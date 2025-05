Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 maggio 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 10 e domenica 11 maggio 2025.

LEGNANO - "Europa unita nella diversità"

Nell'ambito della Milano Civil Week, dalle 14.30 alle 18, alle Gallerie Cantoni di Legnano, sabato 10 maggio la Scuola di Babele proporrà «Europa, unita nella diversità» (https://civilweek-vivere.it/eventi/europa-unita-nella-diversita/); dalle 15 alle 18, al polo comunale delle associazioni di via Abruzzi 9 a Legnano, andrà in scena «Europa in festa: giochi, sapori e condivisione» (https://civilweek-vivere.it/eventi/europa-in-festa-giochi-sapori-e-condivisione/), a cura della Banca del tempo Auser insieme.

LEGNANO "Rosario Livatino: un esempio di uomo"

Video, saggi e fumetti su Rosario Livatino (il «giudice bambino» al quale Legnano ha intitolato l’ex Tribunale di via Gilardelli, che ora ospita alcuni uffici comunali, tra i quali i Servizi demografici) in mostra nella Sala degli stemmi di Palazzo Malinverni.

Sono quelli realizzati dagli studenti delle scuole medie e superiori della città nell’ambito del concorso

«Rosario Livatino: un esempio di uomo, di giudice, di cristiano», promosso dalla Famiglia Legnanese in collaborazione con il Centro culturale San Magno, l'Associazione Libera, l'Azione Cattolica, l'Associazione De Gasperi e l'Associazione Polis e con il patrocinio del Comune di Legnano. La premiazione del concorso si terrà sabato 10 maggio alle 15 nella Sala degli stemmi di Palazzo malinverni.

LEGNANO - Mostra collettiva

Nove artisti differenti stilisticamente, ma tutti animati dal desiderio di dare forma al loro mondo interiore attraverso i tratti e i colori della pittura. Sono i protagonisti della mostra collettiva allestita allo spazio Lo Scrigno di corso Garibaldi 129/B. Le opere di Angelo Ariti, Flor Voicu, GuerraepaolO, Giuseppe Martorana, Hélène Barraud, Jaros Rebosolan, Sofia, Virgilio Rovani e Stefano Accorsi saranno esposte fino al 31 maggio. Visite su appuntamento (da giovedì a sabato dalle 16 alle 19) chiamando Ilaria Battiston al 380.1973990.

CUGGIONO - L'Europa siamo noi

Il Centro studi territoriale Athene noctua partecipa alla Milano Civil Week. «Il tema per il 2025 è “L’europa siamo noi” e la nostra proposta valorizza antichi cammini presenti sul nostro territorio che hanno reso possibili le relazioni e gli scambi fra i popoli, la circolazione dei saperi e delle culture, e hanno contribuito alla formazione della nostra identità europea: il sentiero E1 e la via Francisca del Lucomagno» ha spiegato la presidente del Centro studi Enrica Castiglioni. Il sentiero europeo E1 è un tracciato che unisce Capo Nord con capo Passero in Sicilia. L’itinerario, lungo più di 6.000 km, attraversa anche il Parco del Ticino per più di 100 km, da Sesto Calende fino al ponte di Mezzana Corti (Pavia). La via Francisca del Lucomagno è un’antica strada romano-longobarda che da Costanza, in Germania, porta a Pavia passando dalla Svizzera. Lunga 510km, a Pavia la Francisca confluisce nella via Francigena che porta a Roma. «Il percorso del Naviglio Grande» proposto dal Centro studi prevede un incontro di approfondimento ed una escursione storico-naturalistica. L’incontro «Cammini, sentieri e vie storiche d’Europa» si tiene oggi 9 maggio alle 21 nel centro decanale Scala di Giacobbe a Castelletto; domani, sabato 10, la camminata storico-naturalistica alla scoperta delle grange domenicane attorno a Castelletto, con ritrovo alle 14.30 nella piazza della chiesa della frazione.

INVERUNO - Al via il festival della fotografia Inver1PhotoFest 2025

La manifestazione, arrivata alla quinta edizione, vuole promuovere la cultura fotografica e dell’immagine sul territorio. Si inaugura questa sera, venerdì 9 maggio alle 21.15, nella Sala Virga della biblioteca e le mostre fotografiche saranno visitabili fino al 25 maggio. E’ organizzato da associazioni fotografiche del territorio: ObiettivaMente di Arluno, Uno sguardo sul mondo di Abbiategrasso, Foto in Fuga Fotoclub di Inveruno, Associazione fotografica Circolo 87 di San Vittore Olona. Il festival gode del patrocinio del Comune di Inveruno e della collaborazione di Società Italiana Caccia Fotografica.

Si potranno ammirare i lavori collettivi delle associazioni organizzatrici: ObiettivaMente presenta «Non luoghi», un’indagine sul paesaggio spersonalizzato generato dalla moderna urbanizzazione; Uno sguardo sul mondo propone «Photokinesis», un trittico di emozioni che unisce arte visiva e teatrale alla fotografia; Circolo 87 espone «Sogni adolescenti», una rappresentazione dei sogni di ragazze e ragazzi della fascia di età definita adolescenza; Foto in Fuga propone «33 click», l’incontro tra arte visiva e sonora nell’interpretazione della musica attraverso la forma delle copertine dei vinili. Per la rassegna dei giovani autori Inver1Young saranno esposti in sala studio il lavoro collettivo degli alunni dell’Istituto Einaudi di Magenta (indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo) dal titolo «Ri-tratto», i lavori personali di Andrea Parisi (1x1 Notes) e Mattia Lo Presti (Valse sentimentale n.1).

Ospite speciale di questa edizione di Inver1PhotoFest è Raul Iacometti, che venerdì 16 maggio presenterà il suo lavoro di fotografo introducendo alla mostra personale «#homeTohome», il suo sguardo nell’intimità di un momento speciale che ha attraversato il mondo della danza. Altri ospiti il fotografo naturalista Filippo Carugati; Lucrezia Bosso e Roberto Binetti che proporranno una serata musicale e fotografica, suono e immagini da fondere in una esperienza nuova per il festival. Non mancheranno i workshop, che come di consueto, saranno aperti gratuitamente al pubblico.

BERNATE TICINO - Concerto alla canonica

Concerto alla Canonica di via Vittorio Emanuele II 8, dalle 21 alle 23, promosso dalla Canonica stessa e dal Coro civico Città di Magenta (https://civilweek-vivere.it/eventi/concerto-e-visita-guidata-alla-canonica-di-bernate-ticino/).

DOMENICA 11 MAGGIO

LEGNANO - Stralegnanese

Dalle 9.30 alle 12.30 appuntamento con la StraLegnanese, corsa podistica non competitiva con partenza da e arrivo in largo Tosi promossa dall’Us Legnanese, evento di chiusura del calendario altomilanese della Milano Civil Week (https://civilweek-vivere.it/eventi/stralegnanese/).

VILLA CORTESE - Bicicivica

Nell'ambito della Milano Civil Week, alle 10 prenderà il via «Bicicivica», biciclettata da piazza del mercato al Parco del Ticino e ritorno (per un totale di 40 chilometri e una durata di sei ore, compresa la sosta per il pranzo, riposo e momento ludico) promossa dall’associazione Con.Voi (https://civilweek-vivere.it/eventi/da-villa-al-ticino-in-bici/)

BERNATE TICINO - Visite guidate alla canonica

Nell'ambito della Milano Civil Week, dalle 15.30 alle 17 con le visite guidate alla Canonica promosse dall’associazione Calavas (https://civilweek-vivere.it/eventi/visita-guidata-alla-canonica-di-bernate-ticino/).

MAGENTA - Associazioni e territorio al centro della Civil Week

Anche Magenta prenderà parte alla Milano Civil Week, la settimana dell’impegno civico promossa dalla Città Metropolitana di Milano, e lo farà con due iniziative previste per la prossima settimana.

La prima, organizzata per venerdì 9 maggio da La Calla OdV e dalla Libreria Editrice La Memoria del Mondo, si intitola «Alla ricerca del tesoro perduto» e ha come obiettivo la valorizzazione delle attività di volontariato presenti in città sotto forma di caccia al tesoro a cui parteciperanno gli studenti delle scuole superiori magentine. Proprio per questo motivo, la partenza dell’evento sarà direttamente dagli istituti scolastici verso il centro, dalle 13 alle 18. Ogni squadra dovrà indicare un responsabile maggiorenne e riceverà una mappa con l’ubicazione delle associazioni aderenti all’evento e alcune domande da rivolgere ai volontari.

Per iscriversi sarà necessario inviare una mail a info@lacallaodv.it con i seguenti dati: nome della squadra, nominativo del responsabile, nominativi dei componenti, orario scelto per la partenza.

Il secondo evento previsto invece sabato 10 maggio si intitola «Europa in dialogo» e si svolgerà all’interno della storica Villa Colombo in viale Lombardia.

Sarà infatti in questa cornice che dalle 9 del mattino fino alle 23 l’associazione Via Libera Ets e il liceo Salvatore Quasimodo accompagneranno i cittadini tra fotografia, letture, teatro e musica in dialogo per sensibilizzare il territorio sulle tematiche di educazione alla cittadinanza attiva, al volontariato, alla partecipazione per la realizzazione di una comunità educante e inclusiva.

ARLUNO - Inaugurazione della rotonda della pace

Un simbolo concreto per la pace. Domenica, alle 16, verrà inaugurata la «Rotonda per la pace», con l’installazione di un’opera artistica sulla rotonda all’incrocio tra via Mazzini e via Castiglioni. Per l’assessore con delega alla Pace Matteo Zappa la rotonda è «un segno concreto da sviluppare nel tempo quale testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel ripudio della guerra e nell’urgenza di promuovere la cultura della pace».

La prima installazione «Un Mondo di Pace» porta la firma di Paolo Fagnani, di Vittuone, Giuseppe Pellegrini e Gabriella Cipani, di Sedriano. Zappa ha poi invitato cittadini e associazioni alla partecipazione attiva alla realizzazione di nuovi progetti artistici sul tema. Per questo motivo sono stati attivati il sito rotondeperlapace.it e l’indirizzo mail info@rotondeperlapace.it.

ARLUNO - Il giro del mondo in 80 note

In occasione della Giornata mondiale del libro la sala della comunità S. Ambrogio si trasformerà nella stazione di partenza del «Giro del mondo in 80 note». Il corpo bandistico arlunese e il gruppo «Parole a manovella» di Vigevano reinterpreteranno il classico di Jules Verne usando parole e fogli di carta, ma le note dei loro strumenti e le righe del pentagramma. L’appuntamento è per domani, sabato 10 maggio, dalle 16 in corso Papa Giovanni XXIII, 30. Il concerto è a ingresso gratuito e si svolgerà con il patrocinio del comune di Arluno.

ARLUNO - Torneo memorial per Amit Grechi all’oratorio

Questo fine settimana l’Oratorio del Sacro Cuore di Alruno ospiterà l’associazione Special Arluno Aps - Centro per l’avviamento allo sport, per un evento speciale. Domenica il sodalizio ricorderà uno dei suoi atleti con il torneo quadrangolare di calcio integrato intitolato «Memorial Amit».

L’evento, come suggerisce il nome stesso, nasce dalla volontà di ricordare Amit Grechi, storico membro di Special, venuto a mancare due anni fa.

I ragazzi di Special giocheranno con i calciatori e le calciatrici della Virtus Sedriano. «L’obiettivo non è vincere, ma valorizzare le qualità di ciascuno dei ragazzi con disabilità presenti al torneo, lasciando qualcosa ai ragazzi che vengono a giocare e facendo capire a tutti loro la fortuna che hanno», ha spiegato Tiziano Manfredi, rappresentante di Special Arluno Aps.

Il calcio di inizio è fissato alle 10 di mattino, e la giornata si concluderà alle 14:30, con le fasi finali del torneo e con le premiazioni delle squadre vincitrici; anche se come sempre l’importante sarà partecipare.

ARLUNO - Civil Week

Anche quest’anno Arluno partecipa alla Civil Week con la giornata «Mi prendo cura». Il tema dell’edizione 2025 è «L’Europa siamo noi» e la giornata designata, l’11 maggio, si prospetta una «giornata di condivisione, arte, sport e festa del volontariato arlunese».

L’iniziativa avrà luogo al parco Toti di Arluno e prenderà il via alle 11 con la realizzazione di un murales collettivo in via Mazzini. Dalle 14:30 invece sarà possibile girare tra i banchetti delle associazioni e attività per cittadini di tutte le età. Tutta la giornata sarà accompagnata da musica e da un punto di ristoro sempre aperto e, per chiudere in bellezza, alle 17 tutti i partecipanti sono invitati ad una merenda offerta dagli organizzatori.

BAREGGIO - Ben-essere genitori, lezioni in sala consiliare

Essere genitori al giorno d’oggi è per molti una vera sfida. Proprio per questo motivo l’Amministrazione comunale di Bareggio ha promosso il ciclo di incontri «Ben-essere genitori», per famiglie di bambini da zero a tre anni che si terranno per tutti i sabati di questo mese a partire da domani, sabato 10 maggio.

Dallo svezzamento all’alimentazione, dal metodo Montessori alle abilità cognitive del bambino; quattro lezioni gratuite organizzate dall’associazione Il Filo di Perle il collaborazione con il Comune e che partiranno sabato 10 maggio.

Per informazioni e iscrizioni è necessario telefonare al numero 375 5953531. Gli incontri a ingresso libero si terranno dalle 10.30 alle 12, nella sala consiliare di via Marietti.

ABBIATEGRASSO - Rassegna di Orchestre Giovanili e Concorso Fotografico

Si terrà nei giorni 9, 10 e 11 maggio, presso l'ex Convento dell'Annunciata, la rassegna di "Orchestre Giovanili" che vedrà protagoniste diverse orchestre provenienti da scuole musicali, licei musicali e conservatori d'Italia. Un'occasione unica per ascoltare giovani talenti e apprezzare la loro passione per la musica.

Parallelamente alla rassegna musicale, avrà luogo il "Photo Festival per la musica", un concorso fotografico rivolto alle scuole di Abbiategrasso. Durante l'evento, sarà possibile visitare la mostra delle fotografie partecipanti al concorso e votare per la propria preferita.

UMANE CONNESSIONI

Venerdì 9 maggio ore 21 sala consiliare del castello

Sta per concludersi la rassegna Umane Connessioni che però ha in serbo ancora tre incontri di grande prestigio. Il prossimo sarà venerdì prossimo, 9 maggio, alle 21 presso la Sala consiliare del Castello con Daniel Zaccaro, educatore della comunità Kayros di Milano, con una storia di vita che testimonia il potere del cambiamento e della crescita personale.

Cena con Delitto

Venerdì 9 maggio sotterranei castello visconteo

La Consulta Giovani in collaborazione con il Rotaract di Abbiategrasso invita tutta la cittadinanza e in modo particolare i giovani alla partecipazione all'evento che si terrà in data 9 Maggio, alle ore 20.00, nei sotterranei del Castello: trattasi di “CENA CON DELITTO” , in cui il pubblico che cena dovrà risolvere il delitto che viene recitato davanti a loro.

La serata vedrà il supporto culinario del ristorante “Croce di Malta” e quello artistico della “Compagnia Teatrale il Grillo”; sarà anche un’occasione per fare beneficenza all’”Associazione Heiros di Abbiategrasso” e per promuovere la socialità tra i giovani.

BOFFALORA SOPRA TICINO - Festa asilo nido piccolo naviglio

Festa domani, sabato, dalle 10 alle 12.30 per celebrare con la comunità boffalorese i 40 anni dell’Asilo nido il Piccolo Naviglio, che dal 1985 ha accolto generazioni di bambini tra giochi, attività e scoperte quotidiane. «Un sentito grazie a chi ha reso possibile questo lungo viaggio e a chi ha costruito e custodito questa meravigliosa storia, giorno dopo giorno – afferma il sindaco Sabina Doniselli – Aspettiamo tutti per festeggiare insieme».

BOFFALORA SOPRA TICINO - «El Barchett de Boffalora»

Domenica visite guidate e mostra dedicate al Naviglio Grande e al celebre «El Barchett de Boffalora». Una giornata tra storia, cultura, tradizioni e natura. Durante le visite, gratuite su prenotazione, guide esperte accompagneranno i visitatori a esplorare angoli suggestivi del centro storico, ammirare il fascino del Naviglio Grande, visitare monumenti ricchi di storia e conoscere curiosità e aneddoti locali. Inoltre l’Associazione storica «La Piarda» allestirà una mostra sul Naviglio Grande e sulla storica imbarcazione “El Barchett de Boffalora”, che sarà aperta dalle 10 alle 18 in sala consigliare.

CORBETTA - Book club

Si terrà domani, sabato, alle 10 nella Biblioteca comunale in piazza 25 Aprile un nuovo appuntamento del «Book Club», un’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale per promuovere la cultura. L’incontro verterà in questa occasione sul libro «Alabama» di Alessandro Barbero e sarà un’occasione per gli amanti della lettura di condividere pensieri, emozioni e idee suscitate dal testo proposto per questo mese confrontandosi con gli altri. La partecipazione all’incontro è aperta anche a chi non è iscritto al Gruppo di lettura.

CORBETTA - La natura si racconta

Fino al 16 maggio la sala Artemisia Gentileschi nel Palazzo municipale di via Cattaneo 25 ospita la mostra di pittura e scultura intitolata «La natura si racconta» dell’artista Sery Colombo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Corbetta e promossa dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca comunale, offre al pubblico un viaggio tra opere che raccontano la natura attraverso colori, forme e materia.

La mostra è visitabile nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, mentre il sabato e la domenica è aperta anche al mattino, dalle 10 alle 12, oltre che nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Un’occasione per ammirare la sensibilità artistica di Sery Colombo e riscoprire, attraverso l’arte, il dialogo tra uomo e natura.

CORBETTA - Concerto di San Vittore

Domani, sabato, alle 21 la chiesa di San Vittore in piazza del Popolo ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione culturale cittadina: il «Concerto di San Vittore», organizzato dal Corpo Filarmonico Gaetano Donizetti Aps.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Corbetta e con il patrocinio di Anbima Lombardia, vedrà protagonista la storica banda cittadina, guidata dal direttore Davide Casafina. Il programma della serata promette emozioni e grande musica, con un repertorio pensato per coinvolgere il pubblico e celebrare la ricorrenza del santo patrono.

Ad arricchire ulteriormente il concerto sarà la partecipazione dei «Piccoli cantori di Corbetta», diretti da Andrea Semeraro, che si uniranno alla banda per alcuni brani, offrendo un momento di incontro tra generazioni e sensibilità musicali diverse.

La partecipazione è gratuita, ma per garantire la sicurezza e una migliore organizzazione è richiesta la prenotazione dei posti, che può essere effettuata tramite QR code presente sulla locandina ufficiale o visitando il sito www.bandacorbetta.it.

CORBETTA - «Adolescenti ribelli? Il fenomeno delle baby gang»

Si terrà domani, sabato, alle 10 nella sala Grassi di via Cattaneo il convegno dal titolo «Adolescenti ribelli? Il fenomeno delle baby gang», promosso e patrocinato dal Comune di Corbetta in collaborazione con la Cooperativa sociale Silvabella e l’associazione Con Tatto Donna, nell’ambito della Milano Civil Week. L’incontro, a ingresso libero, vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di analizzare e comprendere le cause profonde del fenomeno delle baby gang, sempre più presente anche nelle realtà di provincia.

MESERO - Festa di Santa Gianna

Questo fine settimana il parco Borsani di Mesero si trasformerà in un vivace centro di divertimento e tradizione grazie all’11esima edizione della Festa di Santa Gianna, che quest’anno inaugura anche la prima edizione della «Festa Agreste».

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Mesero in collaborazione con il Comitato Genitori e il patrocinio del Comune, promette due giorni ricchi di attività per tutte le età. Domani, sabato, a partire dalle 20 sarà attivo il punto ristoro servizio bar e panino con salamella. La serata proseguirà alle 21 con uno spettacolo unico dedicato alla sabbia: un viaggio suggestivo tra immagini e musica, pensato per incantare grandi e piccoli.

Domenica 11 maggio, dopo la messa delle 11.30, si terrà la tradizionale sfilata e benedizione dei mezzi agricoli, seguita da un’esposizione di trattori d’epoca e moderni. Un’occasione per riscoprire le radici agricole del territorio e coinvolgere le nuove generazioni nella cultura locale.

Nel pomeriggio di domenica, alle 15.30, verrà dato spazio alla musica con una rock band tutta al femminile che proporrà cover dei grandi successi delle cantanti italiane, assicurando energia e divertimento.

Non mancheranno i tradizionali banchetti degli hobbisti, delle associazioni di Mesero e dei produttori locali, con prodotti a chilometro zero, e una zona gonfiabili pensata per il divertimento dei più piccoli. Per tutto il giorno inoltre sarà attivo il punto ristoro con grigliate, panini, patatine fritte e altre specialità.

OSSONA - «Adolescenza oggi – Cambiamenti e nuove modalità di intervento»

Oggi e domani l’Auditorium Unità d’Italia di via Dante Alighieri ospiterà il corso di formazione «Adolescenza oggi – Cambiamenti e nuove modalità di intervento», promosso da Asst Ovest Milanese. Sarà un’occasione di confronto tra operatori, Servizi e territorio sulle sfide che gli adolescenti affrontano. L’iniziativa è rivolta a professionisti sanitari, medici, psicologi, pedagogisti e assistenti sociali, per partecipare è necessario iscriversi tramite il portale Sigma Formazione: formazione.sigmapaghe.com/. Inoltre Asst Ovest Milanese ha lavorato alla realizzazione di un sito rivolto agli adolescenti e alle loro famiglie per offrire un primo supporto di orientamento ai Servizi territoriali: https://adolescenti.asst-ovestmi.it/

OSSONA - Mercato contadino

È stato approvato dalla Giunta comunale e prenderà avvio domani il Mercato contadino, che ogni secondo sabato del mese animerà piazza Litta Modignani con lo slogan «Dalla campagna alla tua tavola» e con bancarelle di prodotti genuini a chilometro zero. Organizzato da Slow Food Legnano Aps, il mercato si svolgerà dalle 9 alle 13, anche in caso di pioggia, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare frutta, verdura e altri prodotti freschi direttamente dai produttori locali. L’iniziativa fa parte della rete dei Mercati contadini Alto Milanese, che coinvolge anche le città di Legnano, Villa Cortese, Cantalupo, San Vittore Olona, Busto Arsizio e Nerviano. Un’occasione per sostenere l’agricoltura locale, scoprire sapori autentici e promuovere uno stile di vita sano e sostenibile.

SEDRIANO - Cucina a porte aperte

La società Elior Ristorazione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, invita la cittadinanza all’incontro «Cucina a porte aperte». L'appuntamento sarà domani dalle 10 al centro cottura l'Astronave: si inizierà con una visita guidata della cucina per poi assaggiare dei piatti proposti nel menù estivo.

Domenica invece si celebra la Festa della mamma con una pedalata, organizzata dalla Pro Loco e dalla parrocchia per trascorrere insieme un pomeriggio all’insegna dello sport e della convivialità. La partenza è fissata alle 15 in piazza della Chiesa, mentre l’arrivo è previsto per le 16.30 al Parco Generale Dalla Chiesa. Al termine tutti i partecipanti potranno gustare una merenda insieme.

SEDRIANO - Mercatino delle pulci

Torna a Sedriano il «Mercatino delle pulci», su iniziativa dell'assessore agli Eventi Valentina Ceccarelli. Il nuovo appuntamento sarà domenica 11 maggio. Dalle 8.30 alle 16 la piazza Mercato ospiterà 200 bancarelle, che esporranno oggetti usati di ogni genere, antiquariato e vintage, elettronica, abbigliamento, bigiotteria, computer e cellulari, giocattoli, hobbistica, attrezzi per il fai da te e tanto altro. Un’occasione per appassionati e collezionisti ma anche per semplici curiosi. Per la durata dell’evento in tutto il parcheggio di piazza Mercato è istituito, con ordinanza comunale, il divieto di sosta dei veicoli con rimozione forzata.

SEDRIANO - Sedriland

Domenica il Parco Generale Dalla Chiesa si trasformerà in un grande parco divertimenti grazie a «SedriLand», manifestazione organizzata da Pro Loco Aps in collaborazione con il Comune. Dalle 11 il parco ospiterà gonfiabili, street food, espositori, spettacoli e numerose sorprese. Durante la giornata si alterneranno momenti di intrattenimento per i più piccoli, come truccabimbi , gonfiabili e pony, e spettacoli per tutta la famiglia: alle 14 e alle 17 dimostrazioni di Polisportiva Sedriano, alle 15 show di magia, alle 16 bolle, musica e palloncini. L’evento sarà anche un’occasione per gustare specialità di street food e scoprire le proposte degli espositori. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

SEDRIANO - El vedov allegher

Compie 25 anni la compagnia teatrale amatoriale «Mam Tra Insema & Co», che sabato alle 21 al Cine Teatro Agorà presenterà il suo nuovo spettacolo «El vedov allegher», commedia brillante in tre atti di Moreno Burattini, la cui elaborazione in dialetto è opera di Pietro Callegaro.

VANZAGHELLO - Biblioteca ecologica

La Biblioteca comunale si trasforma in «Biblioteca ecologica» in occasione dell’edizione 2025 del Maggio dei libri, offrendo un programma ricco di appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della lettura come strumento di crescita e consapevolezza.

Un percorso tra cultura, natura e sostenibilità: fino all’11 maggio la biblioteca ospita la mostra fotografica «Paesaggi di marcita: dalla terra al latte», realizzata in collaborazione con il Parco Lombardo del Ticino. L’esposizione racconta la storia e il valore delle marcite, un patrimonio culturale, storico e scientifico del territorio, attraverso pannelli descrittivi e fotografie. Le marcite sono esempio di ecomuseo vivo, con paesaggi unici e tecniche agricole ancora in uso.

Oltre alla mostra, il calendario propone iniziative gratuite rivolte a cittadini di ogni età. Tra questi «La Biblioteca dei semi»: uno scaffale tematico permette agli utenti di usufruire del servizio di “prestito” gratuito di semi, per avvicinarsi in modo pratico alla biodiversità e alla cura dell’ambiente. Domani, sabato, alle 15.30 si terrà «In balia di vento, acqua e caldo», laboratorio scientifico per bambini dai cinque ai 10 anni, dedicato al viaggio dei semi e all’importanza di prendersi cura della natura in cui viviamo.

Domenica alle 17 si parlerà di «Biodiversità, una storia da scrivere» in un incontro con Elisabetta Branca e Michele Bove, agronomi del Parco del Ticino, per scoprire i segreti delle marcite e della biodiversità locale.

VANZAGHELLO - Aia in piazza

Sarà una giornata tra animali, tradizioni, agricoltura e attività per tutti quella di domani, sabato, dalle 10 alle 18 in piazza Pertini con la quarta edizione di «Aia in piazza». Sono previsti bancarelle di creativi, street food, animali d’esposizione, laboratorio didattico di mungitura, antiquariato e modernariato, alle 13.45 laboratorio scacchistico, attrazioni per bambini e concerto di musica irlandese e scozzese con il gruppo «The Rowan Tree». Per concludere in bellezza la giornata dalle 18 alle 22 è in programma un aperitivo sotto le stelle con dj set all’aperto in via Roma.

VANZAGHELLO - Mostra d'arte contemporanea

Sarà inaugurata domani, sabato, alle 11.15 al Csa in piazza Pertini la «Mostra d’arte contemporanea» che vedrà esposte le opere di Giuseppe Ferrario, Lorena Garnerone, Marilena Marzaroli, Antonino Pediglieri e Antonella Scarpa. La collettiva sarà visitabile con ingresso libero dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 18.30 ed è una piccola antologica nella quale ogni artista esprime il proprio sentire nella pittura di paesaggio e nel ritratto, valorizzando la personale diversità stilistica e interpretativa e offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra luci, ombre, colori e suggestioni. Un viaggio attraverso le tecniche dell’acquerello, del pastello e del carboncino.

SANTO STEFANO TICINO - Estate Stefanese 2025

Un’occasione preziosa per tutti i genitori: a Santo Stefano Ticino, con l’inizio dell’Estate Stefanese 2025, si terrà un incontro dedicato alle allergie alimentari nei bambini. Appuntamento stasera, venerdì, alle 21 nella sala «Alda Merini» di via Garibaldi. A condurre la serata sarà la dottoressa Mariangela Bosoni, pediatra allergologa e autrice del libro «Le allergie alimentari dei bambini» (Ed. red!). L’incontro affronterà temi fondamentali: come riconoscere i primi segnali, cosa fare in caso di reazione, quando consultare uno specialista e quali sono i falsi miti da sfatare.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per gli eventi del weekend in Lombardia.