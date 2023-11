Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 11 e domenica 12 novembre 2023

CERRO MAGGIORE: La musica dei Pooh a Traiettorie sonore

Tutto pronto per il secondo appuntamento di «Traiettorie sonore», la rassegna musicale promossa dall'assessorato alla Cultura. Oggi, venerdì 10 novembre, alle 21, sul palco dell'auditorium comunale di via Boccaccio salirà «Il colore dei pensieri», official tribute band dei Pooh che presenterà il concerto-spettacolo «La magia dei Pooh» che ripercorrerà tutta la storia e i successi della celebre band italiana.

INVERUNO: Torna l'Antica Fiera di San Martino

Taglio del nastro sabato 11 novembre dell’edizione 416 dell’Antica Fiera di San Martino sabato alle 9.45. La kermesse si tiene fino al 13 novembre. Diverse le mostre allestite: «Terra Glacialis», nella sala studio della biblioteca, racconta con le immagini i ghiacciai lombardi e la situazione che stanno vivendo da molti anni; «Assaggi-Amo una foto» con Fotoinfuga nella sede Apai di piazza don Rino Villa, presenta immagini di prodotti alimentari raffigurati con la tecnica del light painting; «Antichi mestieri», sempre nella sede Apai, espone gli arnesi che servivano per i lavori di una volta. Nella casa parrocchiale di via Grandi saranno esposte alcune opere pittoriche e cimeli appartenuti a tre tra i più ricordati parroci inverunesi (don Luigi, don Francesco e don Erminio) e a mons. Luigi Belloli. In piazza San Martino domenica alle 15.30 spettacolo di strada con giocoleria, acrobatica, trabiccoli e magia. Lunedì bancarelle in piazza.

CANEGRATE: BaggiLandia per i più piccoli

Sabato 11 e domenica 12 arriva «BaggiLandia-Un fantastico mondo per bambini»: l’evento si terrà alla contrada Baggina, in via Garibaldi 114 dalle 10 alle 20. Ci sarà arte, artigianato, danza e musica, giochi, laboratori creativi, circuito con macchinine, mostra mercato artistico e food, mostra di fantastici mattoncini e servizio ristoro fino alle 22.

LEGNANO: Pomeriggi musicali diffusi

I “Pomeriggi musicali” concedono il bis: dopo il successo della prima edizione tenutasi lo scorso autunno al Centro Pertini, la rassegna di classica, organizzata dall’amministrazione comunale, riparte domenica 12 novembre da Mazzafame per coinvolgere altri quattro quartieri della città, San Paolo, Legnarello, Canazza e Centro con un appuntamento al mese sino a marzo. Il la al ciclo concertistico sarà dato da Luca Galli, impegnato in un recital pianistico che toccherà brani di Bach, Franck, Chopin e Liszt.

Tutti i concerti cominceranno alle 16. L’ingresso è libero

CASOREZZO: Taglio del nastro per la nuova sede della Pro Loco

Tutto è pronto a Casorezzo per l’inaugurazione, domenica mattina, della nuova sede della Pro Loco. Alle 11 ci sarà il taglio del nastro dell’immobile di largo Alcide De Gasperi, alle spalle del municipio, a fianco della sede della banda inaugurata la scorsa primavera.

Una nuova casa quindi per l’associazione nata nel 2014 per contribuire, in collaborazione con tutti i sodalizi attivi nella comunità di Casorezzo, alla valorizzazione, alla salvaguardia e al benessere del territorio del paese e dei suoi cittadini. La Pro Loco si impegna da anni per promuovere e condividere eventi culturali, ludici e di aggregazione, oltre ad organizzare corsi che possano trattare argomenti vari. Tutto ciò al fine di rendere sempre più pulsante e vivo il cuore del paese e della comunità che vi abita o che vi lavora.

LEGNANO: Giralamoda, in scena la moda sostenibile

Gasabile porta a Legnano lo spettacolo «Giralamoda», che intreccia teatro, danza e musica per raccontare la moda sostenibile. L’appuntamento, promosso dal gruppo di acquisto solidale del Legnanese grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, è per dopodomani, domenica, alle 18 al Teatro Tirinnanzi (piazza 4 Novembre 4). In scena otto performance di teatro, danza e cartomanzia a cura di Trama Plaza, organizzazione non profit fondata a Milano nel 2020 che persegue lo scopo di promuovere la moda e il design sostenibili e più in generale la sensibilizzazione ai temi della sostenibilità nell’industria tessile, attraverso l’arte, l’educazione e la formazione.

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione (https://bit.ly/GIRALAMODA-Legnano). «Siamo a un passo dal tutto esaurito» dicono gli organizzatori.

MAGENTA: Festa di San Martino

Weekend ricco di appuntamenti a Magenta per celebrare la festa patronale di San Martino. Si parte oggi, venerdì 10 novembre al CinemaTeatroNuovo con lo spettacolo Vita Sancti Martini con la Compagnia LaRossignol. Domani, sabato 11, dalle 8 alle 19 in piazza Liberazione andrà in scena il mercatino di antiquariato, collezionismo e artigianato. Alle 10 messa in basilica in onore a San Martino, alle 11 la deposizione di corona d’alloro sulla statua di San Martino. Dalle 11 alle 17 ci sarà l’annullo filatelico in occasione della festa di San Martino e per il 120esimo della dedicazione della Basilica. Alle 21 poi il concerto di San Martino con l’orchestra Antonio Vivaldi e il coro San Gregorio Magno e a seguire l’attesa cerimonia per la consegna del San Martino d’Oro, la benemerenza civica arrivata alle 24esima edizione consegnata da Amministrazione comunale, Pro Loco e comunità pastorale. Domenica 12 infine in piazza Liberazione dalle 10 alle 17.30 l’esposizione pittorica «A San Martino... Fantasie autunnali» e poi con bersaglieri e gruppo alpini vin brulè, the caldo e castagne.

SEDRIANO: "50 e... Venti"

Continua la rassegna teatrale al Cineteatro Agorà con "50 e...Venti". Sabato 11 novembre "Ulissea", parodia originale de La Nuova Lepanto. Appuntamento all'Agorà alle 21.15.

ALBAIRATE: International Games Month

Venerdì 10 novembre - Giochi da tavolo - Potete chiamare i vostri amici e organizzare tornei. I giochi messi a disposizione sono: Uno, giochi di carte ed enigmi, Manolesta, Concept, il gioco dei mimi, puzzles, Flaggy, Talisman, Scarabeo, dama, il gioco dell’oca e altri giochi da tavolo classici.

GAGGIANO: Libera nomi e numeri contro le mafie

Il Comune di Gaggiano organizza un evento gratuito di promozione della salute, rivolto a tutti i cittadini, in collaborazione con i medici dello studio Gaggiano Salute. Sabato 11 Novembre dalle 9.30 alle 12 in Sala Consiliare.

Sabato 12 novembre alle 11 al Bosco dei 100 Passi - Prato della Memoria: con "Libera nomi e numeri contro le mafie", "Coop. Terra e Cielo" e "Contina Coop. sociale" verranno posizionate tre nuove targhe in memoria delle vittime innocenti delle mafie, alla presenza dei loro familiari: Cristina Mazzotti, Alessandro Rovetta e Domenico Falcone

ROSATE: Colori e sapori

Ritorna la rassegna autunnale di “Colori e Sapori”. I menù più gustosi, la promozione e la salvaguardia del territorio, le tradizioni e la comunità. 11 e 12 novembre.

ROBECCHETTO CON INDUNO: "Segni"

Allo Spazio d’arte contemporanea arriva la mostra a cura di Alessandro Negri. «Segni», l’installazione personale di Alessandro Negri. verrà ufficialmente inaugurata domani, sabato, alle 16.30, negli spazi espositivi di via Carducci 2.

CASTANO PRIMO: Puliamo il mondo

Torna la consueta iniziativa «Puliamo il mondo». E’ prevista per domenica la manifestazione che consiste nella pulizia degli angoli verdi, ma non solo, del paese e che sarà curata da alcune associazioni del territorio coadiuvate dalla regia del Comune. L’evento è suddiviso in due momenti. Si parte col ritrovo, fissato per le 14.30, in piazza San Zenone, dove i volontari ritireranno il materiale utile alla raccolta, ossia guanti e sacchetti, dando il via alle attività vere e proprie. Attività che proseguiranno fino alle 16.30 quando ci sarà l’arrivo dei partecipanti al santuario della Madonna di Gree. Qui si terrà un momento conviviale a cui si affiancherà quello della merenda offerta a tutti protagonisti della giornata di sensibilizzazione per l’ambiente.

PARABIAGO: "Le troiane"

La sezione parabiaghese dell’Anpi propone lo spettacolo teatrale, tratto dal testo della tragedia «Le troiane» di Euripide, interpretato da Officine teatrali e in programma per domani, sabato, alle 21, alla scuola "R. Rancilio" di Villastanza. Un'opera senza tempo, rappresentata per la prima volta durante la guerra del Peloponneso, e capace, a distanza di due secoli e mezzo, di farci riflettere sulla devastazione, morale e umana, oltre che fisica, che la guerra lascia dietro di sé. Ogni guerra, passata e presente, nella sua assoluta insensatezza.

Lo spettacolo è gratuito e l'intera comunità scolastica è calorosamente invitata a partecipare.

Per la prenotazione è necessario scrivere a promozione@officineteatrali.it.

BOLLATE: Festa di San Martino

Torna anche quest’anno la Fiera di San Martino. Per tutta la giornata di domenica 12 novembre, dalle ore 9 alle 18.30, in piazza A.Moro, stand, arte e giocolieri di strada, caldarroste e la classica cassoeula, oltre a diversi negozi aperti straordinariamente in città.

L’evento è organizzato dagli Assessorati al Tempo libero, Commercio e Cultura in collaborazione con la Pro loco di Bollate.

Ecco il programma

Ore 9,00: Mercatino con prodotti enogastronomici

Ore 12,00: Cassoeula e risotto a sorpresa (per asporto) con La Confraternita della Pentola

Ore 14,30: Concerto bandistico con la Banda Arturo Toscanini di Bollate

Per tutta la giornata: stand hobbisti, caldarroste e vin brulé a cura della Sez. Alpini Bollate, esposizione di Vespe d’epoca, rassegna d’arte del Gruppo artisti bollatesi, giocolieri di strada, esposizione a cura degli Amici Modellisti San Martino di Bollate.

CORNAREDO: Un pallone per un sorriso

Nel tardo pomeriggio di sabato, 11 novembre, i riflettori del palazzetto dello sport “Sandro Pertini” di Cornaredo si accenderanno sull’11ª edizione di “Un Pallone per un sorriso”.

Moreno Buccianti, il vero cuore pulsante dell’evento organizzato dalla Seleçao Sacerdoti Calcio e dalla Nazionale Italiana Suore ha voluto far coincidere la “Winter Edition” con una tematica tra le più attuali e delicate: la violenza sulla donna in occasione della Giornata Internazionale. Il torneo di calcio a 5 cui prenderanno parte Nazionale Italiana Suore, Nazionale Italiana Curvy, Nazionale Italiana Tattoo Women, All Blaks Belle Glorie, Cral Biella. Oltre alle squadre partecipanti, ci sarà l’intervento di alcuni graditissimi ospiti. Tra questi non potevano certo mancare le ragazze della nazionale italiana di ginnastica ritmica reduci dalla conquista della qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi. Atteso a Cornaredo anche Fabrizio Maiello, conosciuto anche come il “Maradona delle carceri”.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 in Lombardia.