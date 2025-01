Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 11 e domenica 12 dicembre 2024.

ABBIATEGRASSO: Abbiategames seconda edizione

Appassionati di giochi? Ecco un’occasione imperdibile: dopo il notevole successo riscosso dalla prima edizione, Abbiategames replica con un doppio appuntamento – sabato 11 e domenica 12 gennaio – presso il Castello visconteo. Per due giornate infatti, dalle 10 alle 22, il Castello abbiatense aprirà le sue porte a tutti gli appassionati di giochi, offrendo un programma ricco di attività ludiche e momenti di divertimento per tutte le età, con ingresso gratuito.

LEGNANO: «A(m)mazza che biblio!»

Anche nel 2025 proseguono i laboratori creativi con letture animate del sabato mattina alla biblioteca del quartiere Mazzafame in via dei Salici 9, per bambine e bambini dai 6 anni in su.

Questo mese i laboratori di «A(m)mazza che biblio!» esploreranno tecniche diverse per lavorare con la carta: collage, paper craft, pop-up, punteruolo.

Le attività sono coordinate dal giovani volontari del Servizio civile e dalle #BiblioVolontarie.

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma è necessaria la prenotazione via mail scrivendo all’indirizzo biblioteca.legnano@csbno.net o telefonicamente al numero 033.547370.

LEGNANO: «Fotografia e Industria»

Ultimi appuntamenti nell’ambito del progetto fotografico «Fotografia e Industria», che pone l’attenzione su un tema di grande rilevanza - la città di Legnano e la regione Lombardia tra i maggiori protagonisti della nascita e dello sviluppo dell’industria italiana - e che sarà visitabile fino a dopodomani, domenica, a Palazzo Leone da Perego e in altri luoghi della città.

Sin dall’apertura delle mostre fotografiche, avvenuta lo scorso 17 novembre, la proposta culturale è stata arricchita da una serie di conferenze aperte al pubblico, proiezioni, incontri di approfondimento sull’importanza degli archivi per la memoria collettiva, con la partecipazione di architetti, studiosi, fotografi, archivisti, scuole e studenti, direttori di fondazioni e operatori del settore.

Sabato 11 e domenica 12, a Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10), in programma c’è un weekend dedicato alla bellezza e al valore documentaristico della fotografia. Sabato l’appuntamento è alle 17 con la conferenza con proiezione commentata «Sguardi: luoghi non luoghi – Fotografare l’archeologia industriale», incentrata sull’arte di immortalare l’archeologia industriale. I fotografi Silvia Lagostina, Stefano Barattini e Roberto Venegoni guideranno i partecipanti attraverso un viaggio visivo che racconta la bellezza nascosta nelle strutture abbandonate e il loro legame con il passato. A moderare l’incontro sarà Claudio Argentiero, presidente dell’Archivio fotografico italiano e curatore di «Fotografia e Industria». Al termine della conferenza, sarà possibile partecipare a una visita guidata alla mostre fotografiche curata dagli stessi autori.

LEGNANO: «Pam parole a matita»

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno registrato il tutto esaurito a ogni evento, torna la rassegna «Piccoli palchi». Il primo appuntamento è in calendario per dopodomani, domenica, alle 16 nell’auditorium delle scuole Tosi di Legnano con lo spettacolo «Pam parole a matita». L'ingresso è libero.

LEGNANO: Clarinetto e pianoforte per i Pomeriggi musicali

Riprendono i Pomeriggi musicali, la rassegna di concerti diffusi nei quartieri di Legnano che torna nel suo luogo d’origine, il centro civico Pertini dove l’iniziativa aveva avuto inizio nell’autunno 2022.

Il primo appuntamento è in calendario per dopodomani, domenica, alle 17.30. Nel salone del centro di via dei Salici a esibirsi sarà il duo clarinetto-pianoforte formato da Giovanni Battista Costa e Alberto Pavani. In programma brani di Schumann, Berg e Brahms. L’ingresso è gratuito.

ARLUNO: Serate culturali "Di venerdì"

Riprendono le serate culturali «DiVenerdì» promosse dal Comune

Passate le festività, torna la normalità e con essa gli incontri culturali «DiVenerdì», sostenuti dall’assessorato alla Cultura del Comune di Arluno, che dallo scorso autunno si svolgono ogni venerdì alle 21 nella Sala consiliare del Municipio in piazza De Gasperi.

La serata di stasera, venerdì 10 gennaio, vedrà la partecipazione del professore dell’Università Statale di Milano, Alberto Bramati, e si intitolerà «Il linguaggio come costruzione del mondo». Il sindaco di Arluno, Alfio Colombo, ha commentato l’andamento delle serate «DiVenerdì»: «Gli incontri stanno andando bene, e gli argomenti sono interessanti. Mediamente partecipano 30-35 persone, e d’inverno non è scontato. L’intenzione è quella di riproporli, magari non tutte le settimane».

La serata di venerdì prossimo, 17 gennaio, avrà come moderatore Manuel Vulcano e verterà sulla «Strategia della tensione».

MAGENTA: Torna al Lirico lo spettacolo su Emilio Colombo

Dopo il grande successo della prima assoluta lo scorso settembre torna al Teatro Lirico di Magenta lo spettacolo-concerto “Emilio Colombo. Come uno zingaro…il mio violino e la musica in tasca”. Un’opera tratta dall’omonimo libro di Carla Salvadori, Franca Galeazzi e Anna Maria Burresi sulla vita del violinista Emilio Colombo, che all’inizio del Novecento portò il nome di Magenta nel mondo con la sua arte.

La replica dello spettacolo andrà in scena questa sera, venerdì 10 gennaio alle 21. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Si tratta di un evento a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Totem-La tribù delle Arti

NERVIANO: La musica di Fabrizio De Andrè torna protagonista

Tutto pronto per il nuovo evento promosso dall'associazione di volontariato Collage: domenica, alle 15, nella chiesetta del Lazzaretto, si potrà assistere al concerto del duo De Andrè che proporrà tutti i successi

del famoso cantautore genovese con voce, chitarra e violino. L’evento rientra nelle iniziative per la 30esima edizione della Giornata internazionale per la pace e vede il sostegno anche della Comunità pastorale di San Fermo.

CERRO: La via del Natale

Grande festa in paese per l'arrivo della Befana, evento compreso nella rassegna «La via del Natale» promossa dal Comune. La rassegna vedrà il suo ultimo appuntamento domani, sabato, alle 21 all’auditorium comunale: in scena ci sarà lo spettacolo musicale «Ascoltatori seriali» che vedrà protagonista il Corpo musicale cittadino in collaborazione con la Compagnia dei gelosi.

RHO: Dipingerho

È tutto pronto per la 28° Edizione del concorso di pittura «Dipingerho in mostra». Anche quest’anno gli artisti dell’associazione presente sul territorio dal 1990 animeranno la Sala delle Colonne di Villa Burba con le loro creazioni. Le iscrizioni per partecipare al concorso inizieranno domani sabato 11 gennaio dalle 8.30 alle 11.30 sempre a Villa Burba in Corso Europa. Ogni partecipante potrà esporre fino a due opere che saranno valutate da una Giuria qualificata i cui giudizio sarà insindacabile. Verranno premiati artisti fino al 5° classificato, inoltre i visitatori potranno votare un’opera alla quale verrà assegnato il premio «Giuria Popolare». In palio Gift Card da 150 euro a 50 euro per l’acquisto di materiale artistico. La mostra sarà accessibile al pubblico sia sabato dalle 16.30 alle 19, sia domenica 12 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 La premiazione dei 5 classificati e del vincitore della giuria popolare sarà sempre domenica alle 18 Per informazioni info@dipingerho.it e www.dipingerho.it

POGLIANO MILANESE: Apertura Villa Besozzi

Aperta Villa Besozzi per l’esposizione fotografica allestita da Raffaella Colombo e Daniele Bigonzi, rispettivamente presidente e vicepresidente del Circolo cinefotografico di Pogliano.

La mostra, inaugurata lo scorso 3 gennaio, ha fin da subito riscosso molto successo tra la cittadinanza che in questi giorni ha visitato la villa ammirando le immagini esposte. I visitatori hanno poi votato la foto che preferivano su un biglietto a forma di nuvola, ricordando il tema del concorso. I risultati delle votazioni verranno comunicati domenica 19 gennaio, ultimo giorno della mostra e in cui verranno anche premiati i fotografi preferiti dai poglianesi. Inoltre, l’associazione ha dato la possibilità di acquistare un’immagine per 3 euro, in modo da racimolare una somma utile per i progetti futuri.