Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 maggio 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 11 e domenica 12 maggio 2024

PARABIAGO Consegna delle borse di studio

Si svolgerà domani, sabato, alle 10, nella sala consiliare del Comune, la diciassettesima edizione di «Ottimamente», manifestazione per la consegna di borse di studio assegnate agli alunni delle scuole secondarie di I grado di Parabiago che si sono distinti per meriti scolastici nell’anno scolastico 2022/2023 ed intitolate allo scomparso imprenditore parabiaghese Romano Rancilio. L’iniziativa, nata nel 1995, si è consolidata nella sua continuità e dal 2008 ha preso il nome di «Ottimamente - Semi che daranno frutti». L’obiettivo è dare riconoscimento all’eccellenza scolastica al termine del primo ciclo di istruzione, puntando a creare circoli virtuosi che favoriscano la crescita di competenze dei più giovani, che costruiranno il futuro.

CASOREZZO - Rievocazione medievale

Dopo il successo della prima edizione della Festa dell'Alto Medioevo, denominata Mille a Coxorezzo in Burgarìa», la seconda è prevista per questo fine settimana e in particolare tra l'11 e il 12 maggio.

BUSTO GAROLFO "Storie a primavera"

Prosegue la rassegna teatrale “Storie a primavera” proposta dall’associazione NeverNemo – La libreria che non c’è insieme al Comune. Dopo “Teatro al tavolo” della compagnia Binario 2, andato in scena il 12 e il 13 aprile, stasera sarà il turno di “Grex”, che eseguirà una lettura interpretata del monologo “Novecento” di Alessandro Baricco. La serata, organizzata in collaborazione con UTL, è ad ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

BOFFALORA SORPA TICINO - Boffestival

Da venerdì a domenica torna il Boffestival 2024 Ritorna anche quest’anno l’appuntamento con il «Boffestival - Ciapa la cioca». L’iniziativa promossa dal Boffalorello Sport in collaborazione con i bar del territorio, si terrà al campo sportivo di boffalora di via Giulini.

Tre giorni conditi da buon cibo, buona musica e soprattutto fiumi e fiumi di birra che partiranno nella giornata di oggi, venerdì, quando a partire dalle ore 18 verrà aperto il servizio cucina, dopodichè a seguire ci sarà l’esibizione dei Gamba de Legn. Il giorno successivo invece sempre dalle 18 verranno aperti i cancelli dell’area e in serata arriverà l’energia dei The McChicken Show. Infine domenica dalle 10 alle 22 tanti appuntamenti ed in serata a chiudere la kermesse l’esibizione dei Petra & Keis.

Per partecipare è possibile prenotare un posto chiamando il numero di telefono cellulare 380 171 7507.

MESERO - Festa di Santa Gianna

L’Amministrazione Comunale è lieta di invitare tutti i cittadini alla Festa di Santa Gianna. L’appuntamento da segnare sul calendario è per domenica con una giornata ricca di eventi che coinvolgeranno tutti, grandi e piccini.

La mattinata inizia alle 9.45 con esercizi di risveglio muscolare al centro socio culturale; dalle 10 alle 18 in biblioteca la Pro loco organizza la Mostra Lego, i mattoncini più famosi al mondo. Alle 14.30 in piazza Europa il Comitato genitori organizza «A spasso con la mamma», passeggiata itinerante con laboratori. Molti saranno i momenti per svagarsi, con le lezioni di danza del ventre e lo spettacolo di cabaret con Daniele Raco e Marco Turano.

Per tutta la giornata in paese ci saranno le bancarelle di hobbisti e associazioni di Mesero. Gran finale in serata, dalle 21 in piazza Europa con lo spettacolo di Circo contemporaneo con artisti internazionali.

ABBIATEGRASSO - "La crepa e la luce"

Venerdì 10 maggio alle 21 presso l’ex Convento dell'Annunciata di Abbiategrasso testimonianza di Gemma Capra Calabresi, insegnante e scrittrice.

L'incontro ha per titolo "La crepa e la luce" e vuole ripercorrere i momenti salienti delle vicende personali della scrittrice a partire dal giorno dell'assassinio del marito, Commissario Calabresi, avvenuto nel 1972.

Evento 11-12 maggio 2024."Creazioni Artigiane Artiste...e Fiori” in P.zza Castello

Orario: dalle 10:00 alle 20:00 , area ristoro fino alle 21:00

INGRESSO GRATUITO

CUSAGO - Raduno motociclistico

Domenica 12 Maggio, vi aspettiamo tutti al 1° Raduno/Incontro Motociclistico di Cusago

Dalle ore 9 vi accoglieremo in Piazza Soncino a Cusago, di fronte allo splendido Castello, una medaglia ricordo in omaggio ai partecipanti...

Dopo aver lasciato in esposizione le nostre moto, verso le ore 11/11,30 piccolo giro tra Cusago e Monzoro e poi ritorno in piazza per un aperitivo conviviale offerto dagli amici della Proloco.

GAGGIANO - Mostra di Giuseppe Monguzzi

sabato 11 maggio h. 15 - Centro Diurno Integrato, via della Chiesa 14 Gaggiano

L’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato ai Servizi Sociali organizzano, in collaborazione con la Nuova Assistenza, una mostra socio-culturale del pittore Giuseppe Monguzzi, artista gaggianese di rinomata fama per le innumerevoli mostre personali esposte regolarmente sia in gallerie private che in spazi pubblici.

L’esposizione delle opere proseguirà dal 13 al 17 maggio presso la biblioteca comunale e la Sala Consiliare del Comune durante gli orari di apertura al pubblico.

Domenica 12 maggio h. 9.30 - Bosco dei 100 Passi, ingresso da via Verdi, San Vito

L’Amministrazione Comunale – Assessorato all’Ambiente ha aderito alla “Giornata del verde pulito” promossa da Regione Lombardia. La giornata mira a sensibilizzare sempre di più i cittadini e le cittadine, a partire dai più giovani, sulle tematiche ambientali e a sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive, si lavora, si studia e si passa il tempo libero.

