iniziativa promossa dal Comune di Albairate in collaborazione con la Cooperativa Latte Abbiatense e l'I.C. "E. Da Rotterdam" e dedicata a Mario De Vecchi, storico presidente della Cooperativa. L'appuntamento è in Corte Salcano (via C. Battisti 2) alle ore 17.00.

CUSAGO -Cusago in fiore

A Cusago, nel weekend del 13 e 14 aprile 2024 dalle ore 9.00 alle 19.00, a ridosso del Castello Visconteo, a cura della Pro Loco, tornerà la manifestazione “Cusago in Fiore” che prevede incontri con vivaisti per consigli “verdi”; mostra fotografica “Il terzo paesaggio”, a cura del laboratorio di fotografia e cultura di San Giuliano Milanese e in particolare domenica 14 aprile: visita guidata al Castello Visconteo (dalle ore 14.00 alle 18.00), mostra mercato e partecipazione dello scrittore Arturo Croci, a cui è stata dedicata una rosa dal floricoltore Patrucco, come riconoscimento della sua attività nel campo florovivaistico.

CERRO MAGGIORE - Baby gang Viaggio nella violenza giovanile italiana

La terza D delle scuole medie di Cerro intervisterà Eugenio Arcidiacono, autore del libro «Baby gang-Viaggio nella violenza giovanile italiana». L’appuntamento è alle 10.30 di domenica, all'osteria sociale «La tela» sulla Saronnese.

All'incontro sono invitati anche i sindaci di Cerro e Rescaldina, Polizia locale e Carabinieri

CERRO - «Sempre con me: le lezioni della Shoah»

Questo il libro che sarà presentato domani, sabato, alle 21 nel Chiostro solidale (spazio che si trova all'interno dell'ex convento dei Frati cappuccini). La serata, promossa dalla sezione dell'Anpi insieme alle Acli, Coop, Libera, Aned e Cgil-Spi, vedrà la presenza dell'autore Emanuele Fiano. In vista del 25 aprile, in paese sarà presentato un nuovo progetto che vede protagonisti i ragazzi delle classi terze delle scuole medie: loro a presentare alla cittadinanza, anche con tecnologica multimediale, alcuni dei luoghi legati alla Resistenza in paese.

SAN VITTORE OLONA - «Boardgames day!».

Questo il titolo dell'evento in programma nella biblioteca di Villa Adele domani, sabato. Una giornata, dalle 10 alle 18, completamente dedicata ai giochi in scatola (da quelli tradizionali ai più innovativi) con la partecipazione di esperti dell'associazione Ludoteca Altomilanese. Si potranno usare i giochi già presenti a Villa Adele ma anche portarseli da casa.

Per l'occasione è stato anche creato un file scaricabile e consultabile con l'elenco dei giochi presenti e un link dove è possibile visionare un tutorial o una spiegazione del gioco stesso. Il primo seme è stato gettato. Obiettivo è creare dei momenti ricorrenti durante l'anno per ragazzi e famiglie e di rendere luoghi come la biblioteca ancora più vivi e fruiti dai cittadini.

CORBETTA: Giornata del verde pulito

Si terrà nella giornata di domenica 14 aprile la Giornata del Verde Pulito. Promossa dal Comune di Corbetta, l’iniziativa che ormai da diversi anni si rinnova in città, ha come scopo quella di ripulire le aree verdi di Corbetta dai rifiuti. L’appuntamento è fissato per le ore 8.30 con il ritrovo nel cortile del palazzo comunale da dove i volontari partiranno per raccogliere spazzatura, cartacce, mozziconi sparsi per la città. Per poter partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione che dovrà essere effettuata tassativamente entro oggi, venerdì. Due le modalità scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica servizio.ecologia@comune.corbetta.mi.it oppure chiamando il numero di telefono 0297204285.

ROBECCO SUL NAVIGLIO: mostra Natura umana

A Robecco sul Naviglio arriva una nuova mostra d’arte. Le opere della mostra «Natura umana» dell’artista «Robin», al secolo Francesco Ghezzi, saranno esposte dalla giornata di domani, sabato 13 aprile, al 4 maggio alla Biblioteca comunale di Palazzo Archinto. Le opere di «Robin» nascono dalla raffigurazione in chiave surrealista di soggetti naturali, con gli animali che si fanno messaggeri e portatori del dualismo e delle contraddizioni della natura umana in scenari onirici. L’esposizione potrà essere visitata negli orari di apertura al pubblico della biblioteca.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per gli eventi di sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 in Lombardia.